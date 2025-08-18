LIVE TEXT. Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”
ProTV.md, 18 august 2025 18:50
LIVE TEXT. Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
19:00
Zelenski îi cere lui Trump să forţeze Rusia să accepte un acord de pace cu Ucraina
Acum 15 minute
18:50
LIVE TEXT. Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac” # ProTV.md
LIVE TEXT. Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”
18:50
Rușii pregătesc pe front „o lovitură puternică”, spune generalul Sîrskîi. Unde adună trupe pentru a sparge defensiva ucraineană # ProTV.md
Rușii pregătesc pe front „o lovitură puternică”, spune generalul Sîrskîi. Unde adună trupe pentru a sparge defensiva ucraineană
18:50
Zelenski, după întâlnirea de la Washington cu trimisul special al Statelor Unite, Keith Kellogg: „Ucraina este gata să lucreze productiv pentru pace” # ProTV.md
Zelenski, după întâlnirea de la Washington cu trimisul special al Statelor Unite, Keith Kellogg: „Ucraina este gata să lucreze productiv pentru pace”
Acum 30 minute
18:40
Țara europeană care ratează discuția cu Donald Trump pe fondul disputei dintre președinte și premier # ProTV.md
Țara europeană care ratează discuția cu Donald Trump pe fondul disputei dintre președinte și premier
18:40
Va purta Zelenski costum la întâlnirea cu Trump? Întrebarea transmisă de Casa Albă oficialilor ucraineni # ProTV.md
Va purta Zelenski costum la întâlnirea cu Trump? Întrebarea transmisă de Casa Albă oficialilor ucraineni
Acum 2 ore
17:50
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident rutier violent la Bălți. Poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO # ProTV.md
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident rutier violent la Bălți. Poliția și ambulanța au intervenit de urgență - FOTO
17:50
Steagul Rusiei și cel al SUA, arborate unul lângă altul pe frontul din Ucraina. Imaginile apărute după summitul din Alaska - VIDEO # ProTV.md
Steagul Rusiei și cel al SUA, arborate unul lângă altul pe frontul din Ucraina. Imaginile apărute după summitul din Alaska - VIDEO
17:40
Liderii europeni vor să „detalieze” garanțiile de securitate pentru Ucraina
17:40
Trei partide din Blocul „Victorie”, afiliate fugarului Ilan Șor, excluse definitiv din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
Trei partide din Blocul „Victorie”, afiliate fugarului Ilan Șor, excluse definitiv din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
17:30
Robotul care poate naște: China dezvoltă primul humanoid capabil să ducă sarcina și să nască un copil viu # ProTV.md
Robotul care poate naște: China dezvoltă primul humanoid capabil să ducă sarcina și să nască un copil viu
17:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 18.08.2025
17:20
Zelenski la Washington: Întâlnire importantă cu reprezentantul special al lui Trump înaintea discuțiilor cu președintele american și liderii UE - VIDEO # ProTV.md
Zelenski la Washington: Întâlnire importantă cu reprezentantul special al lui Trump înaintea discuțiilor cu președintele american și liderii UE - VIDEO
17:20
Liderii europeni și șeful Comisiei Europene vor avea o întâlnire pregătitoare cu Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump # ProTV.md
Liderii europeni și șeful Comisiei Europene vor avea o întâlnire pregătitoare cu Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump
17:10
Sky News publică lista orașelor europene pentru o posibilă întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski # ProTV.md
Sky News publică lista orașelor europene pentru o posibilă întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski
17:10
Intervenție mai puțin obișnuită pentru un echipaj medical din Hîncești: echipa PAMU a ajutat la aducerea pe lume a unui băiețel sănătos în travaliu acasă # ProTV.md
Intervenție mai puțin obișnuită pentru un echipaj medical din Hîncești: echipa PAMU a ajutat la aducerea pe lume a unui băiețel sănătos în travaliu acasă
17:10
Zelenski la Washington: Întâlnire importantă cu reprezentantul special al lui Trump înaintea negocierilor cu liderii SUA și UE - VIDEO # ProTV.md
