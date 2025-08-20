LIVE TEXT/ Întâlnirea dintre Zelenski, Trump și liderii europeni s-a încheiat. Război în Ucraina, ziua 1272
Ziarul de Garda, 19 august 2025 00:10
UPDATE 00:08 Purtătorul de cuvânt al președintelui Ucrainei, Serghei Nikiforov, a confirmat că întâlnirea privată dintre Trump, Zelenski și liderii europeni s-a încheiat. El a subliniat că liderii rămân la Casa Albă pentru a continua negocierile, probabil într-un alt format. Nu se știe dacă președintele SUA a reușit să-l contacteze pe Vladimir Putin și să-i...
• • •
Acum 4 ore
23:10
22:10
LIVE TEXT/ Trei persoane au murit în urma unui atac asupra localității Konstantinovka. Război în Ucraina, ziua 1274 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:04 Trei persoane au murit în urma unui atac asupra localității Konstantinovka. Potrivit procuraturii din Donețk, armata rusă a folosit sistemul de rachete multiple de lansare „Smerch” pentru a ataca localitatea Konstantinovka, afectând zona rezidențială și piața orașului. În comunicat se menționează că în urma atacului au murit două femei în vârstă de 40...
22:00
21:30
Israelul a aprobat un plan care ar împiedica crearea unui eventual stat palestinian cu continuitate teritorială # Ziarul de Garda
Israelul a aprobat miercuri, 20 august, un proiect cheie de construire a 3400 de locuințe în Cisiordania ocupată. Planul, potrivit criticilor săi, ar tăia acest teritoriu palestinian în două și ar împiedica crearea unui eventual stat palestinian cu continuitate teritorială, scrie Agerpres, cu referire la AFP. „Sunt bucuros să anunț că, în urmă cu doar...
Acum 6 ore
21:10
Miercuri, 20 august, Marea Britanie a sancționat rețelele financiare care ar fi fost utilizate de Rusia pentru a eluda sancțiunile occidentale existente, inclusiv rețelele criptografice din Kârgâzstan. Sancțiunile împotriva a opt persoane și entități vizează și infrastructura din spatele A7A5, asociată cu fugarul Ilan Șor, informează Reuters. „Dacă Kremlinul crede că poate ascunde încercările disperate...
20:00
Cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat, depusă de un partid politic, a fost RESPINSĂ de CEC # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat și a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comisiei de miercuri, 20 august, potrivit unui...
19:30
Citiți joi în ZdG: Viitorul procuror general: proceduri disciplinare, avere și funcții și Buncărele secolului XXI sau unde te ascunzi în caz de război # Ziarul de Garda
Alexandru Machidon a câștigat marți, 19 august, concursul pentru funcția de procuror general și va fi propus de către Consiliul Superior al Procuraturii președintei Maia Sandu pentru numire. Ziarul de Gardă a analizat cariera și averea lui Alexandru Machidon și vă prezintă, la rubrica Dosar, cele mai importante constatări. Tot în această ediție, în contextul...
Acum 8 ore
19:10
Stagii profesionale în Moldova pentru tinerii francezi. Proiectul, aprobat de Guvern # Ziarul de Garda
Tinerii francezi și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor avea oportunitatea de a efectua stagii profesionale în instituțiile franceze din R. Moldova. În acest sens, a fost inițiat un proiect, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). „Tinerii specialiști „vor avea ocazia să-și dezvolte competențele profesionale,...
18:30
Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European (PSDE) se regăsesc 64 de nume. În capul listei este Tudor Ulianovschi, președintele partidului, urmat de Ion Sula, fostul președinte al PSDE. Primii doi din listă sunt Tudor Ulianovschi, actualul președinte...
18:20
Lavrov, critici despre întrevederea de la Washington: „Discutarea serioasă a problemelor de securitate fără Rusia este o utopie, nu duce nicăieri” # Ziarul de Garda
Ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat miercuri, 20 august, că încercările de a rezolva problemele de securitate legate de Ucraina fără participarea Moscovei sunt „o cale fără ieșire”. Astfel, el a adresat un avertisment Occidentului, care se străduiește să elaboreze garanții pentru protecția viitoare a Kievului, relatează Reuters. Ministrul rus de externe a critica...
