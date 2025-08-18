Legea s-a schimbat: Polițistul în uniformă nu mai este obligat să prezinte legitimația!
Vocea Basarabiei, 18 august 2025 18:50
Începând de astăzi, 18 iulie 2025, a intrat în vigoare o modificare importantă a Legii nr. 320/2012 privind activitatea Poliției și statutul polițistului, care prevede că un polițist aflat în uniformă și la datorie nu mai este obligat să prezinte legitimația de serviciu. Cu toate acestea, pentru a asigura transparența și încrederea în forțele de
Legea s-a schimbat: Polițistul în uniformă nu mai este obligat să prezinte legitimația!
Începând de astăzi, 18 iulie 2025, a intrat în vigoare o modificare importantă a Legii nr. 320/2012 privind activitatea Poliției și statutul polițistului, care prevede că un polițist aflat în uniformă și la datorie nu mai este obligat să prezinte legitimația de serviciu. Cu toate acestea, pentru a asigura transparența și încrederea în forțele de
Alegerile din Moldova, sub lupa Congresului SUA: Avertismente privind interferențele rusești
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu o delegație de consilieri din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii, aflată într-o vizită de documentare în Republica Moldova. Discuțiile au vizat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, cu accent pe riscurile de interferență externă din partea Federației Ruse prin campanii de dezinformare, proteste
Premierul Recean, întrevedere de rămas bun cu ambasadorul UE: „Mergem ferm pe calea europeană"
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks. Oficialul își încheie mandatul după patru ani de activitate în țara noastră. Șeful Executivului a mulțumit ambasadorului pentru sprijinul constant și a apreciat contribuția statelor membre UE la realizarea agendei de reforme a Republicii
VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 18.08.2025, ora 17:00
Nicușor Dan, principalele concluzii privind întâlnirea Trump-Zelenski: „Rusia nu își dorește pacea"
Nicușor Dan a transmis luni, 18 august, principalele concluzii după ce a participat la o reuniune a Coaliției Voinței, susținută în format videoconferință înaintea întâlnirii dintre președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Președintele României a participat la reuniunea virtuală a Coaliției Voinței și a explicat, într-un clip video
VIDEO/ ȘTIRI cu Diana Țurcanu, 29.07.2025, ora 17:00
În Murmansk, orașul unde sunt dislocate submarinele nucleare rusești, un bărbat s-a dus la toaletă. Doar că toaleta era, de fapt, o groapă săpată în pământ, lângă bloc. A alunecat și s-a înecat în fecale. Prietenii lui, în loc să cheme ajutor, au continuat să bea și să petreacă, ca și cum nimic nu s-ar
În ciuda riscurilor de securitate, poșta „mail.ru" continuă să fie folosită de mai multe licee din Moldova
Deși poșta electronică mail.ru este asociată cu riscuri majore de securitate și nu respectă standardele europene de protecție a datelor, multe licee din Republica Moldova continuă să o folosească în corespondența oficială. Lipsa unei politici clare din partea Ministerului Educației, dar și obișnuința personalului didactic, mențin active conturi vechi și vulnerabile. Experții solicită măsuri urgente
VIDEO/ Imagini virale, surprinse la Ciocana: Doi pietoni, la un pas să fie spulberați pe zebră de un taximetrist grăbit
Poliția Națională investighează un incident surprins într-un video viral, în care un șofer refuză să acorde prioritate pietonilor care traversau carosabilul. Cazul s-a produs sâmbătă, pe strada Vadul lui Vodă, în sectorul Ciocana al capitalei. Oamenii legii anunță că au identificat și sancționat șoferul – un bărbat de 26 de ani, originar din raionul Călărași,
VIDEO // Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări
Un avion de tip Boeing 757-300 aparţinând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care asigura un zbor din Corfu, în Grecia, la Düsseldorf, în Germania, a aterizat de urgenţă sâmbătă la Brindisi, în Italia, cu un motor în flăcări. Motorul drept s-a defectat în plină decolare, la o altitudine de 450 de
Alegeri 2025: CEC a înregistrat încă trei concurenți electorali în cursa pentru Parlament
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat listele de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic. Astfel, a fost înregistrată lista de 101 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de pe lista Partidului Politic MIȘCAREA
VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 18.08.2025, ora 14:00
Zeci de profesori, reuniți la Forumul Național al Cadrelor Didactice. Maia Sandu: „Educația înseamnă mai mult decât note și manuale"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Forumul Național al Cadrelor Didactice, unde s-a întâlnit cu zeci de profesori din întreaga țară pentru a discuta despre valorile esențiale pe care școala trebuie să le transmită noilor generații. „Educația înseamnă mai mult decât note și manuale. Înseamnă să cultivăm libertatea, democrația, curajul, demnitatea", a subliniat
A murit Nicolae Todos, deputat în primul Parlament al R. Moldova. Igor Grosu: „Un om blajin și bun la suflet"
A murit Nicolae Todos, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și semnatar al Declarației de Independență. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care i-a adus un omagiu public și emoționant pe rețelele sociale. „L-am cunoscut personal, fiind tot din Andrușul de Sus – un om blajin și bun la suflet. Toată
FOTO/ Accident mortal la Cimișlia: Un bărbat a murit după ce tricicleta sa a fost lovită de un camion
Un accident rutier soldat cu decesul unui bărbat a avut loc aseară, în jurul orei 22:15, în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat în vârstă de 70 de ani, aflat la volanul unui autocamion, a tamponat din spate o tricicletă electrică staționată pe carosabil. La ghidonul tricicletei se afla un
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) anunță că în spațiul public au fost distribuite afișe false atribuite formațiunii. Într-un comunicat remis presei, PAS subliniază că mesajele promovate de aceste materiale sunt dezinformări deliberate, având scopul de a manipula opinia publică și de a discredita partidul. PAS subliniază că nu are în programul său electoral prevederi privind:
Maia Sandu: „Educația este prima linie de apărare a țării în fața manipulării și dezinformării"
Știre:Republica Moldova se confruntă cu provocări majore – războiul din țara vecină, tentative tot mai frecvente de ingerință externă în procesele democratice și campanii agresive de dezinformare, a declarat președinta Maia Sandu la Forumul Național al Cadrelor Didactice, organizat la începutul noului an școlar. În fața acestor amenințări, șefa statului a subliniat importanța educației ca
Moldovagaz va asigura livrarea gazelor în regiunea transnistreană în sezonul rece 2025–2026
Compania Moldovagaz a fost desemnată entitate responsabilă pentru aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene, în perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026, potrivit unei decizii adoptate astăzi de Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), informează IPN. Măsura este temporară și tranzitorie, fiind propusă de Ministerul Energiei și coordonată
Poliția din R. Moldova modernizează procedurile: procese-verbale electronice întocmite direct în teren
Poliția Republicii Moldova a inițiat un proces de modernizare a activității operative prin digitalizarea întocmirii proceselor-verbale. Agenții de patrulare sunt acum echipați cu tablete și imprimante mobile, permițând completarea și semnarea electronică a documentelor direct în teren, fără deplasare la secție, anunță MOLDPRES. Conform instituției, datele introduse de polițiști sunt transmise automat într-un sistem informatic
România cere extinderea misiunii navale din Marea Neagră: „Trebuie să protejăm infrastructura energetică și comerțul"
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat într-un interviu pentru agenția Reuters că România, Bulgaria și Turcia ar trebui să extindă activitatea grupului de combatere a minelor din Marea Neagră, pentru a include patrule dedicate protejării instalațiilor energetice și rutelor comerciale împotriva unui posibil atac rusesc. „Acest proiect va trebui extins într-un proiect de
Serbia: Noi confruntări între protestatari și poliție. Sediile partidului de guvernământ, incendiate
Serbia se confruntă cu a cincea noapte consecutivă de violențe, după ce protestele antiguvernamentale au escaladat, culminând cu incendierea sediilor Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere. Confruntările s-au intensificat în orașul Valjevo, unde poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante împotriva protestatarilor, potrivit Digi24. Sediile partidului președintelui Aleksandar Vučić, precum și cel al
Cristina Gherasimov, la Forumul Tinerilor din Diaspora: „Moldova are nevoie de energia și curajul vostru"
