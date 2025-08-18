Democrații moderni Foca și Cebotari, însoțiți de Fadei Nagacevschi, a depus actele la CEC
TVR Moldova, 18 august 2025 15:30
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, la Comisia Electorală Centrală lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. Formațiunea respectivă se declară o descendentă din Partidul „Pro-Moldova”, condus de Andrian Candu, finul lui Vladimir Plahontiuc.
• • •
Acum 5 minute
15:40
Cinci miliarde de lei vor fi investiți în economia Republicii Moldova prin programul 373 # TVR Moldova
Peste 800 de antreprenori din Republica Moldova au beneficiat de finanțare prin Programul guvernamental 373. Creditele depășesc 3,4 miliarde de lei și au generat investiții în economia națională de peste 5 miliarde de lei. Datorită finanţării, peste 12.000 de oameni şi-au găsit un loc de muncă.
Acum 10 minute
15:30
Acum 30 minute
15:20
Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru agresarea unui polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.
15:10
Scolile din Chişinău sunt în pregătiri pentru noul an şcolar. În 73 de instituţii se fac lucrări de reparaţii iar primaria a alocat aproape 30 de milioane de lei. Se repară blocuri alimentare, instalatii sanitare, săli de sport sau sistemele de încălzire.
Acum 2 ore
14:40
Peste două mii de persoane sunt așteptate să participle la ediția din acest an, care va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale. Înscrierea se poate face prin completarea unui formular pe pagina Ministerului Educației. Sunt așteptate persoane de toate vârstele care vor să-și testeze competențele de scriere corectă în limba română. Evenimentul este organizat sub egida Președinției R.Moldova.
14:40
Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență, a decedat # TVR Moldova
„Am aflat cu tristețe despre trecerea în neființă a lui Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență", transmite Președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-o postare pe Facebook.
14:40
Avionul lui Putin a fost alimentat cu cash în Alaska. Cât a costat călătoria spre Rusia? # TVR Moldova
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat publicației NBC. Potrivit oficialului american, acesta este un exemplu al modului în care Rusia se confruntă zilnic cu consecințele unor „sancțiuni foarte dure”.
14:20
Aderarea la Uniunea Europeană în tandem cu Republica Moldova reprezintă una dintre garanțiile de securitate necesare Ucrainei. O aderare separată nu ar face decât să demonstreze că Europa nu este unită, a avertizat Volodimir Zelenski.
14:00
O femeie în vârstă de 76 de ani a fost ademenită într-o schemă ilegală de investiții online, fiind determinată să transfere peste 100.000 de lei, în valută străină. Pe acest caz au fost identificați și reținuți doi bărbați.
14:00
Maia Sandu: Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru a cere retragerea trupelor ruse # TVR Moldova
Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul său în cazul în care va apărea o asemenea oportunitate, a spus președinta Maia Sandu într-un interviu pentru Euronews. Întrebarea care preocupă șefa statului este cum să convingă Kremlinul să își retragă militarii de pe teritoriul din stânga Nistrului.
Acum 4 ore
13:40
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), disponibilă prin intermediul platformei online eVMS.md, în intervalul 18 – 27 august 2025. Aceasta este a doua din cele trei sesiuni planificate pentru trimestrul III al anului curent.
13:10
Un bărbat în vârstă de 72 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în seara zilei de duminică, 17 august, în localitatea Valea Perjei, din raionul Cimișlia.
13:00
Oana Țoiu: Nu poate fi acceptabil ca o țară din Schengen să nu fie și în programul Visa Waiver # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, va face o vizită în Statele Unite, în cadrul căreia, vor fi abordate două teme majore: pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan în SUA pentru începutul anului viitor și accederea României în programul Visa Waiver. În ceea ce privește Visa Waiver, Oana Țoiu a dat asigurări că se lucrează pe toate palierele și că, dincolo de schimbarea de paradigmă a noii administrații, „parteneriatul nostru strategic este unul puternic și este unul care va duce la reincluderea României în programul Visa Waiver”.
