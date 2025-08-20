Decizie finală. Partidele din Blocul „Victorie” al penalului Ilan Șor, interzise la alegeri printr-o hotărâre a CSJ

21:40

Statele Unite ar putea încerca să negocieze încetarea războiului din Ucraina fără un armistițiu, care să preceadă acordul de pace. Despre acest lucru a vorbit liderul american Donald Trump în cadrul întâlnirii cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Trump susține că un acord de pace între Ucraina și Rusia poate fi încheiat chiar și …