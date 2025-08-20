Decizie finală. Partidele din Blocul „Victorie” al penalului Ilan Șor, interzise la alegeri printr-o hotărâre a CSJ
Cotidianul, 18 august 2025 18:50
Curtea Supremă de Justiție a pus punct în cazul disputei privind participarea în alegeri a partidelor lui Ilan Șor. Instanța a menținut decizia Comisiei Electorale Centrale care a lăsat în afara cursei Partidul „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”, care fac parte din Blocul „Victorie” al penalului Ilan Șor. Astfel, CSJ …
Acum 2 ore
17:50
Bașcana Evghenia Guțul merge la Curtea de Apel. Sentința de condamnare a fost contestată în instanța superioară # Cotidianul
Avocatul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a contestat la Curtea de Apel sentința prin care politiciana afiliată lui Ilan Șor a fost condamnat la șapte ani de pușcărie pentru complicitate în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Un recurs similar a fost depus și de apărătorii Svetlanei Popan, condamnată la șase ani de închisoare pentru infracțiuni …
Acum 4 ore
17:00
Daniel Vodă, despre protestul organizat de Irina Vlah: „Un nou spectacol electoral, menit să bruieze agenda europeană a țării” # Cotidianul
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a calificat protestul de astăzi, organizat în fața Executivului de susținătorii Irinei Vlah, drept „un nou protest electoral, fără legătură cu realitatea, făcut doar pentru a atrage prin minciună și scandal niște voturi”. Acțiunea a avut loc în timpul ședinței de Guvern și a fost descrisă de reprezentantul …
17:00
Porgamul guvernamental „373”, destinat stimulării investițiilor pentru companii și întreprinderi, a fost extins cu încă trei ani # Cotidianul
Programul guvernamental „373”, ce prevede facilități pentru accesarea creditelor de companii și întreprinderi, a fost extins până în decembrie 2028. Decizia a fost aprobată de Guvern și oferă întreprinderilor mici și mijlocii un cadru predictibil pentru planificarea investițiilor și facilitează accesul acestora la resurse financiare. Totodată, proiectul stabilește câteva obiective noi, printre care acordarea a cel …
15:50
Transportatorii cer ca timp de o săptămână Ministerul Infrastructurii să vină cu un răspuns la revendicări # Cotidianul
Transportatorii revin cu apelurile către guvernare și cer Ministerului Infrastructurii să vină, timp de o săptămână, cu un răspuns la revendicările anterioare făcute în cadrul celor trei proteste din această vară. Printr-un nou demers expediat autorităților, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto solicită soluții concrete pentru fiecare problemă expusă anterior și eliminarea contradicțiilor dintre …
Acum 6 ore
14:30
Alexandru Tănase: Cu Tkaciuk în Parlament, vom reveni rapid de la „integrare europeană” la „misiunea istorică” din 2001: apărarea Breanskului de tancurile NATO # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, avertizează că revenirea lui Mark Tkaciuk în Parlament, parcursul European al Republicii Moldova va fi compromis și se va reveni la sperietori născute la Kremlin despre NATO, atrăgând după el agenda geopolitică moscovită. „Amatorii de „Plitkă” pe străzile Chișinăului, cei care vor să voteze la 28 septembrie blocul …
14:10
Chișinăul, pregătit pentru sezonul rece. Planul de iarnă, care prevede și soluții pentru o eventuală criză în stânga Nistrului, a fost aprobat de Guvern # Cotidianul
Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025–2026. Documentul conține 48 de măsuri menite să asigure livrări stabile de energie pentru întreaga țară în sezonul rece, inclusiv prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și consolidarea securității energetice. Planul prevede achiziționarea gazelor naturale din mai multe surse, utilizarea unor rute alternative …
14:00
Guvernul de la Chișinău confirmă vizita premierului Ilie Bolojan la sfârșitul acestei săptămâni. Este prima vizită oficială în calitate de premier al României # Cotidianul
Premierul României, Ilie Bolojan, vine la Chișinău la sfârșitul acestei săptămâni, într-o vizită de lucru menită să consolideze cooperarea dintre cele două guverne. Șeful executivului de la București va fi primit sâmbătă, 23 august, de prim-ministrul Dorin Recean, cu care are programate mai multe activități comune. Anunțul a fost făcut astăzi de purtătorul de cuvânt …
Acum 8 ore
13:00
