(video) Trump l-a lăudat pe Zelenski pentru ținuta aleasă pentru întâlnirea de la Casa Albă. „Eu m-am schimbat, tu nu

18:50

Sunt momente fără precedent la Casa Albă: ceea ce fusese anunțat ca o întâlnire între doi președinți, Donald Trump și Volodimir Zelenski, a devenit acum, mai degrabă, un summit. Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda, UE și NATO au traversat Atlanticul pentru a-și spune părerea despre cum ar trebui să se încheie războiul de trei ani cu Rusia și în ce condiții. Totul reflectă miza uriașă, dar și îngrijorarea crescândă a Europei că SUA și-au schimbat poziția într-una mai puțin favorabilă Ucrainei. Jurnaliștii BBC au făcut o analiză a ceea ar considera fiecare dintre cei prezenți - dar și președintele rus Vladimir Putin - drept o victorie în acest conflict, scrie digi24.ro.