Ghidul Privatizării 2025: Cum poate fi procurat Hotelul Zarea sau Fabrica de Sticlă
Realitatea.md, 19 august 2025 10:30
Agenția de Investiții din Republica Moldova, în parteneriat cu Agenția Proprietății Publice (APP), a prezentat oficial Ghidul Privatizării 2025, un instrument practic destinat investitorilor interesați de participarea la procesul de privatizare, transmite BANI.MD. Documentul, elaborat în format întrebare-răspuns, explică într-un limbaj accesibil pașii procedurali, cadrul legislativ și regulile aplicabile achiziționării activelor publice, fie prin licitații […] Articolul Ghidul Privatizării 2025: Cum poate fi procurat Hotelul Zarea sau Fabrica de Sticlă apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
10:40
Google va construi prima centrală nucleară Hermes 2 în Oak Ridge, Tennessee, în parteneriat cu startup-ul Kairos Power, a anunţat gigantul american, citat de News.ro. Dezvoltarea inteligenţei artificiale a creat o nevoie acută de energie pentru companiile de tehnologie, care se orientează inclusiv către energia nucleară pentru a satisface această nevoie. Ca parte a unei […] Articolul Google anunţă construirea primul reactor nuclear apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Rezultatele sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, desfășurată în perioada 12–15 august 2025, au fost afișate pe 19 august în centrele raionale și municipale. La această sesiune au participat peste 4 700 de elevi. Cei mai mulți au susținut proba la matematică, unde rata de promovare a fost de doar 19,94%, cu […] Articolul Emoții pentru elevii de gimnaziu: Au fost afișate rezultatele sesiunii suplimentare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
10:30
Agenția de Investiții din Republica Moldova, în parteneriat cu Agenția Proprietății Publice (APP), a prezentat oficial Ghidul Privatizării 2025, un instrument practic destinat investitorilor interesați de participarea la procesul de privatizare, transmite BANI.MD. Documentul, elaborat în format întrebare-răspuns, explică într-un limbaj accesibil pașii procedurali, cadrul legislativ și regulile aplicabile achiziționării activelor publice, fie prin licitații […] Articolul Ghidul Privatizării 2025: Cum poate fi procurat Hotelul Zarea sau Fabrica de Sticlă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:20
Un tânăr de 29 de ani și-a pierdut viața în seara zilei de 17 august 2025, în timp ce se scălda într-un bazin acvatic din orașul Sângerei. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), tragedia s-a produs în jurul orei 16:51. La fața locului au intervenit salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Sângerei, iar […] Articolul Tragedie la Sângerei: un bărbat de 29 de ani s-a înecat după ce a consumat alcool apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Luptătorul de stil liber Alexandru Gaidarlî a cucerit prima medalie pentru țara noastră la Campionatul Mondial de lupte, rezervat sportivilor sub vârsta de 20 de ani. Sportivul, originar din satul Copceac, UTA Găgăuzia, a intrat în posesia medaliei de argint, după ce a disputat finala categoriei de greutate de până la 70 kg, în fața […] Articolul Un sportiv din Găgăuzia a luat argintul la Campionatul Mondial de lupte apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
09:50
Creștinii ortodocși care urmează calendarul de stil vechi sărbătoresc astăzi Schimbarea la față a Mântuitorului, una dintre cele 12 praznice împărătești ale anului. Este singura zi din Postul Adormirii Maicii Domnului când e permis consumul de pește, iar credincioșii sunt chemați la împărtășanie, transmite IPN. Sărbătoarea amintește de minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Iisus […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Schimbarea la față apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Traficul rutier pe strada Nicolae Costin, la intersecția cu str. Onisifor Ghibu, va fi suspendat timp de câteva zile # Realitatea.md
În perioada 20 – 22 august, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Nicolae Costin, la intersecția cu strada Onisifor Ghibu, sectorul Buiucani. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de înlocuire a unui tronson avariat de apeduct D-500, în locația enunțată. În perioada menționată mai sus, S.A. „Apă-Canal Chișinău” va […] Articolul Traficul rutier pe strada Nicolae Costin, la intersecția cu str. Onisifor Ghibu, va fi suspendat timp de câteva zile apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Postul vamal de frontieră comun Palanca–Maiaki–Udobnoe și-a suspendat temporar activitatea, în urma unor măsuri de investigație desfășurate de autoritățile competente. Potrivit informațiilor oficiale, pe durata acțiunilor de control nu pot fi oferite detalii suplimentare, pentru a nu periclita ancheta aflată în desfășurare. Cetățenii care planifică traversarea frontierei sunt îndemnați să ia în calcul timp suplimentar […] Articolul Postul vamal Palanca–Maiaki–Udobnoe, închis temporar din cauza unor investigații apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:30