Vicepremierul pentru Reintegrare sugerează că inițiativa de a deschide mai puține secții de vot pentru cetățenii din stânga Nistrului ar fi justificată # Cotidianul
Reducerea numărului de secții de vot pentru cetățenii din stânga Nistrului ar fi una justificată, din moment ce la unele scrutine „am fost martori la un vot organizat”. Despre acest lucru vorbește vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, care a fost întrebat despre inițiativa de a deschide de trei ori mai puține birouri pentru alegătorii din …
12:20
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din R. Moldova: Guvernul anunță că banii pot fi ridicați de la poștă sau transferați direct pe cardul părinților # Cotidianul
În prag de școală, Guvernul vine cu un sprijin financiar pentru familiile cu copii. Începând cu 4 septembrie, 297.000 de copii și familiile acestora vor beneficia de un suport unic din partea Guvernului, în sumă de 1.000 de lei, pentru începerea noului an școlar. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, …
12:00
Mai mulți funcționari de la Guvern pleacă în campanie. Executivul a aprobat suspendări pentru mai mulți demnitari și șefi de instituții publice # Cotidianul
Mai mulți secretari de stat, șefi de instituții publice și structuri subordonate Guvernului, care vor implicați în campania electorală sua figurează în lista de candidați, și-au suspendat de azi activitatea. O decizie în acest sens a fost luată la ședința de azi a executivului. Astfel, pe perioada campaniei electorale și-au suspendat activitatea secretarul general al Ministerului …
11:50
Sondaj: Cum s-ar repartiza mandatele în Parlament, în urma unor potențiale alegeri. Câte locuri ar avea PAS și câte partidele pro-ruse # Cotidianul
Un exercițiu realizat de iData arată cum ar arăta Parlamentul Republicii Moldova dacă din calcul ar fi excluse voturile din Diasporă și cele din stânga Nistrului. În acest scenariu, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar obține 41 de mandate, rămânând cea mai mare fracțiune parlamentară, dar sub pragul majorității. Pe locul doi se află Blocul …
11:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-ar clasa pe primul loc dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de iData în august 2025. Formațiunea de guvernământ ar obține 25,8% din voturi. Pe locul doi se situează Blocul Electoral Patriotic, cu 19,7%, urmat de Blocul „Alternativa” – 8,1% și Partidul Nostru – …
Acum 12 ore
11:00
Orașul Ismail a fost supus unui nou atac din partea rușilor. Alertă a fost emisă și în județul Tulcea din România # Cotidianul
Sudul regiunii Odesa a fost atacat din nou de un val de drone ale forțelor ruse. Cele mai multe distrugeri au fost raportate în orașul Ismail, aflat la frontiera cu România, unde aparatele de zbor au lovit infrastructura portuară, provocând incendii, a anunțat administrația locală. Potrivit Serviciului ucrainean pentru Situații de Urgență, incendiul a cuprins …
10:30
Rusia condamnă pensionari pentru adevăr istoric, iar la Chișinău discipolii Moscovei cer voturi # Cotidianul
Un pensionar de 75 de ani din Ekaterinburg a fost condamnat la un an și două luni cu suspendare doar pentru o frază postată pe internet: „Al Doilea Război Mondial a fost început de dictatorul și criminalul Stalin.” Cazul arată cum regimul de la Moscova continuă să pedepsească libertatea de exprimare și să rescrie istoria …
10:00
Ministerul Justiției respinge acuzațiile privind tergiversarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc # Cotidianul
Ministerul Justiției dezminte acuzațiile avocatului lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, potrivit cărora autoritățile de la Chișinău ar încerca să blocheze extrădarea fostului lider democrat din Grecia. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, califică aceste afirmații drept „falsuri ordinare” și afirmă că întreaga decizie aparține, în prezent, Ministerului Justiției elen. „Aceste declarații sunt niște falsuri ordinare, iar repetarea …
09:50
CEC a recepționat 50 de cereri pentru înscriere în cursă. Instituția a înregistrat deja 12 candidați, iar 18 pretendenți sunt în așteptare # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a înregistrat până acum 12 concurenți electorali, perioada de depunere a dosarelor fiind încheiată. Este vorba de șapte formațiuni, trei blocuri și doi candidați independenți. Alte 13 partide și cinci pretendenți independenți sunt în așteptarea deciziei CEC. Astfel, dacă autoritatea electorală va da curs tuturor dosarelor examinate, atunci în buletinul de vot …
