Dorin Recean, întrevedere de rămas bun cu ambasadorul UE la Chișinău, Jānis Mažeiks. „Uniunea Europeană ne-a fost alături în toate etapele importante”
Radio Chisinau, 18 august 2025 18:45
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks. Oficialul își încheie mandatul după patru ani de activitate în țara noastră.
Donald Trump îi primește pe Volodimir Zelenski și pe șapte lideri europeni la Casa Albă. Ultimele declarații înainte de întâlniri # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații europeni sunt primiți astăzi la Casa Albă de către Donald Trump, la trei zile după summitul din Alaska între liderul american și cel rus. Atunci, Trump a agreat propunerea lui Putin să ceară Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriu, potrivit New York Times. Acum, este așteptată următoarea mutare a liderului american. Potrivit CNN, Trump urmează să îi ceară lui Zelenski să renunțe la Crimeea și la pretențiile de a adera la NATO.
Polițiștii aflați la datorie, în uniformă, nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu atunci când interacționează cu cetățenii. Modificarea este prevăzută de noua lege intrată de astăzi în vigoare, privind activitatea poliției și statutul polițistului, transmite IPN.
Riscurile de interferență externă în alegerile parlamentare, discutate de MIhai Popșoi cu o delegație de consilieri din cadrul Congresului SUA # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu o delegație de consilieri din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii, aflată într-o vizită de documentare în Republica Moldova.
Autoritățile vor cheltui șase milioane de lei din bugetul de stat pentru concertul de Ziua Independenței din 2025 # Radio Chisinau
Guvernul va cheltui aproximativ 6 milioane de lei pentru organizarea concertului dedicat Zilei Independenței din acest an, eveniment care va avea loc pe 27 august în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Sărbătoarea va dura o zi, iar contractul pentru organizare a fost atribuit direct, fără licitație, firmei Suhih Production SRL – aceeași companie care a organizat și evenimentul din 2024, scrie RISE Moldova.
VIDEO | Nicușor Dan a transmis principalele concluzii înaintea întâlnirii Trump-Zelenski: „Rusia nu își dorește pacea. Negocierile vor dura” # Radio Chisinau
Nicușor Dan a transmis luni, 18 august, principalele concluzii după ce a participat la o reuniune a Coaliției Voinței, susținută în format videoconferință înaintea întâlnirii dintre președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Selecționerul Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026, informează MOLDPRES.
Republica Moldova va avea, în premieră, o strategie națională de incluziune financiară # Radio Chisinau
Republica Moldova va avea, în premieră, o strategie națională dedicată incluziunii financiare, cu obiectivul de a aduce serviciile financiare mai aproape de cetățeni și de a sprijini îmbunătățirea calității vieții, în special pentru grupurile vulnerabile și întreprinderile mici și mijlocii, anunță Banca Națională a Moldovei.
ELECTORALA 2025 | CEC a înregistrat trei concurenți electorali pentru participare la alegerile parlamentare. Cererea unui partid, respinsă # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, listele de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic.
Procuratura raionului Ungheni anunță că un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a agresat un ofițer de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Încă un caz de rujeolă raportat în Chișinău. Autoritățile îndeamnă cetățenii să-și vaccineze copiii # Radio Chisinau
Încă un caz de rujeolă a fost raportat în Chișinău. Este vorba despre un copil, care a fost imunizat doar cu o doză de vaccin. Anunțul a fost făcut de către șeful adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, în cadrul ședinței Primăriei, comunică MOLDPRES.
Dependența UE față de gazele lichefiate din Rusia a crescut în 2025. Cât a plătit blocul comunitar pentru combustibilul rusesc # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a importat, în primele șase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creștere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat.
Proiectele de reintegrare a țării, discutate de vicepremierul Roman Roșca și reprezentanta PNUD Moldova, Daniela Gasparikova # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Daniela Gasparikova. Discuțiile au vizat proiectele desfășurate cu sprijinul PNUD, menite să susțină procesul de reintegrare a Republicii Moldova, aducând o valoare adăugată proceselor de dezvoltare durabilă și de consolidare a rezilienței comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului.
Nicolae Todos, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și semnatar al Declarației de Independență, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook.
Peste 150 de companii din R. Moldova vor participa la prima ediție a Expoziției Naționale „Produs Autohton” # Radio Chisinau
Prima ediție a Expoziției Naționale „Produs Autohton” va avea loc la Chișinău la sfârșitul acestei săptămâni. Evenimentul va reuni la Centrul Moldexpo peste 150 de companii din Rep. Moldova, având ca scop promovarea calității și autenticității produselor moldovenești.
