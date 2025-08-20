Investiții de peste 10 milioane de lei în noul sediu al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al UTM

20:00

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2024, întreprinderile mici și mijlocii au constituit 99,2% din numărul total al întreprinderilor raportoare (similar ca în anul 2023). Numărul mediu al salariaților a constituit 356,0 mii, deținând 65,5% din total numărul mediu de salariați al întreprinderilor (în comparație cu 65,3% în 2023), iar veniturile din vânzări au însumat 308,0 mild. lei sau 46,1% din venituri din vânzări în total pe economie (în comparație cu 45,0% în anul 2023).