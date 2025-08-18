„Alternativa” lui Ceban, Chicu, Stoianoglo și Tkachuk a prezentat numele candidaților la alegerile parlamentare
Ziarul de Garda, 18 august 2025 17:20
Blocul politic „Alternativa” a prezentat lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, listă înregistrată de Comisia Electorală Centrală luni, 18 august. Potrivit blocului, primii 30 pe listă sunt: „Avem de muncit pentru țară, pentru oameni și asta ne propunem să facem. Spre diferență de ceilalți, avem cea mai competentă componență a candidaților...
• • •
Trump: Ostaticii din Gaza vor fi eliberați doar când gruparea Hamas „va fi înfruntată și distrusă” # Ziarul de Garda
Ostaticii reținuți în Gaza vor fi eliberați doar când gruparea Hamas „va fi înfruntată și distrusă”, a scris luni, 18 august, pe Truth Social, președintele american Donald Trump, potrivit The Times of Israel. „Vom vedea întoarcerea ostaticiilor rămași doar când Hamas va fi înfruntată și distrusă!!! Cu cât acest lucru se va întâmpla mai repede,...
Proiect: În capitală ar putea să fie construită o nouă centrală de cogenerare „de înaltă performanță” până în 2030. Aceasta ar putea funcționa pe bază de hidrogen # Ziarul de Garda
A fost elaborat studiul de fezabilitate pentru o nouă centrală de cogenerare „de înaltă eficiență” în capitală. Conform proiectului aceasta ar putea funcționa pe gaze naturale și, pe viitor, va putea utiliza hidrogen. Perioada estimată pentru realizarea noii centrale și a instalației de stocare a energiei termice este până în anul 2030. Studiul a fost...
Axios: Trump era gata să întrerupă întâlnirea cu Putin din cauza cererilor de retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donețk # Ziarul de Garda
În timpul întâlnirii cu Donald Trump în Alaska, Vladimir Putin a declarat că dorește să obțină controlul deplin asupra a cinci regiuni ucrainene — regiunile Donețk, Lugansk, Zaporijjea și Herson, precum și Crimeea. Și la un moment dat Putin „părea atât de inflexibil în cererile sale, încât Trump era gata să plece”, scrie Axios, pe...
Din 14 august 2025, maib lansează a V-a subscriere de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 2 septembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7 500 de obligațiuni, în valoare totală de 150 000 000 MDL, cu valoarea nominală de 20 000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,45%, formată din rata de referință (5,45%) +...
Susținere pentru afaceri: maib și BERD acordă 9 milioane EUR companiei Axedum pentru construcția unei fabrici moderne de furaje # Ziarul de Garda
Maib, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), continuă să sprijine dezvoltarea afacerilor din Republica Moldova și modernizarea sectorului agroalimentar. Clientul corporate al maib – Axedum – va beneficia de un împrumut în valoare de 9 milioane EUR, iar BERD va prelua jumătate din riscul de credit pentru pachetul de finanțare, în...
DOC/ O companie care a figurat în „cea mai mare amendă din istoria R. Moldova pentru înțelegere de cartel” – obligată să achite 7,5 milioane de lei. Decizia CSJ # Ziarul de Garda
Una dintre cele patru firme care au primit cumulativ „cea mai mare amendă din istoria R. Moldova pentru înțelegere de cartel”, în sumă de circa 91 de milioane de lei, a fost obligată de Curtea Supremă de Justiției (CSJ) să-și achite partea ei de amendă, circa 7,5 milioane de lei. Celelalte trei companii amendate se...
Liderii europeni vor avea o „reuniune pregătitoare” cu Zelenski înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru discuția cu Trump # Ziarul de Garda
Liderii europeni veniţi în SUA pentru a susţine Ucraina la întâlnirea pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski o va avea luni cu preşedintele american Donald Trump vor avea o discuţie separată cu preşedintele ucrainean înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru întrevederea cu preşedintele SUA, a anunţat Comisia Europeană, potrivit AFP, preluată de...
