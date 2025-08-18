Rețea de escrocherii online, destructurată de poliția din Chișinău
Democracy.md, 18 august 2025 12:30
Polițiștii de la Botanica au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online. Conform investigațiilor, printr-o aplicație mobilă, suspecții au ademenit o femeie de 76 de ani, promițându-i câștiguri rapide pe piețele valutare. Astfel, victima a fost determinată să […] Articolul Rețea de escrocherii online, destructurată de poliția din Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Acum 5 minute
12:40
Un bărbat de 26 de ani, cetățean moldovean, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce a sustras o borsetă cu bani, acte și bunuri personale, dintr-un autoturism aflat într-o stație de alimentare din Sectorul 2 al Capitalei României. Incidentul a avut loc în noaptea de 14 spre 15 august 2025, transmite democracy.md cu referire la adevarul.ro. Victima, […] Articolul Moldovean reținut în România pentru furtul unei borsete cu 4.200 de euro apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 10 minute
12:30
Acum 30 minute
12:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat bilanțul săptămânal al acțiunilor de combatere și prevenire a corupției. În perioada raportată, instituția a anunțat condamnări importante, percheziții în dosare de rezonanță și sechestre pe bunuri cu proveniență ilicită în valoare de peste 1,2 milioane de lei. Un fost deputat și ambasador, cercetat de CNA și procurorii anticorupție […] Articolul Sinteza CNA: Condamnări, percheziții și sechestre de 1,2 milioane de lei apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Deputata PAS Efimia Bandalac, vizată de un dosar disciplinar la Comisia de etică a Uniunii Avocaților # Democracy.md
Președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a anunțat că a depus o sesizare la Comisia de etică a Uniunii Avocaților pe numele deputatei PAS, Efimia Bandalac. Potrivit lui Furtună, în urma sesizării, împotriva lui Bandalac a fost deschis un dosar disciplinar. Potrivit postării, inițiativa legislativă a deputatei Efimia Bandalac, depusă la data de 9 […] Articolul Deputata PAS Efimia Bandalac, vizată de un dosar disciplinar la Comisia de etică a Uniunii Avocaților apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Trei miliarde de lei vor fi alocați pentru dezvoltarea regională a localităților din toată țara # Democracy.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea a anunțat rezultatele Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, aprobate de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale. Costul total al proiectelor este de aproximativ 3 miliarde lei, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Procesul de selecție al proiectelor depuse de primăriile și consiliile […] Articolul Trei miliarde de lei vor fi alocați pentru dezvoltarea regională a localităților din toată țara apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-30SM s-a prăbușit în apropierea Insulei Șerpilor, la 40 de km de granița cu România, iar epava avionului a fost găsită fără piloți, a declarat Marina ucraineană. Potrivit unei declarații publicate pe Telegram, serviciile de informații ale Marinei ucrainene au interceptat comunicații radio rusești care raportau pierderea contactului cu […] Articolul Un avion de vânătoare rusesc s-a prăbușit în Marea Neagră apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Ion Ceban, despre un posibil mandat de premier: „Aș rezolva majoritatea problemelor în maximum un an și jumătate” # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media” că ar fi dispus să preia funcția de prim-ministru al Republicii Moldova și că este încrezător că ar putea rezolva majoritatea problemelor țării în cel mult un an și jumătate. Ceban a precizat că, în cazul în care ar deveni premier, ar demisiona din […] Articolul Ion Ceban, despre un posibil mandat de premier: „Aș rezolva majoritatea problemelor în maximum un an și jumătate” apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Parlamentul European, pregătit să susțină R. Moldova printr-o rezoluție în septembrie # Democracy.md
