PLDM atacă în judecată decizia CEC prin care a respins includerea în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare
PulsMedia, 18 august 2025 11:00
PLDM a depus cereri către CEC prin care a solicitat includerea sa în lista partidelor cu drept de participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea a invocat faptul că și-a îndeplinit integral și în termen obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția Servicii Publice (ASP), în interiorul perioadei stabilite prin circulara comună CEC–ASP (30 iunie – 15 iulie 2025).
• • •
Acum 10 minute
11:00
Acum 30 minute
10:50
Moartea l-a găsit în drum spre spital, după ce s-a izbit cu motocicleta într-un copac, la Orhei # PulsMedia
Un tânăr a murit, după ce motocicleta cu care se deplasa a fost implicată într-un accident rutier. Tragedia a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 15 spre 16 august curent, în jurul orei 02:00, în localitatea Trebujeni, din raionul Orhei, susțin sursele PulsMedia.MD din cadrul IP Orhei.
Acum o oră
10:30
Nici o zi nu a trecut... Mesaj de condoleanțe al IGSU, după ce o angajată a decedat într-un accident la Strășeni # PulsMedia
IGSU confirmă informațiile publicate de PulsMedia.MD, cu referire la surse, despre faptul că tânăra care a decedat ieri în urma accidentului de la Strășeni, care e se afla la volanul automobilului Toyota, era angajată MAI, subofițer în cadrul Orchestrei „Plai Moldovenesc” a IGSU
10:20
Un bărbat a murit, după ce tricicleta cu care se deplasa a fost lovită de un camion. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:15, pe drumul național ce traversează localitatea Valea Perjei, din raionul Cimișlia, susțin sursele PulsMedia.MD.
Acum 2 ore
09:20
Procuratura Generală și Inspectoratul Control Financiar de Stat „și-au unit forțele” pentru protecția intereselor financiare ale R.Moldova, UE și partenerilor externi de dezvoltare # PulsMedia
Procuratura Generală a Republicii Moldova și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un memorandum de colaborare, având drept scop consolidarea mecanismului de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare.
Acum 4 ore
09:00
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând în propria gospodărie, iar medicii au alertat poliția. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, 17 august, în localitatea Mereni, din raionul Anenii Noi, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu.
08:40
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO # PulsMedia
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.
08:40
Armata lui Putin a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv. Trei morți, printre care un copil de doar doi ani # PulsMedia
Un atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv a dus la moartea a trei persoane, printre care un copil mic, şi rănirea a 17 persoane, au anunţat luni autorităţile ucrainene, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Kievului să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova.
08:30
Noi detalii despre tânăra decedată în accidentul de la Strășeni. Era membră a Orchestrei „Plai Moldovenesc” a IGSU și se căsătorise recent # PulsMedia
Au apărut noi detalii despre angajata MAI care ieri a decedat într-un accident, în urma unei manevre greșite, pe traseul Strășeni-Chișinău. Aceasta era angajată MAI, în calitate de salvatoare, și era violonistă în cadrul Orchesterei „Plai Moldovenesc” a IGSU.
08:10
Un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani, a ajuns la spitalul „San Giacomo” din Italia, după ce a fost înjunghiat sâmbătă, în urma unui conflict. Suspectul a fost reținut.
08:00
Maia Sandu la EuroNews: „Avem informații despre încercări de corupere alegătorilor din diaspora” # PulsMedia
Trecem printr-o perioadă periculoasă, în care se încearcă răsturnarea ordinii mondiale și redesenarea hotarelor țării, susține președinta Republicii Moldova. În contextul alegerilor parlamentare din toamnă, Maia Sandu a avertizat că rezistența față de presiunile Rusiei face din Moldova „un element de stabilitate în regiune.”
Acum 24 ore
19:40
Witkoff: Putin a acceptat garanţii de securitate pentru Ucraina din partea SUA şi a făcut concesii privind ”schimburile de teritorii” # PulsMedia
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost de acord să includă ”garanţii de securitate solide” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui posibil acord de pace, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, într-un interviu pentru CNN.
19:30
Kuweit: 67 de persoane arestate pentru producerea ilegală de alcool, după moartea a 23 de oameni # PulsMedia
Autorităţile din Kuweit au arestat 67 de persoane acuzate că au produs şi distribuit băuturi alcoolice fabricate ilegal, care au provocat moartea a 23 de persoane în ultimele zile, a anunţat Ministerul de Interne, transmite Reuters.
16:40
UPDATE // Potrivit surselor PulsMedia.MD, tânăra de 24 de ani, la volanul automobilului Toyota, care a decedat la spital, ar fi angajată a Inspectoratului General pentru Situații Urgente al MAI.
16:30
Poliția stabilește circumstanțele unui accident rutier, produs astăzi, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, cu implicarea a două unități de transport și soldat cu victime.