Listele de candidați pentru funcția de deputat din partea blocului Alternativa și a altor doi concurenți electorali, înregistrate de CEC pentru alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță luni, 18 august, că a înregistrat listele de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic. Astfel, a fost înregistrată lista de 101 candidați la funcția de parlamentar de pe lista Partidului Mișcarea Respect Moldova, condus de Marian...
Maia Sandu, la Forumul național al cadrelor didactice: „O țară fără tineri implicați devine o țară vulnerabilă, unde alții decid pentru noi” # Ziarul de Garda
Șefa statului, Maia Sandu, a participat pe 18 august, la Forumul național al cadrelor didactice, desfășurat la Chișinău, care a reunit sute de profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri. Președinta Maia Sandu le-a mulțumit dascălilor pentru dăruire, curaj și pentru...
Un deputat din primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență a murit. Igor Grosu: „Un om blajin și bun la suflet, care toată viața și-a făcut datoria față de țară” # Ziarul de Garda
Deputat în primul Parlament al R. Moldova și semnatar al Declarației de Independență, Nicolae Todos, în vârstă de 89 de ani, a decedat duminică, 17 august, au anunțat membrii familiei. „Am aflat cu tristețe despre trecerea în neființă a lui Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență. L-am cunoscut personal,...
VIDEO/ Organizație specializată în migrație ilegală, destructurată de Poliția de Frontieră. Membrii au fost plasați în arest preventiv # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest au reținut alți trei membri ai unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Bănuiții, cetățeni ai R. Moldova cu vârstă cuprinsă de 19 – 20 de ani, sunt vizați în două cazuri de organizare a migrației ilegale la frontiera de...
Marea Dictare Națională a ajuns la a treia ediție: Peste două mii de persoane sunt așteptate să participe # Ziarul de Garda
A fost lansată cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției R. Moldova. La eveniment sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. A treia ediție a Marii Dictări Naționale va avea...
DOC/ Hotărâre definitivă: Trei partide afiliate lui Șor, fără drept de a participa la alegerile parlamentare. CSJ: „Criticile referitoare la încălcarea drepturilor electorale sunt nefondate” # Ziarul de Garda
Formațiunile politice „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie”, care fac parte din blocul „Victorie”, afiliat fugarului penal Ilan Șor, nu vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au declarat inadmisibil recursul depus de formațiunile politice împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), care...
VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select # Ziarul de Garda
Fundaţia Constantin Mimi menţine muzica clasică în calendarul cultural al Republicii Moldova şi readuce la Castel Mimi, la început de toamnă, cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Clasică VinOpera. Şi în acest an, pe scena singurului castel vinicol din ţară, vor răsuna arii celebre, interpretate de muzicieni cu renume internaţional. 60 de...
LIVE TEXT/ Șeful armatei Ucrainei a declarat că Rusia redistribuie trupe pentru o nouă ofensivă în regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1272 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:15 Rusia își redistribuie trupele în regiunea Zaporijjea pentru a face o nouă ofensivă în regiunea parțial ocupată din sud-estul Ucrainei, a declarat comandantul suprem Oleksandr Sârskii într-un interviu, scrie The Kyiv Independent. „Scopul este să străpungă apărarea noastră și să avanseze adânc în teritoriul. Scopul lor, desigur, este să ocupe întreaga regiune”, a spus Sârskii....
Un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, anunță luni, 18 august, Procuratura Generală (PG). Potrivit învinuirii, acest lucru s-a petrecut pe 3 iulie 2025, într-un sat din raionul Ungheni. „Inculpatul, în urma unui accident rutier cu...
Activiștii blocului „Victorie” s-au adunat în fața MAI pentru o „acțiune împotriva abuzurilor poliției” # Ziarul de Garda
Activiștii blocului „Victorie” s-au adunat luni, 18 august, în fața Ministerului Afacerilor Interne, numind manifestarea „acțiune împotriva abuzurilor poliției”, potrivit informațiilor distribuite de bloc pe rețele. Acțiunile vin după ce, potrivit Poliției, organizația criminală „Șor” a încercat, pe 16 august, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, cu toate că...
