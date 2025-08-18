Blocul ALTERNATIVA a fost înregistrat oficial în cursa electorală cu 103 candidați
Subiectul Zilei, 18 august 2025 15:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Blocul Electoral ALTERNATIVA. Lista a fost depusă oficial pe 11 august și cuprinde 103 candidați. Blocul ALTERNATIVA propune o echipă diversă, atât ca vârstă, cât și ca experiență profesională. 15 funcționari publici de rang înalt29 de […] Articolul Blocul ALTERNATIVA a fost înregistrat oficial în cursa electorală cu 103 candidați apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 5 minute
15:50
Blocul ALTERNATIVA a fost înregistrat oficial în cursa electorală cu 103 candidați # Subiectul Zilei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Blocul Electoral ALTERNATIVA. Lista a fost depusă oficial pe 11 august și cuprinde 103 candidați. Blocul ALTERNATIVA propune o echipă diversă, atât ca vârstă, cât și ca experiență profesională. 15 funcționari publici de rang înalt29 de […] Articolul Blocul ALTERNATIVA a fost înregistrat oficial în cursa electorală cu 103 candidați apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
14:50
Parlamentul și Guvernul au ignorat principiile statului de drept, recomandările Comisiei de la Veneția și au subminat credibilitatea procesului de reformă a justiției, atunci când au numit pe criterii politice noii judecători ai Curții Constituționale (CCM). Declarațiile au fost făcute de către reprezentanții Blocului ALTERNATIVA, în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc […] Articolul Blocul ALTERNATIVA: Numirile la CCM, o subminare a statului de drept apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Resetarea Partidului Nostru continuă: echipa din Ocnița se extinde și își consolidează structura # Subiectul Zilei
Renato Usatîi s-a întâlnit, duminică, cu echipa Partidului Nostru din Ocnița pentru a discuta despre consolidarea structurii organizatorice a partidului în teritoriu, despre pregătirea pentru alegerile parlamentare și despre pașii concreți pentru dezvoltarea țării. Liderul Partidului Nostru le-a mulțumit membrilor locali – atât celor care sunt alături de formațiune din 2014, cât și celor care […] Articolul Resetarea Partidului Nostru continuă: echipa din Ocnița se extinde și își consolidează structura apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
13:20
Bilanțul săptămânal al CNA: Condamnări, percheziții și sechestre în valoare de peste 1,2 milioane de lei aplicate pe bunuri ilicite # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat, în săptămâna precedentă, o serie de acțiuni importante pe domeniul combaterii și prevenirii corupției, în urma cărora au fost aplicate sechestre semnificative, efectuate percheziții în dosare de rezonanță și pronunțate sentințe împotriva unor persoane publice. Printre cele mai importante realizări: Un fost deputat și ambasador, cercetat de CNA și […] Articolul Bilanțul săptămânal al CNA: Condamnări, percheziții și sechestre în valoare de peste 1,2 milioane de lei aplicate pe bunuri ilicite apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând în propria gospodărie. Descoperirea macabră a fost făcută în după-amiaza zilei de ieri, 17 august, în localitatea Mereni din raionul Anenii Noi. Poliția a fost alertată de către un echipaj medical, care a sosit la fața locului, dar nu a putut decât să constate decesul, transmite subiectulzilei.md cu referire la pulsmedia.md. […] Articolul Cadavrul unei femei, găsit într-o baltă de sânge apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:30
Victoria Furtună acuză inițiativa legislativă a deputatei Efimia Bandalac ca fiind un „act de acaparare a Uniunii Avocaților” # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a anunțat că a depus o sesizare la Comisia de etică a Uniunii Avocaților pe numele deputatei PAS, Efimia Bandalac. Potrivit lui Furtună, în urma sesizării, împotriva lui Bandalac a fost deschis un dosar disciplinar. Potrivit postării, inițiativa legislativă a deputatei Efimia Bandalac, depusă la data de 9 […] Articolul Victoria Furtună acuză inițiativa legislativă a deputatei Efimia Bandalac ca fiind un „act de acaparare a Uniunii Avocaților” apare prima dată în Subiectul Zilei.
03:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că sistemul de justiție din Republica Moldova este, în prezent, mai bine pregătit să examineze dosare complexe, inclusiv pe cel al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Potrivit acestuia, evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor „începe să producă efecte”, ceea ce oferă mai multă încredere în capacitatea instanțelor. „Eu cred că […] Articolul Plahotniuc, mai aproape de extrădare: ce spune Grosu despre justiție apare prima dată în Subiectul Zilei.
