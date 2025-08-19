Date oficiale arată o schimbare majoră în armata rusă și îl contrazic pe Dmitri Medvedev
ProTV.md, 19 august 2025 10:30
Acum 5 minute
10:30
Acum 10 minute
10:40
Presa rusă prezintă deja avantajele reluării relațiilor cu Occidentul, folosind o cunoscută firmă germană de haine # ProTV.md
Presa rusă prezintă deja avantajele reluării relațiilor cu Occidentul, folosind o cunoscută firmă germană de haine
Acum 15 minute
10:20
Activitatea postului vamal de frontieră comun Palanca–Maiaki–Udobnoe - sistată temporar. Serviciul Vamal: Se desfăşoară măsuri de investigație # ProTV.md
Activitatea postului vamal de frontieră comun Palanca–Maiaki–Udobnoe - sistată temporar. Serviciul Vamal: Se desfăşoară măsuri de investigație
10:20
A vandalizat mai multe obiecte de proprietate publică într-un parc din capitală: Un tânăr de 17 ani, trimis pe banca acuzaților pentru huliganism - VDEO # ProTV.md
A vandalizat mai multe obiecte de proprietate publică într-un parc din capitală: Un tânăr de 17 ani, trimis pe banca acuzaților pentru huliganism - VDEO
10:20
Rezultatele sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului - afișate # ProTV.md
Rezultatele sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului - afișate
10:20
Trafic total suspendat pe strada Nicolae Costin din capitală. Care este motivul și perioada vizată. Anunțul municipalității # ProTV.md
Trafic total suspendat pe strada Nicolae Costin din capitală. Care este motivul și perioada vizată. Anunțul municipalității
Acum o oră
10:00
Trump – Zelenski – UE. Rusia spune cine de la masă a supărat-o în mod special
09:50
CEC, după apariția în spațiul public a unor imagini trucate, care prezintă un pretins buletin de vot pentru alegerile parlamentare din toamnă: „Un FLAS” # ProTV.md
CEC, după apariția în spațiul public a unor imagini trucate, care prezintă un pretins buletin de vot pentru alegerile parlamentare din toamnă: „Un FLAS”
09:50
De la șofat fără permis la tentativă de mituire: Un bărbat a încercat să ofere bani crabinierilor, după ce a fost prins fără permis la volan - FOTO # ProTV.md
De la șofat fără permis la tentativă de mituire: Un bărbat a încercat să ofere bani crabinierilor, după ce a fost prins fără permis la volan - FOTO
Acum 2 ore
09:30
Tragedie la Sângerei: O persoană s-a înecat după ce a băut alcool și a intrat în apă
09:20
Accident nocturn în capitală: O mașină s-a răsturnat, după ce a fost lovită de un alt automobil. Imagini de la locul impactului - FOTO/ VIDEO # ProTV.md
Accident nocturn în capitală: O mașină s-a răsturnat, după ce a fost lovită de un alt automobil. Imagini de la locul impactului - FOTO/ VIDEO
09:20
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost inculpat pentru 32 de capete de acuzare, inclusiv patru cazuri de viol # ProTV.md
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost inculpat pentru 32 de capete de acuzare, inclusiv patru cazuri de viol
09:20
Departamentul de Stat al SUA a revocat vizele pentru mii de studenți străini
09:00
Precedentul istoric infam care a planat asupra discuțiilor dintre Trump, Zelenski și liderii europeni la Casa Albă # ProTV.md
Precedentul istoric infam care a planat asupra discuțiilor dintre Trump, Zelenski și liderii europeni la Casa Albă
09:00
China testează o nouă generație de vehicule de luptă aeropurtate IFV, care ar putea schimba regulile jocului în Indo-Pacific. Protecție anti-drone și sisteme duale de rachete # ProTV.md
China testează o nouă generație de vehicule de luptă aeropurtate IFV, care ar putea schimba regulile jocului în Indo-Pacific. Protecție anti-drone și sisteme duale de rachete
09:00
Bătălia pentru pace în Ucraina a început. Semn timid de speranță de la Washington
08:50