15:50
(VIDEO) Deputatul PAS, Boris Marcoci, în Parlament ca la ușa cortului: „Ce e cu pornografia asta? Să le rupem în ch**da mă-sii” # PulsMedia
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate s-a arătat deranjat de afișele opoziției din Parlament cu „CC nu este a voastră” și „Curtea Constituțională este a poporului”. „Ce e cu pornografia asta? Se poate să le rupem ca în ultima zi?”, a spus acesta, potrivit unui videoclip postat pe rețele.
15:50
Plenul Curţii Constituţionale a ales-o astăzi pe Domnica Manole în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale.
15:40
Partidul „Partidul Acțiune și Solidaritate” a suplinit lista formațiunii cu trei candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba despre Adrian Cheptonar, Mihai Șevciuc și Elena Josan.
15:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evitat să spună cu cine va forma PAS blocuri sau alianțe în viitorul parlament. În cadrul „Podcastului Lorenei”, Grosu a spus că PAS nu va dezvălui în prezent cu cine va forma blocuri electorale sau alianțe, informează MOLDPRES.
15:30
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.
15:20
Judecătorii Curții Constituționale Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc în cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului, organizate astăzi.
15:20
(VIDEO) Liderul PDMM despre revenirea în politică: „Nu pot să-mi dau seama cum poți rămâne indiferent față de aceste procese” # PulsMedia
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Vlad Cebotari, susține că a decis să revină în viața politică, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova nu poate rămâne așa. Acesta se arată mirat de faptul că actuala guvernare pare să alunge intenționat din țară marile companii, investitorii, tinerii, fapt care a slăbit considerabil statul.
Ieri
19:40
Maia Sandu, i-a salutat, la Președinție, pe elevii din comunitățile minoritare etnice din țara noastră, care vor participa la Tabăra de vară de limbă română, desfășurată la Iași.
19:40
Premierul Dorin Recean, la expoziția „În siguranță în vacanță”: „Moldova crește prin oameni uniți de grija pentru comunitate și viitorul copiilor noștri” # PulsMedia
Programul Zilelor Diasporei a continuat, în Piața Marii Adunări Naționale, cu expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. La evenimentul cu genericul „În siguranță în vacanță”, organizat de Guvern, a participat prim-ministrul Dorin Recean.
18:10
NO COMMENT (VIDEO) Momentul în care o femeie este lovită de o mașină pe trecerea de pietoni, surprins de cameră de supraveghere, la Edineț # PulsMedia
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care a fost accidentată de un automobil în timp ce traversa strada. Accidentul a avut loc astăzi pe o stradă din orașul Edineț, iar imaginile au fost făcute publice pe canalul de Telegram Mun.EDINEȚ ,,PENTRU POPOR”.
16:50
Expoziție dedicată securității publice, organizată în centrul capitalei de Zilele Diasporei # PulsMedia
În Piața Marii Adunări Naționale a avut loc o expoziție a instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, organizată în cadrul Zilelor Diasporei.
16:40
(VIDEO) Complex Sportiv ultramodern - într-un parc din sectorul Rîșcani. Terenuri de fotbal, volei pe plajă, baschet, tenis, kickboxing și cabine de duș # PulsMedia
După ani de uitare, astăzi, în Parcul „Dumitru Rîșcanu” a fost inaugurat Complexul Sportiv ultramodern. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, astfel de zone multifuncționale există doar în parcurile din Chișinău: în Parcul „Dumitru Rîșcanu”, „La Izvor” și „Valea Trandafirilor”.
16:30
(VIDEO) Fondatorul noului Partid Democrat (PDMM), Vlad Cebotari: „Echipa PAS a fost foarte bună în rolul de ONG-iști. Poate e timpul să-i întoarcem să facă ceea ce făceau anterior?” # PulsMedia
Fondatorul PDMM, Vlad Cebotari, fost ministru al Justiției în perioada guvernării PDM, spune că PAS s-a descurcat foarte bine fiind în opoziție și că ar fi mai bine ca ei să fie trimiși înapoi de unde au venit.
15:40
Procurorii din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău anunță că urmare a demersului înaintat în instanța de judecată, au obținut aplicarea măsurii preventive - arestul preventiv pe un termen de 20 de zile în privința unui bărbat, învinuit de huliganism agravat.
12:40
The Kyiv Independent, despre întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare. Ruşinoasă. Şi, în cele din urmă, inutilă # PulsMedia
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian.
12:10
A murit la spital, după ce a căzut de la înălțime pe teritoriul unei companii din Chișinău # PulsMedia
Un bărbat a murit la spital, după ce a căzut de la înălțime. Cazul a avut loc în după-amiaz zilei de ieri, în jurul orei 15:05, pe teritoriul companiei Romstal, de pe strada Calea Orheiului din municipiul Chișinău, susțin sursele PulsMedia.MD.
