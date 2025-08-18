ANRE a decis: Moldovagaz va aproviziona cu gaz regiunea transnistreană până la sfârșitul lui martie 2026

18:10

O nouă cercetare a dezvăluit că persoanele cu un nivel ridicat de sensibilitate (HSP – Highly Sensitive People) sunt mai predispuse la probleme de sănătate mintală comparativ cu indivizii mai puțin sensibili. Constatările sugerează că aceste persoane ar putea beneficia mai mult de intervenții precum mindfulness și tehnici menite să întărească abilitățile de reglare emoțională, […]