Partidul Republican „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Agriculturii: Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini
Provincial, 22 august 2025 12:10
Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini. Acest lucru a fost declarat de reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei” în cadrul unui protest în sprijinul producătorilor moldoveni, desfășurat în fața Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Participanții la acțiune au subliniat că echipa Blocului Patriotic, din care face parte și partidul de opoziție, va […] Post-ul Partidul Republican „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Agriculturii: Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Agriculturii: Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini # Provincial
Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini. Acest lucru a fost declarat de reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei” în cadrul unui protest în sprijinul producătorilor moldoveni, desfășurat în fața Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Participanții la acțiune au subliniat că echipa Blocului Patriotic, din care face parte și partidul de opoziție, va […] Post-ul Partidul Republican „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Agriculturii: Puterea galbenă distruge satele și fermierii în favoarea importatorilor străini apare prima dată în Provincial.
12:10
Proiectul MAME va continua: din 2026, fermierii vor avea acces la o nouă finanțare pentru modernizarea tehnicii agricole # Provincial
Proiectul Modernizarea Tehnicii și Echipamentului Agricol (MAME), implementat cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), urmează să continue cu o nouă etapă de finanțare. În prezent, autoritățile și partenerii japonezi negociază o nouă linie de finanțare care să asigure fermierilor acces la tehnică modernă. În cadrul unei ședințe la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, […] Post-ul Proiectul MAME va continua: din 2026, fermierii vor avea acces la o nouă finanțare pentru modernizarea tehnicii agricole apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
11:40
Ședința Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea lucrărilor de construcție a LEA 400 kV Strășeni–Gutinaș de utilitate publică de interes național # Provincial
Ministerul Energiei a organizat ședința Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Strășeni–Gutinaș și a modernizării stației electrice Strășeni 330 kV. Proiectul urmărește consolidarea sistemului electroenergetic național prin avansarea construcțiilor noului obiect de infrastructură energetică, creșterea capacității comerciale de transfer […] Post-ul Ședința Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea lucrărilor de construcție a LEA 400 kV Strășeni–Gutinaș de utilitate publică de interes național apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
11:20
Zona de Securitate, în atenția Guvernului: investiții în infrastructură și educație în raionul Dubăsari # Provincial
La 21 august 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde a avut întrevederi cu reprezentanții administrației raionale, primarii localităților și angajații serviciilor desconcentrate. În cadrul ședinței organizate la Consiliul Raional Dubăsari au fost abordate problemele prioritare din raion, în special asigurarea populației cu transport public regulat. […] Post-ul Zona de Securitate, în atenția Guvernului: investiții în infrastructură și educație în raionul Dubăsari apare prima dată în Provincial.
11:10
Dorin Recean: Raionul Leova se modernizează localitate cu localitate în ultimii 4 ani, datorită eforturilor Guvernului de a aduce bani pentru Moldova # Provincial
Guvernul va prioritiza, în continuare, inițiativele care aduc beneficii directe oamenilor și va realiza proiecte de dezvoltare a localităților din Republica Moldova. Premierul Dorin Recean a reiterat angajamentul Executivului la întrevederea cu autoritățile publice locale din raionul Leova și a vorbit despre inițiativele implementate în regiune. „Raionul Leova se modernizează localitate cu localitate în ultimii […] Post-ul Dorin Recean: Raionul Leova se modernizează localitate cu localitate în ultimii 4 ani, datorită eforturilor Guvernului de a aduce bani pentru Moldova apare prima dată în Provincial.