11:50
Andrian Candu cheamă democrații să se consolideze în jurul noului Partid Democrat (PDMM) # PulsMedia
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a adresat un mesaj public foștilor colegi din Pro Moldova și altor politicieni, chemându-i să se consolideze în jurul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
11:20
Denis Șova: Retragerea licenței „Moldovagaz” ar putea fi legată de încercarea de a distruge documente cu grif secret privind fraudele cu gaz scump # PulsMedia
Retragerea licenței „Moldovagaz” ar putea fi legată de încercarea de a distruge documente cu grif secret privind fraudele din sectorul gazelor. Ideea a fost exprimară de către Denis Șova, consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Un bărbat a murit, în timp ce se afla la un antrenament de înot. Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 09:13, la piscina de la Palatul Sporturilor de pe strada Ismail din capitală, susțin sursele PulsMedia.MD.
10:20
(VIDEO) Fiul lui Veaceslav Platon, care a vrut să cumpere o bancă, reținut de Interpol în Spania. (SURSE) Ar fi trimis în R.Moldova o boxă plină ochi cu „Ecstasy”de milioane de lei # PulsMedia
Fiul controversatului om de afaceri moldovean Veaceslav Platon, Igor Platon, dar și concubina sa de origine ucraineană, Alina Fiodorov, au fost reținuți ieri de Interpol în Spania fiind anunțați în căutare internațională pentru implicare într-un dosar pentru trafic de droguri în R.Moldova. Presa a scris despre reținere, iar informația a fost confirmată și de sursele PulsMedia.MD.
10:20
(VIDEO) Jaf în 90 de secunde. Ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari, furate în plină zi dintr-un magazin din Seattle # PulsMedia
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP.
10:00
09:30
Eşec în Alaska. Donald Trump şi Vladimir Putin nu au anunţat niciun acord în privinţa Ucrainei # PulsMedia
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens.
15 august 2025
21:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a efectuat o vizită de lucru în regiunea Magadan înainte de summitul programat în Alaska cu liderul american Donald Trump.
20:20
(FOTO) Șefa statului, la Congresul Diasporei 2025: „Noi toți ne-am născut în Moldova și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi” # PulsMedia
Președinta Maia Sandu a participat la cea de-a 12-a ediție a Congresului Diasporei, eveniment care, în fiecare august, aduce acasă mii de moldoveni din toate colțurile lumii.
20:20
Volodimir Zelenski susține că Rusia nu va accepta un acord de încetare a focului în Ucraina: „În ziua negocierilor au ucis oameni” # PulsMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu există niciun semn că Rusia se pregătește pentru pace, în timp ce Vladimir Putin și Donald Trump se îndreaptă spre Alaska pentru a discuta despre conflictul din Ucraina.
19:50
Data alegerilor pentru Adunarea Populară din Găgăuzia nu a fost stabilită, deși termenul „arde” # PulsMedia
Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră sâmbătă. Pentru a justifica această întârziere, aleșii de la Comrat au invocat mai multe motive. Inițial au așteptat o decizie din partea autorităților de la Chișinău, iar în prezent fac trimitere la Curtea Supremă de Justiție. Ce se întâmplă și care sunt argumentele deputaților a relatat reporterul IPN din Găgăuzia.
19:50
(VIDEO) Proteste în Washington DC împotriva controalelor federale. Trump: „Capitala este în cel mai prost moment” # PulsMedia
Declarațiile lui Donald Trump despre criminalitatea din capitală au stârnit controverse, în timp ce forțele federale au instalat puncte de control și au evacuat tabere de persoane fără adăpost.
19:40
China a dat startul, vineri, Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi, un eveniment de trei zile menit să arate progresele țării în inteligență artificială și robotică, reunind 280 de echipe din 16 țări.
19:30
Democrații își coagulează forțele. 4 primari și 36 de consilieri raionali și locali din raionul Căușeni au răspuns apelului lansat de PDMM și au decis să se alăture formațiunii. Anunțul a fost făcut printr-o înregistrare video filmată la Căușeni.
19:20
Două persoane au fost rănite vineri după ce au fost împuşcături lângă o moschee din Örebro, un oraş din sudul Suediei, a informat poliţia suedeză.
19:10
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atrage atenția publicului asupra unei noi scheme de fraudă care se răspândește rapid prin aplicații de mesagerie populare precum WhatsApp și Telegram, și promovată pe toate rețelele de socializare.
19:00
Avertisment CNAM: Dezinformări privind plata primei de asigurare medicală, în special în diaspora # PulsMedia
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) semnalează o creștere a cazurilor de dezinformare care circulă în mediul online despre plata primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, în special în ceea ce privește achitarea primei de către unii cetățeni din diasporă.
19:00
Un salcâm alb s-a prăbușit peste mai multe mașini parcate pe strada Mihail Kogălniceanu din capitală. Potrivit Asociației de gospodărire a spațiilor verzi, arborele era afectat de seceta prelungită și vânturile puternice din ultimele săptămâni, care i-au slăbit rădăcinile
18:40
Naștere la domiciliu fără complicații: o tânără a adus pe lume un băiețel, asistată de echipa SAMU # PulsMedia
O tânără de 22 de ani, însărcinată la 40 săptămâni, a născut în această dimineață, la ora 05:32, un băiat cu o greutate de 3000 gr. Datorită asistenței medicale urgente calificate acordate în timp oportun de membrii echipei TIM SAMU Soroca, nașterea la domiciliu a decurs fără complicații.
