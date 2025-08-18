Generatoare cu probleme la vamă. Statul a încasat peste 50 000 lei suplimentar
TV Nord, 18 august 2025 14:00
Funcționarii vamali au identificat mai multe neconformități în declarațiile vamale de import, ceea ce a dus la încasarea suplimentară a unor drepturi de import. Astfel, la Postul Vamal Bălți (PVI), în urma analizei de risc, a fost supusă controlului documentar și fizic o declarație vamală pentru importul unui lot de generatoare de curent electric.
• • •
/VIDEO/ Atac devastator la Harkov, după discuțiile Putin – Trump: o familie întreagă, ucisă de drone rusești # TV Nord
În noaptea precedentă desfășurării discuțiilor de pace de la Washington, Federația Rusă a lansat un atac devastator cu 88 de drone, cel mai afectat a fost orașul Harkov, unde sunt raportate șapte victime. O familie întreagă, formată din mamă, tată, o copilă de un an și jumătate, un adolescent de 16 ani și bunica, și-a pierdut viața.
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță organizarea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, eveniment programat pentru 31 august 2025, de la ora 9:00, în Piața Marii Adunări Naționale. Manifestarea este dedicată Zilei Limbii Române și va reuni peste 2000 de participanți, de patru ori mai mulți decât la prima ediție.
Astăzi, 18 august 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis ca S.A. „Moldovagaz" să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026. Măsura are caracter temporar și tranzitoriu, fiind propusă de Ministerul Energiei și coordonată cu Biroul politici de reintegrare.
Pompierii din Republica Moldova au revenit acasă după ce au încheiat o misiune internațională de stingere a incendiilor de vegetație în Grecia, desfășurată timp de 30 de zile. Echipa, formată din 44 de salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a acționat în perioada 15 iulie – 15 august 2025 în zonele afectate.
Statele membre ale Uniunii Europene sunt nevoite să-și cedeze suveranitatea în favoarea instituțiilor și birocraților de la Bruxelles. Probabil acesta este cel mai răspândit fals atât în interiorul UE, cât și în afara granițelor sale. Însă acest mit poate fi demontat dacă răspundem la întrebarea: „Cine face legea la nivelul Uniunii Europene?"
/FOTO/ Șofer prins băut, motociclete ridicate și peste 20 de contravenții documentate la „Costești–Stînca” # TV Nord
Polițiștii din Rîșcani, alături de carabinieri, au desfășurat acțiuni de prevenire și control în zona bazinului „Costești–Stînca", în cadrul operațiunilor „Vehicul – Siguranța Ta", „Autobuz" și „Motociclist". În urma verificărilor: un șofer a fost prins băut, motociclete au fost ridicate și peste 20 de contravenții au fost documentate. Poliția anunță că va continua aceste acțiuni pentru siguranța cetățenilor și prevenirea accidentelor rutiere.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit duminică la Washington, unde urmează să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. La sosirea sa în capitala americană, Zelenski a declarat că își pune speranța în „forța comună a Ucrainei, a Statelor Unite și a partenerilor europeni" pentru a obliga Rusia să accepte o pace justă.
Potrivit meteorologilor, ziua de 18 august va aduce în Republica Moldova cer variabil și ploi slabe, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor ridica până la +28°C, iar minimele nocturne vor coborî până la +15°C. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +24 de grade, iar noaptea coboară până la +15 grade. În Centru, termometrele vor indica +26°C ziua și +16°C noaptea. În Sud, maximele vor atinge +28°C, iar minimele +17°C.
CEC își instruiește funcționarii pentru a gestiona riscurile electorale la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # TV Nord
Membrii și funcționarii Aparatului Comisiei Electorale Centrale (CEC), alături de președinții consiliilor electorale de circumscripție, au participat la un atelier practic dedicat gestionării riscurilor în perioada electorală, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Scopul principal al instruirii a fost consolidarea capacităților instituționale în identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor, cu accent pe cele legate de securitatea cibernetică și integritatea procesului electoral.
Potrivit meteorologilor, 17 august aduce în Republica Moldova o zi de vară autentică, cu cer senin și fără precipitații. Temperaturile maxime vor ajunge până la +33°C, iar nopțile vor aduce o ușoară răcorire, cu minime de +15°C. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +32 de grade, iar noaptea coboară până la +15 grade. În Centru, termometrele vor indica +33°C ziua și +16°C noaptea. În Sud, maximele vor atinge +33°C, iar minimele +17°C.