11:10
Liderii BEP, la Cahul: ne-am unit pentru că am înțeles că altfel PAS ne va distruge pe toți, că altfel – vom pierde țara # Provincial
La Cahul, a avut loc o nouă întâlnire a liderilor Blocului Electoral Patriotic – Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și reprezentantul PCRM, Constantin Starîș – cu activiștii și membrii organizațiilor de partid din raion. Atmosfera din sală a fost una de încredere și solidaritate. Participanții au subliniat că doar unitatea forțelor patriotice poate aduce schimbarea […] Post-ul Liderii BEP, la Cahul: ne-am unit pentru că am înțeles că altfel PAS ne va distruge pe toți, că altfel – vom pierde țara apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
10:50
Fostul director al Fabricii de Sticlă din Chișinău: Se pare că „Vremurile bune” au venit și pentru cei 360 de specialiști ai Fabricii – vremuri care îi vor lăsa fără locuri de muncă și fără viitor # Provincial
Pavel Perju, fost director al Fabricii de Sticlă, a declarat că anunțul cu privire la vânzarea Fabricii nu îl poate lăsa indiferent față de cei 360 de angajați ai Fabricii de Sticlă din Chișinău. El a spus că, „acum, când cei de la guvernare își trag ultima răsuflare, nu ratează șansa să mai îndesească ceva […] Post-ul Fostul director al Fabricii de Sticlă din Chișinău: Se pare că „Vremurile bune” au venit și pentru cei 360 de specialiști ai Fabricii – vremuri care îi vor lăsa fără locuri de muncă și fără viitor apare prima dată în Provincial.
10:10
Peste 4.000 de locuitori din raionul Basarabeasca vor avea drumuri și servicii modernizate # Provincial
Ieri, vicepremierul Vladimir Bolea s-a aflat în sudul țării, la Basarabeasca. Ministrul a evaluat impactul proiectelor din satele Sadaclia, Abaclia și Iordanovca implementate prin programele guvernamentale #SatulEuropean (edițiile I și II), #SatulEuropeanExpres și „Europa este aproape”. Împreună cu localnicii și reprezentanții autorităților publice locale au fost discutate schimbările din localitate în urma realizării proiectelor, precum […] Post-ul Peste 4.000 de locuitori din raionul Basarabeasca vor avea drumuri și servicii modernizate apare prima dată în Provincial.
10:10
În baza unor informații operative, ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au intervenit în raionul Vulcănești, în proximitatea satului Cișmichioi, unde au somat regulamentar oprirea unui automobil de model BMW 540i, condus de un conațional în vârstă de 39 de ani. La somațiile legale, șoferul a refuzat să oprească, a accelerat și și-a continuat deplasarea, […] Post-ul Serviciul Vamal a prevenit un caz de contrabandă cu haine în raionul Vulcănești apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
10:00
La 21 august a avut loc inaugurarea unui stadion modern, destinat pregătirii fizice a polițiștilor din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică. Noul teren oferă condiții excelente pentru antrenamente și consolidarea spiritului de echipă în rândul angajaților instituției. Federația Moldovenească de Fotbal a contribuit la realizarea proiectului prin oferirea terenului sintetic și a scaunelor din […] Post-ul Stadion modern inaugurat pentru pregătirea fizică a polițiștilor INSP apare prima dată în Provincial.
09:50
Dorin Recean a inspectat realizarea proiectelor de infrastructură rutieră din raionul Leova # Provincial
Premierul Dorin Recean a inspectat mai multe proiecte de renovare a drumurilor în raionul Leova. În satul Filipeni, prim-ministrul a participat la inaugurarea unei porțiuni de 3,5 kilometri care a fost deteriorată în urma ploilor puternice din anul trecut. Segmentul renovat se află în intersecția a 4 drumuri locale, care, de asemenea, au fost reabilitate. […] Post-ul Dorin Recean a inspectat realizarea proiectelor de infrastructură rutieră din raionul Leova apare prima dată în Provincial.
09:50
Ion Ceban: Primăria Chișinău oferă 3 milioane de lei pentru familiile afectate de incendiul din Durlești # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a declarat că, Primăria Chișinău va transfera 3 milioane de lei pentru a sprijini familiile afectate de incendiul produs la blocul de locuit din Durlești. „Solicităm Ministerului Finantelor să nu blocheze procedura. Asta, deși blocul nu se află în jurisdicția Primăriei Chișinăului, ci în Durlești, iar sprijinul necesar trebuia să vină […] Post-ul Ion Ceban: Primăria Chișinău oferă 3 milioane de lei pentru familiile afectate de incendiul din Durlești apare prima dată în Provincial.
