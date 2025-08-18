(FOTO) Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu circa o sută de copii și tineri, participanți ai celei de-a doua ediții a taberei DOR
PulsMedia, 18 august 2025 20:30
Președinta Maia Sandu a discutat astăzi cu participanții taberei DOR, care s-au adunat la reședința prezidențială de la Condrița.
Alertă de raid aerian la Kiev, în timpul întâlnirii între Donald Trump și liderii europeni la Casa Albă # PulsMedia
Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone împotriva orașelor ucrainene, cu doar câteva ore înainte ca președintele Volodimir Zelenski să se întâlnească pentru discuții de pace cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.
(FOTO) O eurodeputată și soțul ei, apropiat al lui Meloni, implicați într-un accident rutier în sudul Italiei # PulsMedia
Europarlamentara Marion Maréchal și soțul ei, Vincenzo Sofo, un apropiat al premierului italian Giorgia Meloni, au fost implicați într-un accident rutier violent în Calabria.
„Să-l laude cât mai mult”. Diplomații britanici îl învață pe Zelenski cum să comunice cu Trump # PulsMedia
Diplomații britanici îl sfătuiesc pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cum ar trebui să comunice cu președintele american Donald Trump, temându-se de o repetare a disputei din Biroul Oval, din luna februarie.
Investiții de peste 10 milioane de lei în noul sediu al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al UTM # PulsMedia
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al Universității Tehnice a Moldovei are un nou sediu dotat cu laboratoare renovate și echipamente de ultimă generație. Valoarea totală a investițiilor depășește 10 milioane de lei. Din această sumă, 6,1 milioane au fost alocate în 2024 prin programul Ministerului Educației și Cercetării, iar alte 2 milioane au fost acordate în anul 2025, prin intermediul finanțării instituționale complementare.
Primăria Chișinău informează că, în perioada: 20 - 22 august va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, la intersecția cu str. Onisifor Ghibu.
(VIDEO) Cel puțin 20 de morți în urma unui nou episod de ploi torențiale musonice, în Pakistan # PulsMedia
Un nou episod de ploi torențiale a provocat luni moartea a 20 de persoane în nordul Pakistanului, zădărnicind eforturile salvatorilor de a scoate din noroi alte zeci de cadavre rămase în urma intemperiilor musonice extreme, care au ucis peste 350 de persoane începând de joi.
AIPA a autorizat plăți de peste 9,6 milioane de lei pentru agricultori, săptămâna trecută # PulsMedia
Săptămâna trecută, au fost autorizate plăți în valoare de 9,66 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
Tinerii din Ungheni, pregătiți pentru primul pas spre cariera lor, la Tabăra „Abilitare prin angajare” # PulsMedia
Au descoperit cum să-și dezvolte abilitățile personale, au învățat cum să redacteze primul lor CV și să se prezinte la un interviu, au participat la sesiuni interactive de „Sport pentru Dezvoltare” și au vizitat companii locale pentru a înțelege cum funcționează un loc de muncă real.
Două mașini s-au tamponat grav astăzi, 18 august, pe șoseaua Hîncești din Chișinău. În zonă s-au format ambuteiaje.
Renato Usatîi denunță o ședință de „judecată secretă împotriva sa pentru a șantaja Partidul Nostru”: „Dacă vreți război, socotiți că l-ați primit” # PulsMedia
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză un grup de deputați PAS și un judecător, care, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov, au anulat în ședință secretă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală a lui Renato Usatîi. Liderul Partidului Nostru afirmă că astfel cei din PAS ar încerca să șantajeze Partidul Nostru să facă alianță după alegerile parlamentare din toamnă.
Dorin Recean, în discuții cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks # PulsMedia
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks. Oficialul își încheie mandatul după patru ani de activitate în țara noastră.
(VIDEO) Trei persoane au murit arse, iar alte două au fost grav rănite, după ce un camion a intrat în coliziune cu două maşini, în Grecia # PulsMedia
Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei, anunţă ekathimerini.com. Acesta este unul dintre traseele utilizate de cei care vor să ajungă în portul Keramoti pentru a lua feribotul către Thassos.
Două mașini s-au tamponat grav pe podul de la Telecentru.
Un bărbat din Alaska a primit o motocicletă nouă de la Vladimir Putin în timpul summitului Trump # PulsMedia
Un bărbat din Anchorage, Alaska, a primit o motocicletă Ural nouă de la președintele rus Vladimir Putin, în timpul summitului desfășurat vineri, 15 august 2025, între liderul rus și președintele american Donald Trump.
Acesta este un instrument practic și strategic creat pentru a sprijini investitorii interesați să participe la procesul de privatizare din Republica Moldova. Elaborat în format întrebare-răspuns, ghidul oferă explicații clare despre pașii procedurali, cadrul legislativ și regulile aplicabile achiziționării activelor publice – fie prin licitații comerciale, concursuri de investiții sau tranzacții bursiere.