Un copil rătăcit, reunit cu mama sa datorită intervenției unui carabinier aflat în afara serviciului # TV Nord
Un carabinier din cadrul Direcției regionale „Nord" a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) a dat dovadă de vigilență și spirit civic chiar și în timpul liber. În această după-amiază, aflat în zona Pieței Centrale din municipiul Bălți, acesta a observat un copil nesupravegheat și a alertat imediat colegii săi. În urma măsurilor operative întreprinse, carabinierii au reușit să-l reunească pe copil cu mama sa.
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor avea, în următorii ani, acces la servicii publice mai bune, drumuri modernizate, obiective turistice atractive și condiții îmbunătățite pentru dezvoltarea economică. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a anunțat, astăzi, rezultatele Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, aprobate de Consiliul Național de Dezvoltare Regională. 87 de proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în localitățile din toată țara.
Zelenski merge luni la Washington. Ce le-a spus Trump liderilor europeni după întâlnirea cu Putin # TV Nord
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, merge luni la Washington pentru a avea o întâlnire cu omologul său american Donald Trump. Anunțul a fost făcut de Zelenski pe pagina sa de Facebook. „Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington pentru a discuta toate detaliile ce ține de încheierea acestui război. Sunt recunoscător pentru invitație.", a declarat Zelenski. Între timp, Donald Trump le-a spus liderilor europeni după întâlnirea cu Putin că Rusia ar putea să-și retragă trupele din Ucraina în 100 de zile.
100 de tineri din Republica Moldova, Armenia Ucraina și alte țări ale Parteneriatului Estic, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, precum și ai structurilor europene, instituțiilor publice și partenerilor internaționali, au participat ieri la Conferința Internațională a Tineretului organizată în cadrul Festivalului Tineretului 2025. Evenimentul a oferit un spațiu de dialog și schimb de idei despre viitorul tinerilor din regiune.
/FOTO/ Protest cu incidente la Gara Feroviară: corturi instalate înainte de ora stabilită, ridicate de carabinieri # TV Nord
Protestul anunțat de formațiunea condusă de Ilan Șor pentru sâmbătă, 16 august 2025, la Gara Feroviară din Chișinău, a început mai devreme decât era planificat. La ora 7:26, jurnaliștii TV8 au surprins imagini cu corturile care erau deja instalate pe peron. Totuși, odată cu intervenția carabinierilor, acestea au fost demontate rapid. Potrivit informațiilor, corturile au fost instalate înainte de ora stabilită oficial pentru începerea protestului.
Pe 16 august, ne bucurăm de o zi cu cer senin. Potrivit meteorologilor, maximele vor urca până la +33°C în cea mai mare parte a țării, iar nopțile vor fi mai răcoroase, cu temperaturi de până la +15°C. În Nordul țării: maxime până la +28°C, minime nocturne de +12°C. În Centrul țării: maxime de +30°C, minime de +14°C. În Sud: maxime de +33°C, minime de +15°C.
Summit-ul Trump–Putin din Alaska s-a încheiat brusc. Declarații și tensiuni după trei ore de discuții # TV Nord
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată la Anchorage, Alaska, a durat aproape trei ore și s-a încheiat cu o conferință de presă atipică. Deși protocolul prevede ca liderul gazdă să fie primul care ia cuvântul, președintele rus a vorbit înaintea omologului său american. Donald Trump, vizibil rezervat, a preferat să încheie momentul public rapid, fără a răspunde întrebărilor presei.
Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au, astăzi, o întâlnire istorică față în față la Anchorage, în Alaska. Potrivit agențiilor internaționale de presă, scopul discuțiilor este găsirea unei soluții pentru un armistițiu în Ucraina. Cei doi lideri au sosit la baza aeriană Elmendorf-Richardson, unde au fost întâmpinați cu toate onorurile. Pe pistă, au fost desfășurate gărzi de onoare ale armatei americane.
Gara din localitatea Florești a uitat de îmbulzeala de odinioară și a trecut deja de o perioadă bună în liniște. Ani la rând, trenul era parte din viața de zi cu zi a sătenilor din Vărvăreuca, dar și a tuturor localităților din raion. Oamenii își amintesc cu nostalgie cum urcau dimineața în vagon și puteau ajunge rapid la destinație. Acum, peronul este pustiu, iar amintirile rămân singurele mărturii ale unei epoci apuse.
O veste importantă pentru cetățenii care dețin animale în gospodăriile non-profesionale. Începând cu 23 august 2025, serviciile de certificare veterinară pentru mișcarea animalelor vor fi gratuite. Astfel, sunt eliminate toate costurile, întru respectarea normelor legale și veterinare. Decizia vine în urma modificărilor Legii nr. 221/2007, care prevede că identificarea și mișcarea animalelor din gospodăriile casnice nu mai sunt supuse taxelor.
