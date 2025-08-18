VIDEO Intervenția poliției în centrul capitalei: ”Cetățeni de etnie romă și găgăuză, implicați în proteste plătite”
Realitatea.md, 18 august 2025 22:00
Poliția a intervenit în forță, în această seară, în centrul capitalei, acolo unde un grup de protestatari au încercat să instaleze corturi. Oamenii legii nu le-au permis manifestanților să se aranjeze, ceea ce a stârnit o ceartă dintre poliție și protestatari. Ulterior, poliția publicat un comunicat de presă, în care anunță că "organizația criminală "Șor",
• • •
Poliția a intervenit în forță, în această seară, în centrul capitalei, acolo unde un grup de protestatari au încercat să instaleze corturi. Oamenii legii nu le-au permis manifestanților să se aranjeze, ceea ce a stârnit o ceartă dintre poliție și protestatari. Ulterior, poliția publicat un comunicat de presă, în care anunță că "organizația criminală "Șor",
Acum o oră
21:20
Donald Trump și Vladimir Zelenski s-au întâlnit la Casa Albă: Primele promisiuni de pace # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, pentru o întrevedere considerată crucială în eforturile de a pune capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022. Mai mulți lideri europeni au ajuns, la rândul lor, la Washington pentru a-și manifesta sprijinul față de Kiev. Zelenski, care
21:10
Președintele american Donald Trump intenționează să excludă votul prin corespondența la alegerile din SUA. Într-o postare pe rețele de socializare, liderul american a invocat că democrații ar fi fraudat alegerile. Liderul american a declarat că va conduce o mișcare pentru eliminarea sistemului respectiv de vot, care l-a numit inexact, scump, controversat, dar și că este
Acum 4 ore
19:40
Renato Usatîi spune că se pregătește un proces de judecată împotriva sa pentru a șantaja Partidul Nostru # Realitatea.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză un grup de deputați PAS și un judecător, că, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov, ar fi anulat în ședință secretă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală a politicianului. Usatîi a declarat într-un briefing de presă că astfel puterea ar încerca să șantajeze Partidul Nostru pentru a face
Acum 6 ore
17:50
Mai modest în 2025! Negocieri directe cu firma care va organiza concertul de Ziua Independenței în PMAN # Realitatea.md
În acest an, statul va cheltui aproape 6 milioane de lei pentru Ziua Independenței, cu 4 milioane mai puțin față de anul 2024. Sărbătoarea va dura o singură zi, iar concertul din 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale, va începe la 18:00. Potrivit rise.md, deși a desfășurat o licitație pe care ulterior a anulat-o,
17:30
Două mașini s-au tamponat violent pe șoseaua Hîncești. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Două mașini s-au tamponat grav astăzi, 18 august, pe șoseaua Hîncești din Chișinău. În zonă s-aU format ambuteiaje. Potrivit Poliției, în impact au fost implicate un Opel și un Mercedes. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Toate circumstanțele urmează să fie stabilite de oamenii legii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de
17:10
IMPORTANT! Polițiștii în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu # Realitatea.md
Începând cu 18 iulie curent, polițiștii aflați la datorie și îmbrăcați în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu. Modificarea este prevăzută în Legea privind activitatea Poliției și statutul polițistului. Chiar dacă nu trebuie să arate legitimația, polițistul este în continuare obligat să se prezinte nominal – să spună numele, prenumele, gradul
17:10
Ambasadorul UE la Chișinău, întrevedere cu Dorin Recean și Veronica Mihailov-Moraru, la final de mandat # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mažeiks, aflat la sfârșit de mandat. Recean i-a mulțumit ambasadorului pentru sprijinul constant și a apreciat contribuția statelor membre UE la realizarea agendei de reforme a Republicii Moldova. „Uniunea Europeană ne-a fost alături în toate etapele