Rusia a lansat un val de atacuri asupra Ucrainei, la câteva ore după discuțiile Zelenski–Trump de la Casa Albă # Realitatea.md
Rusia a declanșat în dimineața zilei de 19 august un val de atacuri cu rachete balistice și drone asupra mai multor orașe ucrainene, la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a încheiat discuțiile de pace cu liderul american Donald Trump la Casa Albă. Potrivit Kyiv Independent, explozii puternice au fost raportate la Kremenciuk, […] Articolul Rusia a lansat un val de atacuri asupra Ucrainei, la câteva ore după discuțiile Zelenski–Trump de la Casa Albă apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Zece secții ar trebui deschise în regiunea transnistreană, conform Codului Electoral – vicepreședintele CEC # Realitatea.md
Raportat la numărul de alegători care au participat la ultimele trei scrutine, în regiunea transnistreană ar trebui deschise doar 10 secții de votare, susține vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica. Potrivit oficialului, CEC a recepționat mai multe solicitări de la entități din stânga Nistrului care cer deschiderea unui număr mai mare de secții de votare, […] Articolul Zece secții ar trebui deschise în regiunea transnistreană, conform Codului Electoral – vicepreședintele CEC apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
VIDEO CineMADE în România: Filmul „Câinele japonez” de Tudor Cristian Jurgiu, la 21:00, pe RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Câinele japonez” de Tudor Cristian Jurgiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Producția povestește despre bătrânul Costache Moldu, care și-a pierdut soția, casa și averea agonisită o viață în timpul inundațiilor. Fiul său, Ticu, revine din Japonia, împreună cu soția și feciorul, iar pensionarul […] Articolul VIDEO CineMADE în România: Filmul „Câinele japonez” de Tudor Cristian Jurgiu, la 21:00, pe RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
SUA a revocat peste 6.000 de vize pentru studenți internaționali din motive legate de securitate și încălcarea legii # Realitatea.md
Departamentul de Stat al SUA a revocat peste 6.000 de vize pentru studenți internaționali, invocând încălcări ale legislației americane și depășirea duratei legale de ședere. Potrivit autorităților americane, „marea majoritate” a acestor cazuri au fost legate de fapte precum agresiuni, conducere sub influența alcoolului (DUI), furturi și acuzații de „sprijin pentru terorism”. Deși nu a […] Articolul SUA a revocat peste 6.000 de vize pentru studenți internaționali din motive legate de securitate și încălcarea legii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:20
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 19 august, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Conferința de presă susținută de Doina Nistor cu tema dezvoltării unei platforme economice și tehnologice de importanță națională 09:30 Barometrului Antreprenorilor care Construiesc Viitorul Republicii Moldova – Ediția 2025 10:00 Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 19 august 2025 […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Casa Albă a postat o fotografie cu Donald Trump, vorbind pe difuzor cu Vladimir Putin # Realitatea.md
Casa Albă a postat luni seară o fotografie în care președintele SUA, Donald Trump, apare vorbind pe difuzor cu liderul rus Vladimir Putin, în interiorul Biroului Oval, relatează CNN. Potrivit unui oficial al administrației americane, după convorbirea telefonică, Trump și-a reluat întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni prezenți la Washington. În […] Articolul Casa Albă a postat o fotografie cu Donald Trump, vorbind pe difuzor cu Vladimir Putin apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Sahara Occidentală atinge aproape 50 de grade. Record istoric de căldură în luna august # Realitatea.md
Direcția Generală de Meteorologie din Maroc a anunțat că, la începutul lunii august, în orașul Laayoune din Sahara Occidentală a fost înregistrat un nou record lunar de temperatură. Termometrele au atins 49,2 grade Celsius, depășind astfel vechiul record stabilit în august 2016. Marocul controlează cea mai mare parte a Saharei Occidentale, un teritoriu aflat în […] Articolul Sahara Occidentală atinge aproape 50 de grade. Record istoric de căldură în luna august apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Zelenski și Trump, întâlnire decisivă la Washington: promisiuni de pace și garanții de securitate # Realitatea.md
