„Să-l laude cât mai mult”. Diplomații britanici îl învață pe Zelenski cum să comunice cu Trump
PulsMedia, 18 august 2025 18:50
Diplomații britanici îl sfătuiesc pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cum ar trebui să comunice cu președintele american Donald Trump, temându-se de o repetare a disputei din Biroul Oval, din luna februarie.
• • •
Alte ştiri de PulsMedia
Acum 5 minute
19:00
Radu Burduja: Ministrul PAS al Apărării nu poate proteja Armata Națională nici de ploșnițe, darămite de un război # PulsMedia
Partidul „Respect Moldova” cere demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, pe care îl acuză de incompetență și lipsă de responsabilitate, după invazia cu ploșnițe depistată într-o unitate militară din Chișinău. Vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja, fost secretar general de stat al Ministerului Apărării, afirmă că actualul ministru nu este capabil să apere nici măcar Armata Națională de ploșnițe și râie, cu atât mai puțin cetățenii în caz de război.
Acum 15 minute
18:50
Cadre didactice debutante participă la formări profesionale desfășurate cu sprijinul MEC și al Băncii Mondiale # PulsMedia
Circa 170 de cadre didactice debutante din întreaga țară, cu experiență de activitate didactică de 1-2 ani, participă în perioada 18-22 august la o tabără de vară privind implementarea standardelor de competență profesională. Activitatea este organizată în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul Băncii Mondiale.
18:50
Mai multe oportunități pentru femeile din R. Moldova: Guvernul Austriei sprijină un nou proiect pentru locuri de muncă incluzive și prietenoase familiei # PulsMedia
Fetele și femeile din Republica Moldova, în special cele din grupuri vulnerabile, vor beneficia de oportunități de angajare incluzive și adaptate nevoilor lor, datorită unui nou proiect lansat oficial în țară. Inițiativa este susținută de Guvernul Austriei, prin Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), și implementată de UN Women și UNFPA în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.
Acum o oră
18:30
MAI și Banca Mondială conturează noi proiecte pentru incluziune, reziliență și servicii moderne # PulsMedia
Proiectele comune și perspectivele de colaborare pentru următorii ani dintre Ministerul Afacerilor Interne și Banca Mondială au fost discutate de către Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul întâlnirii cu Ulrich Schmitt, Manager de țară al Grupului Banca Mondială pentru Republica Moldova.
18:30
VIDEO // Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: „Oamenii care se dezic de trecutul lor, de greșelile comise, sunt cei în care nu putem avea încredere” # PulsMedia
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), formațiune care se revendică drept succesor de facto al Partidului Democrat, declară că nu se dezice de trecut și că își asumă atât realizările, cât și greșelile perioadei de guvernare. Afirmația a fost făcută de unul dintre fondatorii PDMM, Vladimir Cebotari, în cadrul unei emisiuni la TVC21.
18:20
Procuratura Generală respinge informațiile avocatului lui Plahotniuc cu privire la cererile de extrădare # PulsMedia
Procuratura Generală a Republicii Moldova informează că, în cadrul procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă, instituțiile statului au întreprins toate acțiunile în mod corect și legal, în strictă conformitate cu competențele autorităților centrale responsabile în materie de extrădare, potrivit legislației naționale și obligațiilor asumate prin tratatele internaționale aplicabile.
Acum 2 ore
18:00
Forum dedicat cooperării transfrontaliere între Republica Moldova și România în cadrul Programului Interreg NEXT 2021-2027 # PulsMedia
Întâlnirea a oferit prilejul de a reconfirma sprijinul constant pe care România îl oferă Republicii Moldova în realizarea proiectelor comune și de a discuta noi oportunități de cooperare în beneficiul localităților de pe ambele maluri ale Prutului.
17:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat și a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
17:40
Burse oferite de Ungaria pentru studenții moldoveni: Guvernul a aprobat semnarea unui nou Memorandum # PulsMedia
Studenții moldoveni vor beneficia și în perioada 2026-2028 de burse oferite de Guvernul Ungariei în cadrul programului „Stipendium Hungaricum”. În acest scop, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei vor semna un nou Memorandum de Înțelegere. Hotărârea privind inițierea negocierilor și semnarea documentului a fost aprobată astăzi de Guvern.