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere” # ProTV.md
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
Acum 4 ore
08:30
Zelenski, primele declarații după întâlnirile de la Casa Albă. De ce spune că insistă pentru o întâlnire necondiționată cu Putin # ProTV.md
Zelenski, primele declarații după întâlnirile de la Casa Albă. De ce spune că insistă pentru o întâlnire necondiționată cu Putin
08:30
Casa Albă a postat o fotografie cu Donald Trump vorbind pe difuzor cu Vladimir Putin. Convorbirea a durat 40 de minute # ProTV.md
Casa Albă a postat o fotografie cu Donald Trump vorbind pe difuzor cu Vladimir Putin. Convorbirea a durat 40 de minute
08:30
Cum vrea Ucraina să obțină garanții din partea lui Trump. Oferta presupune inclusiv achiziții de arme americane de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa # ProTV.md
Cum vrea Ucraina să obțină garanții din partea lui Trump. Oferta presupune inclusiv achiziții de arme americane de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa
08:30
Trump a întrerupt întâlnirea cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin
08:20
Merz anunță când se vor întâlni Putin și Zelenski
08:20
Nu Trump, nu Vance, nu Rubio. Cine este femeia care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă # ProTV.md
Nu Trump, nu Vance, nu Rubio. Cine este femeia care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă
08:20
Keir Starmer: „Progrese reale” după summitul de la Casa Albă privind războiul din Ucraina # ProTV.md
Keir Starmer: „Progrese reale” după summitul de la Casa Albă privind războiul din Ucraina
08:20
Rușii au ridicat două bombardiere strategice Tupolev Tu-95, chiar dacă întâlnirea de la Casa Albă era în derulare, iar Trump l-a sunat pe Putin # ProTV.md
Rușii au ridicat două bombardiere strategice Tupolev Tu-95, chiar dacă întâlnirea de la Casa Albă era în derulare, iar Trump l-a sunat pe Putin
08:20
Rusia a atacat cu rachete balistice Ucraina la câteva ore după încheierea negocierilor de la Casa Albă, anunță forțele aeriene ale Kievului # ProTV.md
Rusia a atacat cu rachete balistice Ucraina la câteva ore după încheierea negocierilor de la Casa Albă, anunță forțele aeriene ale Kievului
08:10
Maxime de până la 29 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 29 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Trump-Zelenski-UE: Concluziile și patru momente-cheie după negocierile de la Casa Albă. Ce urmează # ProTV.md
Trump-Zelenski-UE: Concluziile și patru momente-cheie după negocierile de la Casa Albă. Ce urmează
08:10
Curs valutar BNM pentru 19 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 6 ore
05:10
Trump spune față de Zelenski și liderii UE: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul” # ProTV.md
Trump spune față de Zelenski și liderii UE: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul”
Acum 12 ore
00:00
Reacții pozitive la Kiev după întâlnirea Trump–Zelenski: „Vești bune, nu s-au certat”
18 august 2025
23:50
Volodimir Zelenski, pus în dificultate de Donald Trump pe tema organizării de alegeri în Ucraina. Răspunsul liderului de la Kiev # ProTV.md
Volodimir Zelenski, pus în dificultate de Donald Trump pe tema organizării de alegeri în Ucraina. Răspunsul liderului de la Kiev
23:30
BBC: Negocierile din Biroul Oval, cu harta Ucrainei pe masă. La ce vrea Putin să renunțe Zelenski # ProTV.md
BBC: Negocierile din Biroul Oval, cu harta Ucrainei pe masă. La ce vrea Putin să renunțe Zelenski
23:30
Nici unul dintre cei 7 lideri europeni nu a rostit numele lui Putin sau al Rusiei. Meloni: „Am fost de la început de partea Ucrainei și așa vom fi”. Ce a mai spus premierul Italiei, la 30 de centimetri de Trump # ProTV.md
Nici unul dintre cei 7 lideri europeni nu a rostit numele lui Putin sau al Rusiei. Meloni: „Am fost de la început de partea Ucrainei și așa vom fi”. Ce a mai spus premierul Italiei, la 30 de centimetri de Trump
