VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select

Agora.md, 18 august 2025 15:50

VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 5 minute
15:50
VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select Agora.md
15:50
Marea Dictare Națională: Peste 2.000 de locuri prevăzute în băncile din PMAN. Începe înscrierea Agora.md
Acum 2 ore
13:50
PLDM contestă decizia prin care a fost refuzat pentru alegeri. CEC: Nu am primit nici contestație și nicio chemare în judecată Agora.md
13:50
„Moldovagaz” va aproviziona cu gaze raioanele din stânga Nistrului până la sfârșitul lunii martie 2026 Agora.md
13:50
Mai mulți locuitori din capitală vor rămâne, timp de cinci zile, fără apă caldă Agora.md
Acum 4 ore
13:40
PLDM merge în instanță. Contestă decizia CEC prin care a fost exclus din lista partidelor care pot participa la alegeri Agora.md
13:30
Munte împărțit în două pentru construcția unei autostrăzi: inginerii chinezi sfidează realitatea Agora.md
13:10
Regresul mărcilor chinezești de mașini: Unde este problema? Agora.md
13:10
Vitezomani, în stare de ebrietate sau fără revizie tehnică. 4.700 de șoferi, sancționați într-un singur weekend Agora.md
12:40
Fondul german de ajutorare a victimelor nazismului, declarat „indezirabil” în Rusia Agora.md
12:10
Atac cu drone asupra Harkovului: șapte morți și 20 de răniți (UPDATE) Agora.md
12:00
Doi bărbați, reținuți de oamenii legii după ce ar fi ademenit o pensionară și i-ar fi luat 100.000 de lei (VIDEO) Agora.md
Acum 6 ore
11:40
Transportatorii contestă mai multe amenzi aplicate la protestul din fața Delegației UE Agora.md
11:10
Zeci de mii de protestatari s-au adunat la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Gaza Agora.md
11:10
Start sezonului de vânătoare. Reguli la frontieră: Fă împușcături noaptea și la distanță de un km de graniță Agora.md
09:50
Zelenski, la Washington împreună cu liderii europeni. Trump exclude aderarea Ucrainei la NATO Agora.md
Acum 8 ore
09:40
Atac cu drone asupra Harkovului: cinci morți și 20 de răniți (UPDATE) Agora.md
09:10
Atac cu drone asupra Harkovului: patru morți și 18 răniți Agora.md
Acum 24 ore
18:50
Două partide și un bloc la CEC: PL, NOI și BUN cer înregistrarea candidaților la scrutinul din septembrie Agora.md
18:20
Pompierii revin din misiunea în Grecia: 200 de ore de intervenție și peste 30 de alerte în incendii de vegetație (FOTO) Agora.md
17:00
Zelenski la Bruxelles, înainte de vizita în SUA. Ursula von der Leyen: Ucraina trebuie să devină un „arici de oțel”, imposibil de înghițit (LIVE) Agora.md
16:50
Accident pe traseul Chișinău–Ungheni: O manevră de întoarcere s-a soldat cu un deces (VIDEO) Agora.md
16:40
Zelenski, despre negocierile de aderare: Nu poate exista o divizare între Ucraina și Moldova Agora.md
16:00
Președintele Ucrainei, la Bruxelles înainte de vizita în SUA. Declarații după discuția cu Ursula von der Leyen (LIVE) Agora.md
Ieri
15:00
Zelenski merge la Washington cu sprijin european: Liderii UE și NATO îl însoțesc la întâlnirea cu Trump Agora.md
13:50
PeScurt // Plus trei candidați. Lista candidaților PAS la funcția de deputat, pentru alegerile din 28 septembrie, a fost modificată. Partidul a inclus trei nume noi. Agora.md
13:40
Protestul neautorizat organizat de echipa „Șor” s-a lăsat cu 69 de persoane conduse la poliție și zeci de procese verbale Agora.md
12:50
