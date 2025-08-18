O delegație a Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova

Parlament.md, 18 august 2025 17:20

O delegație a Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova

Acum 10 minute
17:20
O delegație a Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova Parlament.md
O delegație a Congresului SUA, în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova
Acum o oră
16:50
Deputatul Roman Roșca a avut o întrevedere de rămas-bun cu șefa Misiunii OSCE în țara noastră, Kelly Keiderling Parlament.md
Deputatul Roman Roșca a avut o întrevedere de rămas-bun cu șefa Misiunii OSCE în țara noastră, Kelly Keiderling
Acum 2 ore
15:50
NECROLOG Nicolae TODOS Parlament.md
NECROLOG Nicolae TODOS
Acum 4 ore
15:20
Igor Grosu, la inaugurarea Aulei „Alexandru Moșanu” de la Universitatea de Stat din Moldova: „Păstrăm vie amintirea unui mentor autentic și a unui om de o integritate exemplară” Parlament.md
Igor Grosu, la inaugurarea Aulei „Alexandru Moșanu” de la Universitatea de Stat din Moldova: „Păstrăm vie amintirea unui mentor autentic și a unui om de o integritate exemplară”
Acum 12 ore
08:40
Filmul documentar „Siberia din oase” va fi proiectat în scuarul Parlamentului. Accesul publicului este liber Parlament.md
Filmul documentar „Siberia din oase” va fi proiectat în scuarul Parlamentului. Accesul publicului este liber
Ieri
13:10
Judecătorii Curții Constituționale au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii Parlament.md
Judecătorii Curții Constituționale au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii
09:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice Parlament.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Parlamentul se convoacă în sesiune specială Parlament.md
Parlamentul se convoacă în sesiune specială
14 august 2025
10:50
Biroul permanent va examina solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specială Parlament.md
Biroul permanent va examina solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specială
13 august 2025
11:00
Parlamentul de legislatura a XI-a a primit în vizită 120 de delegații din diferite țări, inclusiv 20 de președinți de Parlament Parlament.md
Parlamentul de legislatura a XI-a a primit în vizită 120 de delegații din diferite țări, inclusiv 20 de președinți de Parlament
12 august 2025
11:00
Diplomație parlamentară: 52 de grupuri de prietenie cu diverse țări a constituit Parlamentul de legislatura a XI-a Parlament.md
Diplomație parlamentară: 52 de grupuri de prietenie cu diverse țări a constituit Parlamentul de legislatura a XI-a
10 august 2025
17:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Festivalul pâinii de la Căușeni: „Este o sărbătoare a vieții și a tradițiilor noastre” Parlament.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Festivalul pâinii de la Căușeni: „Este o sărbătoare a vieții și a tradițiilor noastre”
8 august 2025
16:30
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Cahul: „Vom veni cu mai multe proiecte pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate” Parlament.md
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Cahul: „Vom veni cu mai multe proiecte pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate”
13:10
Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE Parlament.md
Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE
7 august 2025
09:00
Parlamentul de legislatura a XI-a, în cifre: peste 220 de rapoarte recepționate, 10 audieri parlamentare și 16 moțiuni Parlament.md
Parlamentul de legislatura a XI-a, în cifre: peste 220 de rapoarte recepționate, 10 audieri parlamentare și 16 moțiuni
6 august 2025
16:40
Igor Grosu a discutat cu participanții Programului DOR: „Oriunde v-ați afla în lume, Moldova este a voastră și vă așteaptă mereu cu dor și cu brațele deschise” Parlament.md
Igor Grosu a discutat cu participanții Programului DOR: „Oriunde v-ați afla în lume, Moldova este a voastră și vă așteaptă mereu cu dor și cu brațele deschise”
09:10
Circa 2 000 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului de legislatura a XI-a, jumătate dintre ele aparținând deputaților Parlament.md
Circa 2 000 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului de legislatura a XI-a, jumătate dintre ele aparținând deputaților
5 august 2025
08:50
Bilanțul activității comisiilor permanente ale Parlamentului de legislatura a XI-a Parlament.md
Bilanțul activității comisiilor permanente ale Parlamentului de legislatura a XI-a 
4 august 2025
13:20
Parlamentul de legislatura a XI-a s-a întrunit în 172 de ședințe plenare și a adoptat aproape 1 600 de acte normative Parlament.md
Parlamentul de legislatura a XI-a s-a întrunit în 172 de ședințe plenare și a adoptat aproape 1 600 de acte normative
