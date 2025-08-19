Google a acceptat să plătească în Australia o amendă de 36 de milioane de dolari în legătură cu motorul său de căutare
SafeNews, 19 august 2025 07:20
Compania americană Google a acceptat să plătească o amendă de 55 de milioane de dolari australieni (35,8 milioane de dolari) în Australia. Serviciul de presă al Comisiei Australiene pentru Concurență și Protecția Consumatorilor (ACCC) a anunțat că Google a afectat concurența, plătind celor două mari companii de telecomunicații din țară pentru a-și preinstala motorul său
• • •
Acum 5 minute
07:30
Zelenski, primele declarații după întâlnirile de la Casa Albă. „Suntem pregătiți pentru o întâlnire bilaterală cu Putin” # SafeNews
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat luni, 18 august, după discuțiile de la Casa Albă, că este dispus să se întâlnească direct cu liderul rus Vladimir Putin pentru a pune capăt invaziei din Ucraina. De asemenea, el a precizat că chestiunile teritoriale vor fi decise între Rusia și Ucraina. „Am confirmat – și toți liderii
07:30
Trump – Zelenski – UE. Rusia respinge desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un posibil armistiţiu # SafeNews
Rusia își reafirmă opoziția față de desfășurarea trupelor NATO în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate, scrie The New York Times. „Confirmăm respingerea noastră categorică a oricărui scenariu care prevede prezenţa unui contingent militar al NATO în Ucraina, ceea ce implică o escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecinţe imprevizibile", a declarat Zaharova, citată într-un comunicat
07:30
Capitala Japoniei a ocupat primul loc în clasamentul celor mai bune orașe pentru combinarea muncii remote cu timpul liber în 2025. Acest lucru rezultă din clasamentul Anywhere Barometer, realizat de compania elvețiană International Workplace Group (IWG), transmite kommersant.ru. Tokyo a ocupat primul loc datorită Internetului rapid, infrastructurii de transport dezvoltate, siguranței, vieții culturale diverse, precum și
Acum 10 minute
07:20
Google a acceptat să plătească în Australia o amendă de 36 de milioane de dolari în legătură cu motorul său de căutare # SafeNews
Compania americană Google a acceptat să plătească o amendă de 55 de milioane de dolari australieni (35,8 milioane de dolari) în Australia. Serviciul de presă al Comisiei Australiene pentru Concurență și Protecția Consumatorilor (ACCC) a anunțat că Google a afectat concurența, plătind celor două mari companii de telecomunicații din țară pentru a-și preinstala motorul său
Acum 30 minute
07:10
În Cehia, pe una dintre porțiunile autostrăzii, în curând va fi permisă circulația cu o viteză de până la 150 km/h — cu 20 km/h mai mult decât înainte. Noile indicatoare vor fi instalate de-a lungul unui tronson de 50 de kilometri între Tábor și České Budějovice. Potrivit autorităților, la sfârșitul lunii septembrie va începe
07:00
Partidele „Șansă", „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei" și „Victorie", care fac parte din Blocul Electoral „Victorie" al fugarului Ilan Șor, au rămas definitiv în afara cursei electorale. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat inadmisibil recursul depus de acestea împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care formațiunile au fost excluse din lista
Acum o oră
06:50
Un fost primar al Iașiului a fost condamnat, astăzi dimineață, la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Sentința poate fi atacată cu apel. Bebe Onofraș, fost primar al Iașului, acum de meserie fotograf, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru viol, la două pedepse a
06:40
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks. Oficialul își încheie mandatul după patru ani de activitate în țara noastră. Șeful Executivului a mulțumit ambasadorului pentru sprijinul constant și a apreciat contribuția statelor membre UE la realizarea agendei de reforme a Republicii
Acum 2 ore
06:30
Europarlamentar: Viitorul R. Moldova este european, democratic și sigur – nu dictat de oligarhi fugari sau de propaganda Kremlinului # SafeNews
Viitorul Republicii Moldova și al României este european, democratic și sigur – nu dictat de oligarhi fugari sau de propaganda Kremlinului. Declarația aparține europarlamentarului român, Siegfried Mureșan. Într-o postare pe rețele sociale, oficialul a comentat protestele plătite anunțate de fugarul Ilan Șor, menționând că acestea reprezintă o nouă ofensivă a agresiunii hibride rusești asupra R.