Partidele din BEP, cu protest în fața Parlamentului. Igor Grosu: Numirile la Curtea Constituționale sunt legale Agora.md
11:40
Parlament: Judecătorii Curții Constituționale depun jurământul pe fundalul huiduielilor opoziției și cu aplauze PAS (FOCUS) Agora.md
11:10
CEC: Patru partide, inclusiv cel condus de Victoria Furtună, cer înregistrarea pentru alegerile parlamentare Agora.md
09:40
A cincea noapte de proteste în Serbia. Oamenii acuză guvernarea de corupție după ce gara din Novi Sad s-a prăbușit Agora.md
16 august 2025
20:00
Hai să ne înțelegem... că e ilegal. Alexandru Tănase: Corupția electorală e ca vânzarea de rinichi în Turcia Agora.md
19:10
„Trebuiți uciși voi”. Echipa AGORA, agresată la protestul neautorizat organizat de susținătorii lui Șor (VIDEO) Agora.md
18:30
Protest cu mascote la Gara Feroviară: Pikachu, Labubu și Pokemon reținuți de poliție în timpul manifestației organizate de susținători ai lui Șor (VIDEO) Agora.md
17:40
Peste 320 de persoane decedate în Pakistan, în urma inundațiilor provocate de musoni (VIDEO) Agora.md
16:20
Mai multe persoane s-au adunat în fața Gării Feroviare, la protestul anunțat de Șor. Poliția: „Vă rugăm să părăsiți zona. În caz contrar, vom aplica forța fizică” (LIVE) Agora.md
16:00
PeScurt // Mobilizare la „protest pe termen nelimitat”. Mai mulți cetățeni au primit mesaje pe Telegram, prin care sunt îndemnați să iasă la protestul neautorizat al grupului Șor. Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Mai multe persoane s-au adunat în fața Gării Feroviare, la protestul anunțat de Șor. Poliția: „Vă rugăm să părăsiți zona. În caz contar, vom aplica forța fizică” (LIVE) Agora.md
14:10
Căsătoriile și nașterile în rândul tinerilor, în scădere. Femeile se căsătoresc și devin părinte mai devreme decât bărbații Agora.md
14:00
„Rusia nu poate avea drept de veto asupra aderării Ucrainei la UE și NATO”. Declarație comună a liderilor europeni, după summitul Putin-Trump Agora.md
13:10
Melania Trump i-a scris o scrisoare lui Putin despre copiii ucraineni răpiți Agora.md
12:30
Liverpool o învinge pe Bournemouth în meciul de deschidere al noului sezon de Premier League Agora.md
12:10
Căsătoriile și nașterile în rândul tinerilor, în scădere. Femeile se căsătoresc și devin mame mai devreme decât bărbații Agora.md
11:30
PeScurt // Mai multe echipaje de poliție au fost observate astăzi, 16 august, pe traseele naționale. Potrivit internauților, care au publicat imagini video pe rețelele sociale, unele microbuze și autoturisme sunt trase pe dreapta, iar pasagerii sunt întrebați despre scopul deplasării. Agora.md
11:10
Zelenski anunță o vizită la Washington după summitul Putin-Trump: „Susținem o întâlnire trilaterală Ucraina–SUA–Rusia” Agora.md
10:40
Fiul lui Veaceslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania într-un dosar de trafic de droguri Agora.md
10:10
Protest matinal la Gara Feroviară, încheiat cu rețineri: Poliția a intervenit înainte de începerea acțiunii anunțate de susținătorii lui Șor (FOTO, VIDEO) Agora.md
10:00
Protest matinal la Gara Feroviară, încheiat cu rețineri: Poliția a intervenit înainte de începerea acțiunii anunțate de susținătorii lui Șor (FOTO) Agora.md
09:20
Trump și Putin încheie summitul din Alaska fără un acord de încetare a focului în Ucraina Agora.md
00:30
Soroca: Naștere la domiciliu, la cinci minute după intervenția ambulanței Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.