Maia Sandu, la Forumul Național al Cadrelor Didactice: „În astfel de timpuri, educația devine scutul nostru, prima linie de apărare a țării” (FOTO) # Radio Chisinau
Zeci de pedagogi din Republica Moldova, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale și mediului academic, s-au întrunit astăzi, 18 august, la Chișinău, la cea de-a treia ediție a Forumului Național al Cadrelor Didactice. La eveniment a participat și președinta Maia Sandu care a subliniat că educația reprezintă prima linie de apărare a securității naționale și că profesorii au misiunea să formeze cetățeni care să protejeze libertatea și democrația, transmite Radio Chișinău.
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost alocată suma de 65,96 milioane lei pentru achitarea indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.
Moldovagaz, desemnată furnizor de gaze pentru regiunea transnistreană până în martie 2026 # Radio Chisinau
S.A. „Moldovagaz” a fost desemnată drept entitate responsailă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026. Decizia a fost luată astăzi, 18 august, la ședința Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
MEC a lansat înscrierile pentru a treia ediție a Marii Dictări Naționale. Dan Perciun: „Limba română ne unește dincolo de granițe” # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat înscrierile pentru cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, cel mai amplu exercițiu colectiv de scriere din Republica Moldova. Evenimentul, organizat în contextul Zilei Limbii Române, va avea loc pe 31 august, începând cu ora 9:00, în Piața Marii Adunări Naționale.
România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul II din 2025 # Radio Chisinau
România a înregistrat cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul II din 2025, comparativ cu precedentele 3 luni, arată datele publicate săptămâna trecută de Oficiul European pentru Statistică Eurostat.
VIDEO | Oamenii legii au arestat doi bărbați care săvârșeau escrocherii prin investiții online. Au înșelat o pensionară cu 100 de mii de lei # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că a destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar în cazul în care va fi demonstrată vinovățiaacestora, ei riscă între 4 și 8 ani de închisoare.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a avut la o discuție în format de videoconferință cu noul ministru al Politicilor Sociale, Familiei și Unității de la Kiev, Denys Uliutin. Cei doi oficiali au abordat subiecte legate de consolidarea cooperării bilaterale în domenii precum protecția copilului, politicile sociale și familiale, securitatea socială și alinierea la standardele europene.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 19 august.
Poliția Republicii Moldova a lansat un proces de modernizare a activității operative prin digitalizarea întocmirii proceselor-verbale direct în teren. Agenții sunt echipați cu tablete și imprimante mobile, ceea ce permite completarea și semnarea electronică a documentelor fără a mai fi necesară deplasarea la secție, transmite MOLDPRES.
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă perioadă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat # Radio Chisinau
Ministerul Finanțelor anunță că a lansat o nouă perioadă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS). Investițiile pot fi efectuate prin intermediul platformei eVMS.md, în intervalul 18 – 27 august 2025.
Volodimir Zelenski respinge „o divizare între Ucraina și Republica Moldova” în procesul de aderare la Uniunea Europeană # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie privită ca parte integrantă a garanțiilor de securitate, subliniind că „o diviziune între Ucraina și Republica Moldova ar fi o mișcare foarte proastă”.
România, Bulgaria și Turcia vor descuraja cu patrule agresiunea rusă la Marea Neagră # Radio Chisinau
România, Bulgaria și Turcia trebuie să extindă activitatea grupului de combatere a minelor din Marea Neagră și să includă în acesta patrule care să protejeze instalațiile energetice și rutele comerciale de un posibil atac rusesc, a declarat ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu acordat agenției de știri Reuters, citate de BTA, informație preluată de Rador Radio România.
Serviciul Vamal raportează încasări de aproape 810 milioane de lei la bugetul de stat, în ultima săptămână # Radio Chisinau
În perioada 11 – 17 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 809,8 milioane de lei. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 24,4 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%.
Explainer | Cu ce acte pot vota cetățenii Republicii Moldova și care sunt procedurile aplicabile în diverse situații # Radio Chisinau
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova pot vota prezentând un act de identitate valabil sau recunoscut legal. Documentul trebuie să ateste cetățenia și domiciliul sau reședința alegătorului. În acest material IPN relatează despre actele cu care pot vota cetățenii, procedurile aplicabile în diverse situații și prevederile legale legate de exercitarea dreptului de vot.
Peste 4700 de șoferi au fost sancționați în weekend pentru încălcări în traficul rutier # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că, în acest weekend, au fost identificate peste 4 700 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
Trafic sporit la graniță: Circa 104 mii de traversări, în ultimele 24 de ore. Care au fost cele mai tranzitate puncte de trecere ale frontierei de stat # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 103 981 de traversări.