15 august 2025
15:10
Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri în largul coastelor estice ale peninsulei ruse Kamceatka, a anunțat Centrul German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ), transmite Reuters. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a precizat GFZ, transmite subiectulzilei.md cu referire la digi24.ro. Duminică, 10 august, un alt seism de magnitudine șase a avut loc în […] Articolul Nou cutremur, de magnitudine 6, s-a produs în largul peninsulei Kamceatka apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Agricultura în Moldova este ca un pacient pe patul de moarte, la care cedează organ după organ, constată fermierul Serghei Ivanov, reprezentant al Partidului Nostru # Subiectul Zilei
Agricultura Republicii Moldova se află într-o stare critică, comparabilă cu un „pacient aflat pe patul de moarte”, a declarat fermierul Serghei Ivanov, reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul unui interviu la emisiunea „Agenda 28” cu Igor Cujba. Potrivit fermierului, situația actuală necesită măsuri urgente și sprijin financiar real, pentru a evita colapsul economic și social. […] Articolul Agricultura în Moldova este ca un pacient pe patul de moarte, la care cedează organ după organ, constată fermierul Serghei Ivanov, reprezentant al Partidului Nostru apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media” că ar fi dispus să preia funcția de prim-ministru al Republicii Moldova și că este încrezător că ar putea rezolva majoritatea problemelor țării în cel mult un an și jumătate. Ceban a precizat că, în cazul în care ar deveni premier, ar demisiona din […] Articolul Ion Ceban, gata să devină premier: „Sunt sigur că m-aș descurca” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat în cadrul emisiunii „Gonța Media” vizita recentă și neoficială a primarului Bucureștiului, Nicușor Dan, în Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, vizita ar fi avut un caracter electoral și a fost programată într-un moment nepotrivit, având în vedere calamitățile naturale care au afectat România. Ceban a susținut că, de fapt, […] Articolul Ion Ceban comentează vizita lui Nicușor Dan: „O manevră electorală” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Restricții de circulație în Chișinău: Trafic rutier suspendat temporar pe mai multe străzi # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău anunță că traficul rutier va fi suspendat temporar pe mai multe străzi din centrul capitalei, în perioada 15 august (ora 00:01) – 17 august (ora 12:00). Restricțiile vizează strada Vlaicu Pârcălab (segmentul cuprins între bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. 31 August 1989), precum și strada Veronica Micle (între str. […] Articolul Restricții de circulație în Chișinău: Trafic rutier suspendat temporar pe mai multe străzi apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Fostul deputat comunist și ex-ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de 450.000 de lei și l-a privat de dreptul de a deține funcții sau demnități publice timp de 12 ani. Potrivit probatoriului, în perioadele în care […] Articolul Fost deputat și ambasador, condamnat pentru îmbogățire ilicită apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta” va funcționa în regim permanent, 24 de ore din 24. Decizia a fost luată de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, cu scopul de a facilita traversarea frontierei și de a fluidiza traficul transfrontalier. Noua măsură […] Articolul Punctul de trecere „Leova–Bumbăta” va funcționa non-stop începând cu 15 august apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei # Subiectul Zilei
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 71 de ani, acuzat de omorul concubinei, comis cu deosebită cruzime. Astfel, potrivit sentinței, recent emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, bărbatul a fost recunoscut vinovat, cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 20 […] Articolul Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Denis Șova: Guvernarea nu este în stare să valorifice potențialul Republicii Moldova. Partidul Nostru propune proiecte concrete pentru dezvoltarea țării # Subiectul Zilei
Republica Moldova are un potențial enorm, pe care actuala guvernare nu este în stare să-l valorifice. Partidul Nostru are proiecte concrete pentru dezvoltarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Cu aceste proiecte, partidul va merge în fața oamenilor la alegerile parlamentare, pentru ca cetățenii să le aprecieze pe 28 septembrie. Declarația a fost […] Articolul Denis Șova: Guvernarea nu este în stare să valorifice potențialul Republicii Moldova. Partidul Nostru propune proiecte concrete pentru dezvoltarea țării apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Gimnaziul ‘Taras Șevcenko’ din Chișinău, modernizat pentru a primi mai mulți elevi, inclusiv refugiați ucraineni # Subiectul Zilei