17:00
3 504 de jucării Labubu au fost reținute de funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce nu au fost declarate autorităților vamale. Marfa se afla în bagajele unei femei de 37 de ani, cetățeană a Republicii Populare Chineze, care sosise la Chișinău cu o cursă din Istanbul. Potrivit verificărilor, produsele erau asociate
17:00
Numărul tinerilor din Republica Moldova, diagnosticați cu tumori maligne, este în creștere. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2024, au fost înregistrate, în medie, 37,3 cazuri noi de cancer la 100.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, mai mult decât în 2023, când au fost notate 36,1 cazuri,
16:40
Numele meu este Yesim Oruc. Sunt Coordonatoarea Rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Moldova – o persoană străină care trăiește în această țară de 10 luni. Recent am avut un accident. Mergând pe o stradă din Chișinău, am căzut și am suferit o fractură complicată la brațul și încheietura mâinii drepte. Mai întâi de toate,
16:40
Biserica, una dintre principalele pârghii de influență ale Kremlinului în alegerile din 28 septembrie # Realitatea.md
Biserica redevine una dintre principalele pârghii de influență ale Federației Ruse în Republica Moldova. Președinta Maia Sandu avertizează că, la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Moscova va încerca să utilizeze Mitropolia Moldovei pentru propagandă electorală și destabilizare socială, transmite Nordnews.md. Declarația a fost făcută pe 30 iulie, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în cadrul
16:30
Un fost primar va sta 20 de ani după gratii, fiind învinuit de viol și agresiune sexuală asupra unor minore # Realitatea.md
Un fost primar al Iașului, România, fotograf de meserie, a fost condamnat la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Edilul a fost încătușat în martie 2022, după ce ar fi abuzat de patru fete, minore, pe care le invitase în atelierul său de fotografie ca modele. Potrivit
16:30
Usatîi: Partidele care au împărțit „tortul PDM” după plecarea lui Plahotniuc vor avea acum de suferit # Realitatea.md
Partidele care, după plecarea lui Vlad Plahotniuc, au împărțit „tortul" numit Partidul Democrat vor avea de suferit cel mai mult în următoarea perioadă, iar plecările masive vor continua către Partidul Democrat Modern (PDMM). Opinia a fost exprimată de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „7 zile" de la Cinema 1, transmite ZIUA.MD. „Aceste
16:20
Un tânăr de 22 de ani, implicat în gravul accident rutier produs vineri, 15 august, în apropierea localității Ivancea, raionul Orhei, a decedat. În impact au fost implicate și alte persoane, printre care un copil. Marți, 19 august, băiatul va fi înmormântat. Cunoscuții și rudele au venit pe rețele de socializare cu mesaje de condoleanțe.
16:10
Un bărbat din Anchorage a primit o motocicletă nouă, cadou de la Vladimir Putin, în timpul summitului cu Trump # Realitatea.md
Un bărbat din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea președintelui rus Vladimir Putin, în timpul summitului de săptămâna trecută dintre liderul rus și președintele american Donald Trump, desfășurat în orașul din Alaska, relatează presa de stat rusă, potrivit Reuters. Un angajat al ambasadei Rusiei în Statele Unite i-a înmânat lui Mark Warren cheile
16:10
Portugalia se confruntă de câteva săptămâni cu incendii de vegetație violente, izbucnite în nordul și centrul țării. Flăcările au pârjolit deja aproape 185.000 de hectare, mai mult decât întreaga suprafață arsă pe parcursul anului trecut. În lupta cu focul, un pompier și-a pierdut viața duminică, în urma unui accident rutier petrecut în timpul intervenției. Alți
Acum 8 ore
15:30
O tânără de 25 de ani a adus pe lume un băiețel acasă. Totul s-a întâmplat vineri seara, 15 august, în raionul Hîncești. „Echipa AMU a intervenit prompt la domiciliul pacientei de 25 ani, care era la a III-a sarcină, acuza dureri abdominale și era în travaliu. La ora 21:05 s-au auzit primele țipete nou-născutului.
