LIVE TEXT/ Întâlnirea dintre Zelenski, Trump și liderii europeni s-a încheiat. Război în Ucraina, ziua 1272

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al României a transmis, în noaptea de marți spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, potrivit Agerpres. Mai multe persoane au sunat la numărul unic de urgență pentru a semnala că aud zgomote puternice. Prin mesajul RO-ALERT populația...