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, suspectat de comiterea unui omor cu șapte ani în urmă. Oamenii legii solicită aceeaşi măsură pentru medicul legist, care ar fi falsificat rezultatele expertizei medico-legală, precum și pentru alți doi complici, potrivit tvrmoldova.md. Adus în fața instanței, primarul localității a negat acuzațiile.
Ucrainenii de la OSINT-бджоли au publicat un material în care prezintă o nouă schema folosită de Kremlin și fugarul Ilan Șor în ajunul acest
Șoferul arestat după accidentul mortal de la Burlăceni neagă acuzațiile și refuză facă declarații # TV Nord
Șoferul învinuit de provocarea accidentului rutier de la Burlăceni, soldat cu moartea a două persoane a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii dispuse la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul. Potrivit probelor, tragedia s-a produs pe 12 august 2025, în jurul orei 16:00, pe traseul M3, în apropierea […] Acest articol Șoferul arestat după accidentul mortal de la Burlăceni neagă acuzațiile și refuză facă declarații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Stadionul de volei din satul Singureni a devenit scena unei tentative de incendiere. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care persoane necunoscute au încercat să distrugă suprafața terenului, punând în pericol investiția realizată pentru comunitate. Autoritățile locale au anunțat că tinerii care au fost prezenți la fața locului vor fi identificați, iar părinții acestora […] Acest articol /FOTO/ Tentativă de incendiere la stadionul de volei din Singureni, Rîșcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
1. Mănăstirea Călărășeuca – raionul Ocnița Situată pe malul stâncos al râului Nistru, în apropiere de orașul Otaci, Mănăstirea Călărășeuca este un loc de o frumusețe aparte. Complexul cuprinde biserici, chilii și grădini frumos îngrijite, iar atmosfera liniștită atrage anual pelerini și turiști. Este renumită pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, considerată protectoarea […] Acest articol Top 5 mănăstiri din nordul Moldovei pe care trebuie să le vezi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de caniculă, valabilă pentru ziua de 17 august 2025. În zonele vizate, temperaturile maxime vor urca până la +33..+35°C. Potrivit meteorologilor, fenomenul va afecta în special raioanele din nordul și centrul țării, conform hărții oficiale publicate. Specialiștii recomandă evitarea expunerii îndelungate la soare, hidratarea corespunzătoare […] Acest articol Cod galben de caniculă în nordul și centrul Moldovei pe 17 august a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună # TV Nord
Oficialii de la Moscova au anunțat că cei doi lideri vor discuta nu numai despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, dar și despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice, scrie Reuters. Summitul se va termina cu o conferință de presă comună, transmite hotnews.ro. Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la […] Acest articol Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Aseară, în jurul orei 21:50, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, a avut loc un grav accident rutier, soldat cu pierderi de vieți omenești. În coliziune au fost implicate un Mercedes Sprinter și un motocultor. Potrivit informațiilor preliminare, impactul s-a produs în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat de 44 de ani, […] Acest articol /FOTO/ Accident mortal la Orhei. Un bărbat a murit, iar un minor a ajuns la spital a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Gimnaziul din Risipeni va fi modernizat. Investiții în eficiență energetică, dotări interactive și confort sporit pentru elevi # TV Nord
Clădire termoizolată, mobilier ergonomic, panouri interactive și legături educaționale transfrontaliere — toate acestea vor deveni realitate pentru cei 140 de elevi ai Gimnaziului „Diomid Gherman” din comuna Risipeni, raionul Fălești, grație unui proiect educațional cu finanțare europeană în valoare totală de peste 800.000 de euro. DMITRII MOSORETE, primarul comunei Risipeni, din raionul Fălești: „Proiectul se […] Acest articol /VIDEO/ Gimnaziul din Risipeni va fi modernizat. Investiții în eficiență energetică, dotări interactive și confort sporit pentru elevi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, pentru a spori mobilitatea și confortul participanților la trafic. Flexibilitate maximă – traversarea frontierei este posibilă la orice oră, zi sau noapte. Reducerea aglomerației – fluxul de călători se distribuie uniform pe toată durata zilei. Acces facil […] Acest articol Moldova și România deschid frontiera Leova–Bumbăta în regim non-stop a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Viteza excesivă continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor grave în Republica Moldova. În ultimele două luni, 482 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă determinată, după ce au depășit limita legală de