23:30
Trump – Zelenki – UE: Informații de ultimă oră despre ce vrea să accepte Zelenski
23:30
Trump nu exclude posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina ca garanție de securitate # ProTV.md
Trump nu exclude posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina ca garanție de securitate
23:20
Rusia respinge desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un posibil armistiţiu. „Londra să se abțină” # ProTV.md
Rusia respinge desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un posibil armistiţiu. „Londra să se abțină”
23:20
Cum comentează BBC și CNN întâlnirea Donald Trump – Volodimir Zelenski: optimism, prudență și multe lucruri care nu s-au spus # ProTV.md
Cum comentează BBC și CNN întâlnirea Donald Trump – Volodimir Zelenski: optimism, prudență și multe lucruri care nu s-au spus
23:20
Cum reacționează Rusia la întâlnirea din această seară dintre Donald Trump și reprezentanții Europei. „Caută firimituri pe la mese” # ProTV.md
Cum reacționează Rusia la întâlnirea din această seară dintre Donald Trump și reprezentanții Europei. „Caută firimituri pe la mese”
23:10
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026. Condițiile impuse de ANRE - VIDEO # ProTV.md
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026. Condițiile impuse de ANRE - VIDEO
23:10
CEC a înregistrat listele de candidați ale două blocuri electorale și un partid politic pentru alegerile parlamentare. O formațiune, respinsă - VIDEO # ProTV.md
CEC a înregistrat listele de candidați ale două blocuri electorale și un partid politic pentru alegerile parlamentare. O formațiune, respinsă - VIDEO
23:10
Macron propune la Casa Albă o reuniune „cvadripartită”, având în vedere că este în joc securitatea întregii Europe # ProTV.md
Macron propune la Casa Albă o reuniune „cvadripartită”, având în vedere că este în joc securitatea întregii Europe
23:00
Întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni: Toți sunt de acord că e nevoie de „garanții de securitate” ca „Ucraina să nu mai fie agresată” - VIDEO # ProTV.md
Întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni: Toți sunt de acord că e nevoie de „garanții de securitate” ca „Ucraina să nu mai fie agresată” - VIDEO
23:00
Trump spune față de Zelenski și liderii UE: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul” - VIDEO # ProTV.md
Trump spune față de Zelenski și liderii UE: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul” - VIDEO
23:00
Manchester United și Arsenal Londra au fost zgârcite la goluri în prima etapă din Premier League - VIDEO # ProTV.md
Manchester United și Arsenal Londra au fost zgârcite la goluri în prima etapă din Premier League - VIDEO
23:00
Universitatea Craiova și-a consolidat poziția de lideră a campionatului României, fiind neînvinsă în noua ediție - VIDEO # ProTV.md
Universitatea Craiova și-a consolidat poziția de lideră a campionatului României, fiind neînvinsă în noua ediție - VIDEO
23:00
Președintele Franței cere implicarea unei a patra părți în negocierile de securitate pentru Ucraina # ProTV.md
Președintele Franței cere implicarea unei a patra părți în negocierile de securitate pentru Ucraina
22:50
Întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații ale președintelui SUA - VIDEO # ProTV.md
Întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații ale președintelui SUA - VIDEO
22:50
Victorii categorice reușite de Sheriff și Milsami în campionatul Moldovei - VIDEO
22:50
Luptătorul de stil liber, Alexandru Gaidarlî, va aduce prima medalie pentru țara noastră la Campionatul Mondial Under 20 - VIDEO # ProTV.md
Luptătorul de stil liber, Alexandru Gaidarlî, va aduce prima medalie pentru țara noastră la Campionatul Mondial Under 20 - VIDEO