06:20
Guvernul va cheltui 6 milioane de lei pentru o zi de concert cu prilejul Zilei Independenţei # SafeNews
După ce anul trecut Guvernul a cheltuit 10 milioane de lei pentru un concert de trei zile, în acest an sărbătoarea va dura o singură zi și va costa circa 6 milioane de lei. Deși a desfășurat o licitație pe care ulterior a anulat-o, Executivul i-a oferit contractul direct firmei Suhih Production SRL, care a
06:10
VIDEO // Incendiile de vegetație fac ravagii în Spania: Peste 300.000 de hectare au fost mistuite de flăcări # SafeNews
Cel mai grav val de incendii de vegetație din ultimele două decenii a lovit Spania, unde peste 344.000 de hectare au fost mistuite de flăcări. Autoritățile au închis o porțiune de 50 de kilometri din Camino de Santiago și au mobilizat armata pentru a sprijini pompierii în lupta cu focul, relatează Reuters. „Este o situație
Acum 12 ore
19:10
VIDEO // Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Keith Kellogg, reprezentantul lui Trump pentru Ucraina # SafeNews
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întâlnire cu reprezentantul special al SUA pentru Ucraina şi Rusia, Keith Kellogg, înaintea discuţiilor cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderii europeni, relatează agenţia Ukrinform. Întâlnirea a avut loc la hotelul Hay-Adams, în apropierea Casei Albe. Kellogg a intrat în hotel, unde este cazat preşedintele Ucrainei, cu aproximativ
Acum 24 ore
17:50
Partidul „Respect Moldova”, înregistrat oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # SafeNews
Partidul „Mișcarea Respect Moldova", condus de Marian Lupu, a fost înregistrat oficial de Comisia Electorală Centrală (CEC) în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată astăzi, 18 august, cu unanimitate de voturi. Totodată, CEC a aprobat lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat înaintați de Consiliul Politic Național, precum și
17:10
Trump spune că vrea să desființeze votul prin corespondență, după ce anunțase că Putin a fost de acord cu el pe această temă în Alaska # SafeNews
Liderul american declarase vineri, după summitul din Alaska, că omologul său de la Kremlin crede că votul prin poștă pune în pericol integritatea alegerilor și că scrutinul din 2020 din SUA a fost fraudat, scriu Reuters și New York Times. Donald Trump a declarat luni că va conduce „o mișcare" împotriva votului prin corespondență și
16:50
O pasageră din China, prinsă cu peste 3.500 de etichete din cauciuc „Labubu” nedeclarate la Aeroportul Chișinău # SafeNews
O femeie de 37 de ani, cetățeană a Republicii Populare Chineze, a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce transporta ilegal un lot de 3.504 etichete din cauciuc, ascunse în bagaje și nedeclarate autorității vamale. Pasagera sosise la Chișinău cu o cursă din Istanbul, iar în urma controlului efectuat de funcționarii vamali, s-a
16:40
Kievul cere Azerbaidjanului să reacţioneze după ce rușii au atacat instalaţii petroliere azere pe teritoriul ucrainean. „E intenționat” # SafeNews
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a îndemnat luni Azerbaidjanul să răspundă atacurilor ruseşti asupra instalaţiilor sale petroliere din Ucraina, după ce un depozit de petrol al companiei azere SOCAR a fost afectat de raidurile aeriene ruseşti în regiunea Odesa, relatează Reuters. „Moscova face acest lucru în mod intenţionat, acţionând împotriva intereselor Azerbaidjanului", a susţinut
16:30
VIDEO // Uniforma devine act de identitate: Polițiștii nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu # SafeNews