(FOTO) Ministra Justiției a avut o întrevedere de rămas-bun cu Jānis Mažeiks, șeful Delegației UE la Chișinău # PulsMedia
În cadrul întâlnirii, ministra i-a mulțumit ambasadorului pentru deschiderea, sprijinul și implicarea constantă manifestat pe parcursul mandatului. Veronica Mihailov-Moraru a subliniat că, în colaborarea pe segmentul justiției, au fost realizați pași importanți pentru apropierea de standardele europene și de nevoile cetățenilor.
În seara zilei de 15 august, o pacientă de 25 ani, care era la a III-a sarcină, acuza dureri abdomenale și era în travaliu. Echipa PAMU Cărpineni a asistat la momentul nașterii băiețelului, adus pe lume la ora 21:05.
CSJ a respins recursul a trei partide afiliate lui Șor: Nu vor putea participa la alegerile parlamentare # PulsMedia
Trei partide din componența Blocului „Victorie”, afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. O hotărâre irevocabilă a fost luată de către magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) în raport cu formațiunile politice Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei (FASM), „Șansă” și „Victorie”.
În cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2), finanțat de Banca Mondială, a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea unor noi capacități de generare a energiei electrice și termice la Termoelectrica S.A. Studiul a fost realizat de experți internaționali din Macedonia de Nord, Croația și Marea Britanie.
„Integritatea este un stil de viață” – acesta a fost mesajul transmis de Voluntarii Anticorupție ai Centrului Național Anticorupție (CNA) la Festivalul Tineretului 2025, desfășurat pe 16 august. Evenimentul, organizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), a inclus ateliere practice și creative, expoziții și activități interactive, reunind numeroase organizații de tineret, instituții publice și inițiative civice.
(FOTO) Șefa Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, în vizită la Institutul Național al Justiției # PulsMedia
Vineri, 15 august 2025, directoarea Institutului Național al Justiției, Ramona Strugariu, împreună cu directorul adjunct al INJ, Ghennadi Epure, au primit-o în vizită pe șefa Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova, Ester Ruiz de Azua. La întâlnire au mai participat Ecaterina Popa, șefa Direcției instruire și cercetare, și Diana Donoaga-Certan, coordonatoare de program OIM.
Două blocuri politice și un partid, înregistrate în cursa electorală. O formațiune a primit refuz # PulsMedia
Blocul Alternativa, în frunte cu liderii Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Mark Tkaciuk, dar și Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” în frunte cu Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, au fost înregistrate oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
(FOTO) CSM: Îmbunătățirea Sistemului Informațional Judiciar (SIJ), discutată la ședința a XV‑a a Grupului de lucru # PulsMedia
Pe data de 15 august, a avut loc cea de-a cincisprezecea ședință a Grupului de lucru pentru întreprinderea activităților de îmbunătățire a Sistemului Informațional Judiciar (SIJ). În cadrul reuniunii, Mihai Grosu, consultant AJDAJ, a prezentat membrilor Grupului conținutului celor patru iterații ale actualului contract privind dezvoltările PIGD, care urmează a fi implementate până la finalul anului curent.
(VIDEO) Trei membri ai unei organizații infracționale specializată în migrație ilegală au fost reținuți # PulsMedia
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Hîncești, au reținut alți trei membri ai unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică.
(VIDEO) Democrații au depus actele la CEC: „Avem o listă de candidați foarte bine structurată” # PulsMedia
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi.
Procuratura Ungheni anunță că un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.
(VIDEO) Taximetrist sancționat de polițiști, după ce a fost surprins când nu cedează trecerea pietonilor pe o stradă din Chișinău # PulsMedia
Poliția Națională s-a autosesizat după apariția în mediul online a unui video în care un șofer nu a acordat prioritate la traversarea părții carosabile de către doi pietoni.
UPDATE // La spital a murit tânărul de 22 de ani, care se afla în calitate de pasager în automobilul de marca Nissan, ci nu fetița de șase ani, așa cum s-a scris anterior.
Peste 2,5 milioane de oameni au protestat duminică în Israel, o țară cu 9,974 de milioane de locuitori # PulsMedia
Mii de israelieni şi-au exprimat duminică solidaritatea faţă de ostaticii ţinuţi captivi de Hamas şi alţi militanţi în Fâşia Gaza, cu greve şi proteste în întreaga ţară, criticate de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi de alţi politicieni. Organizatorii protestelor centrale care cer încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza au estimat că peste 2,5 milioane de israelieni au participat la demonstrații în toată țara, scrie Haaretz.
(VIDEO) Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări. „Am trimis mesaje de adio” # PulsMedia
Un avion de tip Boeing 757-300 aparţinând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care asigura un zbor din Corfu, în Grecia, la Düsseldorf, în Germania, a aterizat de urgenţă sâmbătă la Brindisi, în Italia, cu un motor în flăcări.
UPDATE // La spital a murit tânărul de 22 de ani, care se afla la volanul automobilului de marca Nissan, ci nu fetița de șase ani, așa cum s-a scris anterior.
