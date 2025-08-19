/VIDEO/ Mașină răsturnată în centrul Chișinăului: Cum s-a produs accidentul de la miezul nopții

/VIDEO/ Mașină răsturnată în centrul Chișinăului: Cum s-a produs accidentul de la miezul nopții

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8