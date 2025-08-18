O nouă tragedie pe drumurile din țară. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un camion
Realitatea.md, 18 august 2025 11:00
Un bărbat de 72 de ani a murit într-un accident rutier produs duminică noaptea, 17 august, pe drumul național ce traversează localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Victima se afla pe o tricicletă de model „Jimpeng”, când a fost lovită din spate de un camion Mercedes Atego, la volanul căruia se afla un șofer în vârstă de […] Articolul O nouă tragedie pe drumurile din țară. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un camion apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
11:10
CineMADE în România: Filmul „Căutătorul de vânt” de Mihai Sofronea, la 21:00, pe RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Căutătorul de vânt” de Mihai Sofronea este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Filmul povestește despre Radu, care află că mai are doar câteva luni de trăit. El se ascunde într-un sat izolat, la Nea Pavel pe vârful dealului. Timpul trece, iar bărbatul începe să […] Articolul CineMADE în România: Filmul „Căutătorul de vânt” de Mihai Sofronea, la 21:00, pe RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
11:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat duminica, 17 august, trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral. Cererea de înregistrare a listei de 59 de candidați a fost depusă de către Partidul Liberal, în frunte cu […] Articolul Mihai Ghimpu se lansează în cursa electorală: PL a depus actele la CEC apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
PLDM atacă în judecată CEC, după ce formațiunea a primit refuz pentru înregistrarea în alegerile din septembrie # Realitatea.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a contestat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea invocă faptul că și-a îndeplinit integral și în termen obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția Servicii Publice (ASP). În cererea sa, PLDM a cerut […] Articolul PLDM atacă în judecată CEC, după ce formațiunea a primit refuz pentru înregistrarea în alegerile din septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
O nouă tragedie pe drumurile din țară. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un camion # Realitatea.md
Un bărbat de 72 de ani a murit într-un accident rutier produs duminică noaptea, 17 august, pe drumul național ce traversează localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Victima se afla pe o tricicletă de model „Jimpeng”, când a fost lovită din spate de un camion Mercedes Atego, la volanul căruia se afla un șofer în vârstă de […] Articolul O nouă tragedie pe drumurile din țară. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un camion apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost alocată suma de 65,96 milioane lei pentru achitarea mai multor tipuri de indemnizații sociale. Printre acestea se numără indemnizațiile unice la naștere, cele pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, transmite […] Articolul Suma alocată de CNAS pentru părinți, făcută publică apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Cetățenii din raionul Ialoveni pot beneficia de screening pulmonar gratuit. Unde trebuie să se adreseze # Realitatea.md
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Pe parcursul săptămânii curente, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în raionul Ialoveni, și anume: 18 august – în Centrul de Sănătate […] Articolul Cetățenii din raionul Ialoveni pot beneficia de screening pulmonar gratuit. Unde trebuie să se adreseze apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:40
FOTO, VIDEO Furtunile au făcut ravagii în România după caniculă. Străzi înghiţite de ape, copaci doborâţi și grindină # Realitatea.md
În mai multe județe din România, furtunile au făcut ravagii după zilele de caniculă. În Hunedoara au fost emise alerte de vreme rea, iar curțile oamenilor au fost inundate în doar câteva minute de ploaia torenţială, transmite Observatornews.ro. Totodată, în alte județe, circulația feroviară a fost blocată minute în șir din cauza copacilor prăbușiți pe […] Articolul FOTO, VIDEO Furtunile au făcut ravagii în România după caniculă. Străzi înghiţite de ape, copaci doborâţi și grindină apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Vladimir Zelenski a ajuns la Washington: „Vom discuta cu Trump și liderii europeni pentru a pune capăt războiului” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a ajuns la Washington, unde va avea o întâlnire cu președintele american Donald Trump și discuții cu liderii europeni. „Sunt recunoscător președintelui SUA pentru invitație. Cu toții dorim să încheiem rapid și durabil acest război. Pacea trebuie să fie reală și de lungă durată, nu ca în trecut, când Ucraina a […] Articolul Vladimir Zelenski a ajuns la Washington: „Vom discuta cu Trump și liderii europeni pentru a pune capăt războiului” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Potrivit ultimelor analize efectuate de Centrul de Sănătate Publică Chișinău, în probele de apă prelevate din lacurile capitalei au fost depistați paraziți intestinali, bacterii coliforme și vibrioni. Rezultatele confirmă faptul că scăldatul în aceste bazine prezintă un risc major pentru sănătate, transmite IPN. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi atenționează că lacurile din parcurile Valea […] Articolul Pericol în lacurile din Chișinău: Apa este contaminată cu paraziți și bacterii apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Sezonul de vânătoare a fost deschis pe 15 august și va dura până pe 31 martie 2026, În context, Poliția de Frontieră reamintește vânătorilor despre importanța respectării normelor legale. Doritorii de a vâna în zona de frontieră trebuie să țină cont de următoarele reguli: obținerea avizului pentru vânătoare. Accesul în zona de frontieră în scop […] