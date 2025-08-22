Alertă de călătorie în Italia: Sunt așteptate precipitații și inundații severe
TVR Moldova, 22 august 2025 12:10
Ministerul Afacerilor Externe al României informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile italiene, până în după-amiaza zilei de 23 august regiunile Emilia - Romagna, Toscana și Marche vor fi afectate de fenomene meteorologice nefavorabile și inundații severe.
• • •
Ce spune Procuratura Anticorupție despre expertiza imaginilor cu „kuliokul” pe care o flutură Dodon # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a confirmat pentru TVR Moldova că a fost făcută deja o expertiză a imaginilor video din iunie 2019 în care Vladimir Plahotniuc îi întinde lui Igor Dodon punga neagră în care ar fi fost între 600.000 și un milion de dolari.
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Pe 31 august, la Chișinău va veni și Nicușor Dan, președintele României.
Proiectul Modernizarea Tehnicii și Echipamentului Agricol (MAME), implementat cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), urmează să continue cu o nouă etapă de finanțare. În prezent, autoritățile și partenerii japonezi negociază o nouă linie de finanțare care să asigure fermierilor acces la tehnică modernă.
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, care presta servicii de curățare fântânilor, a căzut în apă de la o înălțime de circa 15 metri. Cazul a avut loc în dimineața zilei de joi, 21 august, în localitatea Vatici, raionul Orhei.
Cantină școlară, inaugurată la un liceu din Orhei în urma unui parteneriat public-privat # TVR Moldova
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost inaugurat blocul alimentar complet modernizat, care va asigura zilnic mese pentru cei peste 1.200 de elevi și 65 de profesori. Investiția, în valoare de aproape 4 milioane de lei, a fost realizată în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, cu sprijinul PNUD Moldova, Ministerului Educației și Cercetării, Kaufland Moldova și Asociației Obștești „The Moldova Project”.
Kim Jong Un i-a decorat pe soldaţii nord-coreeni trimişi să lupte în Ucraina de partea Rusiei # TVR Moldova
Kim Jong-un i-a lăudat pe soldații nord-coreeni care luptă alături de Rusia în războiul din Ucraina, numindu-i „eroi”, în cadrul unei ceremonii dedicate militarilor întorși recent de pe front, a transmis presa de stat vineri.
Ne așteptăm la o creștere a prețurilor la gaz și curent în iarnă? Ce spune ministrul Energiei # TVR Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că nu există premise ca tarifele la gaz și energie electrică să crească. Despre acest lucru oficialul a vorbit în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA.
„Puțin sarcasm” și multă milogeală: Voronin și-a recunoscut greșeala în fața lui Dodon # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 21 august.
Iașiul suspendă relațiile cu Chișinăul din cauza lui Ceban: detalii pe 25 august, la Obiectiv Comun # TVR Moldova
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, demarează procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului de Chișinău, Ion Ceban, de a intra în Spațiul Schengen. Aflați detalii despre problemele dintre cele două orașe înfrățite în ediția de luni, 25 august, a emisiunii „Obiectiv Comun”, la ora 17:00.
Dodon „s-a clarificat” cu Voronin: Comunistul își pune cenușă pe cap, „kuliocul nefericit” # TVR Moldova
Președintele PCRM, Vladimir Voronin, spune că a fost provocat să facă declarațiile despre sacoșa „nefericită” la TV8 pentru a exploata disensiunile dintre partidele care alcătuiesc Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.
Sectorul IT din Republica Moldova se dezvoltă într-un ritm impresionant. Moldova Innovation Technology Park a publicat raportul anual pentru 2024. Cifrele arată că numărul rezidenţilor a crescut la peste două mii faţă de 1600 în anul precedent, iar contribuţia lor la Produsul Intern Brut este, în prezent, de 5%.
Serghei Tarnovschi "vâslește" spre o nouă medalie în 2025. De această dată, reprezentatul Republicii Moldova s-a calificat în finala probei de 500 de metri a Campionatului Mondial. Se vor bate pentru medalie și tandemul format de Daniela Cociu și Maria Olărașu.
Alexandru Romanov se va bate la noapte pentru centura de campion a categoriei grea din cadrul turneului PFL World Tournament 10. "King Kong de Moldova" îl va întâlni în octagon cu rusul Oleg Popov.
Hai că se poate! - Chișinăul, invitat să participe la construcția autostrăzilor dintre RM și România # TVR Moldova
Moldova vrea autostradă! Este mesajul pe care Asociația "Hai că se poate" din România îşi propune să-l transmită personal autorităţilor de la Chişinău. Membrii organizaţiei au pornit din Iaşi spre Chişinău şi au ajuns la Preşedinţia Republicii Moldova. Ei au invitat mai mulţi oficiali, inclusiv pe Maia Sandu, să se implice în realizarea unui amplu proiect - construcţia autostrăzilor A7 şi A8, care vor lega Republica Moldova de România.