15:10
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu CIE „Moldexpo", organizează în perioada 22–24 august 2025 prima ediție a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON". Evenimentul promite să fie o platformă unică de promovare a tradiției, inovației și creativității producătorilor moldoveni. Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii din toate regiunile țării își vor prezenta
15:00
Două blocuri politice și un partid, înregistrate în cursa electorală. O formațiune a primit refuz # Realitatea.md
Blocul Alternativa, în frunte cu liderii Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Mark Tkaciuk, dar și Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei" în frunte cu Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, au fost înregistrate oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. De asemenea, și
14:40
Stoianoglo, prima întâlnire cu însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz. Ce mesaj a transmis politicianul # Realitatea.md
"Moldova nu poate fi reconstruită prin loialități geopolitice și confruntări sterile, ci prin competență, legalitate și respect pentru oameni". Acesta mesaj a transmis Alexandr Stoianoglo, unul dintre lideri ai Blocului Alternativa, în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. "Am transmis poziția fermă a Blocului
14:30
Un tânăr din Ungheni, condamnat la 3 ani de închisoare pentru agresarea unui polițist # Realitatea.md
Un bărbat de 27 de ani din raionul Ungheni a fost condamnat la 3 ani de închisoare după ce a agresat un polițist aflat în exercițiul funcțiunii, anunță Procuratura Ungheni. Incidentul a avut loc pe 3 iulie 2025, într-un sat din raion. După ce a fost implicat într-un accident rutier cu motocicleta sa și un
14:20
„EU & bunicii mei”, concurs organizat în Moldova. Premiul mare – o călătorie într-o capitală europeană # Realitatea.md
Biroul pentru Integrare Europeană lansează marți, 19 august, concursul național „EU & bunicii mei". Potrivit organizatorilor, pe parcursul a trei zile, peste 50 de echipe vor participa, acestea fiind formate din câte doi nepoți și doi bunici din întreaga țară Desfășurarea concursului va avea loc conform următorului orar și locații: 19 august (10:00) – satul
14:10
În ajun de Ziua Independenței, s-a stins din viață Nicolae Todos, semnatar al Declarației # Realitatea.md
S-a stins din viață Nicolae Todos, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și semnatar al Declarației de Independență. Despre acest lucru a anunțat speakerul Igor Grosu, care a transmis un mesaj de condoleanțe. „Am aflat cu tristețe despre trecerea în neființă a lui Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de
14:10
PDMM a depus la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Realitatea.md
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. „Avem o listă de candidați foarte bine structurată pe criteriul de gen, cu o balanță egală între
Acum 12 ore
14:00
START pentru ultima etapă de admitere în clasele I și a X-a. Ce trebuie să cunoască părinții # Realitatea.md
De astăzi și până pe 30 august se desfășoară a treia etapă de înscriere a copiilor în clasa I. Mai sunt libere 140 de locuri în instituțiile educaționale municipale din Chișinău. În aceeași perioadă documentele de înmatriculare pot fi depuse pentru clasa a X-a. Anunțul a fost făcut de adjunctul Direcției generale educație, tineret și
13:50
În cadrul campaniei „Moldova care ne unește", cetățenii Republicii Moldova au fost întrebați ce obiecte, persoane sau valori se asociază cel mai mult cu țara lor. Răspunsurile au scos în evidență o combinație de tradiții, simboluri culturale, dar și aspirații sociale. Pentru mulți, Moldova înseamnă familie, copii fericiți și un trai decent. Alții au pus
13:40
Ansamblul Național „JOC" marchează în acest an 80 de ani de la înființare. De-a lungul decadelor, dansatorii au dus pe scenele lumii tradițiile și cultura Republicii Moldova, evoluând în peste 60 de țări și susținând aproximativ 3800 de spectacole peste hotare. Purtătoarea de cuvânt a an
13:40
Fără apă caldă în perioada 10 – 22 august! Vezi ce străzi din Chișinău sunt afectate # Realitatea.md
În perioada 10 – 22 august mai mulți consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei vor rămâne fără apă caldă menajeră, din cauza unor lucrări planificate. „„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Buiucani despre executarea lucrărilor planificate de testare a rețelelor termice, reparații curente ale utilajului și echipamentelor aferente. Aceste intervenții sunt esențiale pentru buna funcționare […] Articolul Fără apă caldă în perioada 10 – 22 august! Vezi ce străzi din Chișinău sunt afectate apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Marea Dictare Națională revine cu o nouă ediție. În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat că doritorii se pot deja înscrie pentru evenimentul care va avea loc pe 31 august, de Ziua Limbii Române. Ediția din acest an va fi organizată în PMAN, începând cu ora 09:00, iar organizatorii se […] Articolul VIDEO Marea Dictare Națională revine cu o nouă ediție: Când, unde și cum te înscrii apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Abia de se mai țineau pe picioare. Mai mulți șoferi, prinși beți criță în weekend # Realitatea.md