Acum 24 ore
00:50
Alegerile din septembrie, „fereastră de oportunitate” pentru Kremlin. Avertismentul lui Alexandru Tănase: Moldova riscă un nou ciclu de dependență față de Moscova # Cotidianul
Alegerile parlamentare din septembrie sunt privite de Moscova ca o „fereastră strategică de oportunitate” pentru recâștigarea influenței pierdute în regiune. Kremlinul mizează pe campanii de dezinformare și pe proiecte politice de tip „cal troian”, metode deja testate pe alte spații post-sovietice, precizează juristul Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale. Potrivit lui Tănase, situația este …
19 august 2025
21:20
Liderii europeni discută despre garanții de securitate pentru Ucraina după întrunirea cu Trump # Cotidianul
Liderii europeni au reluat marți consultările după vizita comună, fără precedent, la Casa Albă împreună cu Volodimir Zelenski, în contextul incertitudinii privind disponibilitatea lui Vladimir Putin de a accepta o întâlnire directă cu președintele ucrainean, scrie The Guardian. Așa-numita „coaliție a doritorilor” s-a reunit mai întâi online, sub copreședinția premierului britanic Keir Starmer și a …
21:20
Alexandru Tănase semnalează o nouă campanie de propagandă a Kremlinului în România: lipirea de stickere cu mesajul „Rusia nu este dușmanul meu”. O nouă fațetă a războiului hibrid # Cotidianul
Kremlinul își „diversifică” acțiunile propagandistice pe teritoriul României. Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, scoate în evidență o campanie a Moscovei în cadrul căreia, în orașele din România, sunt lipite abțibilduri cu inscripția „Rusia nu este dușmanul meu”. Reputatul jurist spune că această campanie reprezintă o nouă fațetă a războiului hibrid rusesc. „Semnul că și …
19:40
Republica Moldova este interesată să cumpere energie electrică din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a întreprins recent o vizită oficială la Kiev, unde a avut întrevederi bilaterale de nivel înalt cu omologi și oficiali din domeniul energetic al Ucrainei. Din delegația Republicii Moldova au făcut parte directorul întreprinderii de stat Moldelectrica, Sergiu Aparatu, directorul general …
19:40
Emoții pentru pro-ruși! CEC intensifică verificarea dosarelor pentru alegerile parlamentare. Experta Angela Grămadă explică procedura extinsă de verificare # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova se află în plin proces de verificare a dosarelor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Analiza nu vizează doar actele de constituire sau semnăturile depuse, ci și integritatea persoanelor incluse pe liste, explică Angela Grămadă, expertă în spațiul ex-sovietic. Precizările au fost făcute în cadrul unui interviu acordat pentru …
19:20
Angela Grămadă explică în ce constă războiul hibrid dus de Rusia contra R.Moldova, mai ales în actualul context electoral / Cum e atacată însăși acțiunea de a protesta / Deturnarea atenției publice # Cotidianul
Republica Moldova se confruntă de mai mulți ani cu un război hibrid complex, derulat de Federația Rusă, care vizează destabilizarea situației politice și decredibilizarea instituțiilor democratice, atrage atenția Angela Grămadă, expertă în spațiul ex-sovietic. În cadrul emisiunii Moldova Zoom, realizată de jurnalistul Ovidiu Nahoi pentru site-ul rfi.ro, Angela Grămadă a explicat pe de altă parte …
Ieri
18:50
Ce alianțe militare ar putea avea Ucraina, dincolo de NATO. Marco Rubio: Fără garanții, Rusia va invada din nou # Cotidianul
Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat că unul dintre elementele esențiale ale oricărui acord de încheiere a războiului dintre Rusia și Ucraina este asigurarea faptului că Ucraina are certitudinea că „nu va mai fi niciodată invadată”, scrie TVP World. Comentariile lui Rubio, făcute la doar câteva ore după ce Donald Trump s-a …
18:40
Alegerile din septembrie, „fereastră de oportunitate” pentru Kremlin. Avertismentul lui Alexandru Tănase: Moldova riscă un nou ciclu de dependență față de Moscova, din septembrie # Cotidianul
Alegerile parlamentare din septembrie din Republica Moldova sunt privite de Moscova ca o „fereastră strategică de oportunitate” pentru recâștigarea influenței pierdute în regiune. Kremlinul mizează pe campanii de dezinformare și pe proiecte politice de tip „cal troian”, metode deja testate pe alte spații post-sovietice, susține fostul judecător la Curtea Constituțională, Alexandru Tănase. Potrivit lui Tănase, …
