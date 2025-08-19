Discuție de zeci de minute între Donald Trump și Vladimir Putin
Unica.md, 19 august 2025 07:10
Președintele american Donald Trump a anunțat, în noaptea de luni spre marți, după discuțiile purtate cu omologul ucrainean și liderii europeni la Casa Albă, că el și președintele rus au
• • •
Acum 10 minute
07:30
Rusia a calificat întâlnirile de luni de la Casa Albă drept „o zi importantă pentru diplomație". În primele comentarii ale Moscovei după încheierea întâlnirilor, Kirill Dmitriev, emisarul special pentru investiții
Acum 15 minute
07:10
Acum 12 ore
22:00
Zelenski la întâlnirea cu Trump: „Nu este pentru dumneavoastră, este pentru soția dumneavoastră”, a glumit liderul ucrainean # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit luni la Casa Albă cu omologul său american, Donald Trump, într-un moment marcat nu doar de discuții politice, ci și de un gest simbolic
21:40
VIDEO. Moment amuzant la Casa Albă: Trump l-a lăudat pe Zelenski pentru costumul negru, după ce anterior îl mustrase pentru ținuta militară # Unica.md
Președintele american Donald Trump l-a lăudat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru costumul negru elegant purtat la întâlnirea de luni de la Casa Albă, după ce, în luna februarie,
21:40
Trump propune un summit trilateral cu Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului din Ucraina: ”Putin așteaptă apelul meu când terminăm această întâlnire” # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, că un summit trilateral la care să
21:30
Fostul primar al Iașului condamnat la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore # Unica.md
Luni dimineață, fostul primar al Iașului, Bebe Onofraș, în prezent fotograf, a fost condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore.
21:10
Lot de etichete din cauciuc „Labubu” nedeclarate, depistat la Aeroportul Internațional Chișinău # Unica.md
Funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău au reținut un lot de marfă nedeclarată, constând din 3.504 etichete din cauciuc, descoperite în bagajele unei pasagere. Potrivit Serviciului Vamal, produsele
21:00
Campioana mondială la lupte, Anastasia Nichita, și soțul său, Valeriu Mircea, au devenit părinți! Sportiva a anunțat vestea cea mare printr-un video emoționant postat pe rețelele sociale, însoțit de un
Acum 24 ore
14:40
Weekend plin de culoare, tradiții și distracție la Horești! Cel mai grandios festival, TEZAUR NAȚIONAL, vă așteaptă pe 23 și 24 să sărbătorim împreună tezaurul țării noastre # Unica.md
Pregătiți-vă pentru două zile de culoare, energie, distracție, fericire și veselie prin tradiția și cultura neamului nostru! În zilele de 23 și 24 august, sunteți invitați la Horești, r. Ialoveni,
12:50
Ina, fosta soție a ex-deputatului Sergiu Sîrb: Am pierdut doi copii. Nu mai vreau să aud de politică # Unica.md
Ina Sîrbu, fosta soție a ex-deputatului Sergiu Sîrbu, a publicat o mărturisire emoționantă pe rețelele sociale, în care a vorbit deschis despre anii petrecuți alături de acesta, divorțul din 2021,
12:10
Tânăr din Moldova, prins spre frontieră după ce a furat 4.200 de euro la București. A lovit și o mașină într-o benzinărie # Unica.md
Un bărbat de 26 de ani, cetățean moldovean, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce a sustras o borsetă cu bani, acte și bunuri personale dintr-un autoturism aflat într-o
10:20
Procuratura Generală și Inspectoratul Control Financiar de Stat consolidează lupta antifraudă printr-un nou Memorandum de colaborare # Unica.md
Procuratura Generală a Republicii Moldova (PG) și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un Memorandum de colaborare menit să consolideze protecția intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor
10:10
Zelenski, la Washington pentru negocieri cruciale: Trump cere concesii teritoriale, liderii europeni susțin Kievul # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află luni la Washington, unde va participa la o întâlnire crucială cu președintele american Donald Trump și lideri europeni de top. Discuțiile au loc pe
09:50
Descoperire macabră la Mereni: O femeie de 58 de ani găsită fără viață în propria gospodărie # Unica.md
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând în gospodăria sa din localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, în după-amiaza zilei de ieri, 17 august. Potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, alerta a