Parlamentul European se pregătește să adopte, la începutul lunii septembrie, o nouă rezoluție de sprijin pentru Republica Moldova – un gest considerat fără precedent în apropierea unui scrutin electoral. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, în cadrul emisiunii Moldova ZOOM de la RFI. Negrescu a subliniat că, în mod obișnuit, Parlamentul […] Articolul Parlamentul European, pregătit să susțină R. Moldova printr-o rezoluție în septembrie apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că moldovenii din diaspora joacă un rol strategic în definirea viitorului țării, în special în contextul apropiatelor alegeri parlamentare. Declarația a fost făcută în cadrul Congresului Diasporei, desfășurat pe 15 august la Palatul Republicii din Chișinău, unde sute de reprezentanți ai comunităților moldovenești din străinătate s-au reunit pentru […] Articolul Maia Sandu: Diaspora joacă un rol strategic pentru viitorul țării apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat în cadrul emisiunii „Gonța Media” vizita recentă și neoficială a primarului Bucureștiului, Nicușor Dan, în Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, vizita ar fi avut un caracter electoral și a fost programată într-un moment nepotrivit, având în vedere calamitățile naturale care au afectat România. Ceban a susținut că, de fapt, […] Articolul Ceban susține că echipa lui Nicușor Dan a solicitat o întâlnire, nu invers apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Banca Mondială își reafirmă sprijinul pentru proiectele de mediu din Republica Moldova # Democracy.md
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit cu Ulrich Schmitt, noul manager de țară al Grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova. Cu această ocazie, l-a felicitat pentru numire și a subliniat rolul esențial al Băncii Mondiale în sprijinirea proiectelor de mediu din țară. Ministrul a mulțumit pentru suportul oferit de Banca Mondială pentru proiectele de mediu, […] Articolul Banca Mondială își reafirmă sprijinul pentru proiectele de mediu din Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Denis Șova: Guvernarea nu este în stare să valorifice potențialul Republicii Moldova. Partidul Nostru propune proiecte concrete pentru dezvoltarea țării # Democracy.md
Republica Moldova are un potențial enorm, pe care actuala guvernare nu este în stare să-l valorifice. Partidul Nostru are proiecte concrete pentru dezvoltarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Cu aceste proiecte, partidul va merge în fața oamenilor la alegerile parlamentare, pentru ca cetățenii să le aprecieze pe 28 septembrie. Declarația a fost […] Articolul Denis Șova: Guvernarea nu este în stare să valorifice potențialul Republicii Moldova. Partidul Nostru propune proiecte concrete pentru dezvoltarea țării apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că introduce, începând cu 18 august 2025, o nouă regulă privind depunerea documentelor pe suport de hârtie pentru mai multe domenii de activitate. Potrivit ASP, toate solicitările privind licențierea activității de întreprinzător, autorizarea operațiunilor cu mărfuri strategice, clasificarea structurilor de primire turistică cu funcții de cazare vor putea fi depuse și înregistrate exclusiv […] Articolul O nouă regulă privind depunerea documentelor pentru licențiere și autorizări apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Fake news made in Kremlin: presa prorusă din Grecia răspândește narațiuni anti-NATO despre Moldova # Democracy.md
Mai multe publicații online din Grecia sunt cutii de rezonanță pentru propaganda rusă, după cum arată mai multe articole apărute în ultimele zile. Dezinformarea din aceste zile se bazează pe un acord de cooperare dintre România, Moldova și Ucraina. „Transformarea oficială a Moldovei într-o bază NATO, militarizarea regiunii și pregătirea pentru escaladarea din Transnistria”, titrează […] Articolul Fake news made in Kremlin: presa prorusă din Grecia răspândește narațiuni anti-NATO despre Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Cernăuțeanu: „Republica Moldova, ținta unei campanii de dezinformare fără precedent pe TikTok” # Democracy.md
Șeful Poliției Naționale din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul emisiunii News Hour with CNN de la Antena 3 CNN, că țara noastră se confruntă cu o campanie de dezinformare fără precedent, desfășurată în special pe platforma TikTok. Potrivit acestuia, în spatele propagandei pro-ruse s-ar afla persoane afiliate unui fost candidat la alegerile […] Articolul Cernăuțeanu: „Republica Moldova, ținta unei campanii de dezinformare fără precedent pe TikTok” apare prima dată în DemocracyMD.