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău, în plin proces de renovare pentru a primi mai mulți elevi, inclusiv refugiați ucraineni. Cantina, sala de sport și spațiile comune ale Gimnaziului „Taras Șevcenko” din Capitală sunt renovate pentru a îmbunătăți condițiile de studiu în noul an școlar. În prezent, instituția găzduiește 358 de elevi, dintre care 287 sunt […] Articolul Gimnaziul ‘Taras Șevcenko’ din Chișinău, modernizat pentru a primi mai mulți elevi, inclusiv refugiați ucraineni apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Mai multe publicații online din Grecia sunt cutii de rezonanță pentru propaganda rusă, după cum arată mai multe articole apărute în ultimele zile. Dezinformarea din aceste zile se bazează pe un acord de cooperare dintre România, Moldova și Ucraina. „Transformarea oficială a Moldovei într-o bază NATO, militarizarea regiunii și pregătirea pentru escaladarea din Transnistria”, titrează […] Articolul Grecia, nou front al dezinformării ruse despre Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Cernăuțeanu: „Republica Moldova, ținta unei campanii de dezinformare fără precedent pe TikTok” # Subiectul Zilei
Șeful Poliției Naționale din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul emisiunii News Hour with CNN de la Antena 3 CNN, că țara noastră se confruntă cu o campanie de dezinformare fără precedent, desfășurată în special pe platforma TikTok. Potrivit acestuia, în spatele propagandei pro-ruse s-ar afla persoane afiliate unui fost candidat la alegerile […] Articolul Cernăuțeanu: „Republica Moldova, ținta unei campanii de dezinformare fără precedent pe TikTok” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Moldovenii stabiliți în afara țării participă astăzi, 15 august, la Congresul Diasporei, ajuns la ediția a XI-a. Evenimentul are loc la Palatul Republicii din Chișinău și reunește cetățeni din diverse state pentru a discuta despre procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și despre modalitățile prin care diaspora poate contribui la dezvoltarea economică, […] Articolul La Chișinău are loc cea de-a XI-a ediție a Congresului Diasporei apare prima dată în Subiectul Zilei.
14 august 2025
17:20
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” # Subiectul Zilei
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni […] Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Legea care introduce în Codul penal articolul 180¹ privind protecția sporită a jurnaliștilor și a activității mass-mediei a fost publicată, joi, 14 august, în Monitorul Oficial. Noile prevederi vor intra în vigoare peste șase luni de la publicare, în februarie 2026, transmite subiectulzilei.md cu referire la moldpres.md. Potrivit documentului, „împiedicarea intenționată a activității mass-mediei sau a jurnalistului, în […] Articolul Legea pentru protecția jurnaliștilor, publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționată […] Articolul Funcționar public, reținut de CNA pentru mită de 1700 de euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Un tânăr de 19 ani, un băiat de 17 ani și o fată de 15 ani sunt cercetați de Poliție, fiind suspectați de distribuirea substanțelor narcotice de tip „PVP” (sare) în sectorul Centru al Capitalei. Asupra tinerilor au fost descoperite 40 de pachețele cu droguri, pregătite pentru a fi plasate în ascunzișuri pentru clienți, transmite Știri.md. […] Articolul Minori implicați în distribuirea drogurilor: Zeci de pachețele, ridicate apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, acuză formațiunea de guvernare PAS și gruparea condusă de Ilan Șor că acționează „ca un tandem”, servindu-și reciproc interesele politice. În cadrul emisiunii Rezoomat Chicu a afirmat că acțiunile publice și protestele grupării Șor duc, de regulă, la creșterea ratingului PAS: „Cum crește vizibilitatea acțiunilor grupării Șor, cum […] Articolul Chicu: „Interesele politice ale PAS și Șor se servesc reciproc” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA este deschis la colaborări cu dreapta și stânga în viitorul Parlament # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. Astfel a răspuns Ion Ceban la întrebarea despre coaliții și situația de după campania electorală. ”Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și […] Articolul Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA este deschis la colaborări cu dreapta și stânga în viitorul Parlament apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Primăria Chișinău atenționează cetățenii cu privire la un Cod Galben de incendiu cu caracter natural, valabil pentru întreg teritoriul țării, în perioada 15 – 21 august. Avertizarea a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În contextul temperaturilor ridicate, Primăria face apel la populație să ia măsuri de protecție pentru a preveni izbucnirea incendiilor: În […] Articolul Cod Galben de incendiu, valabil pentru toată țara, în perioada 15-21 august apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Primar din Florești, reținut pentru un omor comis acum 7 ani și mușamalizat cu ajutorul unui medic legist # Subiectul Zilei
Rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane. Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era exploatat prin muncă la o fermă care aparținea edilului, în respectiva funcție și la […] Articolul Primar din Florești, reținut pentru un omor comis acum 7 ani și mușamalizat cu ajutorul unui medic legist apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Victor Boicu, primarul satului Frumușica din raionul Florești, a fost reținut de poliție după ce ar fi reușit să evite legea timp de șapte ani. Acesta este acuzat că a comis o crimă gravă în propria localitate în anul 2018, faptă care abia acum a ieșit la iveală. Alături de primar, polițiștii au reținut și […] Articolul Primarul din Frumușica, reținut pentru un omor comis acum 7 ani apare prima dată în Subiectul Zilei.