18:10
Procuratura Generală dezminte acuzațiile de tergiversare a procesului de extrădare a lui Plahotniuc. „Următoarele etape țin exclusiv de autoritățile elene” # Ziarul de Garda
Procuratura Generală informează că, în cadrul procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, instituțiile statului „au întreprins toate acțiunile în mod corect și legal, în strictă conformitate cu competențele autorităților centrale responsabile în materie de extrădare”. Declarația vine în urma unor noi acuzații de „tergiversare a procesului de extrădare” ale avocatului lui Vladimir...
18:00
Un prorector ASEM, un primar și profesori: lista candidaților PNM la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc (PNM), înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare din toamnă, are pe lista de candidați la funcția de deputat 55 de persoane. Aceștia profesează în diverse domenii – de la manageri și administratori, până la profesori și directori. Pe listă se află 25 de femei și 30 de bărbați, respectând cota...
17:50
Doi tineri ar fi furat dintr-un apartament din capitală 50 de mii de euro. Au cumpărat mașini și telefoane, iar acum au fost reținuți de poliție # Ziarul de Garda
Doi tineri din raionul Ștefan Vodă, în vârstă de 23 de ani au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 20 de zile, fiind suspectați de comiterea unui furt dintr-un apartament din capitală, anunță Inspectoratul General al Poliției. Din probatoriul acumulat s-a stabilit că unul dintre ei, cunoscut cu victimele și deținător al cheilor...
17:30
CEC amână examinarea cererii de înregistrare a partidul „Democrația Acasă”. „Uniunea Centristă” – în afara cursei electorale # Ziarul de Garda
Înregistrarea partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc pentru participarea la alegerile parlamentare a fost amânată de Comisia Electorală Centrală (CEC). Partidul a depus o cerere cu o nouă listă de candidați, după ce anterior CEC a respins înregistrarea listei. Anterior, la data de 22 iulie, cererea de înregistrare a listei de candidați pentru funcția...
17:20
LIVE TEXT/ Putin discută cu Erdogan despre războiul din Ucraina înainte de o posibilă întâlnire cu Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1274 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:05 Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică, miercuri, 20 august, cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta despre războiul din Ucraina, a relatat Kremlinul, scrie The Kyiv Indepedent. Apelul a avut loc în contextul discuțiilor privind un posibil loc pentru o întâlnire între președintele Volodimir Zelenski și Putin. Kremlinul a declarat...
Acum 12 ore
17:10
Telefoanele mobile și alte mijloace de comunicare ale deținuților vor fi blocate cu echipamente speciale # Ziarul de Garda
În instituțiile penitenciare din R. Moldova urmează să fie implementat un sistem tehnic de blocare și/sau întrerupere controlată a tuturor comunicațiilor, cu scopul de a preveni utilizarea neautorizată a telefoanelor mobile și a altor mijloace de comunicare de către persoanele private de libertate, a anunțat într-un comunicat miercuri, 20 august, Ministerul Justiției. În ședința Guvernului,...
17:10
17:00
16:50
16:40
În timpul întâlnirii din Alaska, pe 15 august, șeful F. Ruse, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, au convenit asupra unor „garanții de securitate fiabile” pentru Ucraina, inclusiv asupra unei protecții similare articolului 5 al NATO. Despre acest lucru a anunțat reprezentantul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, în direct la CNN. „Am...
16:10
Vadim Culea: Cum alegi banca potrivită când deschizi prima afacere? Explorăm formula TISA # Ziarul de Garda
Sunt adeptul matematicii în business. La fel cum orice afacere trebuie lansată calculând cum se va obține profit, la fel și prima bancă trebuie aleasă după calcule: cât te va costa și cât vei câștiga din viitoarea colaborare. Recomand o formulă generală, pe care să o numim formula TISA – Tranzacții, Inovații, Suport și Aplicații....
16:00
VIDEO/ Un bărbat suspectat de implicare în comercializarea substanțelor narcotice a fost reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Est au documentat activitatea ilegală a unui bărbat de 33 de ani, suspectat de implicare în comercializarea substanțelor narcotice pe teritoriul raionului Ștefan Vodă. Acțiunile au avut loc sub coordonarea Procuraturii Căușeni. În prezent, sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală și investigații suplimentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și...
