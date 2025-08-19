Vicepreședintele CEC: Numărul secțiilor pentru alegătorii din stânga Nistrului nu trebuie să depășească cifra 10

13:30

Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a reunit, la Chișinău, sute profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri. Președinta Maia Sandu le-a mulțumit dascălilor pentru dăruire, curaj și pentru credința că educația schimbă vieți și a accentuat rolul important pe care îl au la viitorul țării noastre.