14 august 2025
17:20
Poliția anunță că persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv, au fost reținute astăzi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. La moment, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări s-a stabilit […] Articolul Persoanele care au atentat la securitatea edilului de Stăuceni, reținute apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” # Democracy.md
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni […] Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Nou val de fraude online – aplicații false blochează telefonul și fură bani din conturi # Democracy.md
A apărut o nouă metodă de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea, avertizează Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI. Cum acționează infractorii? Potrivit IGP, victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații” și, […] Articolul Nou val de fraude online – aplicații false blochează telefonul și fură bani din conturi apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos de 3000 de lei la salariu # Democracy.md
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3 mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare a fost lansat în prezența prim-ministrului Dorin Recean. Șeful Executivului a menționat că 380 de întreprinderi, din […] Articolul Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos de 3000 de lei la salariu apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept # Democracy.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționată […] Articolul Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Depășirea termenului legal de ședere pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (SUA) poate atrage sancțiuni drastice, inclusiv interdicția permanentă de intrare pe teritoriul american, avertizează Ambasada SUA de la Chișinău. Potrivit instituției, ofițerii consulari au acces complet la istoricul de imigrare al fiecărui solicitant și pot identifica orice încălcare anterioară. „Este responsabilitatea exclusivă a titularului […] Articolul Moldovenii pot fi interziși în SUA dacă depășesc perioada autorizată de ședere apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, acuză formațiunea de guvernare PAS și gruparea condusă de Ilan Șor că acționează „ca un tandem”, servindu-și reciproc interesele politice. În cadrul emisiunii Rezoomat Chicu a afirmat că acțiunile publice și protestele grupării Șor duc, de regulă, la creșterea ratingului PAS: „Cum crește vizibilitatea acțiunilor grupării Șor, cum […] Articolul Ion Chicu: „PAS și gruparea Șor acționează ca un tandem politic” apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
VIDEO // Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale # Democracy.md
Noi proteste violente au izbucnit în multe orașe din Serbia, seara trecută, conform relatărilor AFP. Susținătorii partidului de guvernământ s-au ciocnit cu manifestanții antiguvernamentali în orașul Novi Sad, dar și în capitala Belgrad și alte localități. Conflictul a escaladat rapid, ambele grupuri aruncând cu torțe și alte obiecte. Polițiștii au fost depășiți numeric, așa cum […] Articolul VIDEO // Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA este deschis la colaborări cu dreapta și stânga în viitorul Parlament # Democracy.md
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. Astfel a răspuns Ion Ceban la întrebarea despre coaliții și situația de după campania electorală. ”Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și […] Articolul Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA este deschis la colaborări cu dreapta și stânga în viitorul Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025, au obținut aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unei femei de 41 de ani, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie. Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, făptuitoarea, în calitate de administrator al unei […] Articolul Administratoarea unei agenții de turism, arestată pentru escrocherie apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ […] Articolul Cuplu reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în DemocracyMD.
13 august 2025
17:50
Avocatul român Ion Dragne, care îl apără pe primarul Capitalei, Ion Ceban, consideră interdicția de intrare în România o formă de „exces de putere”. Potrivit lui Dragne, măsura este disproporționată și nu se bazează pe motive cunoscute, ceea ce reprezintă o depășire a competențelor autorităților. Pentru a contesta decizia, avocatul a demarat o procedură prealabilă […] Articolul Avocatul lui Ceban a contestat interdicția de intrare în România apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Ceban: „Mi se ridică interdicția doar dacă susțin PAS. Nu fac coaliție decât cu oamenii” # Democracy.md
Primarul General al Chișinăului și președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă alături de avocatul Irina Șerban și avocatul din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații”, Ion Dragne, pe tema interdicției de intrare în România care i-a fost impusă. Potrivit lui Ion Ceban, măsura are un caracter […] Articolul Ceban: „Mi se ridică interdicția doar dacă susțin PAS. Nu fac coaliție decât cu oamenii” apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
„Noua conducere este recunoscătoare Maiei Sandu”: Ion Sturza, despre interdicția lui Ceban # Democracy.md
Ion Sturza despre interdicția lui Ion Ceban în România unde de fapt recunoaște că ar fi o înțelegere dintre Nicușor Dan și Maia Sandu.“Era și de așteptat după alegerile din România.Noua conducere este recunoscătoare Maiei Sandu.” Articolul „Noua conducere este recunoscătoare Maiei Sandu”: Ion Sturza, despre interdicția lui Ceban apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Irina Șerban: Decizia de interdicție împotriva lui Ion Ceban este „ambiguă și fără precedent” # Democracy.md