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat S.A. Moldovagaz, întreprindere cu capital majoritar rusesc, în calitate de entitate de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025 - 31 martie 2026. Agenția subliniază că decizia vine pe fundalul încetării, de la 1 septembrie, a licenței de furnizare deținută de Moldovagaz și are caracter temporar și tranzitoriu, fiind propusă de Ministerul Energiei și coordonată cu Biroul Politici de Reintegrare.
12:40
PLDM dă CEC în judecată pentru că nu a fost inclus în lista formațiunilor pentru parlamentare # TVR Moldova
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) informează că acționează în judecată Comisia Electorală Centrală (CEC) pe motiv că formațiunea politică nu a fost inclusă în lista partidelor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
12:30
Poliția Republicii Moldova trece la digitalizarea intervențiilor la fața locului. Angajații poliției vor întocmi procesele-verbale direct pe teren, cu ajutorul tabletelor și echipamentelor mobile.
12:10
Acum 6 ore
11:40
Cadavrul unei femei de 58 de ani a fost găsit în curtea gospodăriei sale din Mereni, raionul Anenii Noi, potrivit Studio-L.
11:40
Moda se schimbă constant, dar câteva combinații rămân preferate de toată lumea. În topul acestora se află blugii și cămașa: o alegere simplă, practică și ușor de personalizat, potrivită pentru femei şi bărbați indiferent de stil sau vârstă.
11:20
În timp ce ochii comunității internaționale se îndreaptă către negocierile de la Casa Albă, una dintre cele mai sensibile teme care va fi abordată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este perspectiva cedării unor teritorii strategice pentru a obține pacea în Ucraina. Conform unor surse apropiate discuțiilor diplomatice, Vladimir Putin ar fi cerut ca Ucraina să cedeze regiunile Donețk și Luhansk, situate în regiunea industrială Donbas, ca pre-condiție pentru încetarea conflictului.
11:20
Alături de Republica Moldova: Alianța pentru Adevăr și Libertate – Conferința 18 august, București # TVR Moldova
Alianţa și Repatriot organizează, luni, o conferință despre valul tot mai agresiv – alimentat de Rusia – de dezinformare, război hibrid și infiltrare ideologică împotriva României și a R. Moldova. Este nevoie de un răspuns ferm din partea celor care cred în libertate, suveranitate, democrație și în alianța euro-atlantică în România și Republica Moldova.
11:00
În timp ce ochii comunității internaționale se îndreaptă către negocierile de la Casa Albă, una dintre cele mai sensibile teme care va fi abordată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este perspectiva cedării unor teritorii strategice pentru a obține pacea în Ucraina. Conform unor surse apropiate discuțiilor diplomatice, Vladimir Putin ar fi cerut ca Ucraina să cedeze provinciile Donețk și Luhansk, situate în regiunea industrială Donbas, ca precondiție pentru încetarea conflictului.
10:40
Reacția lui Zelenski la condițiile impuse de Trump Ucrainei: „Pacea trebuie să fie durabilă” # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a răspuns lui Donald Trump că împărtășește dorința puternică de a pune capăt războiului, dar acest lucru nu trebuie să se întâmple la fel ca în 2014 și 1994, condiții care au favorizat Rusia în războiul declanșat în 2022.
10:30
10:10
Peste 4700 de de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere au fost fixate de către polițiști în weekend.
Acum 8 ore
09:40
Sezonul de vânătoare, deschis până pe 31 martie. Ce reguli sunt obligați să respecte vânătorii # TVR Moldova
Poliția de Frontieră informează că până pe 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vânătoare. Autoritățile reamintesc, în acest context, vânătorilor despre importanța respectării normelor legale.
09:00
Trump, în timp ce Zelenski și liderii UE se pregătesc pentru discuții: „Ucraina nu va intra în NATO” # TVR Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, spune că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, poate pune capăt războiului Rusiei „dacă dorește”. Într-o postare pe rețeaua lui socială The Truth, Donald Trump a exclus, de asemenea, posibilitatea de a permite Ucrainei să se alăture NATO sau de a recuceri Crimeea ocupată de Rusia, ca parte a negocierilor cu Moscova.