17:30
BizRadar este prima și singura aplicație dedicată comunității de afaceri din Republica Moldova. Aceasta a fost lansată la inițiativa Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Platforma facilitează conexiunea, interacțiunea directă și comunicarea rapidă între mediul de afaceri și proiectele de decizie guvernamentale care au impact asupra businessului.
17:20
(FOTO) Competiția „Poliatlon Scafandrieri” - ediția 2025: pregătire intensă pentru salvatori și scafandrieri # PulsMedia
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat startul unei noi ediții a competiției „Poliatlon Scafandrieri”. Evenimentul de lansare a avut loc astăzi, 20 august 2025, pe malul lacului de acumulare Ghidighici, la stația de salvare pe apă nr. 3, unde se vor desfășura toate probele competiției.
17:10
(VIDEO) O dronă militară a căzut pe un câmp în Polonia. Varşovia spune că incidentul ar putea fi o provocare rusă # PulsMedia
Un obiect care a lovit şi a ars un câmp de porumb în estul Poloniei era o dronă militară, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, a anunţat miercuri procurorul polonez care se ocupă de caz, relatează Reuters.
Acum 4 ore
16:50
Comisia Electorală Centrală dezvăluie culisele procesului electoral. Într-un interviu acordat pentru grupul de presă REALITATEA, președinta CEC, Angela Caraman, abordează subiecte sensibile – de la înregistrarea candidaților și încălcările din spațiul online, până la votul prin corespondență și participarea diasporei.
16:50
Tinerii francezi și cei din Spațiul Economic European, cu vârste între 18 și 28 de ani, vor avea oportunitatea de a efectua stagii profesionale în instituțiile franceze din Republica Moldova. În acest sens, a fost inițiat proiectul hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind Programul de Voluntariat Internațional în Întreprindere (VIE).
16:40
Un recurs cu privire la sentința de condamnare a bașcanei Evghenia Guțul și a Svetlanei Popan, ambele afiliate fugarului Ilan Șor, a fost depus de avocații acestora. Informația a fost confirmată pentru IPN de Natalia Bayram, avocata bașcanei.
16:30
Ne așteaptă un weekend răcoros și ploios, anunță meteorologii. Schimbarea vremii este cauzată de traversarea unui front atmosferic, care aduce mase de aer nordic.
16:20
(VIDEO) Fără minivacanță în acest an: Cum vor lucra moldovenii în săptămâna în care vor sărbători Ziua Independenței # PulsMedia
Republica Moldova va marca 34 de ani de independență pe 27 august. Prin urmare, miercuri va fi zi liberă. Totuși, pe 28 și 29 august cetățenii vor merge la muncă. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, în cadrul unei conferințe de presă.
16:10
Polițiștii de la Botanica au reținut doi tineri de 23 de ani, originari din raionul Ștefan Vodă, suspectați de comiterea unui furt dintr-un apartament din capitală.
16:00
Un polițist a furat lenjeria intimă a unei mame și a băgat-o în buzunar, în timp ce-i percheziționa casa, într-un oraș din Anglia # PulsMedia
Un polițist din Hertfordshire, Anglia, a fost condamnat la închisoare pentru furtul lenjeriei intime a unei femei în timpul unei percheziții la domiciliu. Incidentul a avut loc pe 12 septembrie 2024 și a lăsat victima traumatizată emoțional, conform relatării Daily Mail.
15:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Est, sub coordonarea Procuraturii Căușeni, au documentat activitatea ilegală a unui bărbat de 33 de ani, suspectat de implicare în comercializarea substanțelor narcotice pe teritoriul raionului Ștefan Vodă.