09:40
În dimineața zilei de 21 august 2025, un bărbat în vârstă de 30 de ani, care presta servicii de curățare fântânilor, a căzut la adâncime de circa 15 metri în apă. Cazul a avut loc în localitatea Vatici, raionul Orhei. Pentru extragerea acestuia la suprafață a fost necesară intervenția salvatorilor Inspectoratului General pentru Situații de […] Post-ul Un bărbat a fost salvat de IGSU după ce a căzut într-o fântână în raionul Orhei apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:50
Astăzi, în incinta Consiliului Raional Cahul, a avut loc o întrevedere importantă între conducerea raionului și reprezentanții Oficiului Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR). Din partea Consiliului Raional Cahul, la discuții a participat Tatiana Seredenco, vicepreședintele raionului, care a evidențiat buna colaborare dintre instituțiile locale și UNHCR în sprijinirea comunităților de refugiați. Potrivit […] Post-ul Consiliul raional Cahul, întrevedere cu reprezentanții UNHCR. Ce au discutat apare prima dată în Provincial.
16:40
În municipiul Bălți au ajuns primele autobuze marca Volvo, transmise în dar orașului de către municipiul Reșița (România). „În perioada imediat următoare vom efectua toate procedurile necesare pentru ca autobuzele să iasă pe rutele urbane”, a subliniat Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook. De asemenea, Alexandr Petkov a […] Post-ul La Bălți au ajuns primele două autobuze donate de municipiul înfrățit Reșița apare prima dată în Provincial.
16:20
La Durlești, au început lucrările de construcție a noii clădiri administrative, care va fi situată pe str. Alexandru cel Bun, nr. 5, adaptată necesităților actuale ale locuitorilor și orientată spre un acces mai rapid și mai calitativ la serviciile de interes public. Despre aceasta a anunțat Primăria orașului Durlești. Noua clădire, finanțată din bugetul orașului Durlești, […] Post-ul Primăria Durlești va avea un nou sediu. Detalii apare prima dată în Provincial.
16:20
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost inaugurat astăzi blocul alimentar complet modernizat, care va asigura zilnic mese pentru cei peste 1.200 de elevi și 65 de profesori. Investiția, în valoare de aproape 4 milioane de lei, a fost realizată în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, cu sprijinul PNUD Moldova, Ministerului Educației […] Post-ul La Liceul „Onisifor Ghibu” din Orhei, inaugurat blocul alimentar complet modernizat apare prima dată în Provincial.
16:10
Condiții îmbunătățite la Centrul de Sănătate Hîjdieni. Oxana Albu: modernizarea infrastructurii medicale rămâne o prioritate # Provincial
Centrul de Sănătate Hîjdieni din raionul Glodeni beneficiază de o fațadă renovată și un teritoriu amenajat. Lucrările de renovare, în valoare totală de 728 de mii de lei, au fost realizate cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), al Consiliului Raional Glodeni și Consiliului local Hîjdieni, informează PROVINCIAL. La evenimentul de recepție, […] Post-ul Condiții îmbunătățite la Centrul de Sănătate Hîjdieni. Oxana Albu: modernizarea infrastructurii medicale rămâne o prioritate apare prima dată în Provincial.
16:10
La 20 august 2025, în incinta Consiliului raional Telenești a avut loc o ședință de informare dedicată creării, funcționării și rolului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în atragerea fondurilor europene. La întâlnire au participat reprezentanți ai autorităților locale, precum și specialiști din România: Alina Violeta Zuican – consultant fonduri europene în relația cu Bruxelles; Pop Anca […] Post-ul Ședință de informare la Telenești privind rolul ADI în accesarea fondurilor UE apare prima dată în Provincial.
16:10
Un bărbat de 48 de ani, originar din raionul Soroca, a fost reținut de polițiștii din Ialoveni, fiind suspectat de comiterea a șase furturi din locuințe, produse în perioada ianuarie – iulie curent. În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că, pe timp de zi, suspectul pătrundea în gospodării din localitățile Ulmu, Costești, Bardar, Ruseștii Noi […] Post-ul Bărbat din Soroca, reținut după o serie de furturi în localități din raionul Ialoveni apare prima dată în Provincial.