Una dintre cele patru persoane, victime ale accidentului în lanț, care s-a produs vineri, 15 august, în apropiere de localitatea Ivancea din raionul Orhei, a decedat la spital, susțin sursele PulsMedia.MD.
Partidul Democrat Modern din Moldova a depus la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # PulsMedia
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi.
(VIDEO) Tânăr din R. Moldova, prins spre frontieră după ce a furat 4.200 de euro la București. A lovit și o mașină într-o benzinărie # PulsMedia
Un bărbat de 26 de ani, cetățean moldovean, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce a sustras o borsetă cu bani, acte și bunuri personale dintr-un autoturism aflat într-o stație de alimentare din Sectorul 2.
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, un eveniment la care sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023.
(VIDEO) Un avion a încercat o aterizare forțată și a căzut pe un teren de golf, în Australia # PulsMedia
Doi bărbați de 50 de ani au scăpat doar cu răni ușoare după ce avionul lor s-a prăbușit în urma unei aterizări de urgență pe un teren de golf din orașul australian Sydney.
Maia Sandu, la Forumul Național aș cadrelor didactice: „Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării” # PulsMedia
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a reunit, la Chișinău, sute profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri. Președinta Maia Sandu le-a mulțumit dascălilor pentru dăruire, curaj și pentru credința că educația schimbă vieți și a accentuat rolul important pe care îl au la viitorul țării noastre.
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # PulsMedia
Astăzi, 18 august 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat S.A. „Moldovagaz” în calitate de entitate de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025-31 martie 2026.
Trimis special al Moscovei: Rusia are dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina din partea Occidentului # PulsMedia
Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.
În weekend, polițiștii au depistat 63 de participanți la trafic – de la șoferi, la bicicliști sau chiar conducători de motocultoare – care conduceau în stare de ebrietate.
Vicepreședinte PAS, Vladimir Bolea, vrea ca și polițiștii să treacă prin procedura de vetting # PulsMedia
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vicepreședinte PAS consideră că și polițiștii, de rând cu judecătorii și procurorii, trebuie să treacă vettingul. Cel puțin așa a declarat politicianul, la emisiunea 7 zile de la Cinema1.
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că plecările din alte formațiuni politice și aderarea la Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) vor continua.
(VIDEO) Peste 25 mii de copii au beneficiat de odihnă în tabere și activități estivale în cadrul programelor educaționale desfășurate de APL Chișinău # PulsMedia
Primăria Municipiului Chișinău a organizat, prin programele sale educaționale, sociale și culturale, o gamă largă de tabere și activități estivale care au oferit copiilor din Capitală, dar și celor din diaspora și refugiați, oportunități de învățare, dezvoltare și recreere.
(VIDEO) Protest la sediul Ministerului Afacerilor Interne: „Unde vă este onoarea, ofițeri” # PulsMedia
Mai mulți cetățeni, simpatizanți ai condamnatului fugar Ilan Șor, au protestat la MAI, împotriva „abuzurilor” ofițerilor.
(FOTO) Accidentul de la Cimișlia. Tricicleta nu era dotată cu lumini, iar conducătorul acesteia nu purta vestă reflectorizantă # PulsMedia
Poliția națională confirmă și vine cu noi detalii cu referire la accidentul care a avut loc noaptea trecută, în localitatea Valea Perjei, soldat cu decesul unui conducător al unei treciclete, despre care a scris PulsMedia.MD cu referire la surse.
(FOTO) Accident violent în Bender. Un tânăr grăbit și beat a ajuns cu mașina într-o farmacie # PulsMedia
Un șofer de 19 ani, aflat la volanul unui automobil de model Toyota, a intrat într-o farmacie duminică seara, 17 august, în Bender. Din rezultatele preliminare, acesta se afla în stare de ebrietate.
Fadei Nagacevschi și-a găsit un nou partid, după ce zilele trecute a părăsit formațiunea lui Ion Chicu # PulsMedia
Fostul vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, și-a găsit o nouă echipă. La câteva zile după ce l-a părăsit pe Ion Chicu, fostul ministru al Justiției a apărut la Comisia Electorală Centrală alături de conducerea Partidul Democrat Modern (PDM), care ar fi strâns rândurile la îndemnul lui Vlad Plahotniuc.
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vânătoare. Pentru asigurarea securității frontierei de stat și desfășurarea activităților de vânătoare în condiții sigure, Poliția de Frontieră recomandă respectarea mai multor reguli.
Ceban, glume la adresa vizitei lui Nicușor Dan la Chișinău: ”Poate să vină și pe 1 septembrie, apoi la Ziua Asistentului Social, după la Ziua Bătrâneilor” # PulsMedia
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat ironic venirea președintelui României, Nicușor Dan, anunțată pentru 31 august în capitala Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „Gonța Media”, edilul a spus: „El poate să vină și pe 1 septembrie, să meargă la școală, apoi la Ziua Asistentului Social, după la Ziua Bătrâneilor”.