08:20
Europa și NATO fac scut în jurul Ucrainei. Zelenski, însoțit de lideri europeni la Casa Albă # TVR Moldova
Întâlnire crucială azi, la Casa Albă. După summitul de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, Donald Trump îl primește azi la Casa Albă pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei doi președinți vor avea întâi o întâlnire bilaterală, la ora 20.15, ora României, urmând ca apoi să aibă o întâlnire cu liderii europeni care merg la Washington alături de liderul de la Kiev.
Acum 24 ore
19:30
Spania se confruntă cu incendii de vegetație de proporții, care au mistuit deja peste 100 de mii de hectare. Autoritățile au dispus evacuarea a mii de locuitori din mai multe regiuni, în timp ce premierul a anunțat că va vizita zonele afectate.
18:50
Mai mulți tineri basarabeni stabiliți peste hotare și-au dat astăzi întâlnire la Chișinău. Ei au participat la un forum unde au discutat despre oportunitățile profesionale din Republica Moldova și au făcut schimb de experiență cu autoritățile, mai ales în procesul de integrare europeană.
17:30
Plenul Curţii Constituţionale a ales-o, duminică, pe Domnica Manole în calitate de preşedinte al Curţii Constituţionale. Acesta este al doilea mandat al Domnicăi Manole în funcția de președinte al Curții, primul a fost deținut în perioada 2020-2025.
16:50
O femeie care conducea o Toyota Auris a decedat după ce a provocat, duminică la amiază, în jurul orei 13:50, un accident pe șoseaua Chișinău-Ungheni.
16:20
Echipa de 44 de pompieri și salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) s-a întors acasă după ce a participat timp de o lună la misiuni internaționale în Grecia, în cadrul Programului European de Protecție Civilă.
Ieri
15:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge luni la Casa Albă pentru o întrevedere cu Donald Trump, iar în vizită va fi însoțit de mai mulți lideri europeni și internaționali.
13:20
Bilanțul „protestului” lui Șor: Huliganism, consum de alcool și aproape 70 de persoane sancționate # TVR Moldova
Aproape 70 de participanți la pretinsul protest, plătit, al grupului criminal Șor, organizat pe 16 august în zona Gării Chișinău, au fost reținute de poliție, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției. Oamenii legii au întocmit procese-verbale pentru corupere, încălcarea circulației rutiere, huliganism, pentru consum de alcool, stare de ebrietate și fumat în spațiul public.
12:20
Parlamentul Republicii Moldova s-a reunit astăzi în sesiune specială, unde a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale.
10:50
În ultimele 24 de ore, peste 101 mii de persoane au traversat punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, potrivit Poliției de Frontieră.
10:30
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 148 de confruntări între forțele de apărare ale Ucrainei și trupele ruse, dintre care 51 în sectorul Pokrovsk. Potrivit Ukrinform, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a prezentat actualizarea situației la ora 08:00, duminică, 17 august.
09:40
Un seism cu magnitudinea de 6 pe scara Richter a lovit duminică provincia Sulawesi, în centrul Indoneziei, potrivit agenţiei naţionale de gestionare a dezastrelor (BNPB), citată de Reuters.
08:40
ANGELINA UNGUREANU, jurnalist TVR MOLDOVA:Așa arată începutul unei călătorii pentru mii de oameni, în fiecare zi: autogări lăsate în paragină, cu pereți scorojiţi şi toalete blocate. După câţiva ani în care au fost gestionate de o companie privată, aceste obiective au revenit sub controlul statului. Procesul însă a fost anevoios și încă nu este complet finalizat. Au fost blocaje, iar pe alocuri chiar cu altercaţii între autorităţi şi fosta companie „Gările Auto Moderne.