15:50
Primăria Edineț, în parteneriat cu Filiala Edineț a Camerei de Comerț și Industrie, în perioada 20–22 august curent, organizează Târgul Expozițional Universal „Augustiniada 2025”. Evenimentul are loc în Piața Ștefan cel Mare și Sfânt din Edineț și reunește producători locali și regionali, care își prezintă o gamă variată de produse autohtone de calitate. Astăzi, în […] Post-ul (FOTO) Edineț găzduiește Târgul Expozițional „Augustiniada 2025” apare prima dată în Provincial.
15:40
Tinerii din Republica Moldova vor beneficia de noi oportunități de instruire prin învățământ dual, odată cu lansarea proiectului „Accelerarea învățământului profesional tehnic dual în Republica Moldova”. Scopul acestuia este de a îmbunătăți perspectivele de angajare și inserție profesională ale absolvenților, prin consolidarea legăturii dintre educație și mediul economic. Un memorandum în acest sens a fost semnat astăzi […] Post-ul Memorandum de înțelegere pentru accelerarea învățământului dual în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
15:40
Primăria municipiului Bălți a obținut Premiul II în cadrul primei ediții a Concursului Național „Energy Management Star Moldova 2025”, organizat în contextul Săptămânii Europene a Energiei Durabile (EUSEW). Această performanță reprezintă o recunoaștere a eforturilor municipiului nostru în domeniul eficienței energetice și al managementului energetic local, dar și o confirmare a angajamentului ferm al echipei […] Post-ul Primăria Bălți – premiată în cadrul Concursului „Energy Management Star Moldova 2025” apare prima dată în Provincial.
15:30
Ion Ceban: Chișinăul este centrul de dezvoltare economică a întregii țări. Multe proiecte implementate aici pot fi preluate și replicate la nivel național # Provincial
Primarul municipiului Chișinău și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat propunerile pentru dezvoltarea Capitalei, ce vor fi incluse în programul electoral al Blocului și ulterior în planul de guvernare vor fi aplicate la nivel de țară. „Chișinăul este centrul de dezvoltare […] Post-ul Ion Ceban: Chișinăul este centrul de dezvoltare economică a întregii țări. Multe proiecte implementate aici pot fi preluate și replicate la nivel național apare prima dată în Provincial.
15:10
Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili și a asigura un minim locuri speciale de afișaj electoral # Provincial
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește autorităților administrației publice locale din țară despre obligația de a stabili și a asigura un minim de locuri speciale de afișaj electoral, precum și un minim de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii de către candidații la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 […] Post-ul Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili și a asigura un minim locuri speciale de afișaj electoral apare prima dată în Provincial.
14:40
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii orașului despre o inițiativă importantă în domeniul protecției animalelor. Conform Centrului de adăpost pentru animalele fără stăpân, la sfârșitul lunii septembrie, la Bălți vor veni medici veterinari din România, care vor efectua aproximativ 150 de sterilizări gratuite ale câinilor cu și fără stăpân. De asemenea, toți câinii de companie vor […] Post-ul Sterilizare gratuită a câinilor la Bălți cu sprijinul partenerilor internaționali apare prima dată în Provincial.
14:40
Primăria Sireți – câștigătoarea competiției „Energy Management Star Moldova 2025” pentru eficiență energetică # Provincial
Zeci de primării au participat la competiția „Energy Management Star Moldova”, care promovează eficiența energetică la nivel local. Competiția a vizat primăriile care au implementat măsuri de eficiență energetică prevăzute în Planurile locale pentru energie și climă (SECAP). Concursul a fost organizat în premieră de Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER) și Convenția Primarilor-Est […] Post-ul Primăria Sireți – câștigătoarea competiției „Energy Management Star Moldova 2025” pentru eficiență energetică apare prima dată în Provincial.