Marcel Dumbravan a trecut Vettingul: Urmează să fie numit șef al Procuraturii Anticorupție # TVR Moldova
Șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, nu are probleme de integritate, lucru confirmat joi de membrii Consiliului Superior al Procurorilor, care au examinat raportul Comisiei de evaluare externă. Raportul de evaluare a fost finalizat în iulie, iar comisia a stabilit că Marcel Dumbravan corespunde criteriilor de integritate etică și financiară.
Vinuri spumante din 29 de țări, jurizate „în orb” la un concurs mondial, în premieră la Chișinău # TVR Moldova
Peste o mie de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate „în orb” la „Concours Mondial de Bruxelles”, în sesiunea dedicată vinurilor spumante – evenimentul de referință pentru această categorie. Competiția se desfășoară în premieră în Republica Moldova, între 5 și 7 septembrie.
Comisia Electoral Centrală a respins, joi, cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul „Renaștere”.
La Bălți a ajuns primul lot de autobuze donate de orașul Reșița, potrivit primarului municipiului, Alexandr Petkov. Edilul a spus că se fac toate demersurile necesare pentru ca mijloacele de transport să fie puse cât mai curând în circulație.
Procuratura Anticorupție susține că declarațiile lui Voronin nu sunt parte a dosarului „Kuliok” # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a precizat că Vladimir Voronin nu figurează în calitate de martor în dosarul „kuliok” în contextul declarațiilor liderului comuniștilor la TV8 unde a spus că în punga oferită de Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon ar fi fost de 860.000 de euro.
Poliția anunță că a început să folosească drone pentru a monitoriza traficul din mai multe localități și a depista încălcările în trafic.
Chișinăul reacționează la declarațiile Moscovei: „Nu are niciun drept să ofere lecții de democrație” # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a declarat că Moscova nu este în măsură să dea lecții de democrație în condițiile în care regimul lui Vladimir Putin își lichidează adversarii politici. Replica vine în contextul în care Kremlinul a intervenit în sprijinul grupării infracționale „ȘOR" și acuză autoritățile moldoveneșto de oprimarea protestelor organizate de partidele de opoziție.
Austria va continua să susţină parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv la nivel economic. Declaraţia a fost făcută de ministrul afacerilor Externe de la Viena, Beate Meinl-Reisinger, într-o conferinţă de presă cu omologul său, Mihai Popşoi. Oficialul austriac a reiterat angajamentul ţării sale față de suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și a salutat progresele Chișinăului la mai multe capitole.
Un avocat britanic va fi extrădat R. Moldova pentru „uciderea șefului bandei Tottenham Turks" # TVR Moldova
Un fost avocat britanic, Toper Hassan, ar putea fi extrădat autorităților Republicii Moldova, conform unei decizii judecătorești, pentru a fi judecat pentru complot la uciderea cetățeanului turc, Izzet Eren, în iunie 2024, în Chișinău, relatează SKY News. Toper Hassan, 58 de ani, ar fi fost recrutat de cumnatul său, Kemal Armagan, un membru important al unei bande criminale, Hackney Turks, pentru a ajuta la planificarea și organizarea logisticii atacului armat din fața unei cafenele.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod Galben de caniculă.
Un bărbat a fost salvat de angajații Inspectoratuliu General pentru Situații de Urgență după ce a căzut într-o fântână. Incidentul s-a produs miercuri în apropierea unei gospodării din localitatea Constantinovca, raionul Căușeni.
Curtea de Apel anulează monitorizarea electronică a lui Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie # TVR Moldova
Șeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, Ion Creangă, rămâne internat în spital. El nu a venit nici astăzi la procesul de judecată, unde este cercetat pentru trădare de patrie. Ședința s-a amânat pentru începutul lunii octombrie. Curtea de Apel a decis ca Ion Creangă să rămână sub control judiciar, însă fără monitorizare electronică.
Stilul nu ține doar de haine sau culori, ci de felul în care alegi să-ți exprimi identitatea prin obiecte mici, dar semnificative. Bijuteriile fac parte din acest limbaj personal. Un inel discret, o brățară subțire sau un colier cu o formă grafică pot schimba total felul în care este perceput un outfit.
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 23 - 31 august 2025, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din Chișinău.
Un nou atac masiv asupra Ucrainei a provocat distrugeri și panică. „M-am speriat foarte tare” # TVR Moldova
Noaptea trecută, Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra Ucrainei, provocând victime și distrugeri, în special în vestul țării, dar și în capitala Kiev. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a folosit sute de drone și zeci de rachete în atacul nocturn, care a luat viața unui civil și a rănit alte peste 15 persoane.
Decizie definitivă după 5 ani în cazul pieței fertilizanților: Fertilitate-Chișinău, bună de plată # TVR Moldova
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a confirmat pe 16 august 2025 încălcarea legislației în domeniul concurenței de SA Fertilitatea - Chișinău. Întreprinderea a fost sancționată cu amendă de 7,5 milioane de leipentru participarea la o înțelegere anticoncurențială privind fixarea prețurilor de vânzare pentru produse de uz fitosanitar și fertilizanți de marca Bayer în perioada 2015–2018.