Zelenski la Washington: Întâlnire importantă cu reprezentantul special al lui Trump înaintea negocierilor cu liderii SUA și UE - VIDEO
Acum 4 ore
17:00
Concertul de Ziua Independenței va costa 6 milioane de lei din bugetul de stat. Firma organizatoare a primit contractul fără licitație # ProTV.md
Concertul de Ziua Independenței va costa 6 milioane de lei din bugetul de stat. Firma organizatoare a primit contractul fără licitație
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.08.2025
16:50
CEC a înregistrat listele de candidați ale două blocuri electorale și un partid politic pentru alegerile parlamentare. O formațiune, respinsă # ProTV.md
CEC a înregistrat listele de candidați ale două blocuri electorale și un partid politic pentru alegerile parlamentare. O formațiune, respinsă
16:40
Din 18 iulie, polițiștii în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu. Ce prevede noua modificare a Legii poliției - VIDEO # ProTV.md
Din 18 iulie, polițiștii în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu. Ce prevede noua modificare a Legii poliției - VIDEO
16:30
Imagini dramatice pe traseul Chirsova–Congaz: Doi stâlpi s-au prăbușit pe carosabil, unul a căzut peste un automobil. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO # ProTV.md
Imagini dramatice pe traseul Chirsova–Congaz: Doi stâlpi s-au prăbușit pe carosabil, unul a căzut peste un automobil. Momentul, surprins de o cameră de bord - VIDEO
16:20
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace. De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei # ProTV.md
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace. De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
16:00
Ce cadou i-a dat Putin unui localnic din Alaska în timpul summitului cu Donald Trump. „Sunt fără cuvinte” # ProTV.md
Ce cadou i-a dat Putin unui localnic din Alaska în timpul summitului cu Donald Trump. „Sunt fără cuvinte”
15:50
O fostă regină a frumuseții a murit la 30 de ani, într-un accident bizar. „Totul era acoperit de sânge” # ProTV.md
O fostă regină a frumuseții a murit la 30 de ani, într-un accident bizar. „Totul era acoperit de sânge”
15:40
Surpriză în La Liga: Espanyol o învinge pe Atletico Madrid în prima etapă - VIDEO
15:40
Liderul opoziției de la Budapesta cere Rusiei să nu se amestece în alegerile din Ungaria: „Vreau o asigurare clară” # ProTV.md
Liderul opoziției de la Budapesta cere Rusiei să nu se amestece în alegerile din Ungaria: „Vreau o asigurare clară”
15:10
LIVE TEXT. Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate „în stilul” NATO # ProTV.md
LIVE TEXT. Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate „în stilul” NATO
Acum 6 ore
15:00
La un pas de tragedie: Momentul în care un șofer nu acordă prioritate persoanelor pe o trecere de pietoni din capitală - surprins de o cameră de bord. Poliția s-a autosesizat - VIDEO # ProTV.md
La un pas de tragedie: Momentul în care un șofer nu acordă prioritate persoanelor pe o trecere de pietoni din capitală - surprins de o cameră de bord. Poliția s-a autosesizat - VIDEO
15:00
Trei membri ai unei gupări specializate în migrație ilegală au fost reținuți pentru 30 de zile. Ce a găsit poliția în urma perchezițiilor la aceștia - VIDEO # ProTV.md
Trei membri ai unei gupări specializate în migrație ilegală au fost reținuți pentru 30 de zile. Ce a găsit poliția în urma perchezițiilor la aceștia - VIDEO
15:00
Diplomații europeni nu cad de acord asupra locației pentru o posibilă întâlnire Trump-Zelenski-Putin # ProTV.md
Diplomații europeni nu cad de acord asupra locației pentru o posibilă întâlnire Trump-Zelenski-Putin
14:40
Un moldovean a încercat să treacă frontiera cu un automobil care figura în bazele de date ca fiind furat. Ce a spus acesta polițiștilor de frontieră români - FOTO # ProTV.md
Un moldovean a încercat să treacă frontiera cu un automobil care figura în bazele de date ca fiind furat. Ce a spus acesta polițiștilor de frontieră români - FOTO
14:30
Poziția Chinei înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump la Casa Albă
14:30
