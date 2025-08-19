CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”

ProTV.md, 19 august 2025 08:50

CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”

Acum 5 minute
09:00
Precedentul istoric infam care a planat asupra discuțiilor dintre Trump, Zelenski și liderii europeni la Casa Albă ProTV.md
09:00
China testează o nouă generație de vehicule de luptă aeropurtate IFV, care ar putea schimba regulile jocului în Indo-Pacific. Protecție anti-drone și sisteme duale de rachete ProTV.md
09:00
Bătălia pentru pace în Ucraina a început. Semn timid de speranță de la Washington ProTV.md
Acum 15 minute
08:50
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere” ProTV.md
Acum o oră
08:30
Zelenski, primele declarații după întâlnirile de la Casa Albă. De ce spune că insistă pentru o întâlnire necondiționată cu Putin ProTV.md
08:30
Casa Albă a postat o fotografie cu Donald Trump vorbind pe difuzor cu Vladimir Putin. Convorbirea a durat 40 de minute ProTV.md
08:30
Cum vrea Ucraina să obțină garanții din partea lui Trump. Oferta presupune inclusiv achiziții de arme americane de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa ProTV.md
08:30
Trump a întrerupt întâlnirea cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin ProTV.md
08:20
Merz anunță când se vor întâlni Putin și Zelenski ProTV.md
08:20
Nu Trump, nu Vance, nu Rubio. Cine este femeia care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă ProTV.md
08:20
Keir Starmer: „Progrese reale” după summitul de la Casa Albă privind războiul din Ucraina ProTV.md
08:20
Rușii au ridicat două bombardiere strategice Tupolev Tu-95, chiar dacă întâlnirea de la Casa Albă era în derulare, iar Trump l-a sunat pe Putin ProTV.md
08:20
Rusia a atacat cu rachete balistice Ucraina la câteva ore după încheierea negocierilor de la Casa Albă, anunță forțele aeriene ale Kievului ProTV.md
08:10
Maxime de până la 29 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
08:10
Trump-Zelenski-UE: Concluziile și patru momente-cheie după negocierile de la Casa Albă. Ce urmează ProTV.md
08:10
Curs valutar BNM pentru 19 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Acum 4 ore
05:10
Trump spune față de Zelenski și liderii UE: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul” ProTV.md
Acum 12 ore
00:00
Reacții pozitive la Kiev după întâlnirea Trump–Zelenski: „Vești bune, nu s-au certat” ProTV.md
18 august 2025
23:50
Volodimir Zelenski, pus în dificultate de Donald Trump pe tema organizării de alegeri în Ucraina. Răspunsul liderului de la Kiev ProTV.md
23:30
BBC: Negocierile din Biroul Oval, cu harta Ucrainei pe masă. La ce vrea Putin să renunțe Zelenski ProTV.md
23:30
Nici unul dintre cei 7 lideri europeni nu a rostit numele lui Putin sau al Rusiei. Meloni: „Am fost de la început de partea Ucrainei și așa vom fi”. Ce a mai spus premierul Italiei, la 30 de centimetri de Trump ProTV.md
23:30
Trump – Zelenki – UE: Informații de ultimă oră despre ce vrea să accepte Zelenski ProTV.md
23:30
Trump nu exclude posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina ca garanție de securitate ProTV.md
23:20
Rusia respinge desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un posibil armistiţiu. „Londra să se abțină” ProTV.md
23:20
Cum comentează BBC și CNN întâlnirea Donald Trump – Volodimir Zelenski: optimism, prudență și multe lucruri care nu s-au spus ProTV.md
23:20
Cum reacționează Rusia la întâlnirea din această seară dintre Donald Trump și reprezentanții Europei. „Caută firimituri pe la mese” ProTV.md
23:10
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026. Condițiile impuse de ANRE - VIDEO ProTV.md
23:10
CEC a înregistrat listele de candidați ale două blocuri electorale și un partid politic pentru alegerile parlamentare. O formațiune, respinsă - VIDEO ProTV.md
23:10
Macron propune la Casa Albă o reuniune „cvadripartită”, având în vedere că este în joc securitatea întregii Europe ProTV.md
23:00
Întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni: Toți sunt de acord că e nevoie de „garanții de securitate” ca „Ucraina să nu mai fie agresată” - VIDEO ProTV.md
23:00
Trump spune față de Zelenski și liderii UE: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul” - VIDEO ProTV.md
23:00
Manchester United și Arsenal Londra au fost zgârcite la goluri în prima etapă din Premier League - VIDEO ProTV.md
23:00
Universitatea Craiova și-a consolidat poziția de lideră a campionatului României, fiind neînvinsă în noua ediție - VIDEO ProTV.md
23:00
Președintele Franței cere implicarea unei a patra părți în negocierile de securitate pentru Ucraina ProTV.md
22:50
Întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații ale președintelui SUA - VIDEO ProTV.md
22:50
Victorii categorice reușite de Sheriff și Milsami în campionatul Moldovei - VIDEO ProTV.md
22:50
Luptătorul de stil liber, Alexandru Gaidarlî, va aduce prima medalie pentru țara noastră la Campionatul Mondial Under 20 - VIDEO ProTV.md
22:50
Iga Swiatek și Jasmine Paolini se vor bate pentru marele trofeu de la Cincinnati - VIDEO ProTV.md
22:50
Fundașul lateral al naționalei Moldovei de tineret, Mihail Gherasimencov, și-a ajutat echipa să câștige un meci din campionatul Canadei - VIDEO ProTV.md
22:50
Lacrimi și o mare dezamăgire pentru Neymar Junior. Superstarul brazilian a suferit un eșec drastic, echipa sa fiind spulberată cu 6 la 0 de Vasco da Gama - VIDEO ProTV.md
22:50
Trump: „În câteva săptămâni vom ști dacă putem opri războiul” - VIDEO ProTV.md
22:40
Protestul organizației criminale „Șor” a degenerat în violențe: Poliția și carabinierii au intervenit, 28 de persoane au fost reținute ProTV.md
22:40
Tragedie în Ucraina: 7 morți, inclusiv doi copii, după atacul cu rachetă asupra regiunii Harkov - VIDEO ProTV.md
22:30
LIVE. A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații ale președintelui SUA ProTV.md
22:20
LIVE. A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații a președintelui SUA ProTV.md
22:20
Zelenski: „Discuțiile despre schimbul de teritorii vor avea loc doar într-o întâlnire trilaterală cu Putin” ProTV.md
22:20
Zelenski, după discuția cu Trump: „Am avut o conversație foarte bună” - VIDEO ProTV.md
22:10
A început întâlnirea comună dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Casa Albă. Primele declarații a președintelui SUA - VIDEO ProTV.md
22:00
Protestul Partidului ȘOR degenerat în violențe: Poliția și carabinierii au intervenit, 28 de persoane au fost reținute ProTV.md
22:00
Discuția Trump-Zelenski s-a încheiat. Cei doi urmează să aibă o întâlnire cu liderii europeni - VIDEO ProTV.md
