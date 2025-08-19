Discuție de zeci de minute între Donald Trump și Vladimir Putin

15:30

Să te trezești în mijlocul nopții și să nu mai poți adormi poate fi una dintre cele mai frustrante experiențe – mai ales când vezi pe telefon că mai ai ... Post-ul Te-ai trezit în toiul nopții și nu mai poți adormi? Trucul simplu al unui medic care te ajută să readormi rapid apare prima dată în Unica.md.