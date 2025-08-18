Ghizii Dunării ne poartă prin poveștile și comorile naturii din sudul Moldovei
Ecopresa.md, 18 august 2025 17:00
Cum se leagă o legendă de dragoste, un muzeu geologic în aer liber și cel mai mare lac natural din Republica Moldova? Pe 16 august, jurnaliștii au descoperit împreună cu Ghizii Dunării răspunsul: de la lacrimile tânărului Prut care au dat naștere râului, la fosile de mastodonți și cămile preistorice, până la bogăția naturală a […] Articolul Ghizii Dunării ne poartă prin poveștile și comorile naturii din sudul Moldovei apare prima dată în Ecopresa.
• • •
Alte ştiri de Ecopresa.md
Acum 15 minute
17:00
Cum se leagă o legendă de dragoste, un muzeu geologic în aer liber și cel mai mare lac natural din Republica Moldova? Pe 16 august, jurnaliștii au descoperit împreună cu Ghizii Dunării răspunsul: de la lacrimile tânărului Prut care au dat naștere râului, la fosile de mastodonți și cămile preistorice, până la bogăția naturală a […] Articolul Ghizii Dunării ne poartă prin poveștile și comorile naturii din sudul Moldovei apare prima dată în Ecopresa.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Concursul „Fii un Artist al Dunării” îi provoacă pe tinerii din Moldova să descopere râurile și lacurile din țară # Ecopresa.md
Ai între 6 și 18 ani? Mișcarea Ecologistă din Moldova (MEM) te invită să participi la Concursul Internațional „Fii un Artist al Dunării”. Prin opere de artă, videoclipuri și fotografii, poți exprima respectul și legătura ta cu râurile și lacurile din apropiere. Concursul are două etape – națională și internațională – și este deschis pentru: […] Articolul Concursul „Fii un Artist al Dunării” îi provoacă pe tinerii din Moldova să descopere râurile și lacurile din țară apare prima dată în Ecopresa.
8 august 2025
10:50
Tabăra Fetelor pentru un Viitor Verde și Durabil – o oportunitate de a descoperi o carieră de viitor # Ecopresa.md
AO Avânt organizează pentru fetele din întreaga Republică, cu vârste între 14 și 17 ani, preocupate de mediul înconjurător, Tabăra Fetelor pentru un Viitor Verde și Durabil, care va avea loc între 22-24 august 2025 la EcoVillage Moldova. Această tabără le va oferi oportunitatea de a descoperi cum mediul înconjurător și tehnologiile verzi pot deveni […] Articolul Tabăra Fetelor pentru un Viitor Verde și Durabil – o oportunitate de a descoperi o carieră de viitor apare prima dată în Ecopresa.
7 august 2025
15:20
Modă care nu poluează: o designeră din Chișinău transformă algele în piese vestimentare biodegradabile # Ecopresa.md
Deșeurile textile pot deveni resursă, nu problemă – o demonstrează Alexandra Soloviova, designeră din Chișinău, care creează haine biodegradabile din alge în cadrul proiectului artistic „BIO Laboratory by Sasha Sesame”. Aceste piese pot fi dizolvate în apă, transformate în haine noi sau compostate – o abordare experimentală ce aduce sustenabilitatea în centrul procesului de creație […] Articolul Modă care nu poluează: o designeră din Chișinău transformă algele în piese vestimentare biodegradabile apare prima dată în Ecopresa.
1 august 2025
17:20
Asociația Jurnaliștilor de Mediu a încheiat cu succes prima ediție a Școlii de vară pentru viitorii jurnaliști de mediu, desfășurată în perioada 20–27 iulie. Timp de opt zile, 50 de studenți din Republica Moldova, cu diverse profiluri academice – jurnalism, pedagogie, ecologie – au învățat cum să abordeze profesionist subiecte precum schimbările climatice, economia circulară […] Articolul 50 de tineri din toată țara, instruiți să devină jurnaliști de mediu apare prima dată în Ecopresa.
13:30
După șase ani de la refacerea Nistrului Chior, albia veche a râului Nistru, acesta a început să sece din nou, iar specii de plante și animale riscă să dispară. Responsabilitatea pentru protecția acestuia ar fi a Parcului Național „Nistrul de Jos”, care a fost înființat în urmă cu trei ani și nu are administrație nici […] Articolul Nistrul Chior seacă. Ce fac autoritățile ca să-l protejeze apare prima dată în Ecopresa.
22 iulie 2025
20:20
„Pe timpuri, copacii purtau coroane”- expoziție care ne invită să descoperim poveștile trunchiurilor tăiate din Chișinău # Ecopresa.md
Artistul Victor Ciobanu aduce în prim-plan, prin expoziția „Pe timpuri, copacii purtau coroane”, problema tăierii arborilor și degradarea spațiilor verzi din Chișinău. Vernisajul are loc vineri, 25 iulie, ora 20:00, la Zpațiu, iar expoziția poate fi vizitată până pe 6 septembrie, în fiecare vineri și sâmbătă, între orele 16:00 și 20:00. Ciobanu documentează vizual, prin desen, […] Articolul „Pe timpuri, copacii purtau coroane”- expoziție care ne invită să descoperim poveștile trunchiurilor tăiate din Chișinău apare prima dată în Ecopresa.
21 iulie 2025
10:00
În ultimii ani, internetul a fost inundat de liste care avertizează asupra așa-numitelor „E-uri periculoase”. De la grupaje alarmiste distribuite pe rețelele sociale, până la liste colorate afișate în piețe, aceste informații au creat confuzie și teamă în rândul consumatorilor. Totuși, realitatea este mai nuanțată decât pare. Ce sunt, de fapt, E-urile? Așa-numitele E-uri sunt […] Articolul E-urile din alimente: ce sunt, care sunt interzise și de ce nu toate sunt nocive apare prima dată în Ecopresa.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.