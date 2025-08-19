Viața la frontieră: cum își fac datoria polițiștii de la Sculeni (VIDEO)
Agora.md, 19 august 2025 01:30
Viața la frontieră: cum își fac datoria polițiștii de la Sculeni (VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 2 ore
Acum 4 ore
22:50
Acum 6 ore
22:20
22:00
21:50
Acum 8 ore
20:20
20:10
19:40
19:00
Acum 12 ore
18:20
17:50
17:30
16:50
16:30
16:20
16:00
15:50
15:50
13:50
13:50
Acum 24 ore
13:40
13:30
13:10
12:40
12:00
11:40
11:10
11:10
09:50
Ieri
18:50
18:20
17:00
16:50
16:40
16:00
15:00
13:50
13:40
12:50
11:40
11:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.