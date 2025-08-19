Start pentru concursul național „EU & bunicii mei” – tinerii și vârstnicii descoperă Europa împreună
Moldpres, 19 august 2025 08:40
Marți, 19 august 2025, va fi dat startul concursului național „EU & bunicii mei”, care va reuni peste 50 de echipe formate din câte doi nepoți și doi bunici din întreaga țară. Evenimentul se va desfășura timp de trei zile, în mai multe lo...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
09:00
Dolarul american se apreciază astăzi cu un ban și are o valoare oficială de 16 lei și 67 de bani, informează MOLDPRES. Pentru moneda unică europeană, Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit un curs valutar neschimbat de 19 lei și 47 de bani. Leul ...
09:00
Capitala Republicii Moldova va găzdui, în perioada 10–21 septembrie, cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, cel mai amplu festival al artelor scenice din țară. Manifestarea se desfășoară sub genericul „Scena unei lumi liber...
Acum 30 minute
08:40
Curtea Supremă de Justiție a pronunțat prima hotărâre în dosarele „Laundromatului rusesc” # Moldpres
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a soluționat prima cauză din grupul de dosare cunoscute sub denumirea „Laundromatul rusesc”, vizând un fost judecător al Judecătoriei Căușeni, transmite MOLDPRES.Potrivit CSJ, magistratul a emis în mai 2011 o or...
08:40
Start pentru concursul național „EU & bunicii mei” – tinerii și vârstnicii descoperă Europa împreună # Moldpres
Marți, 19 august 2025, va fi dat startul concursului național „EU & bunicii mei”, care va reuni peste 50 de echipe formate din câte doi nepoți și doi bunici din întreaga țară. Evenimentul se va desfășura timp de trei zile, în mai multe lo...
Acum 2 ore
08:00
08:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului sau Probajiile # Moldpres
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi „Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos”, una dintre cele mai mari sărbători religioase. „Schimbarea la Faţă” mai este numită în popor „Probajiile”, „Preobra...
07:40
Kremlinul a anunțat că președinții american Donald Trump și rus, Vladimir Putin, au avut luni o convorbire telefonică de 40 de minute, potrivit agențiilor de presă ruse, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și Reuters.Cei doi președinți au discutat despre pos...
Acum 12 ore
23:50
Rusia respinge categoric desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după o posibilă încetare a focului propusă duminică în cadrul reuniunii „Coaliţia voluntarilor”, coprezidată de liderii Regatului Unit şi Franţei, a declarat luni purtătoar...
23:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni la Casa Albă, unde a fost primit de președintele american Donald Trump, că a avut 'cea mai bună' dintre discuțiile lor de până acum în încercarea de a găsi o ieșire din războiul din țar...
22:30
Președintele american Donald Trump i-a primit la Casa Albă pe liderii europeni care l-au însoțit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, informează agențiile internaționale de presă, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.„Am avut o...
22:20
Proteste plătite, orchestrate de gruparea „Șor” cu implicarea minorilor: 28 de persoane, reținute de Poliție # Moldpres
Polițiștii și carabinierii au intervenit, în această seară, pentru restabilirea ordinii publice, după ce mai multe persoane au participat la proteste organizate de gruparea „Șor”. Poliția anunță că 28 de persoane au fost reținute după ce au manifest...
22:10
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu circa o sută de copii și tineri, participanți ai celei de-a doua ediții a taberei DOR # Moldpres
Președinta Maia Sandu a discutat astăzi cu participanții taberei DOR, care s-au adunat la reședința prezidențială de la Condrița. “În ochii lor am văzut curiozitate, bucurie și dorința de a descoperi Moldova așa cum este ea. Le-am spus că, oriu...
21:00
VIDEO // Președintele urcainean Volodimir Zelenski, primit la Casa Albă de Donald Trump. „Vrem să încheiem acest război” # Moldpres
Volodimir Zelenski a fost primit, luni, la Casa Albă de președintele american Donald Trump, la doar câteva zile după ce liderul SUA s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska, în cadrul unor discuții de pace privind conflictul din Ucraina, transmit...
21:00
Expert din Olanda va explica legumicultorilor moldoveni soluții sigure pentru pesticide și culturi rezistente la caniculă # Moldpres
Legumicultorii din Republica Moldova sunt invitați să participe la evenimentul „Legumicultură eficientă: pesticide sigure și culturi rezistente la caniculă”, care va avea loc pe 21 august, în localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, transmite MOLDPR...
20:30
O nouă săptămână a început în forță pentru drumarii din Republica Moldova, mobilizați pe șantierele de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), lucrările avansează at&a...