Câțiva șoferi au fost documentați de polițiști, după ce au fost depistați în stare avansată de ebrietate, în acest weekend. În Anenii Noi, un tânăr de 30 de ani, aflat la volanul unui Volkswagen, a fost depistat cu 1,69 mg/l alcool în aerul expirat. În Hîncești, un bărbat la volanul unei triciclete a avut o […] Articolul VIDEO Abia de se mai țineau pe picioare. Mai mulți șoferi, prinși beți criță în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
De 16 ani, INCASO reprezintă etalonul profesionalismului și încrederii pe piața gestiunii creanțelor din Republica Moldova. Compania are o abordare modernă, inovând constant în sprijinul debitorilor și mediului de afaceri. Într-o economie în continuă transformare, INCASO oferă partnerelor stabilitate, debitorilor posibilități de reintegrare corectă în circuitul economic, iar tinerilor – oportunități de formare profesională. Pornind […] Articolul INCASO – 16 ani de leadership și performanță în gestiunea creanțelor apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Maia Sandu, prezentă la Forumul Cadrelor Didactice: „Să creștem tineri care gândesc liber” # Realitatea.md
Zeci de profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri, s-au reunit astăzi, 18 august, la Chișinău. Aceștia au participat la Forumul Național al Cadrelor Didactice, ediția a III-a, unde a fost prezentă și președinta Maia Sandu. În discursul său, șefa statului […] Articolul Maia Sandu, prezentă la Forumul Cadrelor Didactice: „Să creștem tineri care gândesc liber” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
ANRE a decis: Moldovagaz va aproviziona cu gaz regiunea transnistreană până la sfârșitul lui martie 2026 # Realitatea.md
S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026. Decizia a fost luată azi, 18 august 2025, de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). ”Decizia vine pe fundalul încetării, de la 1 septembrie, a licenței de furnizare deținută de S.A. […] Articolul ANRE a decis: Moldovagaz va aproviziona cu gaz regiunea transnistreană până la sfârșitul lui martie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Fraudă prin aplicație mobilă: O pensionară, ademenită de doi bărbați să transfere peste 100 000 lei # Realitatea.md
Doi bărbați, de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, fiind suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online. „Conform investigațiilor, printr-o aplicație mobilă, suspecții au ademenit o femeie de 76 de ani, promițându-i câștiguri rapide pe piețele valutare. Astfel, victima a fost determinată […] Articolul VIDEO Fraudă prin aplicație mobilă: O pensionară, ademenită de doi bărbați să transfere peste 100 000 lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Căminele Universității Tehnice a Moldovei din campusul Râșcani se modernizează digital. Potrivit vice-rectorului, Dinu Țurcanu, studenții vor putea intra acum folosind amprenta, cardul, codul QR sau NFC. Accesul va fi automatizat și securizat pentru fiecare student care are contract valid de cămin. În plus, sistemul va fi completat cu camere video de supraveghere, pentru mai […] Articolul Căminele UTM vor avea acces digitalizat: amprentă, card sau cod QR apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Un caz de rujeolă, înregistrat la un copil din municipiul Chișinău. Ce spun autoritățile # Realitatea.md
Un caz de rujeolă a fost confirmat la un copil din municipiul Chișinău. Potrivit lui Vladimir Bolocan, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, copilul nu a fost deocamdată integrat într-o instituție de învățământ preșcolar și a fost vaccinat cu prima doză de vaccin. „Copilul este în afara oricărui pericol, rezultatele de laborator sunt […] Articolul VIDEO Un caz de rujeolă, înregistrat la un copil din municipiul Chișinău. Ce spun autoritățile apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Resetarea Partidului Nostru continuă: echipa din Ocnița se extinde și își consolidează structura # Realitatea.md
Renato Usatîi s-a întâlnit, duminică, cu echipa Partidului Nostru din Ocnița pentru a discuta despre consolidarea structurii organizatorice a partidului în teritoriu, despre pregătirea pentru alegerile parlamentare și despre pașii concreți pentru dezvoltarea țării. Liderul Partidului Nostru le-a mulțumit membrilor locali – atât celor care sunt alături de formațiune din 2014, cât și celor care […] Articolul Resetarea Partidului Nostru continuă: echipa din Ocnița se extinde și își consolidează structura apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
CineMADE în România: Filmul „Căutătorul de vânt” de Mihai Sofronea, la 21:00, pe RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Căutătorul de vânt” de Mihai Sofronea este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Filmul povestește despre Radu, care află că mai are doar câteva luni de trăit. El se ascunde într-un sat izolat, la Nea Pavel pe vârful dealului. Timpul trece, iar bărbatul începe să […] Articolul CineMADE în România: Filmul „Căutătorul de vânt” de Mihai Sofronea, la 21:00, pe RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat duminica, 17 august, trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral. Cererea de înregistrare a listei de 59 de candidați a fost depusă de către Partidul Liberal, în frunte cu […] Articolul Mihai Ghimpu se lansează în cursa electorală: PL a depus actele la CEC apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
