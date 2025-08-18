Trafic rutier suspendat în capitală în perioada 20 - 22 august

12:00

Peste 120 de profesori și mentori de robotică din toată țara s-au reunit la „Forumul profesorilor de robotică” organizat de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” și Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia. Evenimentul a creat un cadru de schimb de bune practici și de pregătire pentru sezonul competițional 2025–2026, cu scopul de a consolida și modela viitorul educației STEM în Republica Moldova.