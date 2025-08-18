Gruparea „Șor” ar fi folosit în această seară reprezentanți ai minorităților etnice pentru a provoca violențe în capitală
NewsUngheni, 18 august 2025 23:10
• • •
Acum 10 minute
23:40
Vameșii de pe Aeroportul Chișinău au identificat un lot nedeclarat de peste 3.5 mii etichete din cauciuc cu „Labubu” # NewsUngheni
Acum 15 minute
23:20
Neconformități depistate la declararea mărfurilor – peste 88 mii MDL încasate suplimentar la buget # NewsUngheni
Acum 30 minute
23:10
Gruparea „Șor” ar fi folosit în această seară reprezentanți ai minorităților etnice pentru a provoca violențe în capitală # NewsUngheni
Acum 4 ore
21:30
Tinerii din Ungheni pregătiți pentru primul pas spre cariera lor – la Tabăra „Abilitare prin angajare” # NewsUngheni
Acum 6 ore
19:30
19:10
Incident pe traseul național M3. Mai mulți stâlpi din beton au căzut pe drum la ieșire din Chirsova # NewsUngheni
18:40
IGPF continuă destructurarea unei organizații infracționale specializată în migrație ilegală # NewsUngheni
18:20
Acum 12 ore
15:30
Tinerii din Ungheni pregătiți pentru primul pas spre cariera lor – la Tabăra „Abilitare prin angajare” # NewsUngheni
15:10
Un tânăr din ungheni a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist # NewsUngheni
14:40
Accident tragic pe traseul M3. Conducătorul unei triciclete electrice care staționa pe carosabil a decedat după ce a fost lovit de un autocamion # NewsUngheni
14:20
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze a reg. transnistrene până în martie 2026 # NewsUngheni
14:00
[FOTO] Accident rutier pe traseul M3 Chișinău – Giurgiulești, la ieșire din satul Chirsova # NewsUngheni
13:40
10:40
Acum 24 ore
10:20
Bilanț săptămânal al IGPF: 13 de acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră # NewsUngheni
10:00
08:40
Ieri
22:10
16:40
16:10
15:40
15:30
15:10
Pompierii din R. Moldova (inclusiv ungheneni) au încheiat misiunea internațională din Grecia # NewsUngheni
14:40
14:20
Rezultatele „picnicului” ilegal organizat de gruparea ȘOR la Gară: 69 de „turiști” reținuți # NewsUngheni
12:10
11:50
Recomandări IGPF pentru vânătoare în siguranță în zona de frontieră în sezonul 2025 – 2026 # NewsUngheni
11:30
01:50
01:30
01:10
01:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 18 – 22 august 2025 # NewsUngheni
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
22:00
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 18 – 22 august 2025 # NewsUngheni
15 august 2025
20:10
19:50
Raionul Călărași a găzduit Campionatul Național de Pescuit Sportiv între nevăzători și slabvăzători # NewsUngheni
19:10
Mersul lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași # NewsUngheni
18:50
18:30
18:10
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei potabile în municipiu la 19 august 2025 # NewsUngheni
17:50
Un bătrân de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei de 81 de ani din gelozie # NewsUngheni
16:10
200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română la Iași # NewsUngheni
16:00
15:10
15:00
09:40
Biroul permanent va examina astăzi solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specială # NewsUngheni
09:20
00:30
00:10
Poliția de Frontieră a organizat un Tur de presă la Sectorul Poliției de Frontieră „Sculeni” # NewsUngheni