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat la cea de-a patra ediție a Forumului Tinerilor din Diaspora, unde s-a întâlnit cu tineri originari din Republica Moldova care își fac studiile peste hotare. În discursul său, Gherasimov i-a încurajat pe participanți să valorifice fiecare oportunitate pe care o au în străinătate – să învețe, să […] Articolul Cristina Gherasimov, la Forumul Tinerilor din Diaspora: „Moldova are nevoie de energia și curajul vostru” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Misiunea internațională de observare a alegerilor își începe activitatea în R.Moldova # Vocea Basarabiei
Șefa misiunii de observare a alegerilor, Jillian Stirk, a anunțat că observatorii pe termen lung vor fi detașați în teritoriu imediat ce va fi finalizată procedura de acreditare. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) Potrivit acesteia, în apropierea datei scrutinului, în Republica Moldova vor sosi și aproximativ […] Articolul Misiunea internațională de observare a alegerilor își începe activitatea în R.Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Zelenski, la Washington pentru discuții cruciale cu Donald Trump privind pacea cu Rusia # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit astăzi la Washington pentru o întrevedere de importanță majoră cu liderul american Donald Trump, în contextul eforturilor internaționale de a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Întâlnirea este programată pentru luni, 18 august, la Casa Albă, în prezența unor lideri europeni și oficiali de top din NATO și Uniunea […] Articolul Zelenski, la Washington pentru discuții cruciale cu Donald Trump privind pacea cu Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Tragedie pe traseul Chișinău–Ungheni: O șoferiță de 24 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, în apropiere de orașul Strășeni. Impactul a avut loc între un automobil de model Toyota Auris și un microbuz Mercedes Sprinter și s-a soldat cu decesul unei tinere de doar 24 de ani. Potrivit Poliției, șoferița de 24 de ani, aflată […] Articolul Tragedie pe traseul Chișinău–Ungheni: O șoferiță de 24 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Domnica Manole, aleasă președintă a Curții Constituționale pentru un mandat de trei ani # Vocea Basarabiei
Plenul Curții Constituționale a ales-o astăzi, 17 august 2025, pe Domnica Manole în funcția de președintă a instituției, pentru un mandat de trei ani. Decizia a fost luată prin vot secret, cu majoritatea voturilor celor cinci judecători ai Curții. Numirea vine la doar câteva ore după ce cei cinci membri ai Curții și-au depus jurământul […] Articolul Domnica Manole, aleasă președintă a Curții Constituționale pentru un mandat de trei ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ursula Von Der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington: Anunțul șefei Comisiei Europene # Vocea Basarabiei
Ursula Von Der Leyen, îl va însoți, luni, pe liderul ucrainean Volodimi Zelenski, în vizita acestuia la Washington, a anunțat șefa Comisiei Europene într-un mesaj pe contul său de X. Von der Leyen a mai precizat că-l va primi astăzi la Bruxelles pe președintele ucrainean alături de care va participa la videoconferința Coaliției Voinței. „În […] Articolul Ursula Von Der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington: Anunțul șefei Comisiei Europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Organizația criminală “Șor” a încercat sâmbătă, 16 august, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, cu toate că Poliția a anunțat despre ilegalitatea acestuia în locul respectiv. Chiar dacă s-a adunat un flux mic de persoane dezorientate, acestea au încercat mai multe provocări în adresa instituțiilor de drept, dar și […] Articolul Protestul grupării „Șor”, stopat de Poliție: Zeci de persoane, amendate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan, 17.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul. Igor Grosu: „Datoria noastră este să ducem Moldova în direcția corectă” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat joi, 15 august, că noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și CSM au depus oficial jurământul, în cadrul unei ședințe speciale desfășurate la Parlament. Este vorba despre Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc, care vor exercita funcția de judecători constituționali pentru […] Articolul Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul. Igor Grosu: „Datoria noastră este să ducem Moldova în direcția corectă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Condiția pusă de Putin pentru încetarea luptelor: Două regiuni din care Ucraina să se retragă # Vocea Basarabiei