20:20
Loviturile Rusiei s-au soldat luni cu cel puțin 14 morți în Ucraina, au anunțat autoritățile, cu câteva ore înainte de o întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski în cadrul eforturilor de a ajunge la un acord de pace î...
20:10
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Goian – satul unde tradiția întâlnește natura și turismul autentic # Moldpres
La doar câțiva pași de Dubăsari, la 10–12 kilometri distanță, se află satul Goian – o destinație care îmbină liniștea naturii cu ospitalitatea autentică a satului moldovenesc.Este locul unde timpul curge mai domol, unde răsăriturile pe malu...
Acum 24 ore
20:00
Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a devenit mamă: sportiva a adus pe lume o fetiță # Moldpres
Luptătoarea moldoveană Anastasia Nichita, vicecampioană olimpică la Paris 2024 și una dintre cele mai titrate sportive ale Republicii Moldova, a anunțat cu emoție că a devenit mamă, transmite MOLDPRES.Sportiva a împărtășit vestea pe pagina sa de Facebook, sc...
20:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru mâine, 19 august, vreme stabilă, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, în următoarele 24 de ore cerul va fi variabil, iar vâ...
19:20
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al UTM, modernizat: un nou început pentru cercetarea științifică din R. Moldova # Moldpres
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a inaugurat astăzi Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, după lucrări ample de modernizare, marcând un pas decisiv pentru consolidarea cercetării științifice naționale, transmite MOLDPRES.Proiectul de renovare, &ic...
19:10
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct litigiului electoral privind participarea partidelor „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” la alegerile parlamentare anticipate. Magistrații au respins recursur...
18:50
Siegfried Mureșan: „Republica Moldova, ținta unei noi ofensive hibride rusești – Kremlinul vrea să slăbească întreaga regiune și securitatea UE” # Moldpres
Republica Moldova se confruntă cu o nouă ofensivă a agresiunii hibride rusești, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, oligarhul pro-rus Ilan Șor, condamnat în Moldova și refugiat la Moscova, promite mii de dolari pe lună persoanelor disp...
18:30
Borogani, satul din raionul Leova care prinde lumină și modernitate datorită investițiilor prin programe naționale # Moldpres
Satul Borogani din raionul Leova se bucură de schimbări vizibile și beneficii directe pentru întreaga comunitate datorită proiectelor implementate prin programele naționale „Satul European”, „Satul European Expres” și „Europa este aproape...
18:20
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al UTM a fost renovat și dotat cu echipamente de ultimă generație. Investițiile depășesc 10 mln de lei # Moldpres
La Universitatea Tehnică a Moldovei a fost inaugurat astăzi, după renovare, sediul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, care a fost dotat cu laboratoare renovate și echipamente de ultimă generație. Valoarea totală a investițiilor depășește 10 milioane de le...
18:20
FOTO// Cinci șantiere, active în cadrul proiectului de îmbunătățire a infrastructurii de apă în centrul R. Moldova # Moldpres
Cinci șantiere sunt în prezent active în cadrul proiectului național „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, parte a construcției apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași, care va asigu...
18:10
Dragi profesori,În câteva zile începe un nou an de studii. Sper că ați reușit să vă odihniți puțin și că reveniți în sala de clasă plini de energie și bucurie. Vreau să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți împ...
18:00
Peste 1100 de candidați la admiterea în învățământ dual. Meseriile cu până la trei candidați pentru un singur loc # Moldpres
Peste 1 100 de candidați au depus actele de admitere pentru programele de formare profesională prin învățământ dual. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) după încheierea primului tur al concursului de admitere în &...
18:00
Lucrările de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public stradal din municipiul Cahul înregistrează progrese semnificative, transmite MOLDPRES cu referire la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud.Potrivit ADR Sud, până în prezent...
17:40
Comisia Electorală Centrală a recepționat două solicitări de înregistrare a candidaților la funcția de deputat # Moldpres
Comisia Electorală Centrală a recepționat, luni, cererea pentru înregistrarea listei de 101 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova depusă de către Partidul politic Partidul Democrat Modern din Moldova și o solicitare care con...
17:40
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a avut o întrevedere cu delegația Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, care s-a aflat în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova. Delegația a fost condusă de Mike Platt, director al secretariatulu...
17:30
Întrevederea viceprim-ministrului Mihai Popșoi cu delegația consilierilor din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii # Moldpres
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu o delegație de consilieri din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii, aflată într-o vizită de documentare în Republica Moldova.Discuțiile au vizat alegerile pa...