După ce Ungaria a denunțat „un atac scandalos”, Kievul i-a transmis că poate „trimite plângeri” la Moscova. De la ce a pornit gâlceava diplomatică # ProTV.md
După ce Ungaria a denunțat „un atac scandalos”, Kievul i-a transmis că poate „trimite plângeri” la Moscova. De la ce a pornit gâlceava diplomatică
14:20
Un tânăr va sta 3 ani la închisoare pentru că a agresat un polițist. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
Un tânăr va sta 3 ani la închisoare pentru că a agresat un polițist. Cum s-a întâmplat totul
14:20
Nicolae Todos, semnatar al Declarației de Independență, a încetat din viață. Mesaj de condoleanțe din partea lui Igor Grosu # ProTV.md
Nicolae Todos, semnatar al Declarației de Independență, a încetat din viață. Mesaj de condoleanțe din partea lui Igor Grosu
14:20
Un designer de modă ucrainean crede că Zelenski va purta un costum militar la întâlnirea cu Trump, ca să nu-l enerveze # ProTV.md
Un designer de modă ucrainean crede că Zelenski va purta un costum militar la întâlnirea cu Trump, ca să nu-l enerveze
14:00
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026. Condițiile impuse de ANRE # ProTV.md
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026. Condițiile impuse de ANRE
14:00
Numărul cazurilor de boli infecțioase în capitală este în creștere: Aproape jumătate din ele se numără în rândul copiilor - VIDEO # ProTV.md
Numărul cazurilor de boli infecțioase în capitală este în creștere: Aproape jumătate din ele se numără în rândul copiilor - VIDEO
14:00
Atacuri rusești în Ucraina: Șapte morți, peste 20 de răniți și distrugeri masive în mai multe regiuni - VIDEO # ProTV.md
Atacuri rusești în Ucraina: Șapte morți, peste 20 de răniți și distrugeri masive în mai multe regiuni - VIDEO
13:50
Lacurile din parcurile capitalei nu sunt autorizate pentru înot. Ce arată ultimele analize efectuate din probele de apă prelevate din aceste iazuri - FOTO # ProTV.md
Lacurile din parcurile capitalei nu sunt autorizate pentru înot. Ce arată ultimele analize efectuate din probele de apă prelevate din aceste iazuri - FOTO
13:40
Furtunile fac ravagii în România după valul de caniculă: Străzi înghiţite de ape, copaci doborâţi de vijelii # ProTV.md
Furtunile fac ravagii în România după valul de caniculă: Străzi înghiţite de ape, copaci doborâţi de vijelii
13:30
Un moldovean - reținut în România, după ce a furat o geantă cu 4.200 de euro, la București. A lovit și o mașină într-o benzinărie # ProTV.md
Un moldovean - reținut în România, după ce a furat o geantă cu 4.200 de euro, la București. A lovit și o mașină într-o benzinărie
13:10
A treia ediție a marii dictări naționale va avea loc pe 31 august în PMAN. Până pe ce dată se pot înregistra persoanele care doresc să-și testeze cunoștințele la limba română # ProTV.md
A treia ediție a marii dictări naționale va avea loc pe 31 august în PMAN. Până pe ce dată se pot înregistra persoanele care doresc să-și testeze cunoștințele la limba română
Acum 8 ore
13:00
România vrea garanții de securitate pentru Ucraina
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.08.2025
12:50
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # ProTV.md
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026
12:40
Grav accident la Cimișlia. Un bărbat a murit pe loc, după ce a fost lovit de un camion, în timp ce se afla pe o tricicletă electrică - FOTO # ProTV.md
Grav accident la Cimișlia. Un bărbat a murit pe loc, după ce a fost lovit de un camion, în timp ce se afla pe o tricicletă electrică - FOTO
12:40
Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără apă caldă. În ce perioadă vor avea loc deconectările și care sunt adresele vizate # ProTV.md
Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără apă caldă. În ce perioadă vor avea loc deconectările și care sunt adresele vizate
12:30
Poliția modernizează procesele operaționale: se vor completa digital și semna electronic procesele verbale la locul încălcării - VIDEO # ProTV.md
Poliția modernizează procesele operaționale: se vor completa digital și semna electronic procesele verbale la locul încălcării - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.