România cere extinderea misiunii navale din Marea Neagră: „Trebuie să protejăm infrastructura energetică și comerțul”

10:10

Persoanele care se vor lăsa ademenite de promisiunea lui Șor privind remunerarea cu 3000 de euro pe lună pentru participarea la protestul non-stop, care ar urma să înceapă sâmbătă, 16 august, vor primi, zilnic, amenzi de 7500 de lei, scrie Deschide.md Astfel, la sfârșitul prostestului, s-ar putea să se trezească cu amenzi care, însumat, îi […] Articolul Șeful IGP avertizează: Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Șor, vor fi amendați zilnic cu 7500 de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.