15:50
BBC: Israelul cheamă la datorie 60 de mii de rezerviști înainte de ofensiva terestră pentru a ocupa orașul Gaza # Ziarul de Garda
Armata israeliană a chemat la datorie aproximativ 60 de mii de rezerviști înaintea unei ofensive terestre planificate pentru a captura și ocupa întreg orașul Gaza, scrie BBC. BBC citează un oficial militar, care a declarat că rezerviștii se vor prezenta la datorie în septembrie și că majoritatea trupelor mobilizate pentru ofensivă vor fi personal activ....
15:40
Au fost implementate programe și servicii speciale noi, menite să ofere cetățenilor reveniți în R. Moldova oportunități pentru dezvoltare și să-i ajute să-și construiască un viitor, anunță miercuri, 20 august, Guvernul. Potrivit unui comunicat, în iunie 2024, Biroul relații cu diaspora a venit în sprijinul cetățenilor care se întorc în țară, elaborând un Ghid de suport la...
15:40
Număr record de infracțiuni în Rusia: Soldații ruși care se întorc de pe front au ucis sau mutilat circa 750 de persoane în ultimii trei ani # Ziarul de Garda
În Federația Rusă continuă să se înregistreze o situație criminală tot mai gravă, pe fondul întoarcerii de pe front a peste 130 de mii de participanți la războiul din Ucraina, inclusiv foști prizonieri, scrie The Moscow Times. În primele șase luni ale anului 2025, Procuratura Generală a Rusiei a înregistrat 27124 de infracțiuni, care este...
15:40
LIVE TEXT/ Lavrov susține că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi discutate fără participarea Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1274 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:35 Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri, 20 august, că, în opinia sa, garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi discutate fără participarea Rusiei, scrie presa ucraineană. El a adăugat că „discutarea serioasă a problemelor de securitate fără Rusia este un drum care nu duce nicăieri”. Lavrov a mai spus că SUA,...
15:20
Proiectele de dezvoltare a infrastructurii în localitățile din zona de securitate, extinse de Guvern # Ziarul de Garda
Mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii vor fi implementate în localitățile din zona de securitate. În acest sens, Guvernul a aprobat modificarea Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2025. Documentul a fost completat cu șase proiecte noi ce au ca scop modernizarea instituțiilor din domeniul educației, sănătății și protecției sociale, potrivit Guvernului. Astfel,...
15:00
Cazurile de COVID-19 au crescut semnificativ în ultima săptămână. ANSP recomandă cetățenilor să respecte măsurile de protecție # Ziarul de Garda
Cazurile de COVID-19 au crescut de două ori comparativ cu săptămâna precedentă. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță miercuri, 20 august, că continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial. Conform datelor săptămânale, în perioada 11–17 august 2025, au fost înregistrate 654 de cazuri de COVID-19,...
15:00
Numărul cazurilor înregistrate de violență împotriva femeilor în Republica Moldova a crescut în ultimii ani. Această creștere reflectă însă și o conștientizare mai bună, precum și o raportare mai frecventă a agresiunilor suferite. Abuzul fizic, economic sau psihologic asupra femeilor în etate are rădăcini adânci în societatea noastră, spun experții și persoanele cu care am...
14:10
R. Moldova va beneficia de un grant de peste 2 milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor pentru pacienții cu risc sporit de boli cardiovasculare # Ziarul de Garda
Un Acord de grant cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin care R. Molodva va beneficia de un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 2,1 milioane de dolari a fost aprobat de miniștri în cadrul ședinței de miercuri, 20 august. Potrivit Guvernului, fondurile vor fi direcționate către modernizarea și îmbunătățirea serviciilor medicale de reabilitare. Grantul...
13:30
A fost aprobat planul de măsuri pentru a pregăti R. Moldova pentru sezonul de încălzire. Principalele prevederi și scenariile pentru regiunea transnistreană # Ziarul de Garda
Astăzi, 20 august, Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026. Documentul conține 48 de măsuri menite să asigure livrări stabile de energie pentru întreaga țară în sezonul rece, inclusiv prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și consolidarea securității energetice, informează Ministerul Energiei. Planul prevede achiziționarea gazelor naturale din mai...
