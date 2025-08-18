Coliziunea în lanț de la Orhei. Fetița de 6 anișori a murit la spital
PulsMedia, 18 august 2025 14:10
Una dintre cele patru persoane, victime ale accidentului în lanț, care s-a produs vineri, 15 august, în apropiere de localitatea Ivancea din raionul Orhei, a decedat la spital, susțin sursele PulsMedia.MD.
• • •
Alte ştiri de PulsMedia
Acum 5 minute
14:20
UPDATE // La spital a murit tânărul de 22 de ani, care se afla la volanul automobilului de marca Nissan, ci nu fetița de șase ani, așa cum s-a scris anterior.
Acum 10 minute
14:10
Una dintre cele patru persoane, victime ale accidentului în lanț, care s-a produs vineri, 15 august, în apropiere de localitatea Ivancea din raionul Orhei, a decedat la spital, susțin sursele PulsMedia.MD.
Acum 30 minute
14:00
Partidul Democrat Modern din Moldova a depus la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # PulsMedia
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, 18 august, lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. La CEC s-au prezentat președintele PDMM, Boris Foca, fondatorul formațiunii, Vlad Cebotari, și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi.
14:00
(VIDEO) Tânăr din R. Moldova, prins spre frontieră după ce a furat 4.200 de euro la București. A lovit și o mașină într-o benzinărie # PulsMedia
Un bărbat de 26 de ani, cetățean moldovean, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce a sustras o borsetă cu bani, acte și bunuri personale dintr-un autoturism aflat într-o stație de alimentare din Sectorul 2.
13:50
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, un eveniment la care sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023.
Acum o oră
13:40
(VIDEO) Un avion a încercat o aterizare forțată și a căzut pe un teren de golf, în Australia # PulsMedia
Doi bărbați de 50 de ani au scăpat doar cu răni ușoare după ce avionul lor s-a prăbușit în urma unei aterizări de urgență pe un teren de golf din orașul australian Sydney.
13:30
Maia Sandu, la Forumul Național aș cadrelor didactice: „Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării” # PulsMedia
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a reunit, la Chișinău, sute profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri. Președinta Maia Sandu le-a mulțumit dascălilor pentru dăruire, curaj și pentru credința că educația schimbă vieți și a accentuat rolul important pe care îl au la viitorul țării noastre.
13:30
Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # PulsMedia
Astăzi, 18 august 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat S.A. „Moldovagaz” în calitate de entitate de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025-31 martie 2026.
13:30
Trimis special al Moscovei: Rusia are dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina din partea Occidentului # PulsMedia
Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.
Acum 2 ore
13:20
În weekend, polițiștii au depistat 63 de participanți la trafic – de la șoferi, la bicicliști sau chiar conducători de motocultoare – care conduceau în stare de ebrietate.
13:20
Vicepreședinte PAS, Vladimir Bolea, vrea ca și polițiștii să treacă prin procedura de vetting # PulsMedia
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vicepreședinte PAS consideră că și polițiștii, de rând cu judecătorii și procurorii, trebuie să treacă vettingul. Cel puțin așa a declarat politicianul, la emisiunea 7 zile de la Cinema1.
13:10
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că plecările din alte formațiuni politice și aderarea la Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) vor continua.
13:00
(VIDEO) Peste 25 mii de copii au beneficiat de odihnă în tabere și activități estivale în cadrul programelor educaționale desfășurate de APL Chișinău # PulsMedia
Primăria Municipiului Chișinău a organizat, prin programele sale educaționale, sociale și culturale, o gamă largă de tabere și activități estivale care au oferit copiilor din Capitală, dar și celor din diaspora și refugiați, oportunități de învățare, dezvoltare și recreere.
12:50
(VIDEO) Protest la sediul Ministerului Afacerilor Interne: „Unde vă este onoarea, ofițeri” # PulsMedia
Mai mulți cetățeni, simpatizanți ai condamnatului fugar Ilan Șor, au protestat la MAI, împotriva „abuzurilor” ofițerilor.
12:40
(FOTO) Accidentul de la Cimișlia. Tricicleta nu era dotată cu lumini, iar conducătorul acesteia nu purta vestă reflectorizantă # PulsMedia
Poliția națională confirmă și vine cu noi detalii cu referire la accidentul care a avut loc noaptea trecută, în localitatea Valea Perjei, soldat cu decesul unui conducător al unei treciclete, despre care a scris PulsMedia.MD cu referire la surse.
12:40
(FOTO) Accident violent în Bender. Un tânăr grăbit și beat a ajuns cu mașina într-o farmacie # PulsMedia
Un șofer de 19 ani, aflat la volanul unui automobil de model Toyota, a intrat într-o farmacie duminică seara, 17 august, în Bender. Din rezultatele preliminare, acesta se afla în stare de ebrietate.