08:50
Au apărut noi informații despre tragedia de ieri, în care o angajată a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe traseul Strășeni-Chișinău. Victima,
08:50
Un moldovean de 32 de ani, înjunghiat în Italia în timpul unei festivități religioase. Suspectul a fost reținut # Unica.md
Un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani a ajuns la spitalul „San Giacomo" din Italia după ce a fost înjunghiat sâmbătă, în urma unui conflict izbucnit în parcul
08:50
Maia Sandu: „Rusia încearcă să redeseneze hotarele, Moldova rămâne fermă pe drumul european” # Unica.md
Republica Moldova traversează una dintre cele mai tensionate perioade din istoria sa recentă, avertizează președinta Maia Sandu. În contextul alegerilor parlamentare din toamnă și al presiunilor tot mai mari exercitate
08:40
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi vântul va sufla din nord-vest, iar umiditatea aerului va ajunge până la 85%. La nordul țării, termometrele vor indica valori cuprinse între +16°C și
08:40
Atac aerian la Harkiv: trei morți, inclusiv un copil, și 17 răniți în urma bombardamentelor rusești # Unica.md
Un nou atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidențiale din Harkiv a provocat, luni dimineață, moartea a trei persoane, printre care un băiețel de doar doi ani, și rănirea
08:10
Astăzi, astrele aduc energie nouă și provocări pentru toate zodiile. Fie că este vorba de carieră, relații sau sănătate, fiecare semn zodiacal are parte de momente speciale. Descoperă ce te
08:10
Președintele american Donald Trump a declarat luni, înaintea unei întâlniri la nivel înalt cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, că președintele Ucrainei ar putea încheia „aproape imediat"
Ieri
20:20
Publicația Wall Street Journal (WSJ) a dezvăluit detalii despre starea de spirit a președintelui american Donald Trump după summitul cu Vladimir Putin din Alaska. Potrivit sursei, Trump era treaz de
18:20
Pe 17 august 2025, plenul Curții Constituționale a Republicii Moldova (CCM) a ales-o pe doamna Domnica Manole în funcția de președintă a instituției, potrivit unui comunicat oficial emis presei. Domnica
18:10
Accident grav pe traseul Chișinău-Ungheni, în raionul Strășeni: O persoană a murit, alta este la spital # Unica.md
Un accident rutier grav s-a produs duminică, în jurul orei 13:50, în raionul Strășeni, pe traseul Chișinău-Ungheni, implicând două autoturisme. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, o femeie de 24 de
15:40
Proiectul de transformare a Minei Chișinău într-o sursă alternativă de apă potabilă, blocat la etapa avizelor și analizelor de laborator # Unica.md
Proiectul de transformare a Minei Chișinău într-o sursă alternativă de apă potabilă pentru locuitorii din sectoarele Rîșcani și Ciocana se află deja de doi ani la etapa a doua, autoritățile
15:30
Te-ai trezit în toiul nopții și nu mai poți adormi? Trucul simplu al unui medic care te ajută să readormi rapid # Unica.md
Să te trezești în mijlocul nopții și să nu mai poți adormi poate fi una dintre cele mai frustrante experiențe – mai ales când vezi pe telefon că mai ai
15:20
Un fragment video difuzat de televiziunea rusă a stârnit ample discuții și curiozitate pe rețelele de socializare, după ce l-a surprins pe Vladimir Putin în momentul despărțirii de Donald Trump,
15:20
Iaurtul grecesc și chefirul sunt două dintre cele mai populare produse lactate fermentate, apreciate nu doar pentru gustul lor plăcut, ci și pentru efectele benefice asupra sănătății digestive și a
14:50
Sancțiuni americane împotriva proiectului cripto al lui Ilan Șor, provoacă o scădere bruscă a prețului cu 13% # Unica.md
După anunțul Departamentului Trezoreriei SUA privind introducerea de sancțiuni împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul fugar Ilan Șor, prețul monedei digitale a scăzut brusc cu 13%. Imediat după
14:40
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în Parlament, pe fondul protestelor # Unica.md
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc – au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție de
14:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va fi prezentă luni la Casa Albă, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu președintele american Donald Trump.