Un bărbat a fost salvat de angajații Inspectoratuliu General pentru Situații de Urgență, după ce a căzut, din imprudență, într-o fântână cu apă. Incidentul s-a produs miercuri, 20 august, în apropierea unei gospodării din localitatea Constantinovca, raionul Căușeni.
Reprezentanta oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației, Maria Zaharova, sare în apărarea manifestațiilor plătite organizate de organizația criminală condusă de oligarhul fugar Ilan Șor. Pe 11 august, oligarhul fugar a promis activiștilor săi câte 3.000 de dolari pentru a participarea la protestele ilegale din 16 august din zona Gării Chișinău.
/VIDEO/ Dodon se va clarifica cu Voronin după acuzațiile că a luat 860.000 de euro de la Plahotniuc # TVR Moldova
Igor Dodon a calificat declarațiile lui Vladimir Voronin cu privire la banii primiți de la Vladimir Plahotniuc drept „o provocare din partea guvernării” și a spus că se va „clarifica” cu partenerul de bloc electoral. Liderul comuniștilor a spus miercuri la TV8 că în punga primită de Dodon de la Plahotniuc erau 860.000 de euro.
Vizita premierului României, Ilie Bolojan, în R. Moldova: Ce cuprinde agenda oficialului român # TVR Moldova
Sâmbătă, 23 august, premierul României Ilie Bolojan întreprinde o vizită în Republica Moldova. Potrivit agendei, acesta va fi întâmpinat dimineața, la ora 10:15, de premierul Republicii Moldova Dorin Recean, iar momentul va fi transmis în direct.
Peste 700 de persoane s-au înscris deja la Marea Dictare Națională în primele două zile de la deschiderea înregistrării, anunță purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Evenimentul va avea loc pe 31 august, la ora 09:00, în Piața Marii Adunări Naționale, iar înregistrarea este deschisă, online, până la data de 27 august.
Colectorii ucraineni de fier vechi au reluat exporturile de materii prime în regiunea transnistreană în iulie 2025, după o pauză de un an, potrivit publicației obozrevatel.com, care citează datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei.
Dosarul „Kuliok”: Voronin afirmă că în punga primită de Dodon de la Plahotniuc erau 860.000 de euro # TVR Moldova
Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor și actualul partener de bloc electoral al lui Igor Dodon, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la TV8, că în punga neagră primită de Dodon de la Vladimir Plahotniuc, erau 860.000 de euro. Procuratura Anticorupție a anunțat recent că a încheiat prezentarea probelor în dosarul „Kuliok”, magistrații urmând să audieze peste 190 de martori aduși de avocații lui Igor Dodon.
Israel a început prima fază a asaltului asupra orașului Gaza și a cucerit deja o suburbie # TVR Moldova
Israelul a început prima etapă a asaltului său planificat asupra orașului Gaza și a preluat deja controlul asupra unei suburbii, a anunțat miercuri seară purtătorul de cuvânt militar israelian Effie Defrin, potrivit Reuters și Agerpres.
Un partid a primit refuz de înregistrare în cursa electorală. Avea candidați din alt partid # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Vladimir Voronin, liderul Partidului comuniștilor și actualul partener de bloc electoral al lui Igor Dodon, declară că în punga neagră, primită de Dodon de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, erau 860 de mii de euro. Declarații în acest sens au fost făcute miercuri, 20 august, în cadrul unei emisiuni de la TV8.
Ziua de miercuri, 27 august, când Republica Moldova marchează Ziua Independenței, va fi zi liberă, nelucrătoare, pentru bugetari.
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc miercuri, 20 august.
Numărul cazurilor de COVID-19 s-a dublat față de săptămâna trecută. Recomandările ANSP # TVR Moldova
Cazurile de COVID-19 au crescut de două ori comparativ cu săptămâna precedentă, arată datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP).
Proiect: Rețeaua mobilă va fi bruiată pe teritoriul penitenciarelor din Republica Moldova # TVR Moldova
În penitenciarele din Republica Moldova vor fi instalate echipamente care să blocheze utilizarea ilegală de către detinuţi a telefoanelor mobile, a dispozitivelor electronice și a internetului.
Sondaj: Care sunt partidele cu șanse să acceadă în Parlament și cum s-ar repartiza mandatele? # TVR Moldova
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru partide şi blocuri politice ar intra în legislativul de la Chişinău. Este rezultatul unui sondaj iDATA, realizat de compania Date Inteligente. Mai exact, ar fi vorba de PAS, Blocurile Patriotic şi Alternativa şi formaţiunea Partidul Nostru. Totodată, niciun candidat independent nu ar câştiga un loc de parlamentar.