viteză. Autoritățile amintesc că suspendarea permisului este temporară, dar pierderea unei vieți este definitivă. Fii […] Acest articol 482 de șoferi, lăsați fără permis pentru viteză excesivă în doar două luni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Tinerii din industrii strategice, sprijin financiar de 3.000 de lei pe lună la prima angajare # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare, destinat tinerilor angajați la primul loc de muncă în domenii de importanță strategică. Programul, lansat în prezența premierului Dorin Recean, prevede acordarea unui adaos de 3.000 de lei la salariul lunar, timp de un an. Potrivit șefului Executivului, 380 de întreprinderi […] Acest articol Tinerii din industrii strategice, sprijin financiar de 3.000 de lei pe lună la prima angajare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova avertizează cetățenii aflați în Spania sau care urmează să călătorească în această țară cu privire la un val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va persista până la 18 august 2025. Temperaturile foarte ridicate, lipsa […] Acest articol Avertizare de călătorie pentru Spania. Val de căldură extrem și risc crescut de incendii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ministerul Sănătății anunță o schimbare importantă în abordarea tratamentului pacienților oncologici. Începând de astăzi, chimioterapia va putea fi efectuată nu doar la Institutul Oncologic din Chișinău, ci și în spitalele raionale și la Spitalul Clinic din Bălți. Măsura are scopul de a aduce tratamentul mai aproape de pacienți, reducând costurile și disconfortul deplasărilor lungi. Procedurile […] Acest articol Tratament chimioterapeutic, disponibil acum și în Spitalul Clinic Bălți și în cele a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi s-a întâlnit cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani. Cei doi oficiali au trecut în revistă principalele momente care au marcat relațiile Republicii Moldova – Uniunea Europeană între 2021 și 2025, printre care: obținerea statutului de […] Acest articol Ministrul Mihai Popșoi, întrevedere de rămas bun cu ambasadorul UE Jānis Mažeiks a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
La Grinăuți, altarul s-a transformat în tribună politică. În fața enoriașilor, un preot invitat de către Arhiepiscopul de Drochia și Soroca a vorbit mai bine de două ore, strecurând critici la adresa conducerii țării și mesaje cu tentă politică, deși legea interzice astfel de practici în lăcașurile de cult. Scandalul, care mocnește de luni bune, […] Acest articol /VIDEO/ Predică sau propagandă? Mesaje politice în biserica din Grinăuți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/FOTO/ Corjeuți a găzduit a doua ediție a Festivalului de Muzică Populară „Gheorghe Banariuc” # TV Nord
Pe 10 august 2025, Casa de Cultură „Gheorghe Banariuc” din satul Corjeuți a devenit centrul tradițiilor și al cântecului popular, găzduind cea de-a doua ediție a Festivalului de Muzică Populară dedicat maestrului Gheorghe Banariuc. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Corjeuți și a reunit artiști consacrați, ansambluri folclorice, dansatori, formații de muzică populară și […] Acest articol /FOTO/ Corjeuți a găzduit a doua ediție a Festivalului de Muzică Populară „Gheorghe Banariuc” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Un accident rutier s-a produs aseară pe strada Decebal din municipiul Bălți, implicând un motociclist și pasagerul său. Potrivit purtătoarei de cuvânt a IMSP Spitalul Clinic Bălți, ambii au primit îngrijirile medicale necesare și au fost externați pentru tratament ambulator. Poliția investighează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Fii […] Acest articol Motociclist și pasager rănit ușor într-un accident pe strada Decebal din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Omor mușamalizat în Florești: primar, medic legist și alți doi suspecți, reținuți după 7 ani # TV Nord
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii investighează un caz de omor comis în 2018, în raionul Florești. Rudele victimei au depus plângere abia recent, oferind detalii care au dus la reținerea a patru persoane. Potrivit anchetei, victima ar fi fost exploatată prin muncă la o fermă ce aparținea primarului localității, aflat în funcție […] Acest articol Omor mușamalizat în Florești: primar, medic legist și alți doi suspecți, reținuți după 7 ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a înaintat în instanță cauza unui bărbat de 34 de ani, acuzat de omor intenționat cu deosebită cruzime, conform art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal. Potrivit anchetei, pe 8 iunie 2025, la domiciliul inculpatului din municipiul Bălți, acesta a consumat băuturi alcoolice împreună cu victima, […] Acest articol Un bărbat din Bălți este acuzat de omorul cu deosebită cruzime a amicului de pahar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Creștinii ortodocși de stil vechi au început astăzi, 14 august, Postul Adormirii Maicii Domnului, care durează două săptămâni, până la 28 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului. Considerat unul dintre cele mai importante posturi din an, acesta este mai scurt decât cel al Paștelui sau al Crăciunului, dar mai aspru decât Postul Nașterii Domnului […] Acest articol Credincioșii ortodocși intră în Postul Sfintei Maria. Reguli, tradiții și dezlegări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