13:30
Au fost publicate rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu” la studii superioare de licență, integrate și de master # Ziarul de Garda
Miercuri, 20 august 2025, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a făcut publice rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare de admitere la studii superioare de licență și integrate, precum și cele de master. La sesiunea suplimentară de admitere au fost înscriși în concurs 164 de tineri, inclusiv 156 de candidați la studii de...
13:20
Studenții moldoveni vor beneficia în perioada 2026-2028 de burse oferite de Guvernul Ungariei în cadrul programului „Stipendium Hungaricum”. Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei vor semna un Memorandum de Înțelegere. Hotărârea privind inițierea negocierilor și semnarea documentului a fost aprobată pe 20 august de Guvern. „Prin semnarea acestui Memorandum, continuăm să...
13:00
Mai multe persoane au fost condamnate pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, distribuite prin Telegram # Ziarul de Garda
Doi tineri de 21 și 24 de ani au fost condamnați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, anunță miercuri, 20 august, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor, cei doi ar fi distribuit, pe parcursul ultimilor 2 ani, substanțe interzise, mai exact, marijuana, hașiș, heroină, MDMA și alte substanțe stupefiante. Tinerii organizau procurarea, ambalarea și...
12:50
30 de zile de arest pentru șoferul implicat în accidentul de la Strășeni, în urma căruia o tânără și-a pierdut viața # Ziarul de Garda
Oamenii legii au reținut și plasat în arest pentru 30 de zile șoferul Mercedesului implicat în accidentul de la Strășeni, produs pe 17 august, în urma căruia o tânără a murit. Măsura a fost luată pentru a putea stabili cu exactitate toate circumstanțele accidentului. „În baza investigațiilor suplimentare efectuate în timpul expertizei traseologice și a...
12:50
LIVE TEXT/ Opt persoane au fost rănite, iar una și-a pierdut viața în Donețk în urma unui atac. Război în Ucraina, ziua 1274 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:40 O persoană a murit, iar opt au fost rănite în urma atacurilor rusești în regiunea Donețk, a transmis Serviciul. În Costantinovka, șase persoane au fost rănite în urma bombardamentelor. Au fost avariate 30 de clădiri cu etaje, 5 case private, 6 clădiri administrative, 2 cafenele, 2 magazine, 3 obiective din sfera serviciilor și...
12:40
Ilan Șor amenință cu „răsturnarea regimului” și declară că va „identifica și susține” partidul din opoziție care va organiza alegeri parlamentare „corecte” # Ziarul de Garda
După decizia Comisiei Electorale Centrale de a respinge înregistrarea la alegerile parlamentare a partidelor afiliate lui Ilan Șor, oligarhul fugar, condamnat la 15 ani de închisoare, a declarat din Moscova că va „identifica acea forță politică care va garanta că, după victoria opoziției, va organiza alegeri parlamentare corecte. Și îi vom chema pe susținătorii noștri...
12:40
Premierul României, Ilie Bolojan va efectua o vizită de lucru în R. Moldova pe 23 august. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Aceasta va fi prima vizită oficială la Chișinău în calitate de prim-ministru al României. „Premierul Dorin Recean va găzdui omologul său român Ilie Bolojan, în R. Moldova...
12:20
10 secții de votare în regiunea transnistreană la alegerile parlamentare? Precizările CEC și Promo-LEX. „Așa arată «integrarea europeană» în stil moldovenesc” # Ziarul de Garda
La ședința Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 13 august, Teodora Vanghelii, membră CEC înaintată de fracțiunea Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, a solicitat includerea pe ordinea de zi a prezentării propunerilor privind organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Deși, în lipsă de voturi suficiente, subiectul nu a fost inclus pe agendă, vicepreședintele CEC, Pavel Postică a...
Acum 24 ore
12:10
12:00
STOP FALS/ Ion Chicu și „diferența de 10 lei la tariful pentru gazele naturale”: Cum manipulează datele fostul premier # Ziarul de Garda
Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și membru al blocului „Alternativa”, a acuzat autoritățile că percep un tarif nejustificat pentru gazele naturale. Politicianul susține că „gazul se cumpără cu 8 lei, dar se vinde cu 18 lei”, insinuând că pretinsa diferență de 10 lei, comparativ cu cea de 1,30 lei în 2021,...
