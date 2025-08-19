Ghidul Privatizării 2025: Cum poate fi procurat Hotelul Zarea sau Fabrica de Sticlă  

13:50

În cadrul campaniei „Moldova care ne unește”, cetățenii Republicii Moldova au fost întrebați ce obiecte, persoane sau valori se asociază cel mai mult cu țara lor. Răspunsurile au scos în evidență o combinație de tradiții, simboluri culturale, dar și aspirații sociale. Pentru mulți, Moldova înseamnă familie, copii fericiți și un trai decent. Alții au pus […] Articolul VIDEO „Moldova care ne unește”: Când auziţi de Moldova, la ce vă duce gândul? apare prima dată în Realitatea.md.