PSG a reușit o performanță istorică la Stadio Friuli din Udine, Italia, unde a cucerit Supercupa Europei 2025 în fața celor de la Tottenham Hotspur, după ce au fost conduși până în minutul ’85 cu 2-0. Tottenham a deschis scorul prin Micky van de Ven în minutul ’39, avantajul a fost dublat prin Cristian Romero […] Acest articol PSG transformă un meci pierdut și câștigă Supercupa Europei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Creștinii ortodocși de stil vechi au început astăzi, 14 august, Postul Adormirii Maicii Domnului, care durează două săptămâni, până la 28 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului. Considerat unul dintre cele mai importante posturi din an, acesta este mai scurt decât cel al Paștelui sau al Crăciunului, dar mai aspru decât Postul Nașterii Domnului […] Acest articol Credincioșii ortodocși intră în Postul Sfintei Marii. Reguli, tradiții și dezlegări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Dacă ești cetățean al Republicii Moldova și locuiești temporar în străinătate, ai doar câteva ore să te asiguri că vei putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 14 august 2025 este ultima zi pentru a te înregistra la votul prin corespondență. Această opțiune este disponibilă pentru cetățenii […] Acest articol Astăzi este ultima zi pentru înregistrarea la votul prin corespondență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Seniorii Universității de Vârsta a 3-a din Fălești devin mai digitalizați. Au primit telefoane mobile și instruiri în tehnologie # TV Nord
În cadrul proiectului „Universitatea Vârstei a Treia – mai aproape de Tine”, 66 de seniori au făcut un pas important spre digitalizare. Ei au primit telefoane mobile performante și au început sesiuni de instruire menite să-i ajute să folosească tehnologia pentru a comunica mai ușor, a se informa și a participa activ la viața comunității. […] Acest articol /VIDEO/ Seniorii Universității de Vârsta a 3-a din Fălești devin mai digitalizați. Au primit telefoane mobile și instruiri în tehnologie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/VIDEO/ Ziua Internațională a Stângacilor – povestea Cristinei, fata care a învățat să scrie cu două mâini # TV Nord
Pe 13 august, întreaga lume marchează Ziua Internațională a Stângacilor. Printre ei, se află și Cristina Jitaru – specialistă în lucru cu tinerii din Bălți – care își amintește o poveste din copilărie pe care a ținut-o mult timp doar pentru ea. Avea patru sau cinci ani când părinții au decis că e timpul să […] Acest articol /VIDEO/ Ziua Internațională a Stângacilor – povestea Cristinei, fata care a învățat să scrie cu două mâini a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
/INFOGRAFIC/ Șase războaie care zguduie lumea în 2025 – Ucraina, Gaza, Sudan, Myanmar, Somalia, Libia # TV Nord
De la tranșeele înghețate din Ucraina, la orașele ruinate din Gaza și câmpiile arse din Sudan, planeta pare prinsă într-un cerc vicios al războaielor fără sfârșit. Vă prezentăm șase conflicte majore care zguduie lumea. 1. Invazia rusă din Ucraina continuă Deja de trei ani Ucraina este cuprinsă de flăcări după ce Federația Rusă a atacat-o […] Acest articol /INFOGRAFIC/ Șase războaie care zguduie lumea în 2025 – Ucraina, Gaza, Sudan, Myanmar, Somalia, Libia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Râul Răut curățat la Florești. 10 kilometri de albie readuși la cursul natural pentru a proteja localnicii # TV Nord
În raionul Florești au început lucrările de curățare a râului Răut în zona satului Băhrinești, o acțiune așteptată de zeci de ani de locuitorii din Băhrinești, Mărculești, Lunga și Prajila. Comunitățile din zonă au trăit, după fiecare ploaie puternică, cu teama inundațiilor care amenințau gospodăriile și terenurile agricole. Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, aflat la fața […] Acest articol Râul Răut curățat la Florești. 10 kilometri de albie readuși la cursul natural pentru a proteja localnicii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață” # TV Nord
Autoritățile de ocupație susținute de Rusia în regiunea ucraineană Luhansk au lansat un „catalog” online cu sute de copii ucraineni deportați, prezentați pentru adopție sau plasament. Baza de date permite filtrarea minorilor după vârstă, sex, trăsături fizice și chiar caracteristici de personalitate, precum „ascultător”, „calm” sau „politicos și respectuos cu adulții”, potrivit digi24.ro. Organizația Save […] Acest articol „Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