Începând cu data de 18 iulie 2025, a intrat în vigoare o modificare importantă a Legii nr. 320/2012, care reglementează activitatea poliției. Potrivit noilor prevederi, polițiștii aflați în exercițiul funcțiunii și îmbrăcați în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu. Cu toate acestea, pentru a asigura transparența, aceștia trebuie să se prezinte
16:10
Un bărbat din Anchorage a primit, în timpul summitului din Alaska, o motocicletă nouă cadou de la Vladimir Putin # SafeNews
Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea preşedintelui rus Vladimir Putin, în timpul summitului acestuia cu omologul american Donald Trump, care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute în acest oraş din Alaska, potrivit televiziunii de stat ruse, informează luni Reuters. Un angajat al ambasadei Rusiei în SUA i-a înmânat bărbatului, pe
16:10
FOTO // Miting al blocului „Victorie” în capitală: Cereri pentru eliberarea unor deținuți și critici la adresa guvernării # SafeNews
Un miting organizat de blocul politic „Victorie" a avut loc în scuarul gării feroviare din Chișinău. Participanții au solicitat eliberarea mai multor persoane considerate deținuți politici, inclusiv a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a Svetlanei Popan, precum și a Irinei și Iuliei Volciuc. Protestul a fost îndreptat și împotriva guvernării actuale, condusă de Partidul Acțiune și
16:00
Peste 150 de companii moldovenești participă la prima ediție a expoziției naționale „Produs Autohton”, organizată la Chișinău. Află detalii despre eveniment # SafeNews
Capitala găzduiește, în premieră, expoziția națională „Produs Autohton", un eveniment dedicat în întregime promovării valorilor și produselor moldovenești. Organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu CIE „Moldexpo", expoziția va reuni peste 150 de companii din toate regiunile țării. Evenimentul va avea loc în perioada 22–24 august, în Pavilionul Central
15:40
Uniunea Juriștilor critică intenția de reducere a secțiilor de vot pentru alegătorii din stânga Nistrului # SafeNews
Misiunea de Observare a alegerilor a Uniunii Juriștilor din Moldova și-a exprimat luni, 18 august, îngrijorarea față de informațiile apărute în spațiul public privind posibila reducere a numărului secțiilor de vot pentru cetățenii cu domiciliul permanent în localitățile din stânga Nistrului. Reacția vine după ce săptămâna trecută, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC),Pavel Postica, a declarat
15:40
FOTO // Incident grav pe ruta Chișinău–Congaz: un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste o mașină # SafeNews
Un incident deosebit de grav a avut loc recent pe traseul ce leagă Chișinăul de localitatea Congaz. Din imagini apărute pe rețelele de socializare se poate observa cum un stâlp de electricitate a căzut peste un autoturism. Totodată, un al doilea stâlp a fost doborât pe carosabil, afectând circulația în zonă. Deocamdată nu se cunosc
15:20
Chiriile la locuințe au ajuns atât de mari în Ibiza încât rulotele și corturile din tabere improvizate sunt privite de localnici ca o soluție # SafeNews
Este încă o noapte, încă o petrecere la un hotel din Ibiza. Clientela internațională dansează pe ritmuri de house, în timp ce luminile laser se reflectă pe piscine și pe o mare de ochelari de soare purtați după lăsarea întunericului la localuri în aer liber. Mulți petrecăreți sunt îmbrăcați complet în alb; unii dau semne
15:00
VIDEO // Un șofer de taxi care nu a acordat prioritate unor persoane la trecerea de pietoni, a fost identificat și sancționat de Poliție # SafeNews
Un bărbat de 26 de ani, originar din raionul Călărași și angajat ca șofer de taxi, a fost surprins în timp ce nu a acordat prioritate la trecerea a doi pietoni care traversau regulamentar strada. Fapta acestuia a fost filmată și publicată în mediul online, iar imaginile au atras rapid atenția publicului și a autorităților.