13:40
Astăzi, 21 august 2025, Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, împreună cu delegația Primăriei, se află într-o vizită de lucru în orașul înfrățit Elbląg, Polonia, având ocazia să viziteze stația de epurare din localitate, transmite PROVINCIAL. Potrivit autorităților, această experiență oferă exemple concrete de bune practici și soluții moderne în domeniul infrastructurii edilitare, care contribuie direct […] Post-ul (FOTO) Primarul din Hîncești, în vizită de lucru la Elbląg, Polonia apare prima dată în Provincial.
13:40
Două tentative de transportare ilicită de țigări – pe cale aeriană și terestră – au fost stopate de polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali. La Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul verificării bagajelor pasagerilor de la cursa Chișinău–Londra au fost depistate 2600 de țigarete nedeclarate, ascunse în valiza unui nerezident de 27 de ani. […] Post-ul Tentative de transport ilicit de țigări, stopate la frontieră apare prima dată în Provincial.
13:10
Conflict între consilieri PSDE și PAS la Hîncești. Ulianovschi: Violența, sub orice formă, nu are ce căuta în viața politică și publică # Provincial
Partidul Social Democrat European (PSDE) a anunțat că, la Hîncești, a avut loc un incident fără precedent: colegul de partid, Rodion Buruiană, consilier PSDE în Consiliul raional Hîncești și candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost atacat și lovit cu brutalitate de către consilierul PAS, Iurie Zoină. PSDE își exprimă profunda îngrijorare și indignare față […] Post-ul Conflict între consilieri PSDE și PAS la Hîncești. Ulianovschi: Violența, sub orice formă, nu are ce căuta în viața politică și publică apare prima dată în Provincial.
13:00
Alexandr Stoianoglo: Ei nu au nevoie de Transnistria. Pentru că este un fel de apendice, care îi încurcă să se mențină cu orice preț la putere # Provincial
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo, a criticat decizia autorităților de a deschide pe malul stâng al Nistrului doar 10 secții de votare, în loc de 40. „Ne-am obișnuit ca, la noi, chiar și drepturile fundamentale ale cetățenilor să nu fie doar ignorate, ci pur și simplu să nu fie luate în serios. În […] Post-ul Alexandr Stoianoglo: Ei nu au nevoie de Transnistria. Pentru că este un fel de apendice, care îi încurcă să se mențină cu orice preț la putere apare prima dată în Provincial.
13:00
Partidul Social Democrat European (PSDE) a anunțat că, la Hîncești, a avut loc un incident fără precedent: colegul de partid, Rodion Buruiană, consilier PSDE în Consiliul raional Hîncești și candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost atacat și lovit cu brutalitate de către consilierul PAS, Iurie Zoină. PSDE își exprimă profunda îngrijorare și indignare față […] Post-ul Tensiuni politice la Hîncești: consilier PSDE agresat de un reprezentant PAS apare prima dată în Provincial.
12:50
Conferința pedagogică raională de la Soroca: investiții, reforme și sprijin pentru profesori # Provincial
Politica salarială, măsurile de debirocratizare, atragerea tinerilor specialiști în sistem, dar și alte subiecte de actualitate din domeniul educației au fost abordate în cadrul Conferinței pedagogice raionale de la Soroca. Evenimentul a întrunit cadre didactice și manageriale ale instituțiilor de învățământ general și educație timpurie din raion. Prezentă la conferință, Marcelina Baleca, șefa Direcției generale […] Post-ul Conferința pedagogică raională de la Soroca: investiții, reforme și sprijin pentru profesori apare prima dată în Provincial.
12:40
În perioada 19-20 august au avut loc instruirile de formare pentru cadrele didactice participante în cadrul proiectului „Fotbal în Școli”. Pe parcursul acestor sesiuni, profesorii au învățat elementele de bază ale fotbalului, au descoperit metode de predare potrivite vârstei școlare și au luat parte la activități teoretice și practice pe teren. În prima zi a […] Post-ul Fotbal în Școli. Noi cursuri de instruire pentru cadrele didactice apare prima dată în Provincial.
