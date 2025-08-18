Zelenski, despre separarea Ucrainei de R.Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană: Ar fi o greșeală

17:40

Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie în favoarea Rusiei, nu s-a prezentat la o nouă ședință de judecată, la care urma să fie audiat. Fostul funcționar s-a îmbolnăvit și a fost internat în spital. Avocatul susține că este vorba de mai multe boli cronice care s-au agravat […] Articolul Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, nu a ajuns la audierile de azi din instanță, pentru că s-a îmbolnăvit apare prima dată în ZIUA.md.