15:00
VIDEO // Trei tineri din Moldova, reținuți pentru trafic de migranți asiatici la frontiera: Telefoane, bani și detectoare GPS ridicate # SafeNews
Trei bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost reținuți de polițiștii de frontieră, fiind bănuiți că făceau parte dintr-o grupare infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Cazul a fost documentat de Direcția regională Vest a Poliției de Frontieră, sub coordonarea
14:40
După ce Ungaria a denunțat „un atac scandalos”, Kievul i-a transmis că poate „trimite plângeri” la Moscova. De la ce a pornit gâlceava diplomatică # SafeNews
Ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, a declarat luni că fluxul de petrol rusesc către Ungaria a fost oprit după un atac ucrainean asupra conductei Drujba, transmite Reuters. În replică, Kievul a spus să trimită plângeri la Moscova. Spre deosebie de majoritatea țărilor membre UE, Ungaria a continuat să se bazeze pe energia
14:30
Grecia: Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare # SafeNews
Accident cumplit, luni la prânz, pe autostrada Egnatia, în zona localității Iasmos, între Xanthi și Komotini. Un TIR a intrat cu viteză într-o coloană de mașini aflate la bariera de taxare, provocând un incendiu puternic. Trei persoane au murit pe loc, iar alte două au fost transportate de urgență la spital. Potrivit primelor informații, TIR-ul
14:20
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. După depunerea
14:10
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un apel public către opoziția din Republica Moldova, în contextul scrutinului parlamentar din această toamnă. Furtună a declarat că, prin deplasările peste hotare și întâlnirile avute cu deputați ai Parlamentului European, a încercat să asigure prezența unor observatori independenți care să monitorizeze procesul electoral. Ea susține că […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună cheamă opoziția la unitate și mobilizare în alegeri apare prima dată în SafeNews.
14:10
Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă” # SafeNews
Guvernul chinez a declarat, luni, că va depune „toate eforturile” pentru a realiza o „reunificare paşnică” cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere, informează EFE, potrivit Agerpres. Într-un interviu difuzat recent cu Fox News, Trump a afirmat că omologul […] Articolul Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă” apare prima dată în SafeNews.
14:00
3 ani de pușcărie pentru un bărbat care a atacat un polițist în timpul intervenției în raionul Ungheni # SafeNews
Un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare după ce a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în raionul Ungheni. Pe 3 iulie 2025, în urma unui accident rutier între motocicleta inculpatului și un automobil „Skoda”, acesta a încercat să oprească intervenția polițistului apelat prin 112. […] Articolul 3 ani de pușcărie pentru un bărbat care a atacat un polițist în timpul intervenției în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
14:00
Dosarul Guțul–Popan: Infracțiunea de „grup criminal organizat” nedovedită, dar cu impact asupra pedepselor # SafeNews
În dosarul penal al Evgheniei Guțul și al Svetlanei Popan, condamnate la 7 și respectiv 6 ani de închisoare, sunt aproape 70 de volume. Acuzația se bazează pe afirmația că acestea ar fi primit finanțare de la o grupare criminală organizată, scrie telegraph.md. Totuși, în materialele dosarului nu se menționează nimic despre ce grupare este […] Articolul Dosarul Guțul–Popan: Infracțiunea de „grup criminal organizat” nedovedită, dar cu impact asupra pedepselor apare prima dată în SafeNews.
13:40
Persoane necunoscute au împânzit străzile cu afișe cu mesaje false, atribuite Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit reprezentanților formațiunii, scopul acestora este de a manipula opinia publică și discreditarea PAS. În mesaje se anunță că PAS are inclus în programul electoral pentru alegerile parlamentare „vânzarea terenurilor cetățenilor UE”, „acordarea ajutorului militar și financiar Ucrainei” și „includerea […] Articolul Noi falsuri în spațiul public îndreptate împotriva PAS apare prima dată în SafeNews.