14:00
Protest neautorizat cu provocări și incidente la Chișinău: Poliția a documentat zeci de încălcări și a ridicat corturi și materiale electorale # Unica.md
Pe parcursul zilei de sâmbătă, mai multe persoane au încercat în repetate rânduri să organizeze un protest neautorizat, deși Poliția anunțase în prealabil ilegalitatea acțiunii în locul respectiv. Deși s-a
14:00
Rusia anunță că a doborât 300 de drone şi a atacat depozitele de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei # Unica.md
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică că forţele ruse au doborât 300 de drone ucrainene şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan. Anunţul vine în contextul luptelor
08:50
Horoscopul zilei de 17 august 2025: O zi a deciziilor inspirate și a clarității sufletești pentru toate zodiile # Unica.md
Astăzi, astrele aduc energie pozitivă și un val de claritate pentru toate semnele zodiacale. Este o zi potrivită pentru a lua decizii importante, a te reconecta cu cei dragi și
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Documente cu marcaje ale Departamentului de Stat al SUA, găsite într-un hotel din Alaska, dezvăluie detalii sensibile despre summitul Trump–Putin # Unica.md
Mai multe documente cu marcaje ale Departamentului de Stat al SUA, găsite vineri dimineață în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, au scos la iveală detalii sensibile și
21:30
Un copil din Moldova adună deșeuri din natură în funcție de numărul de urmăritori. Și cântărețul The Urs s-a implicat în această campanie # Unica.md
Cristi, un băiețel din Moldova, a devenit rapid un fenomen pe rețelele sociale după ce a lansat o provocare inedită: pentru fiecare urmăritor nou pe paginile sale, adună din natură
19:10
Victoria Furtună a depus actele pentru înregistrarea partidului „Moldova Mare” la alegerile parlamentare # Unica.md
Victoria Furtună, fost procuror și candidat la alegerile prezidențiale, despre care investigațiile jurnalistice indică posibile legături cu oligarhul fugar Ilan Șor, a depus actele la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru
19:10
Tany Vander în lacrimi. S-a despărțit de bolidul său de lux, după ce și-a scos la vânzare și cele două apartamente # Unica.md
Afacerista și bloggerița Tany Vander trece printr-o perioadă de schimbări semnificative. După ce, în ultimele luni, și-a scos la vânzare două apartamente din Chișinău, astăzi Vander s-a despărțit și de
19:00
Financial Times: Putin i-a propus lui Trump înghețarea frontului în sudul Ucrainei, cu condiția retragerii armatei ucrainene din Donețk # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a propus, în cadrul negocierilor cu omologul american Donald Trump, înghețarea liniei frontului în regiunile Zaporojie și Herson, cu condiția ca armata ucraineană să se retragă
18:50
Donald Trump îi invită pe liderii europeni, luni, la Casa Albă pentru discuții alături de Zelensky # Unica.md
Președintele american Donald Trump a invitat liderii europeni să participe luni la o întâlnire la Casa Albă, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelensky, într-un demers menit să impulsioneze negocierile de
18:50
Poliția a demontat corturile susținătorilor lui Ilan Șor, de pe peronul Gării din Chișinău # Unica.md
Sâmbătă dimineață, 16 august, susținătorii oligarhului fugar Ilan Șor au instalat corturi pe peronul Gării din Chișinău, în cadrul unui protest anunțat de Blocul „Victorie", formațiune lansată de Șor la
18:40
Președintele american Donald Trump i-a propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, însă fără aderarea formală
18:30
Soluții simple pentru rețete reușite vegane sau de post: cum înlocuiești ouăle și obții deserturi delicioase # Unica.md
În bucătăria vegană, ouăle sunt adesea ingredientul care pune cele mai mari provocări atunci când trebuie înlocuite. Fie că le folosești pentru a lega compoziția unei prăjituri, pentru a da
18:20
Mulți pasageri se întreabă de ce li se cere să-și pună telefoanele în „modul avion" atunci când zboară, mai ales că, în unele țări, utilizarea limitată a dispozitivelor mobile este
18:10
Secretele longevității și siluetei japoneze: 7 obiceiuri care te ajută să slăbești fără dietă # Unica.md
Japonia fascinează lumea nu doar prin cultura sa milenară, ci și prin speranța de viață ridicată și aspectul tineresc al populației. Rata scăzută a obezității, vitalitatea și sănătatea de invidiat
17:00
Reacții europene după summitul Trump-Putin din Alaska: Angajamente pentru pace, scepticism și apeluri la garanții de securitate pentru Ucraina # Unica.md
După summitul din Alaska dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, cancelariile europene au transmis o serie de reacții privind perspectivele de pace în Ucraina, reliefând atât angajamente ferme pentru
16:40
Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre președintele Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, desfășurat vineri, chiar dacă
16:30
Protest ilegal la Gară, organizat la îndemnul lui Ilan Șor: zeci de persoane riscă amenzi # Unica.md
Zeci de cetățeni au ignorat avertismentele autorităților și s-au adunat sâmbătă, 16 august, la Gara din Chișinău, răspunzând apelului condamnatului Ilan Șor de a protesta „nonstop" împotriva guvernării. Printre manifestanți,
16:20
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a murit în această dimineață, în jurul orei 09:13, în timpul unui antrenament de înot la piscina Palatului Sporturilor de pe strada
16:10
Fiul lui Veaceslav Platon, Igor Platon, și concubina sa, reținuți de Interpol în Spania pentru trafic de droguri # Unica.md
Igor Platon, fiul controversatului om de afaceri moldovean Veaceslav Platon, și concubina sa de origine ucraineană, Alina Fiodorov, au fost reținuți ieri de Interpol în Spania, fiind dați în urmărire
