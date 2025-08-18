Ghizii Dunării ne poartă prin poveștile și comorile naturii din sudul Moldovei

10:00

În ultimii ani, internetul a fost inundat de liste care avertizează asupra așa-numitelor „E-uri periculoase". De la grupaje alarmiste distribuite pe rețelele sociale, până la liste colorate afișate în piețe, aceste informații au creat confuzie și teamă în rândul consumatorilor. Totuși, realitatea este mai nuanțată decât pare. Ce sunt, de fapt, E-urile? Așa-numitele E-uri sunt […]