Vladimir Putin i-a pus lui Donald Trump o condiție pentru încheierea războiului: retragerea Ucrainei din regiunea Donețk și Lugansk, oferind în schimb „înghețarea” restului liniei frontului. Președintele rus a prezentat propunerea la întâlnirea cu Trump din Alaska, vineri, au declarat patru persoane cu cunoștințe directe despre discuții. A doua zi, Trump a transmis mesajul președintelui […] Articolul Condiția pusă de Putin pentru încetarea luptelor: Două regiuni din care Ucraina să se retragă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vă invităm la o ediție specială a emisiunii „Realitatea românească”, dedicată prezentului și viitorului cooperării dintre România și Republica Moldova, două state legate prin istorie, cultură și aspirații comune europene. Invitat special: Excelența Sa, Cristian-Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova. Articolul VIDEO/ REALITATEA ROMÂNEASCĂ cu Marina Afanas, 16.08.2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN. Imediat după anunț, cotația A7A5 a căzut cu 13%. Șocul asupra criptomonedei a generat o reacție în lanț: au scăzut cotațiile și volumele […] Articolul Proiectul cripto al lui Ilan Șor s-a prăbușit cu 13% din cauza sancțiunilor SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministra de Externe Oana Țoiu a transmis un prim mesaj oficial de la București în urma summitului din Alaska. Șefa MAE a spus că întâlnirea Trump – Putin a fost „un prim pas spre deblocarea negocierilor” și a salutat invitarea lui Zelenski într-o vizită luni, la Casa Albă. „Dialogul din Alaska a fost un prim […] Articolul Prima reacție de la București după summitul Putin-Trump din Alaska apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON, 16.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din R. Moldova – a fost reținut de către Interpol în Spania. Potrivit surselor ZdG, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de […] Articolul VIDEO/ Fiul lui Veaceaslav Platon, reținut de Interpol în Spania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump: Președintele ucrainean merge luni la Washington # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, într-o postare pe contul său de X, că Kievul susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina – SUA – Rusia, și că va merge luni la Washington, la invitația lui Trump, „pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”. Invitația de a se întâlni cu liderul […] Articolul Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump: Președintele ucrainean merge luni la Washington apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Invitatul emisiunii este Gheorghe Bălan, ex-vicepremier pentru Reintegrare Articolul VIDEO/ EUROSECURITATE cu Ion Tăbârță din 16.08.2025, ora 10:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii # Vocea Basarabiei
Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuţiile de vineri din statul american Alaska, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea SUA, informează CNN. Trump: […] Articolul Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ucraina, atacată cu zeci de drone de atac și o rachetă balistică în timpul întâlnirii Trump – Putin din Alaska # Vocea Basarabiei
Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra Ucrainei chiar în timpul întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, conform Forțelor aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian. Teritoriile de pe linia frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnepropetrovsk au fost vizate în loviturile […] Articolul Ucraina, atacată cu zeci de drone de atac și o rachetă balistică în timpul întâlnirii Trump – Putin din Alaska apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Ucraina va decide cu privire la eventuale schimburi de teritorii cu Rusia # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin și că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia. Trump a făcut aceste declarații pentru jurnaliștii care îl însoțesc la bordul […] Articolul Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Ucraina va decide cu privire la eventuale schimburi de teritorii cu Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Partidele lui Șor rămân în afara cursei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea de Apel Chișinău a respins ca fiind neîntemeiate acțiunile depuse de liderii formațiunilor ”Șansă”, FASM și ”Victorie”, membre ale