15:50
(DOC) Prețuri umflate aproape de două ori: O companie de fertilizanți, amendată cu peste 7,5 mil. de lei, după ce ar fi făcut înțelegeri de cartel pe piață, a pierdut procesul la CSJ # PulsMedia
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a confirmat, la data de 16 august 2025, încălcarea legislației în domeniul concurenței de către SA „Fertilitatea - Chișinău”. Întreprinderea a fost sancționată pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială privind fixarea prețurilor de vânzare pentru produse de uz fitosanitar și fertilizanți de marca Bayer în perioada 2015–2018, se arată într-un comunicat.
15:40
(VIDEO) Ciubotaru, despre Legea Avocaturii: „Maia Sandu a declarat război apărătorilor, prin felul în care a refuzat să promulge modificările. Scopul final era preluarea controlului asupra breslei” # PulsMedia
Fosta vicedirectoare a Centrului Național Anticorupție, avocata Cristina Ciubotaru, spune că, șefa statului, Maia Sandu, a declarat război apărătorilor, prin felul în care a refuzat să promulge modificările pe Legea Avocaturii. „Scopul final era preluarea controlului asupra breslei”, a declarat Ciubotaru la Gonța Show.
15:20
Curtea de Apel Chișinău va examina cererea PLDM privind participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # PulsMedia
Joi, 21 august 2025, ora 14:00, la Curtea de Apel Centru (mun. Chișinău, str. Teilor 4, sala nr. 6) va avea loc ședința de judecată în contencios administrativ inițiată împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC). În proces este și Agenția Servicii Publice (ASP), în calitate de parte terță.
15:20
Rep. Moldova face un nou pas în parcursul european: Guvernul adoptă Programul SALW 2026–2030 # PulsMedia
La propunerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) Guvernul a aprobat astăzi un proiect important care marchează un nou pas înainte în parcursul european al Republicii Moldova, Programului național privind controlul armelor de calibru mic și armamentului ușor (SALW) pentru perioada 2026–2030. Această inițiativă reflectă angajamentele asumate de țara noastră în cadrul procesului de integrare europeană, în special în contextul Capitolului 24 „Justiție, libertate și securitate”.
Acum 6 ore
15:00
Grecia a comasat procedurile și a admis două declarații de extrădare pe numele lui Vlad Plahotniuc # PulsMedia
Autoritățile competente din Grecia au admis toate declarațiile de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, conform cererilor transmise de Chișinău. Decizia a fost luată miercuri, 20 august, în cadrul unei noi ședințe, după ce Procuratura Generală și Ministerul Justiției din Republica Moldova au transmis, cu o zi înainte, ultimele documente de extrădare pe numele lui Plahotniuc. Urmează etapa de legiferare.
15:00
4,6 mil. lei aprobate pentru renovarea instituțiilor publice din Zona de Securitate — Anenii Noi, Dubăsari, Șoldănești # PulsMedia
Mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii vor fi implementate în localitățile din Zona de Securitate. În acest sens, Guvernul a aprobat modificarea Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2025. Documentul a fost completat cu șase proiecte noi ce au ca scop modernizarea instituțiilor din domeniul educației, sănătății și protecției sociale.
14:50
Guvernul va sprijini financiar inițiativele educaționale, culturale și civice ale cetățenilor stabiliți peste hotarele Republicii Moldova. Programul de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei (Diaspora Engagement Hub - DEH), a fost aprobat, pentru perioada 2026–2028.
14:50
După alegerile parlamentare din 28 septembrie, în viitorul legislativ ar putea intra patru formațiuni, estimează barometrul iData. Proiecțiile fără votul diasporei și al regiunii transnistrene plasează Partidul Acțiune și Solidaritate pe primul loc, cu 41 de mandate, urmat îndeaproape de Blocul Electoral Patriotic, cu 36 de mandate. Totodată, în Parlament ar putea accede Blocul Alternativa, cu 13 mandate, și Partidul Nostru, care ar obține 11 mandate.