Avocata Irina Șerban a declarat că interdicția impusă primarului Capitalei, Ion Ceban, de a intra în România reprezintă o „încălcare gravă a drepturilor omului”. Potrivit avocatei, de o lună și jumătate nu se cunosc nici autoritatea care a emis decizia, nici temeiurile legale sau motivația acesteia, o situație pe care a catalogat-o drept „ambiguă și […] Articolul Irina Șerban: Decizia de interdicție împotriva lui Ion Ceban este „ambiguă și fără precedent” apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Datoria publică a SUA a atins pentru prima dată pragul de 37 de trilioane de dolari, potrivit datelor actualizate ale Ministerului Finanțelor americane. Pe 11 august, ministerul a actualizat graficul care arată dinamica datoriei publice a SUA. Conform acestui grafic, linia de creștere a datoriei externe a atins un nivel record de 37 de trilioane […] Articolul Datoria publică a SUA a atins un nivel record de 37 de trilioane de dolari apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, fost ministru al Afacerilor Interne, s-a adresat repetat președintelui țării, cerându-i să convoace de urgență Consiliul Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul „crimelor odioase din Republica Moldova”. Politicianul a remarcat că, „criminalitatea a atins cote îngrijorătoare”. „Doamnă Președinte, vă cer repetat, convocați de urgență ședința Consiliului Suprem […] Articolul Andrei Năstase solicită Președintelui țării convocarea de urgență a CSS apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni, este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hîncești, fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor. Acesta este bănuit că ar fi semănat și cultivat, în gospodăria proprie, plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități mari. În urma percheziției efectuate la domiciliul său, oamenii […] Articolul Bărbat din Hîncești, cercetat penal pentru cultivarea ilegală de cânepă apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena”, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării noastre, au fost reținuți de ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților „Fulger” și al angajaților Direcției Informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași. Potrivit […] Articolul Patru membri ai grupărilor Kitaeț și Makena, reținuți pentru șantaj apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți # Democracy.md
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți – construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și „BAM”. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, […] Articolul Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Moldovenii care studiază peste hotare, la zi, pot beneficia gratuit de asigurare medicală acoperită de stat, dacă își actualizează statutul la CNAM, prin depunerea unei cereri și a documentelor justificative. „În vacanța de vară, mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază în străinătate se află acasă. Cu această ocazie, Compania Națională de Asigurări în […] Articolul Elevii şi studenții care învață peste hotare, asigurați medical gratuit apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Ion Chicu, despre sancțiunile lui Ion Ceban: „O acțiune cu iz electoral, comandată de la Chișinău” # Democracy.md
Ion Chicu, lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a comentat în cadrul emisiunii „Gonța Show” sancțiunile impuse de România primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban – cap de listă al blocului. Chicu susține că măsura nu are fundament real și este parte a unui scenariu politic orchestrat de […] Articolul Ion Chicu, despre sancțiunile lui Ion Ceban: „O acțiune cu iz electoral, comandată de la Chișinău” apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Doi deținuți din Penitenciarul Cricova, condamnați la pedepse mai mari pentru tentativă de evadare # Democracy.md
Doi deținuți de 24 și 27 de ani au fost condamnați pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr.15 – Cricova. Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în noaptea de 30 octombrie 2023. „Condamnații au încercat să părăsească ilegal instituția penitenciară, escaladând gardul de preîntâmpinare […] Articolul Doi deținuți din Penitenciarul Cricova, condamnați la pedepse mai mari pentru tentativă de evadare apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Un italian în vârstă de 45 de ani a avut parte de o descoperire neaşteptată, atunci când s-a apucat să restaureze un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro de pe internet. Într-un compartiment secret, el a descoperit o adevărată comoară, în valoare de 181.000 de euro. Un pasionat de mobilier vechi din Crema, Italia, […] Articolul Un italian a descoperit o comoară într-un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Hotelurile din Turcia vor fi obligate să renunțe la celebrul model „all-inclusive”, din cauza risipei alimentare # Democracy.md
Guvernul Turciei a inițiat măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări vor elimina cerința unui număr minim de persoane pentru servirea micului dejun mixt, iar în hotelurile all-inclusive se va trece la sistemul „îți alegi singur mâncarea”, relatează Sabah. În Turcia se irosesc 23 de milioane de tone […] Articolul Hotelurile din Turcia vor fi obligate să renunțe la celebrul model „all-inclusive”, din cauza risipei alimentare apare prima dată în DemocracyMD.