Blocului ”Pobeda” condus de condamnatul fugar. Partidele cer anularea hotărârii din 3 august a Comisiei Electorale Centrale, privind excluderea din lista […] Articolul Lovitură pentru Șor: Partidele din Blocul „Pobeda” rămân în afara alegerilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Victoria Sanduța, potențial candidat independent la parlamentare: CEC a primit semnăturile # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a recepționat, astăzi, 15 august 2025, documentele și listele de subscripție cu semnături colectate de către Victoria Sanduța, potențial candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform procedurilor legale, CEC a stabilit ordinea prealabilă de înscriere în buletinul de vot a candidatului independent, […] Articolul Victoria Sanduța, potențial candidat independent la parlamentare: CEC a primit semnăturile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Alegeri 2025: Partidul Național Moldovenesc și PSDE intră oficial în cursa electorală # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței din 15 august, înregistrarea oficială a două formațiuni politice în calitate de concurenți electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. Este vorba despre Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc, care a prezentat o listă de 55 de candidați, și Partidul Politic Partidul Social Democrat European […] Articolul Alegeri 2025: Partidul Național Moldovenesc și PSDE intră oficial în cursa electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj public ferm, cu doar câteva ore înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat să aibă loc în Alaska. Zelenski a declarat că Ucraina se bazează pe sprijinul Statelor Unite, subliniind importanța crucială a acestei întâlniri pentru viitorul războiului din Ucraina. „Într-adevăr, miza este mare”, a […] Articolul Zelenski, înainte de summitul Trump–Putin: „Miza este mare. Ne bazăm pe America” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 15.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O explozie puternică a distrus, vineri, 15 august, atelierul unei fabrici de praf de pușcă din regiunea Ryazan, Rusia, ucigând cel puțin cinci persoane și rănind alte 20, conform agenției ruse RIA Novosti, citată de Kyiv Independent. Deflagrația a fost urmată de un incendiu care a mistuit complet fabrica. Cauza incidentului nu a fost încă […] Articolul VIDEO/ Explozie la o fabrică de praf de pușcă din Rusia: 5 morți și 20 de răniți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
STOP înregistrare pentru votul prin corespondență: Câți moldoveni din diaspora s-au înregistrat pentru alegerile din toamnă # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe data de 14 august 2025, la ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă. Potrivit datelor oficiale, un total de 2.606 cetățeni moldoveni din diaspora s-au înscris pentru a-și exercita dreptul de vot prin corespondență la alegerile parlamentare din această […] Articolul STOP înregistrare pentru votul prin corespondență: Câți moldoveni din diaspora s-au înregistrat pentru alegerile din toamnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Partidul „Renaștere” nu va participa la alegeri: Cererea de înregistrare, RESPINSĂ de CEC # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea partidului „Renaștere”, afiliat grupării criminale „ȘOR”. Hotărârea a fost aprobată cu puțin timp în urmă. Potrivit Deschide.md, propunerea privind înregistrarea formațiunii a fost susținută de doar trei membri CEC, în timp ce 5 au votat împotrivă, iar unul s-a abținut. Președintele Comisiei, Angelica Caraman, a atras atenția asupra faptului […] Articolul Partidul „Renaștere” nu va participa la alegeri: Cererea de înregistrare, RESPINSĂ de CEC apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Dorin Recean, către diasporă: Guvernul vă așteaptă acasă pentru a transforma potențialul țării în realitate # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis un mesaj puternic către cetățenii moldoveni din diaspora, în cadrul Congresului Diasporei 2025, desfășurat la Chișinău. Alături de președintele Parlamentului, Igor Grosu, șeful Guvernului a discutat cu moldovenii reveniți acasă din toate colțurile lumii, ascultându-le întrebările, preocupările și propunerile. „Suntem o mare familie, oriunde am locui, munci sau învăța”, a […] Articolul Dorin Recean, către diasporă: Guvernul vă așteaptă acasă pentru a transforma potențialul țării în realitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