14:40
(VIDEO) „Rezultatul meu, rezultatul Moldovei” – o campanie națională despre oamenii care dau sens Republicii Moldova în cei 34 de ani de independență # PulsMedia
Astăzi este lansată campania „Rezultatul meu, rezultatul Moldovei” – o inițiativă care pune în prim plan valoarea cetățenilor Republicii Moldova: cei care muncesc, creează, inspiră și dau sens locului numit „acasă”. Cu ocazia aniversării celor 34 de ani de la adoptarea declarației de independență, Campania îndeamnă oamenii să redescopere mândria față de țară prin ochii și poveștile celor care o trăiesc zi de zi și să privească spre viitor cu încredere, în contextul valorilor europene.
14:30
Daniel Vodă, despre protestul organizat la Guvern: „În timp ce unii se dau în spectacol, Executivul continuă să muncească în folosul cetățenilor” # PulsMedia
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a venit astăzi cu o reacție în contextul protestului organizat în fața sediului Executivului. Oficialul a calificat acțiunea ca fiind una electorală și „regizată din exterior”, având scopul să „inspire neîncredere în autorități, în instituții și să bruieze agenda europeană a țării noastre”.
14:20
Moldoveanul prins la vamă cu explozibil a fost încătușat. Șefa MAI: Urma să ajungă în Ucraina # PulsMedia
O cauză penală este în desfășurare, spune ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, cu referire la moldoveanul care a fost reținut la frontieră marți, 19 august, cu un obiect artizanal care conținea substanță explozibilă.
14:00
(VIDEO) Cristina Ciubotaru: „Dosarul lui Renato Usatîi are caracter electoral. PAS își pregătește pârghii pentru alianțe” # PulsMedia
Cristina Ciubotaru, fost vicedirector al CNA și expert anticorupție, susține că ”reactivarea” dosarului penal pe numele liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, are o miză exclusiv electorală. În cadrul emisiunii cu ”Gonța Show”, Ciubotaru a declarat că astfel PAS pregătește pârghii de șantaj pentru a crea alianțe în viitorul Parlament, pe care le va putea controla.
13:50
La poligonul militar al Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți se vor desfășura trageri de instruire.
13:40
Termenul de implementare a Programului de stimulare a investițiilor „373” se extinde până pe 31 decembrie 2028. Decizia, aprobată de Guvern, oferă întreprinderilor mici și mijlocii un cadru predictibil pentru planificarea investițiilor și facilitează accesul acestora la resurse financiare.
13:30
(VIDEO) Bărbat arestat după ce poliția a citit greșit un tricou cu mesajul „Plasticine Action” # PulsMedia
Miles Pickering, 59 de ani, a fost arestat din greșeală pentru „infracțiuni teroriste” la Londra, după ce polițiștii au confundat mesajul de pe tricoul său, transmite Metro.
13:10
Un incendiu puternic a mistuit o locuință situată în satul Blijnii Hutor din stânga Nistrului, lăsând în urmă doar ruine. Flăcările au izbucnit în absența proprietarului, care, potrivit informațiilor preliminare, nu se afla acasă încă din seara precedentă.
Acum 8 ore
12:50
Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026. Documentul conține 48 de măsuri menite să asigure livrări stabile de energie pentru întreaga țară în sezonul rece, inclusiv prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și consolidarea securității energetice.
12:50
Moldova va beneficia de un grant de peste 2 milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor medicale de reabilitare # PulsMedia
Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin care țara noastră va beneficia de un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 2,1 milioane de dolari.
12:40
Expoziție de fotografii „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, semnată de fotograful ucrainean Serhii Himiuș, la Parlament # PulsMedia
Vineri, 22 august 2025, începând cu ora 10.00, în holul de la intrarea principală a Parlamentului, va avea loc inaugurarea expoziției de fotografii „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, semnată de fotograful ucrainean Serhii Himiuș.
12:20
Un militar de 19 ani a ajuns la spital cu erupții pe tot corpul, la o săptămână de la înrolarea într-o unitate militară din Chișinău. Potrivit apropiaților acestuia, cauza ar fi mușcăturile de ploșnițe, care sunt prezente pretutindeni în dormitoarele din tabăra militară permanentă.
12:20
Tânărul de 20 de ani, care se afla la volanul microbuzului implicat în accidentul de la Strășeni, unde a murit o tânără de 24 de ani, va sta în arest preventiv o lună.
12:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează cadrele didactice și opinia publică despre faptul că așa-numita „circulară” care ar conține prevederi privind amenajarea panourilor informative și sancțiuni disciplinare aplicabile în cazul nerespectării acestora NU a fost emisă de MEC.
12:00
Un tânăr de de 21 de ani și o tânără de 24 de ani au fost condamnați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Cei doi ar fi distribuit, pe parcursul ultimilor 2 ani, substanțe interzise, mai exact, marijuana, hașiș, heroină, MDMA și alte substanțe stupefiante. Tinerii organizau procurarea, ambalarea și distribuirea drogurilor în Chișinău, prin ascunzișuri, în rețea coordonată inclusiv prin Telegram.
11:50
Și-au bătut amicul de pahar, apoi l-au strangulat cu un laț. Doi bărbați - condamnați pentru omor cu deosebită cruzime # PulsMedia
Doi bărbați (de 36 și 42 de ani), au fost găsiți vinovați de comiterea unui omor cu deosebită cruzime.
Acum 12 ore
08:30
(VIDEO) Alexandru Machidon, proaspăt ales în funcția de procuror general, despre presiunea politică asupra PG # PulsMedia
Alexandru Machidon, ales ieri de CSP în funcția de Procuror General, a fost întrebat, imediat după anunțarea rezultatelor concursului pentru șefia Procuraturii Generale, dacă există presiune politică asupra PG.
08:00
Ministerul Justiției dezminte acuzațiile avocaților lui Plahotniuc și insistă că nu tergiversează extrădarea acestuia în R. Moldova # PulsMedia
Ministerul Justiției califică drept false declarațiile făcute de avocatul lui Vlad Plahotniuc, care susține că autoritățile de la Chișinău ar tergiversa extrădarea acestuia în R. Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, aceste narațiuni „nu au legătură cu realitatea și cu procedurile legale existente”.
Acum 24 ore
20:50
Putin a propus în discuția telefonică cu Trump ca Zelenski să vină la Moscova pentru negocieri # PulsMedia
Președintele rus Vladimir Putin a propus, într-o discuție telefonică cu președintele american Donald Trump luni seară, să organizeze la Moscova o întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a refuzat imediat să vină în capitala rusă, afirmă două surse citate marți de AFP.
20:10
(FOTO) Ministrul Energiei a efectuat o vizită oficială la Kiev: Chișinăul cere energie din Ucraina # PulsMedia
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a întreprins recent o vizită oficială la Kiev, unde a avut întrevederi bilaterale de nivel înalt cu omologi și oficiali din domeniul energetic al Ucrainei. Din delegația Republicii Moldova au făcut parte directorul întreprinderii de stat Moldelectrica, Sergiu Aparatu, directorul general interimar al companiei Energocom, Eugeniu Buzatu, și ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri.
20:00
Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici și mijlocii în anul 2024 au însumat 308,0 mild. lei # PulsMedia
Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2024, întreprinderile mici și mijlocii au constituit 99,2% din numărul total al întreprinderilor raportoare (similar ca în anul 2023). Numărul mediu al salariaților a constituit 356,0 mii, deținând 65,5% din total numărul mediu de salariați al întreprinderilor (în comparație cu 65,3% în 2023), iar veniturile din vânzări au însumat 308,0 mild. lei sau 46,1% din venituri din vânzări în total pe economie (în comparație cu 45,0% în anul 2023).
20:00
(FOTO) Ministrul Energiei a efectuat o vizită oficială la Kiev pentru consolidarea cooperării energetice cu Ucraina # PulsMedia
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a întreprins recent o vizită oficială la Kiev, unde a avut întrevederi bilaterale de nivel înalt cu omologi și oficiali din domeniul energetic al Ucrainei. Din delegația Republicii Moldova au făcut parte directorul întreprinderii de stat Moldelectrica, Sergiu Aparatu, directorul general interimar al companiei Energocom, Eugeniu Buzatu, și ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.