16 august 2025
20:10
Expoziția din centrul Chișinăului: Instituțiile de forță și-au prezentat echipamentul din dotare # TVR Moldova
Sute de oameni au asistat la demonstrații și prezentări de echipamente ale Poliției, salvatorilor și pompierilor la expoziția cu genericul „În siguranță în vacanță”. Evenimentul face parte din manifestările Zilelor Diasporei, organizate în august, când mulți basarabeni din străinatate revin acasă.
19:40
Tabără de literatură la Vadul lui Vodă, organizată de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” # TVR Moldova
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” a organizat cea de-a 9-a ediţie a Taberei de Literatură „Leonard Tuchilatu”. Timp de cinci zile, tineri scriitori dornici să-şi perfecţioneze abilităţile au învătat și exersat noi tehnici lingvistice cu ajutorul mentorilor din România şi Republica Moldova.
19:30
Ministerul Educatiei a anuntat că sprijinul financiar în valoare de 1.000 de lei, oferit pentru fiecare copil din clasele I–IX, la începutul noului an școlar, poate fi transferat direct pe cardul părinților. Aceștia trebuie să se înregistreze pe platforma guvernamentală mcabinet.gov.md și să urmeze câțiva pași. Cei care nu posedă un card bancar vor putea ridica banii de la poștă, după data de 4 septembrie.
19:10
Igor Dodon, surprins de TVR Moldova întorcându-se de la Moscova: „Am o lecţie la Sberbank” # TVR Moldova
Liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, Igor Dodon, învinuit în dosarul „Sacoşa”, a fost surprins vineri seară pe Aeroportul Internațional Chişinău. El a confirmat că se întoarce din capitala Federaţiei Ruse, dar sustine că vizita a fost în scop personal, cu familia. Alţi trei politicieni din opoziţia pro-rusă de la Chişinău s-au întors și ei recent din Federaţia Rusă, dar au negat că au fost la Moscova.
17:20
În cazul atentatului la securitatea primarului de Stăuceni, procuratura a anunțat că, pe moment, există doi învinuiți – un bărbat și soția acestuia. Bărbatul a fost plasat în arest pentru 20 de zile, în timp ce soția acestuia este cercetată în stare de libertate. Pe 14 august, suspecții au fost reținuți pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce intenționau să părăsească Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
/VIDEO/ Ce se întâmplă la „Protestul” lui Șor: Poliția a anunțat activiștii că va aplica forța # TVR Moldova
În zona Gării Chișinău, s-au adunat câteva zeci de persoane, în majoritate, femei vârstnice, pentru a participa la pretinsul protest anunțat de oligarhul fugar Ilan Șor. Poliția a informat oamenii adunați că manifestația este interzisă și că acțiunile lor sunt ilegale. Forțele de ordine au rugat persoanele adunate să părăsească zona, în caz contrar, vom fi obligate să aplice forța fizică și mijloacele speciale, conform legii.
15:00
Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a confirmat pentru TVR Moldova informația privind reținerea lui Egor Platon.
14:50
Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate de neclintit pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea teritorială se spune într-o declarație a liderilor europeni după discuția cu președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șeful de la Casa Albă a comunicat liderilor europeni rezultatele discuției pe care a avut-o cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august în Alaska.
13:30
Finul lui Plahotniuc, Andrian Candu, reia mesajul nașului său: „Uniți-vă și consolidați forțele!” # TVR Moldova
Andrian Candu, finul oligarhului Vladimir Plahotniuc, face apel către foștii săi colegi din Partidul „Pro-Moldova” să sprijine Partidul Democrat Modern din Moldova. Recent, apropiații lui Vladimir Plahotniuc - Vladimir Cebotari și Boris Foca - au anunțat că Partidul Democrat Modern din Moldova va participa la alegerile parlamenare septembrie. Anunțul celor doi a fost făcut la scurt timp după ce Vladimir Plahotniuc a făcut un apel către foștii săi colegi să răstoarne guvernul PAS.