13:40
În perioada martie 2023 – august 2025, Republica Moldova a emis un număr impresionant de documente de identitate pentru cetățenii ucraineni care beneficiază de protecție temporară, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Migrație. Astfel, au fost eliberate 78.825 de astfel de documente, facilitând accesul acestora la servicii și drepturi pe teritoriul țării. Pe lângă […] Articolul Peste 2.600 de ucraineni au devenit oficial cetățeni ai Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:30
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 18 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
13:20
Los Angeles a devenit un oraș-fantomă izolat cu scânduri. Ce s-a întâmplat cu oamenii străzii dependenți de droguri # SafeNews
Centrul orașului Los Angeles, odinioară plin de viață, se confruntă cu o criză fără precedent. Potrivit New York Post, cartierul emblematic al metropolei americane a devenit o umbră a gloriei sale de altădată, cu numeroase magazine închise, lanțuri comerciale care părăsesc zona în masă și o creștere alarmantă a numărului de persoane fără adăpost. Conform […] Articolul Los Angeles a devenit un oraș-fantomă izolat cu scânduri. Ce s-a întâmplat cu oamenii străzii dependenți de droguri apare prima dată în SafeNews.
13:10
Moldovagaz, desemnat furnizor temporar de gaze pentru regiunea transnistreană până în martie 2026 # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis ca, începând cu 1 septembrie 2025, compania Moldovagaz să asigure livrarea gazelor naturale către regiunea transnistreană. Măsura este valabilă până la 31 martie 2026 și are un caracter provizoriu, fiind aplicată în contextul expirării licenței de furnizare a companiei. Potrivit ANRE, decizia a fost luată la […] Articolul Moldovagaz, desemnat furnizor temporar de gaze pentru regiunea transnistreană până în martie 2026 apare prima dată în SafeNews.
12:50
Maia Sandu, la Forumul Național al cadrelor didactice: „Educația înseamnă formarea cetățenilor activi și demni ” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Forumul Național al cadrelor didactice, eveniment la care au fost prezenți profesori din întreaga țară. În cadrul discursului său, șefa statului a subliniat rolul esențial al educației în formarea valorilor civice și democratice în rândul tinerei generații. „Educația înseamnă mai mult decât note și manuale. Înseamnă […] Articolul Maia Sandu, la Forumul Național al cadrelor didactice: „Educația înseamnă formarea cetățenilor activi și demni ” apare prima dată în SafeNews.
12:40
VIDEO // Un calmar uriaș s-a răzbunat pe un pescar, l-a stropit cu cerneală imediat ce a fost scos din mare # SafeNews
Calmarul este o creatură marină cu un mecanism de apărare neobișnuit, eliberează un jet de cerneală neagră atunci când se simte amenințat sau atacat. Ceva similar s-a întâmplat într-un incident care a devenit viral pe rețelele de socializare. Un pescar se lăuda cu captura sa, doar pentru a regreta imediat după ce calmarul l-a „îmbăiat” […] Articolul VIDEO // Un calmar uriaș s-a răzbunat pe un pescar, l-a stropit cu cerneală imediat ce a fost scos din mare apare prima dată în SafeNews.
12:20
LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Educației R. Moldova, Dan Perciun, privind desfășurarea Marii Dictări Naționale # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Educației R. Moldova, Dan Perciun, privind desfășurarea Marii Dictări Naționale apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO // 63 de cazuri de conducere în stare de ebrietate: Triciclete, biciclete și motocultoare, noul top al șoferilor beți în weekend # SafeNews
Poliția a desfășurat controale ample în weekend, în urma cărora 63 de participanți la trafic au fost surprinși conducând sub influența alcoolului. Printre aceștia nu s-au numărat doar șoferi de autoturisme, ci și bicicliști sau persoane aflate la comanda unor vehicule agricole. Cazurile cele mai grave s-au înregistrat în mai multe raioane ale țării:• La […] Articolul VIDEO // 63 de cazuri de conducere în stare de ebrietate: Triciclete, biciclete și motocultoare, noul top al șoferilor beți în weekend apare prima dată în SafeNews.
11:50
Meta, gigantul tehnologic, se pregătește să lanseze o nouă pereche de ochelari inteligenți cu ecran încorporat, conform Bloomberg. Produsul, numit intern Hypernova, va fi dezvăluit luna viitoare și reprezintă o primă variantă de ochelari cu realitate augmentată. Inițial, Meta și-ar fi dorit să vândă Hypernova la un preț de cel puțin 1.000 de dolari, potrivit […] Articolul Cât vor costa noii ochelari cu realitate augmentată de la Meta și când se lansează apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru escrocherii online cu „investiții rapide”: O femeie de 76 de ani, înșelată cu peste 100.000 de lei # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica după ce ar fi escrocat o femeie de 76 de ani, convingând-o să investească peste 100.000 de lei printr-o aplicație mobilă, sub pretextul obținerii unor câștiguri rapide pe piețele valutare. În realitate, […] Articolul VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru escrocherii online cu „investiții rapide”: O femeie de 76 de ani, înșelată cu peste 100.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
11:30
Un bărbat a murit, după ce tricicleta cu care se deplasa a fost lovită de un camion. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:15, pe drumul național ce traversează localitatea Valea Perjei, din raionul Cimișlia, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de […] Articolul Tricicletă spulberată de un camion, la Cimișlia. O persoană a murit apare prima dată în SafeNews.
11:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni dimineața la Washington, unde se va întâlni cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Întâlnirea are loc după summitul Trump-Putin de vineri din Alaska. Într-o postare pe rețele de socializare, liderul de la Kiev a menționat că pacea în Ucraina trebuie să fie durabilă, scrie IPN. „Nu așa […] Articolul Zelenski a ajuns la Washington pentru discuții cu Trump apare prima dată în SafeNews.
11:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat că a contestat în contencios administrativ decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea susține că și-a respectat integral și în termen obligațiile legale privind depunerea documentelor la Agenția Servicii Publice (ASP), iar confirmarea […] Articolul PLDM dă în judecată CEC: „Excluderea noastră este un abuz” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Intervențiile Poliției devin digitale: Procese-verbale completate și semnate electronic direct la locul incidentului # SafeNews
Poliția Republicii Moldova introduce un nou sistem digital de lucru în teren, menit să eficientizeze intervențiile agenților și să reducă birocrația. Cu ajutorul tabletelor și imprimantelor mobile, polițiștii pot întocmi și semna procesele-verbale electronic, direct la locul incidentului. Noua procedură elimină necesitatea întoarcerii la secție pentru completarea documentelor sau furnizarea de copii către cetățeni. Informațiile […] Articolul Intervențiile Poliției devin digitale: Procese-verbale completate și semnate electronic direct la locul incidentului apare prima dată în SafeNews.
11:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:50
Cel puțin 20 de morți și 134 de răniți în urma exploziei la fabrica din regiunea Riazan din Rusia # SafeNews
Bilanțul victimelor în urma unei explozii inexplicabile care a avut loc săptămâna trecută la o unitate de producție din regiunea Riazan din Rusia a crescut la cel puțin 20 de morți și 134 de persoane rănite, au anunțat luni serviciile locale de urgență, potrivit Reuters. Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Riazan, situată la sud-est de Moscova, […] Articolul Cel puțin 20 de morți și 134 de răniți în urma exploziei la fabrica din regiunea Riazan din Rusia apare prima dată în SafeNews.
10:40
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând în propria gospodărie, iar medicii au alertat poliția. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, 17 august, în localitatea Mereni, din raionul Anenii Noi, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Despre acest caz poliția a fost alertat ăde către un echipaj medical, […] Articolul Moarte învăluită în mister, la Anenii Noi. Femeie găsită zăcând într-o baltă de sânge apare prima dată în SafeNews.
