Democrații moderni Foca și Cebotari, însoțiți de Fadei Nagacevschi, a depus actele la CEC

Andrian Candu, finul oligarhului Vladimir Plahotniuc, face apel către foștii săi colegi din Partidul „Pro-Moldova” să sprijine Partidul Democrat Modern din Moldova. Recent, apropiații lui Vladimir Plahotniuc - Vladimir Cebotari și Boris Foca - au anunțat că Partidul Democrat Modern din Moldova va participa la alegerile parlamenare septembrie. Anunțul celor doi a fost făcut la scurt timp după ce Vladimir Plahotniuc a făcut un apel către foștii săi colegi să răstoarne guvernul PAS.