18:30
Alexandru Machedon a obținut cel mai mare punctaj la concursul organizat pentru ocuparea funcției de procuror general și urmează să fie propus președintei Maia Sandu pentru numire. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a apreciat candidatura lui Machedon cu 8,86 puncte, în timp ce contracandidatul său, Victor Furtuna, a obținut 8,23 puncte. În prezent, Alexandru Machedon …
17:20
Închisoare cu suspendare și confiscarea a 2,3 milioane de lei pentru șefa filialei din Ștefan Vodă a fostului partid „Șor” # Cotidianul
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o sentință de condamnare pentru șefa oficiului teritorial din Ștefan-Vodă al Partidului „Șor”, declarat ilegal în 2023. Aceasta a fost învinuită de complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Astfel, instanța de judecată a dispus o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 4 ani, …
16:50
Alexandru Tănase, despre o nouă propagandă a Kremlinului în România prin utilizarea mesajului „Rusia nu este dușmanul meu”: O nouă fațetă a războiului hibrid # Cotidianul
Kremlinul își „diversifică” acțiunile propagandistice pe teritoriul României. Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, scoate în evidență o campanie a Moscovei prin care în orașele României apar abțibilduri cu inscripția „Rusia nu este dușmanul meu”, despre care reputatul jurist susține că reprezintă o nouă fațetă a războiului hibrid rusesc. „Semnul că și aici avem idioți …
16:50
Ruslan Garbalî, nașul de cununie al primarului general al capitalei, Ion Ceban, este unul dintre organizatorii protestelor plătite de Ilan Șor. Imagini cu acesta apar într-un video publicat de Poliția R. Moldova după documentarea a unui grup de peste 40 de tineri, inclusiv din Găgăuzia, care au venit în seara zilei de luni, 18 august, …
16:30
Liderii europeni discută despre garanții de securitate pentru Ucraina după discuțiile cu Trump # Cotidianul
Liderii europeni au reluat marți consultările după vizita comună, fără precedent, la Casa Albă împreună cu Volodimir Zelenski, în contextul incertitudinii privind disponibilitatea lui Vladimir Putin de a accepta o întâlnire directă cu președintele ucrainean, scrie The Guardian. Așa-numita „coaliție doritorilor” s-a reunit mai întâi online, sub copreședinția premierului britanic Keir Starmer și a președintelui …
15:50
Elveția i-a promis lui Putin „imunitate” de la arestare — cu condiția participării dictatorului la o conferință pentru pace # Cotidianul
Elveția i-ar putea garanta președintelui rus Vladimir Putin imunitate față de un eventual mandat de arestare, în cazul în care acesta ar accepta să participe la o conferință pentru pace la Geneva. Propunerea ca negocierile dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să aibă loc în orașul elvețian a venit din partea președintelui Franței, Emmanuel Macron. …
15:50
Politolog: Unii candidați independenți joacă rolul de „idioți utili”. Un alt rol îl au partidele „pseudo-proeuropene” și „pseudo-unioniste”, create pentru a deruta și fragmenta electoratul # Cotidianul
Miza alegerilor parlamentare din toamna lui 2025 este extrem de mare pentru Republica Moldova, cu atât mai mult pentru Federația Rusă. Kremlinul și-a dezlegat „dulăii” și i-a trimis la atac. Expertul politic Vitalie Andrievschi spune că Rusia folosește mai multe strategii în același timp, una fiind arsenalul tradițional al atacurilor hibride, care include folosirea partidelor …
15:40
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova la sfârșitul săptămânii # Cotidianul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va întreprinde la sfârșitul acestei săptămâni o vizită de lucru în R. Moldova. Informația a fost confirmată pentru Deschide.MD de către surse de la București și Chișinău. Potrivit datelor obținute, în prezent instituțiile responsabile de pe ambele maluri ale Prutului definitivează programul și agenda vizitei. Ultima dată, Ilie Bolojan a vizitat …
15:30
Patru partide afiliate lui Ilan Șor, limitate în activitate până la pronunțarea hotărârii Curții de Apel privind dizolvarea formațiunilor # Cotidianul
Curtea de Apel Centru a dispus limitarea activității a patru partide afiliate furgarului penal Ilan Șor până la pronunțarea hotărârii instanței la demersul făcut de Ministerul Justiției care cere dizolvarea formațiunilor. Este vorba despre partidele „Șansă”, „Renaștere”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”, toate făcând parte dintr-un bloc controlat de condamnatul Ilan …