12:30
Fadei Nagacevschi și-a găsit un nou partid, după ce zilele trecute a părăsit formațiunea lui Ion Chicu # PulsMedia
Fostul vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, și-a găsit o nouă echipă. La câteva zile după ce l-a părăsit pe Ion Chicu, fostul ministru al Justiției a apărut la Comisia Electorală Centrală alături de conducerea Partidul Democrat Modern (PDM), care ar fi strâns rândurile la îndemnul lui Vlad Plahotniuc.
Acum 4 ore
12:20
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vânătoare. Pentru asigurarea securității frontierei de stat și desfășurarea activităților de vânătoare în condiții sigure, Poliția de Frontieră recomandă respectarea mai multor reguli.
12:10
Ceban, glume la adresa vizitei lui Nicușor Dan la Chișinău: ”Poate să vină și pe 1 septembrie, apoi la Ziua Asistentului Social, după la Ziua Bătrâneilor” # PulsMedia
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat ironic venirea președintelui României, Nicușor Dan, anunțată pentru 31 august în capitala Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „Gonța Media”, edilul a spus: „El poate să vină și pe 1 septembrie, să meargă la școală, apoi la Ziua Asistentului Social, după la Ziua Bătrâneilor”.
12:00
Peste 120 de profesori și mentori de robotică din toată țara s-au reunit la „Forumul profesorilor de robotică” organizat de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” și Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia. Evenimentul a creat un cadru de schimb de bune practici și de pregătire pentru sezonul competițional 2025–2026, cu scopul de a consolida și modela viitorul educației STEM în Republica Moldova.
11:50
Poliția Republicii Moldova modernizează procesele operaționale, prin digitalizarea intervențiilor la fața locului. Cu ajutorul tabletelor și echipamentelor mobile, agenții de poliție întocmesc procesele-verbale direct în teren, fără timp pierdut.
11:50
Resetarea Partidului Nostru continuă: echipa din Ocnița se extinde și își consolidează structura # PulsMedia
Renato Usatîi s-a întâlnit, duminică, cu echipa Partidului Nostru din Ocnița pentru a discuta despre consolidarea structurii organizatorice a partidului în teritoriu, despre pregătirea pentru alegerile parlamentare și despre pașii concreți pentru dezvoltarea țării.
11:40
(VIDEO) Escroci cu criptmonede, puși la pământ de polițiștii din sectorul Botanica. Au lăsat o bătrână fără zeci de mii de lei # PulsMedia
Polițiștii de la Botanica au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online.
11:30
(VIDEO) Masacru într-un restaurant din New York. 11 persoane au fost împuşcate, cel puţin trei dintre ele au murit # PulsMedia
Un nou atac armat a avut loc în cel mai mare oraş al SUA. Persoane necunoscute au deschis focul într-un restaurant din Brooklyn.
11:30
Duminică, 17 august, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
11:20
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, fost judecător și președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu, consideră că procedurile de pre-vetting și vetting, promovate de guvernarea PAS drept soluții pentru „curățarea” justiției, sunt neconstituționale și pun în pericol independența sistemului judecătoresc. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Subiect Incomod”, realizat de avocatul Dorin Podlisnic.
11:00
PLDM atacă în judecată decizia CEC prin care a respins includerea în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare # PulsMedia
PLDM a depus cereri către CEC prin care a solicitat includerea sa în lista partidelor cu drept de participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea a invocat faptul că și-a îndeplinit integral și în termen obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția Servicii Publice (ASP), în interiorul perioadei stabilite prin circulara comună CEC–ASP (30 iunie – 15 iulie 2025).
10:50
Moartea l-a găsit în drum spre spital, după ce s-a izbit cu motocicleta într-un copac, la Orhei # PulsMedia
Un tânăr a murit, după ce motocicleta cu care se deplasa a fost implicată într-un accident rutier. Tragedia a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 15 spre 16 august curent, în jurul orei 02:00, în localitatea Trebujeni, din raionul Orhei, susțin sursele PulsMedia.MD din cadrul IP Orhei.
10:30
Nici o zi nu a trecut... Mesaj de condoleanțe al IGSU, după ce o angajată a decedat într-un accident la Strășeni # PulsMedia
IGSU confirmă informațiile publicate de PulsMedia.MD, cu referire la surse, despre faptul că tânăra care a decedat ieri în urma accidentului de la Strășeni, care e se afla la volanul automobilului Toyota, era angajată MAI, subofițer în cadrul Orchestrei „Plai Moldovenesc” a IGSU
Acum 6 ore
10:20
Un bărbat a murit, după ce tricicleta cu care se deplasa a fost lovită de un camion. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:15, pe drumul național ce traversează localitatea Valea Perjei, din raionul Cimișlia, susțin sursele PulsMedia.MD.
09:20
Procuratura Generală și Inspectoratul Control Financiar de Stat „și-au unit forțele” pentru protecția intereselor financiare ale R.Moldova, UE și partenerilor externi de dezvoltare # PulsMedia
Procuratura Generală a Republicii Moldova și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un memorandum de colaborare, având drept scop consolidarea mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.