La șase luni după o întâlnire tensionată în Biroul Oval, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o nouă discuție cu omologul său american, Donald Trump. De această dată, atmosfera a fost cordială, iar Zelenski a declarat că a fost „cea mai bună conversație de până acum” cu liderul de la Casa Albă. La Washington s-au […] Articolul Zelenski și Trump, întâlnire decisivă la Washington: promisiuni de pace și garanții de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Pe data de 19 august, vremea se anunță a fi una schimbătoare în majoritatea regiunilor țării. Cerul va fi parțial acoperit, alternând între perioade însorite și intervale cu înnorări temporare. Meteorologii prognozează ploi slabe, de scurtă durată, care își vor face simțită prezența pe alocuri. Pe parcursul zilei, temperaturile vor fi plăcute, cu valori maxime […] Articolul Vreme variabilă pe 19 august: temperaturi de până la 28°C și ploi slabe apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Zelenski: Rusia propune o întâlnire bilaterală cu Ucraina, urmată de un summit trilateral cu Trump # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, după convorbirile cu Donald Trump, că Rusia a propus organizarea unei întâlniri bilaterale cu Ucraina, urmată de o reuniune trilaterală la care ar participa și liderul american. Într-o conferință de presă ținută în Parcul Lafayette, peste drum de Casa Albă, Zelenski a declarat că este pregătit pentru „orice format” […] Articolul Zelenski: Rusia propune o întâlnire bilaterală cu Ucraina, urmată de un summit trilateral cu Trump apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Kremlinul califică discuţiile de la Casa Albă drept o zi importantă pentru diplomaţie # Realitatea.md
Kremlinul a calificat întâlnirile de luni de la Casa Albă drept „o zi importantă pentru diplomaţie”, relatează Sky News. În primele comentarii de la Moscova după încheierea întâlnirilor, Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin pentru investiţii şi cooperare economică, a scris pe X: „Astăzi este o zi importantă pentru diplomaţie, cu accent pe […] Articolul Kremlinul califică discuţiile de la Casa Albă drept o zi importantă pentru diplomaţie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
06:10
După mai bine de un deceniu de dominaţie a Apple pe piaţa americană a smartphone-urilor, rivalitatea cu Samsung revine în prim-plan, de această dată în jurul ecranelor pliabile. Conform datelor Canalys, livrările Samsung în SUA au crescut puternic în trimestrul al doilea, compania sud-coreeană mărindu-şi cota de piaţă de la 23% la 31%. În schimb, […] Articolul Samsung câștigă teren în fața Apple în SUA datorită inovației pliabile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Întâlnirea istorică de la Casa Albă: Harta ”misterioasă” din Biroul Oval și discuțiile despre schimb de teritorii # Realitatea.md
Schimburi teritoriale este unul dintre subiectele discutat luni, la Casa Albă, în timpul întrevederii dintre Donald Trump, Vladimir Zelenski și liderii europeni. ”Trebuie să discutăm și despre posibile schimburi de teritorii”, a spus Trump în fața lui Zelenski și a liderilor europeni, sugerând că acestea ar fi dictate de liniile actuale ale frontului și de […] Articolul Întâlnirea istorică de la Casa Albă: Harta ”misterioasă” din Biroul Oval și discuțiile despre schimb de teritorii apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Într-o săptămână sau două, se va decide dacă războiul din Ucraina poate fi încheiat, „deoarece ambele părți își doresc acest lucru”. Declarațiile au fost făcute de președintele american, Donald Trump, în cadrul discuțiilor purtate la Casa Albă cu Vladimir Zelenski și liderii europeni. Trump consideră că un acord de pace în urma discuțiilor deja purtate […] Articolul Donald Trump: În cel mult două săptămâni vom afla dacă va fi pace apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
VIDEO Intervenția poliției în centrul capitalei: ”Cetățeni de etnie romă și găgăuză, implicați în proteste plătite” # Realitatea.md
Poliția a intervenit în forță, în această seară, în centrul capitalei, acolo unde un grup de protestatari au încercat să instaleze corturi. Oamenii legii nu le-au permis manifestanților să se aranjeze, ceea ce a stârnit o ceartă dintre poliție și protestatari. Ulterior, poliția publicat un comunicat de presă, în care anunță că ”organizația criminală “Șor”, […] Articolul VIDEO Intervenția poliției în centrul capitalei: ”Cetățeni de etnie romă și găgăuză, implicați în proteste plătite” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:20
