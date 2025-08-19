Ucraina promite să cumpere armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, în schimbul garanțiilor de securitate

07:40

După summitul Trump-Putin din Alaska, care a făcut mai mult pentru Putin decât pentru securitatea Ucrainei, liderii europeni s-au adunat luni la Casa Albă în jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Dincolo de această rundă de comunicare fără precedent, liderii europeni, apoi Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au îndepărtat de camerele de filmat pentru a începe adevăratele discuții. Discuțiile la Washington au avut o latură pe care unii ar numi-o suprarealistă, comparat cu ceea ce s-a întâmplat în primăvară, când Zelenski a fost umilit în public, în fața camerelor presei întregii planete.