09:00
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând în propria gospodărie, iar medicii au alertat poliția. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, 17 august, în localitatea Mereni, din raionul Anenii Noi, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu.
08:40
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO # PulsMedia
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.
08:40
Armata lui Putin a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv. Trei morți, printre care un copil de doar doi ani # PulsMedia
Un atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv a dus la moartea a trei persoane, printre care un copil mic, şi rănirea a 17 persoane, au anunţat luni autorităţile ucrainene, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Kievului să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova.
08:30
Noi detalii despre tânăra decedată în accidentul de la Strășeni. Era membră a Orchestrei „Plai Moldovenesc” a IGSU și se căsătorise recent # PulsMedia
Au apărut noi detalii despre angajata MAI care ieri a decedat într-un accident, în urma unei manevre greșite, pe traseul Strășeni-Chișinău. Aceasta era angajată MAI, în calitate de salvatoare, și era violonistă în cadrul Orchesterei „Plai Moldovenesc” a IGSU.
Acum 8 ore
08:10
Un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani, a ajuns la spitalul „San Giacomo” din Italia, după ce a fost înjunghiat sâmbătă, în urma unui conflict. Suspectul a fost reținut.
08:00
Maia Sandu la EuroNews: „Avem informații despre încercări de corupere alegătorilor din diaspora” # PulsMedia
Trecem printr-o perioadă periculoasă, în care se încearcă răsturnarea ordinii mondiale și redesenarea hotarelor țării, susține președinta Republicii Moldova. În contextul alegerilor parlamentare din toamnă, Maia Sandu a avertizat că rezistența față de presiunile Rusiei face din Moldova „un element de stabilitate în regiune.”
Acum 24 ore
19:40
Witkoff: Putin a acceptat garanţii de securitate pentru Ucraina din partea SUA şi a făcut concesii privind ”schimburile de teritorii” # PulsMedia
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost de acord să includă ”garanţii de securitate solide” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui posibil acord de pace, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, într-un interviu pentru CNN.
19:30
Kuweit: 67 de persoane arestate pentru producerea ilegală de alcool, după moartea a 23 de oameni # PulsMedia
Autorităţile din Kuweit au arestat 67 de persoane acuzate că au produs şi distribuit băuturi alcoolice fabricate ilegal, care au provocat moartea a 23 de persoane în ultimele zile, a anunţat Ministerul de Interne, transmite Reuters.
16:40
UPDATE // Potrivit surselor PulsMedia.MD, tânăra de 24 de ani, la volanul automobilului Toyota, care a decedat la spital, ar fi angajată a Inspectoratului General pentru Situații Urgente al MAI.
16:30
Poliția stabilește circumstanțele unui accident rutier, produs astăzi, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, cu implicarea a două unități de transport și soldat cu victime.
15:50
(VIDEO) Deputatul PAS, Boris Marcoci, în Parlament ca la ușa cortului: „Ce e cu pornografia asta? Să le rupem în ch**da mă-sii” # PulsMedia
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate s-a arătat deranjat de afișele opoziției din Parlament cu „CC nu este a voastră” și „Curtea Constituțională este a poporului”. „Ce e cu pornografia asta? Se poate să le rupem ca în ultima zi?”, a spus acesta, potrivit unui videoclip postat pe rețele.
15:50
Plenul Curţii Constituţionale a ales-o astăzi pe Domnica Manole în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale.
15:40
Partidul „Partidul Acțiune și Solidaritate” a suplinit lista formațiunii cu trei candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba despre Adrian Cheptonar, Mihai Șevciuc și Elena Josan.
15:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evitat să spună cu cine va forma PAS blocuri sau alianțe în viitorul parlament. În cadrul „Podcastului Lorenei”, Grosu a spus că PAS nu va dezvălui în prezent cu cine va forma blocuri electorale sau alianțe, informează MOLDPRES.
15:30
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.
15:20
Judecătorii Curții Constituționale Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc în cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului, organizate astăzi.
15:20
(VIDEO) Liderul PDMM despre revenirea în politică: „Nu pot să-mi dau seama cum poți rămâne indiferent față de aceste procese” # PulsMedia
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Vlad Cebotari, susține că a decis să revină în viața politică, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova nu poate rămâne așa. Acesta se arată mirat de faptul că actuala guvernare pare să alunge intenționat din țară marile companii, investitorii, tinerii, fapt care a slăbit considerabil statul.
Ieri
19:40
Maia Sandu, i-a salutat, la Președinție, pe elevii din comunitățile minoritare etnice din țara noastră, care vor participa la Tabăra de vară de limbă română, desfășurată la Iași.
19:40
Premierul Dorin Recean, la expoziția „În siguranță în vacanță”: „Moldova crește prin oameni uniți de grija pentru comunitate și viitorul copiilor noștri” # PulsMedia
Programul Zilelor Diasporei a continuat, în Piața Marii Adunări Naționale, cu expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. La evenimentul cu genericul „În siguranță în vacanță”, organizat de Guvern, a participat prim-ministrul Dorin Recean.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.