O femeie a născut acasă, într-o localitate din Hîncești
PulsMedia, 18 august 2025 15:50
În seara zilei de 15 august, o pacientă de 25 ani, care era la a III-a sarcină, acuza dureri abdomenale și era în travaliu. Echipa PAMU Cărpineni a asistat la momentul nașterii băiețelului, adus pe lume la ora 21:05.
CSJ a respins recursul a trei partide afiliate lui Șor: Nu vor putea participa la alegerile parlamentare # PulsMedia
Trei partide din componența Blocului „Victorie”, afiliate fugarului Ilan Șor, nu vor putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. O hotărâre irevocabilă a fost luată de către magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) în raport cu formațiunile politice Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei (FASM), „Șansă” și „Victorie”.
15:30
În cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2), finanțat de Banca Mondială, a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea unor noi capacități de generare a energiei electrice și termice la Termoelectrica S.A. Studiul a fost realizat de experți internaționali din Macedonia de Nord, Croația și Marea Britanie.
15:20
„Integritatea este un stil de viață” – acesta a fost mesajul transmis de Voluntarii Anticorupție ai Centrului Național Anticorupție (CNA) la Festivalul Tineretului 2025, desfășurat pe 16 august. Evenimentul, organizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), a inclus ateliere practice și creative, expoziții și activități interactive, reunind numeroase organizații de tineret, instituții publice și inițiative civice.
(FOTO) Șefa Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, în vizită la Institutul Național al Justiției # PulsMedia
Vineri, 15 august 2025, directoarea Institutului Național al Justiției, Ramona Strugariu, împreună cu directorul adjunct al INJ, Ghennadi Epure, au primit-o în vizită pe șefa Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova, Ester Ruiz de Azua. La întâlnire au mai participat Ecaterina Popa, șefa Direcției instruire și cercetare, și Diana Donoaga-Certan, coordonatoare de program OIM.
Două blocuri politice și un partid, înregistrate în cursa electorală. O formațiune a primit refuz # PulsMedia
Blocul Alternativa, în frunte cu liderii Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Mark Tkaciuk, dar și Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” în frunte cu Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, au fost înregistrate oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
(FOTO) CSM: Îmbunătățirea Sistemului Informațional Judiciar (SIJ), discutată la ședința a XV‑a a Grupului de lucru # PulsMedia
Pe data de 15 august, a avut loc cea de-a cincisprezecea ședință a Grupului de lucru pentru întreprinderea activităților de îmbunătățire a Sistemului Informațional Judiciar (SIJ). În cadrul reuniunii, Mihai Grosu, consultant AJDAJ, a prezentat membrilor Grupului conținutului celor patru iterații ale actualului contract privind dezvoltările PIGD, care urmează a fi implementate până la finalul anului curent.
(VIDEO) Trei membri ai unei organizații infracționale specializată în migrație ilegală au fost reținuți # PulsMedia
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Hîncești, au reținut alți trei membri ai unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică.
(VIDEO) Democrații au depus actele la CEC: „Avem o listă de candidați foarte bine structurată” # PulsMedia
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi.
Procuratura Ungheni anunță că un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.
(VIDEO) Taximetrist sancționat de polițiști, după ce a fost surprins când nu cedează trecerea pietonilor pe o stradă din Chișinău # PulsMedia
Poliția Națională s-a autosesizat după apariția în mediul online a unui video în care un șofer nu a acordat prioritate la traversarea părții carosabile de către doi pietoni.
UPDATE // La spital a murit tânărul de 22 de ani, care se afla în calitate de pasager în automobilul de marca Nissan, ci nu fetița de șase ani, așa cum s-a scris anterior.
Peste 2,5 milioane de oameni au protestat duminică în Israel, o țară cu 9,974 de milioane de locuitori # PulsMedia
Mii de israelieni şi-au exprimat duminică solidaritatea faţă de ostaticii ţinuţi captivi de Hamas şi alţi militanţi în Fâşia Gaza, cu greve şi proteste în întreaga ţară, criticate de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi de alţi politicieni. Organizatorii protestelor centrale care cer încetarea focului și eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza au estimat că peste 2,5 milioane de israelieni au participat la demonstrații în toată țara, scrie Haaretz.
(VIDEO) Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări. „Am trimis mesaje de adio” # PulsMedia
Un avion de tip Boeing 757-300 aparţinând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care asigura un zbor din Corfu, în Grecia, la Düsseldorf, în Germania, a aterizat de urgenţă sâmbătă la Brindisi, în Italia, cu un motor în flăcări.
UPDATE // La spital a murit tânărul de 22 de ani, care se afla la volanul automobilului de marca Nissan, ci nu fetița de șase ani, așa cum s-a scris anterior.
Una dintre cele patru persoane, victime ale accidentului în lanț, care s-a produs vineri, 15 august, în apropiere de localitatea Ivancea din raionul Orhei, a decedat la spital, susțin sursele PulsMedia.MD.