Donald Trump și Vladimir Zelenski s-au întâlnit la Casa Albă: Primele promisiuni de pace # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, pentru o întrevedere considerată crucială în eforturile de a pune capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022. Mai mulți lideri europeni au ajuns, la rândul lor, la Washington pentru a-și manifesta sprijinul față de Kiev. Zelenski, care […] Articolul Donald Trump și Vladimir Zelenski s-au întâlnit la Casa Albă: Primele promisiuni de pace apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Președintele american Donald Trump intenționează să excludă votul prin corespondența la alegerile din SUA. Într-o postare pe rețele de socializare, liderul american a invocat că democrații ar fi fraudat alegerile. Liderul american a declarat că va conduce o mișcare pentru eliminarea sistemului respectiv de vot, care l-a numit inexact, scump, controversat, dar și că este […] Articolul Trump vrea să elimine votul prin corespondență la alegerile din SUA apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Renato Usatîi spune că se pregătește un proces de judecată împotriva sa pentru a șantaja Partidul Nostru # Realitatea.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză un grup de deputați PAS și un judecător, că, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov, ar fi anulat în ședință secretă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală a politicianului. Usatîi a declarat într-un briefing de presă că astfel puterea ar încerca să șantajeze Partidul Nostru pentru a face […] Articolul Renato Usatîi spune că se pregătește un proces de judecată împotriva sa pentru a șantaja Partidul Nostru apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Mai modest în 2025! Negocieri directe cu firma care va organiza concertul de Ziua Independenței în PMAN # Realitatea.md
În acest an, statul va cheltui aproape 6 milioane de lei pentru Ziua Independenței, cu 4 milioane mai puțin față de anul 2024. Sărbătoarea va dura o singură zi, iar concertul din 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale, va începe la 18:00. Potrivit rise.md, deși a desfășurat o licitație pe care ulterior a anulat-o, […] Articolul Mai modest în 2025! Negocieri directe cu firma care va organiza concertul de Ziua Independenței în PMAN apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Două mașini s-au tamponat violent pe șoseaua Hîncești. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Două mașini s-au tamponat grav astăzi, 18 august, pe șoseaua Hîncești din Chișinău. În zonă s-aU format ambuteiaje. Potrivit Poliției, în impact au fost implicate un Opel și un Mercedes. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Toate circumstanțele urmează să fie stabilite de oamenii legii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Două mașini s-au tamponat violent pe șoseaua Hîncești. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
IMPORTANT! Polițiștii în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu # Realitatea.md
Începând cu 18 iulie curent, polițiștii aflați la datorie și îmbrăcați în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu. Modificarea este prevăzută în Legea privind activitatea Poliției și statutul polițistului. Chiar dacă nu trebuie să arate legitimația, polițistul este în continuare obligat să se prezinte nominal – să spună numele, prenumele, gradul […] Articolul IMPORTANT! Polițiștii în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Ambasadorul UE la Chișinău, întrevedere cu Dorin Recean și Veronica Mihailov-Moraru, la final de mandat # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mažeiks, aflat la sfârșit de mandat. Recean i-a mulțumit ambasadorului pentru sprijinul constant și a apreciat contribuția statelor membre UE la realizarea agendei de reforme a Republicii Moldova. „Uniunea Europeană ne-a fost alături în toate etapele […] Articolul Ambasadorul UE la Chișinău, întrevedere cu Dorin Recean și Veronica Mihailov-Moraru, la final de mandat apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
3 504 de jucării Labubu au fost reținute de funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce nu au fost declarate autorităților vamale. Marfa se afla în bagajele unei femei de 37 de ani, cetățeană a Republicii Populare Chineze, care sosise la Chișinău cu o cursă din Istanbul. Potrivit verificărilor, produsele erau asociate […] Articolul Vameșii de la aeroport au confiscat peste 3500 de jucării Labubu apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Numărul tinerilor din Republica Moldova, diagnosticați cu tumori maligne, este în creștere. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2024, au fost înregistrate, în medie, 37,3 cazuri noi de cancer la 100.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, mai mult decât în 2023, când au fost notate 36,1 cazuri, […] Articolul Alarmant! Numărul tinerilor bolnavi de cancer, tot mai mare în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Numele meu este Yesim Oruc. Sunt Coordonatoarea Rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Moldova – o persoană străină care trăiește în această țară de 10 luni. Recent am avut un accident. Mergând pe o stradă din Chișinău, am căzut și am suferit o fractură complicată la brațul și încheietura mâinii drepte. Mai întâi de toate, […] Articolul Editorial de Yesim Oruc: Mulțumesc, Moldova, pentru asistență și îngrijire medicală apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Biserica, una dintre principalele pârghii de influență ale Kremlinului în alegerile din 28 septembrie # Realitatea.md