14:20
Poliția anunță că este în creștere numărul persoanelor, racolate de activiștii lui Ilan Șor, care au ajuns în vizorul polițiștilor pentru pregătirea acțiunilor violente # Cotidianul
Activiștii fugarului penal Ilan Șor ar fi implicat, prin intermediul persoanelor interpuse, minori și reprezentanți ai diferitor comunități etnice, fiindu-le promiși bani pentru „a crea dezbinare și a instiga la ură”. În total, pe acest caz au fost documentate 43 de persoane, „care au manifestat comportament agresiv față de angajații MAI”. „Menționăm că în timpul …
13:40
Irina Vlah își încearcă norocul. Politiciana pro-rusă le-a trimis scrisori lui Trump și Putin prin care le cere să „recunoască principiul neutralității R. Moldova” # Cotidianul
Politiciana pro-rusă Irina Vlah își încearcă norocul și vrea să fie auzită în cancelariile lui Trump și Putin. Fosta bașcană a Găgăuziei le-a trimis celor doi șefi de stat câte o scrisoare prin care le cere să „recunoască neutralitatea R. Moldova”, aspect prevăzut deja explicit în Constituție. De asemenea, politiciana, care recent a revenit de …
13:10
Vladimir Bolea: „Chișinăul nu este orașul primarului, ci al oamenilor. Ministerul Infrastructurii investește 250 milioane lei în curțile blocurilor” # Cotidianul
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat într-o emisiune TV că investițiile Guvernului în infrastructura Chișinăului depășesc 250 milioane de lei, doar pentru proiectele de reabilitare a curților de bloc. Oficialul a respins criticile venite din partea Primăriei, care acuză partidul de guvernare că ar prelua proiecte ce nu-i aparțin. „Există primăria Chișinău, …
12:40
Arhitectul-șef din Hâncești, prins din nou cu mită. CNA a organizat percheziții în 11 dosare penale în care este vizat funcționarul # Cotidianul
Arhitectul-șef al raionului Hâncești este vizat în alte 11 dosare penale pentru luare de mită și trafic de influență, după ce în iunie 2023 a fost reținut de ofițerii CNA în alte cauze penale, inclusiv abuz în serviciu. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din municipiul Chișinău au organizat azi mai multe percheziții pe mai …
12:10
VIDEO | Igor Dodon vs. „basmele” electorale despre voturi falsificate: SUA, alături de Federația Rusă, ar putea să nu recunoască alegerile parlamentare # Cotidianul
Liderul PSRM, Igor Dodon, lansează noi scenarii fabuliste înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Dodon lansează acuzații că se pregătesc falsificări de voturi și că există un scenariu în care SUA și Rusia nu ar recunoaște rezultatele, în aceste condiții. „Ar putea să apară o așa situație, că alegerile parlamentare să fie urmărite de …
11:40
Vama Palanca a fost închisă temporar, după ce în bagajul unui moldovean a fost găsit un kilogram de explozibil # Cotidianul
Vama mixtă de la Palanca a fost închisă temporar pentru mai multe măsuri de investigație, anunță Serviciul Vamal. Decizia vine după ce în bagajul unui cetățean moldovean, care circula cu un autocar de pe cursa Chișinău-Odesa, a fost depistat un „obiect care reprezintă anumite riscuri de securitate”. Prea scrie că ar fi vorba de un pachet …
11:20
CEC denunță un fals pe unele platforme online unde sunt difuzate imagini cu buletine de vot pe care ar fi deja aplicată ștampila votat # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală vine cu o reacție la apariția în spațiul public a unor imagini video trucate, care prezintă un pretins buletin de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe care ar fi aplicată ștampila „Votat” în dreptul Partidului Acțiune și Solidaritate. „Acest material este un FALS, iar scopul său este de a induce în …
11:20
„Nu din cauza Maiei Sandu am plecat în străinătate” – reacția unui moldovean din Irlanda la protestele pro-Șor de la Chișinău # Cotidianul
Un moldovean stabilit în Irlanda din anul 2005, revenit acasă în această perioadă, s-a arătat profund indignat de protestele organizate la Chișinău de susținătorii fugarului Ilan Șor. Acesta a declarat că manifestațiile sunt plătite și că îi descurajează pe oamenii din diasporă să revină definitiv în țară. „Sunt foarte indignat. Eu sunt venit din diaspora …
11:10
DOCUMENT | Fiscul blochează conturile Victoriei Furtună și ale portavocii Kremlinului, Russia Today # Cotidianul