11:50
Directorul APP și 13 secretari de stat – suspendați din funcție pentru o lună. Majoritatea sunt pe lista PAS pentru funcția de deputat # Ziarul de Garda
Astăzi, 20 august, în cadrul ședinței Guvernului au fost suspendate mandatele a 14 funcționari publici, dintre care se numără directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhari și 13 secretari de stat ai Guvernului, șefi sau adjuncți ai oficiilor teritoriale din subordinea Cancelariei de Stat. A fost suspendate rapoartele de serviciu ale lui Sergiu Gherciu, în funcția...
11:40
Un pensionar de 75 de ani a fost condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare în Rusia pentru comentarii critice la adresa lui Stalin pe „Odnoklassniki” # Ziarul de Garda
Nikolai Dolgushin, în vârstă de 75 de ani, din satul Tsementnyi, Rusia, a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare, în temeiul articolului privind reabilitarea nazismului pe internet, pentru două comentarii pe platforma „Odnoklassniki”, transmite Mediazona. De asemenea, i-a fost interzis să utilizeze internetul timp de 1,5 ani, a fost...
11:20
Ajutorul de școală în valoare de 1000 de lei: „Banii vor putea fi ridicați de la poștă sau prin cardul bancar” # Ziarul de Garda
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu explicații privind metodele de obținere a plății unice de 1000 de lei, oferită pentru aproape 300 de mii de elevi, din clasa I-a până în clasa a IX-a, drept ajutor pentru școală. Potrivit Ministrului, banii vor fi asociați IDNP-ului mamei copilului și vor putea fi ridicați...
11:00
Nr Nume, prenume Anul nașterii Profesia 1 Grosu Igor 1972 Istoric 2 Recean Dorin 1974 Economist 3 Gherman Doina 1982 Lector universitar 4 Popescu Nicolae 1981 Cercetător, expert în relații internaționale și de securitate 5 Spatari Marcel 1981 Expert în politici publice 6 Roșca Veronica 1982 Lector universitar 7 Popșoi Mihail 1987 Specialist relații internaționale...
10:40
LIVE TEXT/ 11 persoane, printre care și trei copii au fost răniți în urma unui atac în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1274 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:30 În timpul nopții, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Ohtîrka, din regiunea Sumî. Conform informațiilor preliminare, în urma atacului au fost răniți 14 oameni, dintre care 3 copii. Echipele de urgență au salvat o femeie de sub dărâmături, care a fost predată medicilor de la ambulanță. „Au fost înregistrate lovituri...
10:20
S-a încheiat perioada de depunere a actelor pentru înregistrarea concurenților electorali pentru alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
S-a încheiat termenul de depunere a documentelor necesare pentru înregistrarea candidațilorla alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC) printr-un comunicat. „CEC informează că marți, 19 august 2025, ora 17:00, s-a încheiat termenul de depunere a documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.” Astfel, în perioada dintre 20 iulie și 19 august, timp prevăzut de...
10:10
LIVE TEXT/ Ședința Guvernului: Urmează să fie aprobat planul de măsuri pentru pregătirea de sezonul rece de încălzire # Ziarul de Garda
Astăzi, 20 august are loc ședința Guvernului. Pe agendă sunt 17 proiecte de hotărâre, printre care se numără și aprobarea planului de măsuri pentru pregătirea de sezonul rece de încălzire 2025-2026, care implică instituirea unei comisii guvernamentale de coordonare. Știrea se actualizează…
10:00
O nouă alertă în România pe fondul războiului din Ucraina: „Oamenii nu știau de ce se aud bubuituri” # Ziarul de Garda
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al României a transmis, în noaptea de marți spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, potrivit Agerpres. Mai multe persoane au sunat la numărul unic de urgență pentru a semnala că aud zgomote puternice. Prin mesajul RO-ALERT populația...
09:50
A fost inaugurat un complex de terenuri artificiale în valoare de peste 7 milioane de lei la Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 1 din Chișinău # Ziarul de Garda
La Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 1 din capitală a fost inaugurat un complex de terenuri artificiale în valoare de circa 7,64 milioane de lei. Proiectul a fost realizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Federația Moldovenească de Fotbal, se arată în comunicatul MEC. Complexul va fi utilizat cu prioritate de elevii și...