12:20
În perioada 23 – 31 august 2025, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din Capitală # Provincial
Primăria Chișinău informează că, în perioada 23 – 31 august 2025, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din Capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a demnitarilor străini de rang înalt din Regatul Țărilor de Jos, Belgia, Luxembourg, Franța, Germania, Polonia și România. Astfel, pentru […] Post-ul În perioada 23 – 31 august 2025, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din Capitală apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:00
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), un bărbat din Chișinău, cu vârsta de 32 de ani, a fost condamnat la 10 ani închisoare pentru trafic de droguri. Mai exact, în cadrul perchezițiilor desfășurate, oamenii legii au ridicat de la acesta droguri de tip […] Post-ul 10 ani închisoare pentru un traficant de droguri de tip marijuana, PVP și mefedronă apare prima dată în Provincial.
11:50
În municipiul Bălți continuă lucrările de reparație la podul de pe str. A. Babinschi. În prezent are loc demontarea podului. Lucrările sunt executate de AO „Drumuri Bălți”. Potrivit autorităților, reparația este realizată în scopul asigurării unei circulații sigure și confortabile pentru toți participanții la trafic și al îmbunătățirii infrastructurii urbane. Amintim că, pe perioada reparației […] Post-ul Reparații la un pod important din Bălți apare prima dată în Provincial.
11:30
Echipa „EuroFetele din sat” – câștigătoarea ediției din sudul țării a concursului „EU & bunicii mei” # Provincial
Ieri, s-a desfășurat cea de-a doua zi a concursului național „EU & bunicii mei”, în regiunea de sud a țării, în satul Văleni. La eveniment au participat echipe din localitățile UTA Găgăuzia, Taraclia, Cantemir și Cahul, fiecare formată din câte doi bunici și doi nepoți. După o competiție intensă, în care participanții și-au demonstrat cunoștințele […] Post-ul Echipa „EuroFetele din sat” – câștigătoarea ediției din sudul țării a concursului „EU & bunicii mei” apare prima dată în Provincial.
10:50
În localitatea Zaim, pe sectorul 1 al drumului național R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, cuprins între km 23,821 și km 31,200, lucrările de reparație capitală continuă. Despre aceasta a comunicat Administraţia Națională a Drumurilor. Menționăm că stratul de beton asfaltic tip BAD 22.4 a fost așternut până în prezent pe o suprafață de 11.500 m². […] Post-ul Modernizarea drumului R26 avansează în localitatea Zaim apare prima dată în Provincial.
10:40
Igor Grosu, în raionul Criuleni: Pentru a avea condiţii bune de trai, trebuie să ne continuăm calea spre UE # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Criuleni, unde a discutat cu cetățenii despre proiectele de dezvoltare locală, implementate prin intermediul programelor guvernamentale, dar şi despre importanţa păstrării direcţiei spre marea familie europeană. Vizita de lucru a început în satele Miclești și Stețcani. În ultimii ani, prin programele guvernamentale, în […] Post-ul Igor Grosu, în raionul Criuleni: Pentru a avea condiţii bune de trai, trebuie să ne continuăm calea spre UE apare prima dată în Provincial.
10:20
Salvatorii IGSU au fost alertați în după-amiaza zilei de 20 august 2025, după ce un bărbat a căzut din imprudență într-o fântână cu apă. Incidentul s-a produs în apropierea unei gospodării din localitatea Constantinovca, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:53. La fața locului a intervenit de urgență o echipă […] Post-ul Un bărbat căzut într-o fântână, salvat de IGSU în localitatea Constantinovca apare prima dată în Provincial.
10:10
Spațiu modern pentru sport și agrement, amenajat la Ciorescu cu sprijinul Primăriei Chișinău # Provincial
Infrastructura sportivă și de recreere din Ciorescu se extinde, cu suportul financiar al Primăriei municipiului Chișinău. O zonă multifuncțională, cu stadion împărțit în zone pentru fotbal, volei, pistă de alergare, pistă pentru bicicliști, teren de joacă, spații pentru antrenament stradal și de odihnă a fost construită în cartierul rezidențial situat pe strada S. Lazo. Beneficiari […] Post-ul Spațiu modern pentru sport și agrement, amenajat la Ciorescu cu sprijinul Primăriei Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:10
Întreprinderile micro și mici din agricultură pot obține 150 mii de euro pentru activități de procesare, ambalare și depozitare # Provincial
Întreprinderile micro și mici din sectorul agricol pot accesa finanțări prin programul IFAD VIII, destinate dezvoltării activităților de procesare și infrastructură post-recoltare. Valoarea maximă a creditului este de 150 mii de euro, acoperind până la 90% din valoarea proiectului. Contribuția proprie este de minimum 10%, iar termenul de rambursare ajunge până la 8 ani, cu […] Post-ul Întreprinderile micro și mici din agricultură pot obține 150 mii de euro pentru activități de procesare, ambalare și depozitare apare prima dată în Provincial.
