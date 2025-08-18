Coliziunea în lanț de la Orhei. Fetița de 6 anișori a murit la spital

15:20

Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Vlad Cebotari, susține că a decis să revină în viața politică, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova nu poate rămâne așa. Acesta se arată mirat de faptul că actuala guvernare pare să alunge intenționat din țară marile companii, investitorii, tinerii, fapt care a slăbit considerabil statul.