(VIDEO) Trei persoane au murit arse, iar alte două au fost grav rănite, după ce un camion a intrat în coliziune cu două maşini, în Grecia

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză un grup de deputați PAS și un judecător, care, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov, au anulat în ședință secretă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală a lui Renato Usatîi. Liderul Partidului Nostru afirmă că astfel cei din PAS ar încerca să șantajeze Partidul Nostru să facă alianță după alegerile parlamentare din toamnă.