10:00
Premierul Dorin Recean va efectua, astăzi, o vizită de lucru în raionul Leova, unde va avea întrevederi cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate din raion. Agenda mai include vizite la două drumuri aflate în reparație în raion. Post-ul Dorin Recean va efectua o vizită de lucru în raionul Leova apare prima dată în Provincial.
09:50
Integrarea contoarelor inteligente pentru măsurarea energiei electrice provenite din surse regenerabile în zona Edineț–Cupcini a fost subiectul principal al unei ședințe extinse, desfășurate cu participarea reprezentanților Ministerului Energiei, ÎS Moldelectrica și SA RED Nord. Ședința a fost prezidată de Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, responsabilă de domeniul digitalizării, și s-a desfășurat la […] Post-ul Contoare inteligente pentru energia din surse regenerabile în zona Edineț–Cupcini apare prima dată în Provincial.
09:50
Locuitorii din comuna Gangura vor beneficia de investiții în infrastructură și servicii publice # Provincial
Comuna Gangura din raionul Ialoveni implementează proiecte prin programele guvernamentale „Satul European” (edițiile I și II), „Satul European Expres” și „Europa este aproape”. În cadrul întâlnirii viceprim-ministrului Vladimir Bolea cu oamenii din localitate s-a vorbit despre rezultatele deja vizibile. Peste 200 de copii din comună merg acum la grădiniță în condiții mai bune, după ce […] Post-ul Locuitorii din comuna Gangura vor beneficia de investiții în infrastructură și servicii publice apare prima dată în Provincial.
09:40
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, cu vârstele de 39 și 57 de ani, riscă să fie sancționați, după ce au încercat să introducă în țară produse alimentare, în cantități comerciale, fără a le declara în cadrul controlului vamal. Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Leușeni, după ce au supus verificărilor de specialitate mijloacele […] Post-ul Produse alimentare, în cantități comerciale, reținute la vama Leușeni apare prima dată în Provincial.
20 august 2025
16:50
De Ziua Independenței, pe 27 august, care este sărbătoare națională în Republica Moldova, avem zi liberă. În schimb, joi, 28 august, și vineri, 29 august, vor fi zile lucrătoare. Inclusiv angajații din sectorul bugetar vor activa în regim obișnuit. În anul 2025, angajații din Republica Moldova beneficiază de 13 zile libere legale. Dintre acestea, 9 […] Post-ul Guvernul: 27 august – zi liberă, 28 și 29 august – zile lucrătoare apare prima dată în Provincial.
16:40
Funcționarii postului vamal Leușeni au contracarat trei tentative de introducere în țară a bunurilor, fără a fi declarate la trecerea frontierei vamale. În primul caz, un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 23 de ani, aflat la volanul unui Mercedes-Benz Sprinter ce venea din Federația Rusă, a declarat că transportă doar bunuri de uz […] Post-ul Tentative de introducere a bunurilor nedeclarate, prevenite de vameși la Leușeni apare prima dată în Provincial.
16:40
Lucrările de amenajare a noului parc din Călărași continuă într-un ritm alert, iar zona începe să prindă contur. Despre aceasta a anunțat primăria orașului, informează PROVINCIAL. Astfel, potrivit autorităților, aleile noi sunt aproape gata, oferind un spațiu confortabil pentru plimbări și relaxare. De asemenea, zona de roller coaster pentru copii începe să se contureze – […] Post-ul (FOTO) Progresul lucrărilor la noul parc din Călărași apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.