Pe „arena principală a democrației”, așa cum sunt numite bibliotecile în Norvegia, se discută și se dezbat toate problemele societății. Aici, politicienii citesc cărți pentru copii, tații învață să împletească fiicelor cosițe, vârstnicii deprind abilități digitale, iar tinerii dau concerte și realizează expoziții. Bibliotecile norvegiene sunt spații deschise, incluzive și multifuncționale, adaptate tuturor vârstelor și...
S.A. „Moldovagaz” a fost desemnată să aprovizioneze regiunea transnistreană cu gaze naturale din septembrie până în martie # Ziarul de Garda
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat luni, 18 august, S.A. „Moldovagaz” în calitate de entitate de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025-31 martie 2026. Potrivit unui comunicat, aceasta decizie vine pe fundalul încetării, din 1 septembrie, a licenței de furnizare deținută de...
Motorul unui avion a luat foc în zbor. La bord se aflau peste 200 de pasageri care urmau să ajungă în Germania # Ziarul de Garda
Un avion de tip Boeing 757-300 aparţinând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care asigura un zbor din Corfu, în Grecia, la Düsseldorf, în Germania, a aterizat de urgenţă sâmbătă, 17 august, la Brindisi, în Italia, cu un motor în flăcări, iar o explozie a avut loc potrivit unor pasageri, care spun...
O persoană și-a pierdut viața după ce un camion a tamponat o tricicletă la Cimișlia # Ziarul de Garda
Poliția investighează circumstanțele unui accident rutier produs pe 17 august, în jurul orei 22:15, în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. O persoană a decedat în urma impactului. Polițiștii au stabilit preliminar că, un bărbat de 70 de ani, în timp ce conducea un autocamion, a tamponat din spate o tricicletă electrică staționată pe carosabil,...
VIDEO/ Peste 60 de participanți la trafic au fost documentați pentru că au condus în stare de ebrietate # Ziarul de Garda
În weekendul 16-17 august, polițiștii au depistat 63 de participanți la trafic, de la șoferi, la bicicliști sau chiar conducători de motocultoare, care conduceau în stare de ebrietate. Toate persoanele au fost documentate conform legii. Cele mai mari valori la alcool au fost depistate la: Toți au fost documentați conform legislației. „Poliția te îndeamnă să...
Doi bărbați au fost reținuți după ce au ademenit o femeie de 76 de ani să investească peste 100 de mii de lei pe piețele valutare # Ziarul de Garda
A fost destructurată activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online, anunță luni, 18 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Conform investigațiilor, printr-o aplicație mobilă, suspecții au ademenit o femeie de 76 de ani, promițându-i câștiguri rapide pe piețele valutare....
LIVE TEXT/ Orașul Zaporijjea, sub focul artileriei ruse. Autoritățile ucrainene anunță că cel puțin 17 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor. Război în Ucraina, ziua 1272 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:41 17 persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Zaporijjea, anunță șeful Administrației militare regionale, Ivan Fedorov. „Numărul victimelor în urma atacului inamic asupra Zaporijjea a crescut la 17 persoane (…). Explozia a avariat clădiri rezidențiale, spații comerciale și a distrus parțial parcul de autobuze. La locul impactului a izbucnit un incendiu...
Polițiștii vor putea completa digital și semna electronic procesele verbale la fața locului # Ziarul de Garda
Poliția R. Moldova modernizează procesele operaționale prin digitalizarea intervențiilor la fața locului. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat că polițiștii vor putea întocmi procese verbale doar cu ajutorul tabletei, în câteva minute, fără a mai fi nevoie de dosare sau pix. „Cu ajutorul tabletelor și echipamentelor mobile, agenții de poliție întocmesc procesele-verbale direct în teren,...
Președintele Macron crede că Putin nu vrea pace: „Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine” # Ziarul de Garda
Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, transmite luni, 18 august, G4Media. „Oare cred că preşedintele Putin vrea pacea? Răspunsul este nu. Oare cred că preşedintele Trump vrea pacea? Da”, a declarat Macron duminică duminică, în urma unei reuniuni a „Coaliţiei...