Partidul Democrat Modern din Moldova a depus la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # PulsMedia
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi.
(VIDEO) Tânăr din R. Moldova, prins spre frontieră după ce a furat 4.200 de euro la București. A lovit și o mașină într-o benzinărie # PulsMedia
Un bărbat de 26 de ani, cetățean moldovean, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce a sustras o borsetă cu bani, acte și bunuri personale dintr-un autoturism aflat într-o stație de alimentare din Sectorul 2.
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, un eveniment la care sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023.
(VIDEO) Un avion a încercat o aterizare forțată și a căzut pe un teren de golf, în Australia # PulsMedia
Doi bărbați de 50 de ani au scăpat doar cu răni ușoare după ce avionul lor s-a prăbușit în urma unei aterizări de urgență pe un teren de golf din orașul australian Sydney.
Maia Sandu, la Forumul Național aș cadrelor didactice: „Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării” # PulsMedia
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a reunit, la Chișinău, sute profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri. Președinta Maia Sandu le-a mulțumit dascălilor pentru dăruire, curaj și pentru credința că educația schimbă vieți și a accentuat rolul important pe care îl au la viitorul țării noastre.
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # PulsMedia
Astăzi, 18 august 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat S.A. „Moldovagaz” în calitate de entitate de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025-31 martie 2026.
Trimis special al Moscovei: Rusia are dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina din partea Occidentului # PulsMedia
Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.
În weekend, polițiștii au depistat 63 de participanți la trafic – de la șoferi, la bicicliști sau chiar conducători de motocultoare – care conduceau în stare de ebrietate.
Vicepreședinte PAS, Vladimir Bolea, vrea ca și polițiștii să treacă prin procedura de vetting # PulsMedia
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vicepreședinte PAS consideră că și polițiștii, de rând cu judecătorii și procurorii, trebuie să treacă vettingul. Cel puțin așa a declarat politicianul, la emisiunea 7 zile de la Cinema1.
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că plecările din alte formațiuni politice și aderarea la Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) vor continua.
(VIDEO) Peste 25 mii de copii au beneficiat de odihnă în tabere și activități estivale în cadrul programelor educaționale desfășurate de APL Chișinău # PulsMedia
Primăria Municipiului Chișinău a organizat, prin programele sale educaționale, sociale și culturale, o gamă largă de tabere și activități estivale care au oferit copiilor din Capitală, dar și celor din diaspora și refugiați, oportunități de învățare, dezvoltare și recreere.
(VIDEO) Protest la sediul Ministerului Afacerilor Interne: „Unde vă este onoarea, ofițeri” # PulsMedia
Mai mulți cetățeni, simpatizanți ai condamnatului fugar Ilan Șor, au protestat la MAI, împotriva „abuzurilor” ofițerilor.
(FOTO) Accidentul de la Cimișlia. Tricicleta nu era dotată cu lumini, iar conducătorul acesteia nu purta vestă reflectorizantă # PulsMedia
Poliția națională confirmă și vine cu noi detalii cu referire la accidentul care a avut loc noaptea trecută, în localitatea Valea Perjei, soldat cu decesul unui conducător al unei treciclete, despre care a scris PulsMedia.MD cu referire la surse.
(FOTO) Accident violent în Bender. Un tânăr grăbit și beat a ajuns cu mașina într-o farmacie # PulsMedia
Un șofer de 19 ani, aflat la volanul unui automobil de model Toyota, a intrat într-o farmacie duminică seara, 17 august, în Bender. Din rezultatele preliminare, acesta se afla în stare de ebrietate.
Fadei Nagacevschi și-a găsit un nou partid, după ce zilele trecute a părăsit formațiunea lui Ion Chicu # PulsMedia
Fostul vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, și-a găsit o nouă echipă. La câteva zile după ce l-a părăsit pe Ion Chicu, fostul ministru al Justiției a apărut la Comisia Electorală Centrală alături de conducerea Partidul Democrat Modern (PDM), care ar fi strâns rândurile la îndemnul lui Vlad Plahotniuc.
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vânătoare. Pentru asigurarea securității frontierei de stat și desfășurarea activităților de vânătoare în condiții sigure, Poliția de Frontieră recomandă respectarea mai multor reguli.
Ceban, glume la adresa vizitei lui Nicușor Dan la Chișinău: ”Poate să vină și pe 1 septembrie, apoi la Ziua Asistentului Social, după la Ziua Bătrâneilor” # PulsMedia
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat ironic venirea președintelui României, Nicușor Dan, anunțată pentru 31 august în capitala Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „Gonța Media”, edilul a spus: „El poate să vină și pe 1 septembrie, să meargă la școală, apoi la Ziua Asistentului Social, după la Ziua Bătrâneilor”.
