Vameșii de la aeroport au confiscat peste 3500 de jucării Labubu

09:30

Peste 4.700 de șoferi au comis încălcări ale regulilor de circulație rutieră în decurs de doar două zile. Potrivit Poliției Naționale, 63 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul mașinii, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, 2.560 au depășit limita de viteză stabilită pe sectorul de drum, 730 nu au respectat […] Articolul Val de încălcări rutiere în weekend: Peste 60 de șoferi băuți, depistați la volan apare prima dată în Realitatea.md.