13 august 2025
17:50
Primarul General al Chișinăului și președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă alături de avocatul Irina Șerban și avocatul din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații”, Ion Dragne, pe tema interdicției de intrare în România care i-a fost impusă. Potrivit lui Ion Ceban, măsura are un caracter […] Articolul Ceban acuză PAS că vrea să-l bage pe lista de sancțiuni europene apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Ion Sturza: Interdicția lui Ceban, rezultat al unei înțelegeri între Nicușor Dan și Maia Sandu # Subiectul Zilei
Ion Sturza despre interdicția lui Ion Ceban în România unde de fapt recunoaște că ar fi o înțelegere dintre Nicușor Dan și Maia Sandu.“Era și de așteptat după alegerile din România.Noua conducere este recunoscătoare Maiei Sandu.” Articolul Ion Sturza: Interdicția lui Ceban, rezultat al unei înțelegeri între Nicușor Dan și Maia Sandu apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Avocatul român Ion Dragne, care îl apără pe primarul Capitalei, Ion Ceban, consideră interdicția de intrare în România o formă de „exces de putere”. Potrivit lui Dragne, măsura este disproporționată și nu se bazează pe motive cunoscute, ceea ce reprezintă o depășire a competențelor autorităților. Pentru a contesta decizia, avocatul a demarat o procedură prealabilă […] Articolul Avocatul lui Ion Ceban acuză autoritățile române de „exces de putere” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Irina Șerban: Decizia de interdicție împotriva lui Ion Ceban este „ambiguă și fără precedent” # Subiectul Zilei
Avocata Irina Șerban a declarat că interdicția impusă primarului Capitalei, Ion Ceban, de a intra în România reprezintă o „încălcare gravă a drepturilor omului”. Potrivit avocatei, de o lună și jumătate nu se cunosc nici autoritatea care a emis decizia, nici temeiurile legale sau motivația acesteia, o situație pe care a catalogat-o drept „ambiguă și […] Articolul Irina Șerban: Decizia de interdicție împotriva lui Ion Ceban este „ambiguă și fără precedent” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia. Astfel, noua conexiune este operată începând de astăzi, de două ori pe săptămână, în fiecare zi de miercuri și duminică, oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și noi oportunități de explorare, transmite subiectulzilei.md cu referire la moldpres.md. Totodată, compania […] Articolul O companie aeriană lansează o nouă rută din Chișinău către Polonia apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Arhitectul din cadrul primăriei Comrat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii Cahul, într-un dosar pornit pe fapte de trafic de influență și corupere pasivă. Acesta ar fi pretins și primit bani pentru eliberarea unei autorizații de construire. Potrivit denunțătorului, arhitectul ar fi cerut bani pentru facilitarea înregistrării unui teren atribuit […] Articolul Arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, reținut pentru trafic de influență apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți # Subiectul Zilei
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți – construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și „BAM”. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, […] Articolul Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Avocatul lui Ion Ceban: „Interdicția de intrare în România este un exces de putere” # Subiectul Zilei
Avocatul Ion Dragne, din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații”, care îl reprezintă pe Primarul General, Ion Ceban, a anunțat demersurile juridice inițiate împotriva interdicției de intrare a liderului MAN în România. „Potrivit Legii contenciosului administrativ, am declanșat o procedură prealabilă – Reclamația Administrativă Prealabilă – prin care am solicitat autorității emitente să […] Articolul Avocatul lui Ion Ceban: „Interdicția de intrare în România este un exces de putere” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Chicu: Atacurile asupra lui Ceban nu vor afecta scorul electoral al Blocului ALTERNATIVA # Subiectul Zilei
Ion Chicu, lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a comentat în cadrul emisiunii „Gonța Show” sancțiunile impuse de România primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban – cap de listă al blocului. Chicu susține că măsura nu are fundament real și este parte a unui scenariu politic orchestrat de […] Articolul Chicu: Atacurile asupra lui Ceban nu vor afecta scorul electoral al Blocului ALTERNATIVA apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
