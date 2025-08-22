Alertă de călătorie în Italia: Sunt așteptate precipitații și inundații severe

19:40

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru partide şi blocuri politice ar intra în legislativul de la Chişinău. Este rezultatul unui sondaj iDATA, realizat de compania Date Inteligente. Mai exact, ar fi vorba de PAS, Blocurile Patriotic şi Alternativa şi formaţiunea Partidul Nostru. Totodată, niciun candidat independent nu ar câştiga un loc de parlamentar.