Peste 120 de profesori și mentori de robotică din toată țara s-au reunit la „Forumul profesorilor de robotică” organizat de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” și Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia. Evenimentul a creat un cadru de schimb de bune practici și de pregătire pentru sezonul competițional 2025–2026, cu scopul de a consolida și modela viitorul educației STEM în Republica Moldova.
Poliția Republicii Moldova modernizează procesele operaționale, prin digitalizarea intervențiilor la fața locului. Cu ajutorul tabletelor și echipamentelor mobile, agenții de poliție întocmesc procesele-verbale direct în teren, fără timp pierdut.
Resetarea Partidului Nostru continuă: echipa din Ocnița se extinde și își consolidează structura # PulsMedia
Renato Usatîi s-a întâlnit, duminică, cu echipa Partidului Nostru din Ocnița pentru a discuta despre consolidarea structurii organizatorice a partidului în teritoriu, despre pregătirea pentru alegerile parlamentare și despre pașii concreți pentru dezvoltarea țării.
(VIDEO) Escroci cu criptmonede, puși la pământ de polițiștii din sectorul Botanica. Au lăsat o bătrână fără zeci de mii de lei # PulsMedia
Polițiștii de la Botanica au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online.
(VIDEO) Masacru într-un restaurant din New York. 11 persoane au fost împuşcate, cel puţin trei dintre ele au murit # PulsMedia
Un nou atac armat a avut loc în cel mai mare oraş al SUA. Persoane necunoscute au deschis focul într-un restaurant din Brooklyn.
Duminică, 17 august, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, fost judecător și președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu, consideră că procedurile de pre-vetting și vetting, promovate de guvernarea PAS drept soluții pentru „curățarea” justiției, sunt neconstituționale și pun în pericol independența sistemului judecătoresc. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Subiect Incomod”, realizat de avocatul Dorin Podlisnic.
PLDM atacă în judecată decizia CEC prin care a respins includerea în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare # PulsMedia
PLDM a depus cereri către CEC prin care a solicitat includerea sa în lista partidelor cu drept de participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea a invocat faptul că și-a îndeplinit integral și în termen obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția Servicii Publice (ASP), în interiorul perioadei stabilite prin circulara comună CEC–ASP (30 iunie – 15 iulie 2025).
Moartea l-a găsit în drum spre spital, după ce s-a izbit cu motocicleta într-un copac, la Orhei # PulsMedia
Un tânăr a murit, după ce motocicleta cu care se deplasa a fost implicată într-un accident rutier. Tragedia a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 15 spre 16 august curent, în jurul orei 02:00, în localitatea Trebujeni, din raionul Orhei, susțin sursele PulsMedia.MD din cadrul IP Orhei.
Nici o zi nu a trecut... Mesaj de condoleanțe al IGSU, după ce o angajată a decedat într-un accident la Strășeni # PulsMedia
IGSU confirmă informațiile publicate de PulsMedia.MD, cu referire la surse, despre faptul că tânăra care a decedat ieri în urma accidentului de la Strășeni, care e se afla la volanul automobilului Toyota, era angajată MAI, subofițer în cadrul Orchestrei „Plai Moldovenesc” a IGSU
Un bărbat a murit, după ce tricicleta cu care se deplasa a fost lovită de un camion. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:15, pe drumul național ce traversează localitatea Valea Perjei, din raionul Cimișlia, susțin sursele PulsMedia.MD.
Procuratura Generală și Inspectoratul Control Financiar de Stat „și-au unit forțele” pentru protecția intereselor financiare ale R.Moldova, UE și partenerilor externi de dezvoltare # PulsMedia
Procuratura Generală a Republicii Moldova și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un memorandum de colaborare, având drept scop consolidarea mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând în propria gospodărie, iar medicii au alertat poliția. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, 17 august, în localitatea Mereni, din raionul Anenii Noi, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu.
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO # PulsMedia
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.
Armata lui Putin a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv. Trei morți, printre care un copil de doar doi ani # PulsMedia
Un atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv a dus la moartea a trei persoane, printre care un copil mic, şi rănirea a 17 persoane, au anunţat luni autorităţile ucrainene, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Kievului să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova.
Noi detalii despre tânăra decedată în accidentul de la Strășeni. Era membră a Orchestrei „Plai Moldovenesc” a IGSU și se căsătorise recent # PulsMedia
Au apărut noi detalii despre angajata MAI care ieri a decedat într-un accident, în urma unei manevre greșite, pe traseul Strășeni-Chișinău. Aceasta era angajată MAI, în calitate de salvatoare, și era violonistă în cadrul Orchesterei „Plai Moldovenesc” a IGSU.
Un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani, a ajuns la spitalul „San Giacomo” din Italia, după ce a fost înjunghiat sâmbătă, în urma unui conflict. Suspectul a fost reținut.
