SUA a revocat peste 6.000 de vize pentru studenți internaționali din motive legate de securitate și încălcarea legii

16:30

Un fost primar al Iașului, România, fotograf de meserie, a fost condamnat la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Edilul a fost încătușat în martie 2022, după ce ar fi abuzat de patru fete, minore, pe care le invitase în atelierul său de fotografie ca modele. Potrivit […]