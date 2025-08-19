Zelenski l-a „taxat” pe jurnalistul care i-a criticat ținuta acum 6 luni: Porți același costum ca data trecută

14:00

În dosarul penal al Evgheniei Guțul și al Svetlanei Popan, condamnate la 7 și respectiv 6 ani de închisoare, sunt aproape 70 de volume. Acuzația se bazează pe afirmația că acestea ar fi primit finanțare de la o grupare criminală organizată, scrie telegraph.md. Totuși, în materialele dosarului nu se menționează nimic despre ce grupare este […] Dosarul Guțul–Popan: Infracțiunea de „grup criminal organizat" nedovedită, dar cu impact asupra pedepselor