O crimă șocantă a zguduit sudul Republicii Moldova. Un adolescent de 15 ani, dat dispărut săptămâna trecută, a fost găsit mort într-un râu. Potrivit Poliției, băiatul ar fi fost ucis cu o cruzime deosebită. Un tânăr de 17 ani, originar din aceeași localitate, a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de comiterea […] Articolul Primărița satului unde a fost ucis un adolescent: Victima era agresivă apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Compania australiană Strickland Metals a identificat un vast zăcămînt de aur în proiectul „Rogozna”, situat în sudul Serbiei, care ar putea schimba semnificativ peisajul exploatărilor minerale din zonă. În prezent, opt platforme de foraj lucrează continuu în proiectul „Rogozna”. Prima sondă în noul zăcămînt „Kotlovi” a ajuns la o mineralizare neîntreruptă de 277,3 metri, cu […] Articolul Un vast zăcământ de aur, descoperit în Europa apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Pentru astăzi, 13 august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,17 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,79 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire cu […] Articolul Astăzi, 13 august 2025, motorina se mai ieftinește cu șase bani apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Autoritățile din Taiwan iau toate măsurile posibile pe 12 august pentru evacuarea a sute de locuitori de pe coasta de sud-est a insulei, orientată spre Oceanul Pacific, în așteptarea taifunului „Podul” . În același timp, zonele învecinate încă nu și-au revenit după inundațiile și vîntul puternice provocate de taifunurile anterioare. În districtul estic Hualien, aproximativ […] Articolul Alertă în Taiwan: taifunul „Podul” se apropie de coasta sud-estică apare prima dată în Subiectul Zilei.
02:10
Patru vehicole electorale au șanse reale de a trece pragul viitorului Parlament al Republicii Moldova: Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, Blocul Electoral Patriotic (Dodon, Voronin, Vlah, Tarlev), Blocul Electoral Alternativa (Ceban, Stoianoglo, Chicu, Tkaciuc) și Partidul Nostru (al lui Renato Usatâi). Majoritatea cercetărilor de opinie confirmă afirmația de mai sus. Blocul Electoral Patriotic, […] Articolul EDITORIAL// OPOZIȚIA POATE SĂ-ȘI SECURIZEZE VOTURILE apare prima dată în Subiectul Zilei.
12 august 2025
17:10
Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS # Subiectul Zilei
În fața instituției penitenciare nr. 13, peste 10 mii de cetățeni au participat la un protest pașnic, cerând eliberarea Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, Svetlanei Popan, soților Irinei și Ilia Volciuc. La acțiune s-au alăturat locuitori din întreaga țară, în ciuda filtrelor de poliție și a tentativelor forțelor de ordine de a reține protestatarii pe drum. […] Articolul Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Blocul ALTERNATIVA prezintă planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat […] Articolul Blocul ALTERNATIVA prezintă planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 13 august. Astfel, litrul de benzină se va menține a treia zi la rând la prețul de 23,17 lei. Motorina se va ieftini cu șase bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 19,79 lei/litru. Articolul Motorina se ieftinește. Cât va costa benzina mâine, 13 august apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Codul rutier se schimbă în Grecia. Amenzile cresc până la 8.000 de euro. Măsurile, valabile și pentru turiști # Subiectul Zilei
Începând din septembrie, Grecia va aplica sancțiuni mult mai dure pentru șoferi, în încercarea de a reduce numărul ridicat de accidente mortale pe șosele. Țara ocupă locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere, iar autoritățile spun că schimbările sunt esențiale, transmite Antena3. Noile reguli prevăd o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru […] Articolul Codul rutier se schimbă în Grecia. Amenzile cresc până la 8.000 de euro. Măsurile, valabile și pentru turiști apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # Subiectul Zilei
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi, […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în procesul de redobândire a cetățeniei române # Subiectul Zilei
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade. Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece. Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre […] Articolul Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în procesul de redobândire a cetățeniei române apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața, ieri, după ce a căzut de la înălțime pe șoseaua Hâncești din municipiul Chișinău. Victima ar fi căzut de la etajul nouă al unui bloc aflat în construcție, în timp ce efectua lucrări pe șantier. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina […] Articolul Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un bărbat a căzut de la etajul nouă apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.