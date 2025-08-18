Dmitri Torner: Alegerile din 28 septembrie trebuie să aducă ordine în sistemul politic și democratic moldovenesc
Oficial.md, 18 august 2025 15:30
„Ceea ce s-a întâmplat duminică în Parlamentul Republicii Moldova este, fără exagerare, o scenă rușinoasă...
• • •
Acum 10 minute
15:30
15:30
Blocul Alternativa: Modul în care au depus jurământul noii judecători ai CCM provoacă dezamăgire # Oficial.md
Parlamentul și Guvernul au ignorat principiile statului de drept, recomandările Comisiei de la Veneția și..
15:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul..
Acum 30 minute
15:10
Situația bolilor infecțioase rămâne sensibilă, în săptămâna precedentă fiind raportate 597 de cazuri, în creștere..
Acum o oră
15:00
Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență, s-a stins din..
Acum 2 ore
14:10
Procuratura Ungheni anunță că un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3..
14:00
„Moldovagaz” obligată din 1 septembrie să creeze și să mențină stocuri de gaze naturale pentru regiunea transnistreană # Oficial.md
S.A. „Moldovagaz” este desemnată, prin Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, drept Entitatea de..
Acum 4 ore
13:20
Peste 2 000 de persoane sunt așteptate la ediția din anul curent a Marii Dictări Naționale # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a treia ediții..
13:10
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor..
13:10
În cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu..
13:00
Lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru Parlament a fost suplinită cu 3 noi candidați,..
13:00
Liderul CUB: Pacea în Ucraina nu trebuie să fie un acord la limita impunerii, ci să ofere securitate, predictibilitate și respect pentru suveranitate # Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că, astăzi, „la Casa Albă,..
13:00
Maia Sandu, la Forumul Național aș cadrelor didactice: „Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării” # Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a..
13:00
S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # Oficial.md
Astăzi, 18 august 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)..
12:50
Poliția investighează circumstanțele unui accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:15, în localitatea Valea..
11:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” constată cu îngrijorare că în Republica Moldova inflaţia continuă să crească, iar guvernarea contribuie la creşterea acestui indicator # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” constată cu îngrijorare că în Republica Moldova inflaţia continuă să crească,..
11:40
Polițiștii de la Botanica au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35..
Acum 6 ore
11:20
PLDM a contestat în contencios administrativ decizia CEC privind excluderea sa din lista partidelor admise la alegerile parlamentare # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a contestat în contencios administrativ decizia Comisiei Electorale Centrale..
11:20
În perioada 11 – 17 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
10:30
Ministerul Finanțelor anunță că astăzi, 18 august 2025, a început o nouă perioadă de subscriere..
10:10
Blocul electoral „Blocul Unirii Națiunii” (BUN) a depus ieri Lista unionistă pentru alegerile parlamentare din..
09:50
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de..
09:50
Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat, în săptămâna precedentă, o serie de acțiuni importante pe..
09:40
Partidul „Noua Opțiune Istorică”: Noi suntem despre și pentru o Moldovă Dreaptă, Puternică și Demnă # Oficial.md
Astăzi, Partidul „Noua Opțiune Istorică” a depus setul de acte la CEC pentru a fi..
09:40
Blocul electoral Patriotic la Ceadîr-Lunga: Toate forțele patriotice din Găgăuzia sunt unite, pregătite să lupte pentru victorie # Oficial.md
La Ceadîr-Lunga a avut loc o nouă întâlnire a liderilor Blocului Electoral Patriotic – Igor..
09:40
Au fost finanțate plățile unice la naștere, pentru îngrijirea copilului, paternale, pentru creșterea gemenilor # Oficial.md
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere,..
Acum 8 ore
08:50
Procuratura Generală și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un memorandum de cooperare # Oficial.md
La 14 august 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova și Inspectoratul Control Financiar de Stat..
08:50
Echipa ”Academia de Fotbal Radu Rebeja” a câștigat turneul național „Viitorul”. În etapa finală, echipa..
Acum 24 ore
18:20
Astăzi, 17 august 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat trei cereri de înregistrare a listei de..
16:20
Sergiu Litvinenco: Voi exercita mandatul de judecător constituțional cu responsabilitate, respect față de lege și voi asigura supremația Constituției # Oficial.md
După ce a fost numit judecător la Curtea Constituțională, Sergiu Litvinenco a spus că este..
16:00
Pompierii din Republica Moldova au încheiat misiunea internațională de stingere a incendiilor de vegetație din Grecia # Oficial.md
După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de salvatori și pompieri din..
16:00
Astăzi, 17 august 2025, Plenul Curţii Constituţionale a ales-o pe doamna Domnica Manole în calitate..
Ieri
13:10
Protest ilegal în Capitală: Au fost întocmite mai multe procese verbale cu privire la contravenții # Oficial.md
Organizația criminală “Șor” a încercat, ieri, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze..
13:10
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a organizat un protest împotriva..
13:10
Noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)..
12:00
Astăzi, în cadrul ședinței speciale a Parlamentului, convocată de președintele legislativului, Igor Grosu, cu prilejul..
11:50
Parlamentul se convoacă în sesiune specială astăzi, informează OFICIAL. Astfel, urmează să se desfășoare ceremonia..
11:20
Andrei Năstase, candidat independent la parlamentare, a anunțat decesul mamei sale – Anna Năstase, informează..
11:00
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vânătoare...
11:00
Igor Dodon: Împreună cu echipa noastră unită noi vom câștiga alegerile din toamnă, dar la anul trebuie să avem și alegeri prezidențiale anticipate # Oficial.md
La Ungheni, a avut loc o întrevedere a liderilor Blocului Electoral al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima..
10:40
Ion Ceban: Cât timp preoții și enoriașii sunt încă în biserică, pe ultima sută de metri, cei de la guvernare lucrează și astăzi, duminică – se întrunesc în ședință de Parlament # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „gospodarii de..
16 august 2025
19:50
Dmitri Torner: Rămânem cu senzația unui scepticism: summitul a prelungit status-quo-ul conflictului. Lipsa unui acord între Trump și Putin înseamnă că războiul poate continua # Oficial.md
„Toată lumea a fost, noaptea trecută, cu ochii pe Alaska, unde se aștepta un summit..
19:30
Pe parcursul zilei de astăzi, 16 august 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat cereri..
16:30
În acest weekend continuă întâlnirile comune ale liderilor Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima..
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Învinuitul în detonarea unui explozibil în adiacentul curții unui primar – plasat în arest pentru 20 de zile # Oficial.md
Procurorii din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău anunță că urmare a demersului înaintat în..
14:30
Guvernul organizează un concert în Piața Marii Adunări Naționale de Ziua Independenței Republicii Moldova. „Ce..
14:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, participanti ai Taberei de limbă română de la Iași # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a salutat, la Președinție, pe elevii din comunitățile minoritare etnice..
13:50
10:50
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila..
10:40
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