Biserica redevine una dintre principalele pârghii de influență ale Federației Ruse în Republica Moldova. Președinta Maia Sandu avertizează că, la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Moscova va încerca să utilizeze Mitropolia Moldovei pentru propagandă electorală și destabilizare socială, transmite Nordnews.md. Declarația a fost făcută pe 30 iulie, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în cadrul […] Articolul Biserica, una dintre principalele pârghii de influență ale Kremlinului în alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un fost primar va sta 20 de ani după gratii, fiind învinuit de viol și agresiune sexuală asupra unor minore # Realitatea.md
Un fost primar al Iașului, România, fotograf de meserie, a fost condamnat la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Edilul a fost încătușat în martie 2022, după ce ar fi abuzat de patru fete, minore, pe care le invitase în atelierul său de fotografie ca modele. Potrivit […] Articolul Un fost primar va sta 20 de ani după gratii, fiind învinuit de viol și agresiune sexuală asupra unor minore apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Usatîi: Partidele care au împărțit „tortul PDM” după plecarea lui Plahotniuc vor avea acum de suferit # Realitatea.md
Partidele care, după plecarea lui Vlad Plahotniuc, au împărțit „tortul” numit Partidul Democrat vor avea de suferit cel mai mult în următoarea perioadă, iar plecările masive vor continua către Partidul Democrat Modern (PDMM). Opinia a fost exprimată de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „7 zile” de la Cinema 1, transmite ZIUA.MD. „Aceste […] Articolul Usatîi: Partidele care au împărțit „tortul PDM” după plecarea lui Plahotniuc vor avea acum de suferit apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un tânăr de 22 de ani, implicat în gravul accident rutier produs vineri, 15 august, în apropierea localității Ivancea, raionul Orhei, a decedat. În impact au fost implicate și alte persoane, printre care un copil. Marți, 19 august, băiatul va fi înmormântat. Cunoscuții și rudele au venit pe rețele de socializare cu mesaje de condoleanțe. […] Articolul Tragic. Una dintre victimele accidentului din Orhei s-a stins din viață apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Un bărbat din Anchorage a primit o motocicletă nouă, cadou de la Vladimir Putin, în timpul summitului cu Trump # Realitatea.md
Un bărbat din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea președintelui rus Vladimir Putin, în timpul summitului de săptămâna trecută dintre liderul rus și președintele american Donald Trump, desfășurat în orașul din Alaska, relatează presa de stat rusă, potrivit Reuters. Un angajat al ambasadei Rusiei în Statele Unite i-a înmânat lui Mark Warren cheile […] Articolul Un bărbat din Anchorage a primit o motocicletă nouă, cadou de la Vladimir Putin, în timpul summitului cu Trump apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Portugalia se confruntă de câteva săptămâni cu incendii de vegetație violente, izbucnite în nordul și centrul țării. Flăcările au pârjolit deja aproape 185.000 de hectare, mai mult decât întreaga suprafață arsă pe parcursul anului trecut. În lupta cu focul, un pompier și-a pierdut viața duminică, în urma unui accident rutier petrecut în timpul intervenției. Alți […] Articolul Incendii devastatoare în Portugalia: un pompier și-a pierdut viața apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
O tânără de 25 de ani a adus pe lume un băiețel acasă. Totul s-a întâmplat vineri seara, 15 august, în raionul Hîncești. „Echipa AMU a intervenit prompt la domiciliul pacientei de 25 ani, care era la a III-a sarcină, acuza dureri abdomenale și era în travaliu. La ora 21:05 s-au auzit primele țipete nou-născutului. […] Articolul Nu a reușit să ajungă la maternitate! O tânără a născut un băiețel acasă apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu CIE „Moldexpo”, organizează în perioada 22–24 august 2025 prima ediție a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON”. Evenimentul promite să fie o platformă unică de promovare a tradiției, inovației și creativității producătorilor moldoveni. Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii din toate regiunile țării își vor prezenta […] Articolul La Chișinău va avea loc prima ediție a expoziției naționale „Produs Autohton” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Două blocuri politice și un partid, înregistrate în cursa electorală. O formațiune a primit refuz # Realitatea.md