Serviciul Fiscal de Stat a blocat un alt cont bancar al Victoriei Furtună, dar și un cont bancar deschis în R. Moldova al portavocii Kremlinului – Russia Today. Deciziile semnate de directorul SFS, Olga Golban, au fost publicate în ediția de azi a Monitorului Oficial. Astfel, a fost blocat contul bancar al Victoriei Furtună, deschis …
10:40
Maia Sandu, mesaj după întâlnirea Trump-Zelenski: O pace durabilă depinde de garanții de securitate solide # Cotidianul
O pace durabilă depinde de garanții solide de securitate. Este mesajul transmis de șefa statului, Maia Sandu, după întâlnire de luni de la Washington dintre liderul ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump. „Salut efortul semnificativ al lui Trump și al liderilor europeni la Washington de a pune capăt vărsării de sânge și de a …
10:20
VIDEO | Fanteziile lui Igor Dodon, în prag de alegeri: Maia Sandu ar putea să aibă aceeași soartă ca și Plahotniuc, înlăturat acum 6 ani # Cotidianul
Fantezii electorale în prag de alegeri parlamentare. Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar putea „să aibă soarta lui Vladimir Plahotniuc”, făcând aluzie la faptul că atât forțe interne, cât și actori externi s-ar putea uni împotriva ei. „Poate să fie așa o situație, sub presiunile la tot ce …
09:40
Zelenski, dispus să aibă o întâlnire cu Putin. Între timp, în 10 zile urmează să fie definitivate garanțiile de securitate ale SUA și EU # Cotidianul
Încheiera războiului dintre Rusia și Ucraina pare să fie mai aproape, după întâlnirea bilaterală de luni între Volodimir Zelenski și Donald Trump, dar și după cea comună cu participarea liderilor UE. Trump a declarat, după încheierea întrevederilor, că „în timpul întâlnirii s-a discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie …
09:40
Proteste plătite la Chișinău: gruparea „Șor” a adus minori și cetățeni din comunități etnice pentru a provoca dezordine # Cotidianul
Organizația criminală „Șor”, prin intermediari, a recrutat minori și persoane din comunități etnice, promițându-le bani pentru a provoca dezbinare și a instiga la ură între cetățeni, a informat Poliția Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, în această seară, cetățeni de etnie romă și găgăuză au fost aduși la proteste plătite, desfășurate în apropierea unor instituții și …
18 august 2025
21:40
Washingtonul ar putea negocia încetarea războiului din Ucraina fără un armistițiu. Trump: Putem avea un acord de pace în timpul luptei # Cotidianul
Statele Unite ar putea încerca să negocieze încetarea războiului din Ucraina fără un armistițiu, care să preceadă acordul de pace. Despre acest lucru a vorbit liderul american Donald Trump în cadrul întâlnirii cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Trump susține că un acord de pace între Ucraina și Rusia poate fi încheiat chiar și …
20:00
Integritatea alegerilor și contracararea interferențelor străine, abordate la Chișinău de un grup de congresmeni americani # Cotidianul
O delegație a Camerei Reprezentanților a Congresului SUA a efectuat o vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova, unde s-au întâlnit cu vicepreședintele legislativului, Doina Gherman. Delegația americană a fost condusă de Mike Platt, director al secretariatului Comisiei pentru Administrarea Camerei Reprezentanților. Dialogul s-a axat pe teme de actualitate pentru Republica Moldova, inclusiv organizarea și integritatea …
19:30
Rețeaua propagandistică a Moscovei, tot mai activă pe rețelele de socializare. Aproximativ 1000 de conturi, depistate cu narațiuni false ale Kremlinului # Cotidianul
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Kremlinul a activat o mașinărie de propagandă pe platformele YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads, cu scopul de a influența opinia publică și rezultatul alegerilor. Despre acest lucru anunță Comunitatea „WatchDog.MD, care a identificat o rețea din 910 conturi pe toate platformele menționate, care distribuie narative ale propagandei ruse, atacă Uniunea …
19:20
Volodimir Zelenski, în pregătiri pentru întâlnirea cu Donald Trump. Cine va mai participa la întrevederea bilaterală # Cotidianul
Liderul ucrainean este în pregătiri pentru întâlnirea cu președintele american Donald Trump care va avea loc la Casa Albă. La întrevederea bilaterală vor participa vicepreședintele SUA, JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Cu ultimul, Zelenski deja a avut o întâlnire pentru a pregăti …
