08:00

Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena. Mikhail Ulyanov a afirmat pe X că Rusia este de acord că astfel de garanţii ar trebui acordate Ucrainei, dar că Moscova are, de asemenea, „dreptul egal de a se […] Articolul Trimis special al Moscovei: Rusia merită aceleași garanții de securitate din partea Occidentului ca și Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.