02:10
Patru vehicole electorale au șanse reale de a trece pragul viitorului Parlament al Republicii Moldova: Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, Blocul Electoral Patriotic (Dodon, Voronin, Vlah, Tarlev), Blocul Electoral Alternativa (Ceban, Stoianoglo, Chicu, Tkaciuc) și Partidul Nostru (al lui Renato Usatâi). Majoritatea cercetărilor de opinie confirmă afirmația de mai sus. Blocul Electoral Patriotic, […] Articolul EDITORIAL// OPOZIȚIA POATE SĂ-ȘI SECURIZEZE VOTURILE apare prima dată în DemocracyMD.
12 august 2025
17:30
Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS # Democracy.md
În fața instituției penitenciare nr. 13, peste 10 mii de cetățeni au participat la un protest pașnic, cerând eliberarea Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, Svetlanei Popan, soților Irinei și Ilia Volciuc. La acțiune s-au alăturat locuitori din întreaga țară, în ciuda filtrelor de poliție și a tentativelor forțelor de ordine de a reține protestatarii pe drum. […] Articolul Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat […] Articolul Blocul ALTERNATIVA prezintă planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
La 12 august curent, președintele raionului Călărași a avut în vizită un oaspete prețios din cadrul Mitropoliei Basarabiei – Valeriu Enachi, Protopopul de Călărași. Potrivit unui comunicat al Consiliului raional Călărași, Nicolae Drăgănel, Președintele raionului, a fost decorat de către Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, cu Ordinul Mitropolit Gurie Grosu. Ordinul […] Articolul Președintele raionului Călărași a fost decorat cu Ordinul Mitropolit Gurie Grosu apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Fermierii pot solicita un nou ajutor financiar pentru zootehnie începând cu 15 august # Democracy.md
Începând cu 15 august 2025, fermierii pot depune cereri pentru accesarea unui nou apel de plăți directe dedicate susținerii sectorului zootehnic. Ajutorul financiar vizează plăți pe cap de animal pentru junci peste 3 și peste 12 luni, precum și plăți pe kilogram de lapte de vacă, oaie și capră. Sunt eligibili crescătorii cu exploatații autorizate, […] Articolul Fermierii pot solicita un nou ajutor financiar pentru zootehnie începând cu 15 august apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # Democracy.md
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi, […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în dosarul cetățeniilor române pentru cetățeni ruși # Democracy.md
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade. Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece. Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre […] Articolul Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în dosarul cetățeniilor române pentru cetățeni ruși apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Uniunea Europeană lucrează la introducerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după reuniunea de ieri a miniștrilor de Externe ai statelor membre. Potrivit oficialei, miniștrii și-au exprimat sprijinul pentru demersurile Statelor Unite, menite să conducă la „o pace justă”. În paralel, UE pregătește măsuri suplimentare de […] Articolul UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Un avocat din mun. Chișinău cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro # Democracy.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra […] Articolul Un avocat din mun. Chișinău cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Descoperire șocantă în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub un pod, în apropierea căii ferate. Un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Potrivit surselor Pulsmedia.md, victima a fost identificată ca fiind judecătorul Mihai Diaconu, care a activat […] Articolul Un judecător de la Curtea de Apel, găsit împușcat în cap sub un pod din capitală apare prima dată în DemocracyMD.
