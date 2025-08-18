Alegerile din Moldova, sub lupa Congresului SUA: Avertismente privind interferențele rusești

17:10

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe data de 14 august 2025, la ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă. Potrivit datelor oficiale, un total de 2.606 cetățeni moldoveni din diaspora s-au înscris pentru a-și exercita dreptul de vot prin corespondență la alegerile parlamentare din această […] Articolul STOP înregistrare pentru votul prin corespondență: Câți moldoveni din diaspora s-au înregistrat pentru alegerile din toamnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.