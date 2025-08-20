IGPF continuă destructurarea unei organizații infracționale specializată în migrație ilegală
NewsUngheni, 18 august 2025 18:40
IGPF continuă destructurarea unei organizații infracționale specializată în migrație ilegală
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
18:30
Forum dedicat cooperării pe ambele maluri ale Prutului în cadrul Programului Interreg NEXT 2021 – 2027 # NewsUngheni
Acum 2 ore
17:50
17:40
17:30
Granturi mai accesibile pentru proiectele realizate de către cetățenii din afara țării # NewsUngheni
17:10
Acum 4 ore
16:20
R. Moldova va beneficia de 2.1 mln USD pentru modernizarea serviciilor medicale de reabilitare # NewsUngheni
16:10
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul Centru # NewsUngheni
15:50
Guvernul a extins lista proiectelor finanțate prin Programul activităților de reintegrare a țării 2025 # NewsUngheni
15:30
15:10
Acum 6 ore
14:20
Guvernul a aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2025 – 2026 # NewsUngheni
14:10
14:00
13:50
Independența Republicii Moldova față de URSS a fost celebrată în orașul frate al mun. Ungheni – Cluj-Napoca # NewsUngheni
13:10
Acum 8 ore
12:40
12:20
12:00
Marea Dictare Națională 2025 (ediția a III-a) va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale # NewsUngheni
11:50
Satul European contribuie și la REINTEGRAREA țării. Școlii de Arte din Doroțcaia a fost renovată și a fost amenajt un nou teren de joacă # NewsUngheni
Acum 12 ore
11:00
Doi bărbați au condamnați pentru omor cu deosebită cruzime după ce și-au bătut amicul de pahar și apoi l-au strangulat cu un laț # NewsUngheni
10:50
10:30
Lucrările de construcție a apeductului magistral Zagarancea – Cornești avansează constant # NewsUngheni
10:20
10:00
09:50
09:30
Ieri
17:40
14:30
Președinta oficiului Ștefan-Vodă al PP „Șor” a fost condamnată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # NewsUngheni
14:10
12:00
11:30
01:30
18 august 2025
23:40
Vameșii de pe Aeroportul Chișinău au identificat un lot nedeclarat de peste 3.5 mii etichete din cauciuc cu „Labubu” # NewsUngheni
23:20
Neconformități depistate la declararea mărfurilor – peste 88 mii MDL încasate suplimentar la buget # NewsUngheni
23:10
Gruparea „Șor” ar fi folosit în această seară reprezentanți ai minorităților etnice pentru a provoca violențe în capitală # NewsUngheni
21:30
Tinerii din Ungheni pregătiți pentru primul pas spre cariera lor – la Tabăra „Abilitare prin angajare” # NewsUngheni
19:30
19:10
Incident pe traseul național M3. Mai mulți stâlpi din beton au căzut pe drum la ieșire din Chirsova # NewsUngheni
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
IGPF continuă destructurarea unei organizații infracționale specializată în migrație ilegală # NewsUngheni
18:20
15:30
Tinerii din Ungheni pregătiți pentru primul pas spre cariera lor – la Tabăra „Abilitare prin angajare” # NewsUngheni
15:10
Un tânăr din ungheni a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist # NewsUngheni
14:40
Accident tragic pe traseul M3. Conducătorul unei triciclete electrice care staționa pe carosabil a decedat după ce a fost lovit de un autocamion # NewsUngheni
14:20
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze a reg. transnistrene până în martie 2026 # NewsUngheni
14:00
[FOTO] Accident rutier pe traseul M3 Chișinău – Giurgiulești, la ieșire din satul Chirsova # NewsUngheni
13:40
10:40
10:20
Bilanț săptămânal al IGPF: 13 de acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră # NewsUngheni
10:00
08:40