1 august 2025
10:00
Activitatea deputaților în sesiunea de primăvară 2025: Au înaintat Parlamentului 147 de inițiative legislative Parlament.md
Activitatea deputaților în sesiunea de primăvară 2025: Au înaintat Parlamentului 147 de inițiative legislative
31 iulie 2025
12:00
Igor Grosu, în discuții cu moldovenii stabiliți cu traiul în Elveția: „Să promovați Republica Moldova, oriunde v-ați afla” Parlament.md
Igor Grosu, în discuții cu moldovenii stabiliți cu traiul în Elveția: „Să promovați Republica Moldova, oriunde v-ați afla”
10:00
Șeful legislativului, Igor Grosu, a discutat, la Geneva, cu omologi din mai multe state despre relațiile bilaterale și cooperarea interparlamentară Parlament.md
Șeful legislativului, Igor Grosu, a discutat, la Geneva, cu omologi din mai multe state despre relațiile bilaterale și cooperarea interparlamentară
09:40
Sesiunea de primăvară 2025 a Parlamentului, la final. Deputații au adoptat 260 de acte Parlament.md
Sesiunea de primăvară 2025 a Parlamentului, la final. Deputații au adoptat 260 de acte
30 iulie 2025
16:20
Igor Grosu, la Conferința Mondială a Președinților de Parlament: „Moldovenii vor avea de ales – lăsăm Moldova pradă unui stat străin, care vrea s-o controleze prin grupări oligarhice și criminale, sau mergem înainte pe calea aderării la UE” Parlament.md
Igor Grosu, la Conferința Mondială a Președinților de Parlament: „Moldovenii vor avea de ales – lăsăm Moldova pradă unui stat străin, care vrea s-o controleze prin grupări oligarhice și criminale, sau mergem înainte pe calea aderării la UE”
15:30
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la Conferința Mondială a Președinților de Parlament de la Geneva Parlament.md
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la Conferința Mondială a Președinților de Parlament de la Geneva
13:50
Bilanțul activității parlamentare în luna iulie 2025: Au fost adoptate 85 de acte normative Parlament.md
Bilanțul activității parlamentare în luna iulie 2025: Au fost adoptate 85 de acte normative
29 iulie 2025
08:40
Igor Grosu va susține un discurs la Conferința Mondială a Președinților de Parlament Parlament.md
Igor Grosu va susține un discurs la Conferința Mondială a Președinților de Parlament
28 iulie 2025
16:00
Igor Grosu s-a întâlnit cu Prim-ministrul Republicii Bulgaria: „Relațiile dintre țările noastre devin tot mai trainice” Parlament.md
Igor Grosu s-a întâlnit cu Prim-ministrul Republicii Bulgaria: „Relațiile dintre țările noastre devin tot mai trainice”
14:00
Inițiativele legislative menite să sprijine tinerii au fost discutate la sesiunile de informare organizate de OTIP Comrat Parlament.md
Inițiativele legislative menite să sprijine tinerii au fost discutate la sesiunile de informare organizate de OTIP Comrat
27 iulie 2025
17:10
Agricultori din întreaga țară au sărbătorit sfârșitul recoltării de cereale la Festivalul Folcloric „La seceriș” Parlament.md
Agricultori din întreaga țară au sărbătorit sfârșitul recoltării de cereale la Festivalul Folcloric „La seceriș”
10:00
Proiecte de modernizare a localităților din raionul Basarabeasca Parlament.md
Proiecte de modernizare a localităților din raionul Basarabeasca
26 iulie 2025
15:10
În satul Abaclia din raionul Basarabeasca a fost inaugurat bustul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt Parlament.md
În satul Abaclia din raionul Basarabeasca a fost inaugurat bustul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt
24 iulie 2025
13:50
Președintele Parlamentului s-a întâlnit cu tinerii care fac stagiul de practică în serviciul public: „Ne dorim ca acest program să fie cât mai atractiv” Parlament.md
Președintele Parlamentului s-a întâlnit cu tinerii care fac stagiul de practică în serviciul public: „Ne dorim ca acest program să fie cât mai atractiv”
09:00
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Telenești: „Pentru a continua dezvoltarea, este esențial să păstrăm direcția europeană a țării” Parlament.md
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Telenești: „Pentru a continua dezvoltarea, este esențial să păstrăm direcția europeană a țării”
21 iulie 2025
18:40
Oportunitățile de intensificare a relațiilor moldo-britanice, discutate la întrevederea Președintelui Parlamentului cu ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova Parlament.md
Oportunitățile de intensificare a relațiilor moldo-britanice, discutate la întrevederea Președintelui Parlamentului cu ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova
09:50
Proiecția în aer liber a filmului „Siberia din oase” a adunat un public numeros în scuarul Parlamentului Parlament.md
Proiecția în aer liber a filmului „Siberia din oase” a adunat un public numeros în scuarul Parlamentului