Tânăra care și-a pierdut viața în accidentul de la Strășeni era subofițeră în cadrul orchestrei IGSU # Ziarul de Garda
Tânăra care și-a pierdut viața în accidentul rutier produs duminică, 17 august, la Strășeni, era subofițer în cadrul Orchestrei „Plai Moldovenesc” a Inspectoratul General pentru Situații Urgente (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), anunță IGSU. „Cu profund regret, conducerea și întregul efectiv al IGSU transmite sincere condoleanțe familiei, rudelor și apropiaților sergentului serviciului intern Marina...
Rubio: Liderii europeni nu ar veni la Casa Albă pentru a „împiedica intimidarea lui Zelenski” # Ziarul de Garda
Secretarul american de Stat Marco Rubio a respins pe 17 august ideea că liderii europeni îl însoțesc pe președintele Volodimir Zelenski în vizita sa la Casa Albă pentru a-l împiedica pe liderul ucrainean „să fie intimidat”, potrivit The Kyiv Independent. Ultima întâlnire a lui Zelenski din Biroul Oval s-a încheiat în mod infam cu Trump...
Deutsche Welle/ România, gata să ofere „garanții solide de securitate” Ucrainei: „Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente” # Ziarul de Garda
Liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a declarat după discuțiile online din cadrul Coaliției de Voință că „este necesară exercitarea în continuare a presiunii asupra Rusiei”, inclusiv prin impunerea de noi sancțiuni. Președintele român consideră că „oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este...
Incendiile din Spania au ars un teritoriu cât suprafața Londrei. Țara a activat mecanismul de protecție civilă al UE. Mii de persoane au fost evacuate # Ziarul de Garda
Cel puțin 20 de incendii majore de vegetație, alimentate de valurile de căldură și secetă, au ars până în prezent un teritoriu cât suprafața Londrei. Aproximativ două mii de pompieri și soldați luptă cu flăcările, scrie Sky News. Majoritatea incendiilor sunt în regiunea Galiției din nord-vestul țării. Incendiile au mistuit o suprafață de 158 de mii...
Proteste violente în Serbia. Președintele Vucic promite un „răspuns puternic” manifestanților, care va fi „ceva diferit de ceea ce ați văzut până acum” # Ziarul de Garda
Președintele sârb Aleksandr Vucic a promis un „răspuns puternic” pentru protestatarii din mai multe orașe din Serbia, care timp de cinci zile consecutive au ieșit în stradă pentru a cere alegeri anticipate, scrie AP. La Belgrad și alte orașe au izbucnit violențe între protestatari, care au lansat pietre și dispozitive pirotehnice spre forțele de ordine,...
LIVE TEXT/ Atacuri rusești în Harkiv: patru morți, printre care un copil de un an și cinci luni, și cel puțin 18 persoane rănite. Război în Ucraina, ziua 1272 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:18 Armata rusă a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, înainte de întrevederea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, notează presa ucraineană. În Harkiv, cel puțin 18 persoane au fost rănite și patru au murit, printre...
Peste 100 de judecători și procurori au plecat din sistem: au picat testul integrității ori au demisionat înainte de evaluare # Ziarul de Garda
Peste o sută de judecători și procurori au plecat din sistem în ultimii trei ani „pe ușa din spate” după ce NU au promovat evaluarea externă a integrității sau au refuzat să fie verificați și au ales să demisioneze. La circa trei ani de la începutul procesului de evaluare a judecătorilor și procurorilor, ZdG vă...
Israelienii protestează la nivel național pentru a cere încetarea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor # Ziarul de Garda
Mii de israelieni au participat duminică, 17 august, la o grevă națională în sprijinul familiilor ostaticilor reținuți în Gaza, cerându-i prim-ministrului Benjamin Netanyahu să ajungă la un acord cu Hamas pentru a pune capăt războiului și a elibera captivii rămași, scrie Reuters. Manifestanții au fluturat steaguri israeliene și au purtat fotografii cu ostatici, în timp ce...
Summit de urgență la Washington, între Zelenski, Trump și liderii europeni. Oficialii sunt îngrijorați de concesiile pe care președintele american i le-a făcut lui Putin la summitul din Alaska # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns în capitala SUA și va fi primit de președintele american Donald Trump în jurul prânzului (circa ora 19:00). Cei doi vor avea o discuție bilaterală (probabil la ora 20), urmând ca, o oră mai târziu, să li se alăture Emmanuel Macron, Kier Starmer, Friedrich Merz, președintele finlandez Alexander Stubb, Mark...
