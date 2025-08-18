/VIDEO/ Weekend cu recorduri negative: Mii de șoferi, sancționați de poliție. Cap de listă au fost cei „aburiți” de băutură.

11:20

Ar fi promis mașini de lux aduse din Statele Unite, dar în realitate, le-ar fi vândut doar iluzii. Un cetățean ucrainean de 37 de ani a fost reținut în capitală, fiind suspectat că a înșelat mai mulți oameni, atât din Ucraina cât și din Republica Moldova, cu peste un milion de lei.