Blocul Alternativa, în frunte cu liderii Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Mark Tkaciuk, dar și Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” în frunte cu Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, au fost înregistrate oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. De asemenea, și […] Articolul Două blocuri politice și un partid, înregistrate în cursa electorală. O formațiune a primit refuz apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Stoianoglo, prima întâlnire cu însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz. Ce mesaj a transmis politicianul # Realitatea.md
”Moldova nu poate fi reconstruită prin loialități geopolitice și confruntări sterile, ci prin competență, legalitate și respect pentru oameni”. Acesta mesaj a transmis Alexandr Stoianoglo, unul dintre lideri ai Blocului Alternativa, în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. ”Am transmis poziția fermă a Blocului […] Articolul Stoianoglo, prima întâlnire cu însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz. Ce mesaj a transmis politicianul apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Un tânăr din Ungheni, condamnat la 3 ani de închisoare pentru agresarea unui polițist # Realitatea.md
Un bărbat de 27 de ani din raionul Ungheni a fost condamnat la 3 ani de închisoare după ce a agresat un polițist aflat în exercițiul funcțiunii, anunță Procuratura Ungheni. Incidentul a avut loc pe 3 iulie 2025, într-un sat din raion. După ce a fost implicat într-un accident rutier cu motocicleta sa și un […] Articolul Un tânăr din Ungheni, condamnat la 3 ani de închisoare pentru agresarea unui polițist apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
„EU & bunicii mei”, concurs organizat în Moldova. Premiul mare – o călătorie într-o capitală europeană # Realitatea.md
Biroul pentru Integrare Europeană lansează marți, 19 august, concursul național „EU & bunicii mei”. Potrivit organizatorilor, pe parcursul a trei zile, peste 50 de echipe vor participa, acestea fiind formate din câte doi nepoți și doi bunici din întreaga țară Desfășurarea concursului va avea loc conform următorului orar și locații: 19 august (10:00) – satul […] Articolul „EU & bunicii mei”, concurs organizat în Moldova. Premiul mare – o călătorie într-o capitală europeană apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
În ajun de Ziua Independenței, s-a stins din viață Nicolae Todos, semnatar al Declarației # Realitatea.md
S-a stins din viață Nicolae Todos, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și semnatar al Declarației de Independență. Despre acest lucru a anunțat speakerul Igor Grosu, care a transmis un mesaj de condoleanțe. „Am aflat cu tristețe despre trecerea în neființă a lui Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de […] Articolul În ajun de Ziua Independenței, s-a stins din viață Nicolae Todos, semnatar al Declarației apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
PDMM a depus la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Realitatea.md
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. „Avem o listă de candidați foarte bine structurată pe criteriul de gen, cu o balanță egală între […] Articolul PDMM a depus la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
START pentru ultima etapă de admitere în clasele I și a X-a. Ce trebuie să cunoască părinții # Realitatea.md
De astăzi și până pe 30 august se desfășoară a treia etapă de înscriere a copiilor în clasa I. Mai sunt libere 140 de locuri în instituțiile educaționale municipale din Chișinău. În aceeași perioadă documentele de înmatriculare pot fi depuse pentru clasa a X-a. Anunțul a fost făcut de adjunctul Direcției generale educație, tineret și […] Articolul START pentru ultima etapă de admitere în clasele I și a X-a. Ce trebuie să cunoască părinții apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
În cadrul campaniei „Moldova care ne unește”, cetățenii Republicii Moldova au fost întrebați ce obiecte, persoane sau valori se asociază cel mai mult cu țara lor. Răspunsurile au scos în evidență o combinație de tradiții, simboluri culturale, dar și aspirații sociale. Pentru mulți, Moldova înseamnă familie, copii fericiți și un trai decent. Alții au pus […] Articolul VIDEO „Moldova care ne unește”: Când auziţi de Moldova, la ce vă duce gândul? apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ansamblul Național „JOC” marchează în acest an 80 de ani de la înființare. De-a lungul decadelor, dansatorii au dus pe scenele lumii tradițiile și cultura Republicii Moldova, evoluând în peste 60 de țări și susținând aproximativ 3800 de spectacole peste hotare. Purtătoarea de cuvânt a ansamblului a oferit mai multe detalii. „Toate concertele care au […] Articolul VIDEO Ansamblul Naţional JOC împlinește 80 de ani de la fondare apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.