La Chișinău a avut loc Forumul Tinerilor din Diaspora. Cristina Gherasimov: „Republica Moldova are nevoie de energia, creativitatea și curajul tinerilor” # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat la cea de-a patra ediție a Forumului Tinerilor din Diaspora, acolo unde s-a întâlnit cu tineri din Republica Moldova care își fac studiile în străinătate.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru luni, 18 august, un curs valutar oficial de 19 lei și 47 de bani pentru euro și de 16 lei și 66 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES.
ELECTORALA 2025 | Două partide și un bloc electoral au depus la CEC listele candidaților pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat, duminică, 17 august, trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Un cutremur slab, cu magnitudinea 3, s-a produs luni, la ora 3:15, în județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP din România.
Volodimir Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Donald Trump. Între timp, Rusia a atacat din nou Ucraina cu rachete balistice # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuțiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obține garanții de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Între timp, Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă, relatează kyivindependent.com. Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeților săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condițiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.
STUDIU: Oamenii cu personalități sensibile sunt mai predispuși să sufere probleme de sănătate mintală # Radio Chisinau
O nouă cercetare, condusă de Queen Mary University și publicată în jurnalul Clinical Psychological Science (SAGE), a dezvăluit că persoanele cu un nivel ridicat de sensibilitate (HSP – Highly Sensitive People) sunt mai predispuse la probleme de sănătate mintală comparativ cu indivizii mai puțin sensibili. Constatările sugerează că aceste persoane ar putea beneficia mai mult de intervenții precum mindfulness și tehnici menite să întărească abilitățile de reglare emoțională.
Localitățile Larga, Coșnița, Sipoteni, Lozova și Mereni sunt incluse într-un program-pilot de transformare în „Sate Inteligente” – un concept european implementat pentru prima dată în Republica Moldova, care urmărește dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin utilizarea tehnologiilor moderne, sporirea eficienței energetice și îmbunătățirea serviciilor publice, transmite IPN.
Pompierii din R. Moldova au încheiat cu succes misiunea internațională de stingere a incendiilor din Grecia (FOTO) # Radio Chisinau
După 30 de zile de intervenții intense, echipa de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a revenit în țară, încheind cu succes misiunea internațională de pre-poziționare desfășurată în Grecia.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a suplinit lista de candidați la funcția de deputat cu trei nume noi, în contextul alegerilor parlamentare anticipate programate pentru 28 septembrie 2025. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței CEC de astăzi.
Domnica Manole a fost realeasă în funcția de președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova pentru un mandat de trei ani.
Rusia anunță că a doborât 300 de drone și a atacat depozitele de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei # Radio Chisinau
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică că forțele ruse au doborât 300 de drone ucrainene și au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan. Anunțul vine în contextul luptelor aprige din regiunea Donețk, unde trupele ucrainene încearcă să oprească avansul rusesc, relatează Reuters.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins acuzațiile opoziției cu privire la numirea noilor judecători ai Curții Constituționale, subliniind că procedurile au respectat integral legislația și Constituția Republicii Moldova, informează MOLDPRES.
Forumul diasporei științifice: peste 60 de cercetători din țară și din străinătate au discutat despre colaborarea în domeniul cercetării și inovării # Radio Chisinau
Peste 60 de cercetători din diaspora și din țară, dar și parteneri internaționali, s-au reunit ieri, la Chișinău, în cadrul Forumului diasporei științifice, informează un comunicat al Ministerului Educației. Participanții au discutat despre starea actuală și perspectivele în cercetare și inovare, inclusiv dezvoltarea sistemului național de cercetare și instrumentele de finanțare disponibile.
Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina # Radio Chisinau
Jurnalista care l-a întrebat întrebat pe Vladimir Putin în Alaska dacă va înceta să ucidă civili în Ucraina a fost identificată și și-a atras multe laude pentru insistența ei - mai întâi pe pista bazei militare unde liderul rus abia aterizase, apoi în sala în care s-a desfășurat summitul cu Trump.
Inflația din acest an va fi mai mare decât se estima. De ce Banca Națională a revizuit prognoza # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a revizuit în creștere prognoza privind rata inflației din aces an. Astfel, rata anuală a inflației pentru 2025 va fi de 7,7% – cu 0,2 puncte procentuale mai mult față de prognoza anterioară.
Von der Leyen se duce împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump. În Biroul Oval va fi prezent și un alt lider european # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că va fi alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. La scurt timp după anunț, un purtător de cuvânt al guvernului german a spus că și cancelarul Friedrich Merz va fi prezent în Biroul Oval.
Partidele componente ale Blocului electoral Patriotic au protestat duminică, 17 august, în fața Parlamentului, unde, în cadrul unei sesiuni speciale, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de către cinci judecători constituționali. Protestatarii au acuzat partidul de guvernare de uzurparea puterii, transmite IPN.