PLDM atacă în judecată CEC, după ce formațiunea a primit refuz pentru înregistrarea în alegerile din septembrie # Realitatea.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a contestat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea invocă faptul că și-a îndeplinit integral și în termen obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția Servicii Publice (ASP). În cererea sa, PLDM a cerut […] Articolul PLDM atacă în judecată CEC, după ce formațiunea a primit refuz pentru înregistrarea în alegerile din septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
O nouă tragedie pe drumurile din țară. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un camion # Realitatea.md
Un bărbat de 72 de ani a murit într-un accident rutier produs duminică noaptea, 17 august, pe drumul național ce traversează localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Victima se afla pe o tricicletă de model „Jimpeng”, când a fost lovită din spate de un camion Mercedes Atego, la volanul căruia se afla un șofer în vârstă de […] Articolul O nouă tragedie pe drumurile din țară. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un camion apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost alocată suma de 65,96 milioane lei pentru achitarea mai multor tipuri de indemnizații sociale. Printre acestea se numără indemnizațiile unice la naștere, cele pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, transmite […] Articolul Suma alocată de CNAS pentru părinți, făcută publică apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Cetățenii din raionul Ialoveni pot beneficia de screening pulmonar gratuit. Unde trebuie să se adreseze # Realitatea.md
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Pe parcursul săptămânii curente, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în raionul Ialoveni, și anume: 18 august – în Centrul de Sănătate […] Articolul Cetățenii din raionul Ialoveni pot beneficia de screening pulmonar gratuit. Unde trebuie să se adreseze apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
FOTO, VIDEO Furtunile au făcut ravagii în România după caniculă. Străzi înghiţite de ape, copaci doborâţi și grindină # Realitatea.md
În mai multe județe din România, furtunile au făcut ravagii după zilele de caniculă. În Hunedoara au fost emise alerte de vreme rea, iar curțile oamenilor au fost inundate în doar câteva minute de ploaia torenţială, transmite Observatornews.ro. Totodată, în alte județe, circulația feroviară a fost blocată minute în șir din cauza copacilor prăbușiți pe […] Articolul FOTO, VIDEO Furtunile au făcut ravagii în România după caniculă. Străzi înghiţite de ape, copaci doborâţi și grindină apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Vladimir Zelenski a ajuns la Washington: „Vom discuta cu Trump și liderii europeni pentru a pune capăt războiului” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a ajuns la Washington, unde va avea o întâlnire cu președintele american Donald Trump și discuții cu liderii europeni. „Sunt recunoscător președintelui SUA pentru invitație. Cu toții dorim să încheiem rapid și durabil acest război. Pacea trebuie să fie reală și de lungă durată, nu ca în trecut, când Ucraina a […] Articolul Vladimir Zelenski a ajuns la Washington: „Vom discuta cu Trump și liderii europeni pentru a pune capăt războiului” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Potrivit ultimelor analize efectuate de Centrul de Sănătate Publică Chișinău, în probele de apă prelevate din lacurile capitalei au fost depistați paraziți intestinali, bacterii coliforme și vibrioni. Rezultatele confirmă faptul că scăldatul în aceste bazine prezintă un risc major pentru sănătate, transmite IPN. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi atenționează că lacurile din parcurile Valea […] Articolul Pericol în lacurile din Chișinău: Apa este contaminată cu paraziți și bacterii apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Sezonul de vânătoare a fost deschis pe 15 august și va dura până pe 31 martie 2026, În context, Poliția de Frontieră reamintește vânătorilor despre importanța respectării normelor legale. Doritorii de a vâna în zona de frontieră trebuie să țină cont de următoarele reguli: obținerea avizului pentru vânătoare. Accesul în zona de frontieră în scop […] Articolul Sezonul de vânătoare, deschis până pe 31 martie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Zile numărate au mai rămas până la începutul noului an școlar. Conținutul ghiozdanului, uniforma și tensiunea din această perioadă transformă ultimele zile de vacanță într-un adevărat test de pregătire de școală atât pentru copii, cât și pentru părinți. Un studiu recent realizat de o universitate din Beijing arată că anxietatea părinților legată de școală se […] Articolul Rlive TV: Cum se pregătesc părinții pentru școală apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Șoferița care a decedat duminică, 17 august, în tragicul accident de pe traseul Ungheni – Chișinău (Restaurantul “La Bădiș”) era originară din municipiul Ungheni, transmite news.ungheni.org. Mariana Bulancea cânta la vioară și activa, totodată, ca moderatoare la diverse evenimente. Potrivit paginii ei de pe o rețea de socializare, era angajată ca Vioristă la Orchestra „Plai […] Articolul Detalii despre tânăra decedată în accidentul de la Strășeni apare prima dată în Realitatea.md.
