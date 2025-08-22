Partidul Republican „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Agriculturii: Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini

10:50

Pavel Perju, fost director al Fabricii de Sticlă, a declarat că anunțul cu privire la vânzarea Fabricii nu îl poate lăsa indiferent față de cei 360 de angajați ai Fabricii de Sticlă din Chișinău. El a spus că, „acum, când cei de la guvernare își trag ultima răsuflare, nu ratează șansa să mai îndesească ceva […] Post-ul Fostul director al Fabricii de Sticlă din Chișinău: Se pare că „Vremurile bune” au venit și pentru cei 360 de specialiști ai Fabricii – vremuri care îi vor lăsa fără locuri de muncă și fără viitor apare prima dată în Provincial.