LIVE TEXT/ Liderul de la Kiev a ajuns la Washington: „Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, vom garanta în mod eficient securitatea și că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător președintelui Trump”. Război în Ucraina, ziua 1272 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:06 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a ajuns la Washington, acolo unde urmează să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. „Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, vom garanta în mod eficient securitatea și că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător președintelui Trump, tuturor americanilor și tuturor partenerilor și aliaților...
Zelenski, despre aderarea la UE: „Nu poate exista nicio divizare între Ucraina și Moldova” # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut o postare pe X prin care spune că divizarea R. Moldova și a Ucrainei în procesul de aderare la Uniunea Europeană ar fi „pur și simplu o mișcare foarte proastă”. Mesajul vine în urma vizitei lui la Bruxelles, pentru o întâlnire cu mai mulți lideri europeni. Potrivit lui Volodimir...
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au ucis 5 persoane și au rănit 11 în Ucraina, în ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1271 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:10 Cinci persoane au fost ucise și 11 rănite în atacurile rusești din Ucraina din ultima zi, au raportat autoritățile locale pe 17 august, potrivit The Kyiv Independent. Forțele Aeriene au declarat că Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M și 60 de drone de atac de tip Shahed și momeală pentru drone în...
CNN/ Witkoff, despre „progresul major în discuțiile lui Putin”. Zelenski solicită claritate cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat o mai mare claritate cu privire la cum ar arăta „garanțiile de securitate” pentru Ucraina în cazul unui acord de pace, la conferința de presă de la Bruxelles. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat pentru CNN că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să permită...
Poliția stabilește circumstanțele unui accident rutier, produs astăzi, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, cu implicarea a două unități de transport și soldat cu victime. O femeie de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, preliminar ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, fiind tamponată lateral de un Mercedes...
Pompierii din R. Moldova au încheiat misiunea de stingere a incendiilor de vegetație din Grecia # Ziarul de Garda
După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova a revenit acasă, încheind cu succes misiunea internațională de pre-poziționare. La revenirea în țară, pompierii au fost întâmpinați cu onoare în cadrul unei ceremonii oficiale,...
Domnica Manole a fost realeasă duminică, 17 august, în funcția de președintă a Curții Constituționale, prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor. „Astăzi, 17 august 2025, Plenul Curţii Constituţionale a ales-o pe doamna Domnica Manole în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire...
LIVE TEXT/ Zelenski a ajuns la Bruxelles pentru o întâlnire cu Ursula von der Leyen înainte de vizita la Washington. Război în Ucraina, ziua 1271 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:30 Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la Bruxelles pentru o întâlnire bilaterală cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat purtătorul de cuvânt al prezidențialei, Serhii Nikiforov, jurnaliștilor pe 17 august, potrivit Kyiv Independent. O conferință de presă comună este programată ulterior, urmată de o întâlnire a liderilor „coaliției celor dispuși”. Von...
Partidul Acțiune și Solidaritate a suplinit lista cu trei candidați noi la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din septembrie # Ziarul de Garda
Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a suplinind lista cu 3 candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC) în cadrul ședinței din 17 august. De asemenea, Comisia a aprobat mai multe hotărâri ce vizează organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Pe lista PAS au fost incluși trei candidați noi:...
Ursula von der Leyen va participa la întâlnirea cu preşedintele Trump, alături de Zelenski şi alţi lideri europeni, la Casa Albă # Ziarul de Garda
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, 17 august, pe platforma X, că se va întâlni luni, 18 august, cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters, citat de News.ro. „La solicitarea preşedintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea...
De ce este important ca Diaspora să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie? # Ziarul de Garda
La alegerile prezidențiale din 2024, la cele 231 de secții de votare constituite peste hotare, inclusiv cele trei pentru votul prin corespondență, și-au exercitat dreptul constituțional de vot peste 328 de mii de alegători, reprezentând cel mai mare număr de votanți de la organizarea secțiilor de votare peste hotare. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie...