17:10
Lucrările de construcție a halei moderne de producere din Cimișlia, realizate în proporție de circa 43 la sută # Moldpres
O hală modernă de producere se construieşte în sudul ţării, în cadrul proiectului „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune”, transmite MOLDPRES.Potrivit Agenției de Dezvoltare R...
17:10
Premierul Dorin Recean, în discuții cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks. Oficialul își încheie mandatul după patru ani de activitate în țara noastră.Șeful Execut...
16:50
GALERIE FOTO // Forumul Național al Cadrelor Didactice: „Republica Moldova: valori comune și viitor comun prin prisma sistemului educațional” # Moldpres
Sute de profesori, educatori, directori de școli și grădinițe, dar și reprezentanți ai învățământului universitar s-au reunit la Forumul Național al Cadrelor Didactice, care a avut loc astăzi, 18 august, la Chișinău. Ediția din anul curent, a treia la nu...
16:30
Selecționerul Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026, informează MOLDPRES.Pe 5 septembrie, ora 21:45 se va disputa meciul Moldova-Israel, pe stadionul Zimbru din Chișinău, iar pe 9 septembrie, ora 21:45, va avea loc ...
16:30
Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență, s-a stins din viață # Moldpres
Nicolae Todos, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și unul dintre semnatarii Declarației de Independență din 1991, a trecut în eternitate, transmite MOLDPRES.„El va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut ca un patriot d...
16:10
Serviciile financiare, mai aproape de cetățeni. Republica Moldova va avea, în premieră, o strategie națională de incluziune financiară # Moldpres
Republica Moldova va avea, în premieră, o strategie națională de incluziune financiară. Autoritățile își propun să aducă astfel serviciile financiare și mai aproape de oameni, sprijinind creșterea calității vieții și a nivelului de trai al cet...
16:10
Comisia Electorală Centrală (CEC), a înregistrat în ședința de luni, 18 august, listele de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic, informează MOLDPRES.Astfe...
15:40
Peste 150 de companii vor participa la prima ediție a Expoziției naționale „Produs autohton” # Moldpres
Peste 150 de companii din diferite regiuni ale țării vor participa la prima ediție a Expoziției naționale „Produs autohton”, care va fi organizată în perioada 22 – 24 august la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” din Chișină...
15:10
Președinta Maia Sandu, la Forumul Național aș cadrelor didactice: „Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării” # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a reunit, la Chișinău, sute profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor int...
14:20
Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Sentința este cu drept de apel, informează MOLDPRES.Potrivit procuraturii generale, inciden...
14:10
Proiecte de sprijin pentru reintegrarea țării și dezvoltarea comunităților, discutate de vicepremierul Roman Roșca cu şefa PNUD Moldova # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Roman Roșca, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Daniela Gasparikova, pentru a discuta proiectele desfășurate cu sprijinul org...
14:10
Grav accident în raionul Cimişlia. Un bărbat care conducea o tricicletă a fost spulberat de un autocamion # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 72 de ani, aflat la ghidonul unei triciclete electrice, a fost lovit din spate de un autocamion. În urma impactului, bărbatul a decedat, comunică MOLDPRES.Accidentul s-a produs duminică seara, în jurul orei 22:15, ...
14:00
Volodimir Zelenski acuză Rusia de atacuri „cinice și demonstrative” asupra orașelor ucrainene, în ziua negocierilor de la Washington # Moldpres
Președintele Volodimir Zelenski a calificat drept „absolut demonstrativ și cinic” atacul rusesc lansat luni asupra mai multor regiuni ale țării, chiar în ziua în care la Washington are loc o întâlnire dintre președinții Ucrainei și SUA, ...
13:30
13:30
China speră la un acord de pace ”acceptabil pentru toate părţile” înaintea întâlnirii lui Trump cu Zelenski # Moldpres
China anunţă luni că speră la un acord ”acceptabil pentru toate părţile” în războiul din Ucraina, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi mai...
13:20
Săptămâna începe cu ieftinirea carburanților. Șoferii vor achita cu până la 12 bani mai puțin pentru motorină, iar prețul benzinei scade sub pragul de 23 de lei, transmite MOLDPRES.Astfel, marți, 19 august, un litru de benzină va costa cel mult 22 ...
13:00
ANRE: Moldovagaz va livra gaze naturale regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # Moldpres
Compania „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026. Decizia a fost luată astăzi de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANR...
13:00
Marea Dictare Națională, organizată la Chișinău de Ziua Limbii Române. Dan Perciun: „Să scriem împreună o pagină de istorie culturală” # Moldpres
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale va fi organizată pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale. La eveniment sunt așteptate toate persoanele care doresc să-și testeze nivelul de cunoaștere a limbii române. &Icir...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.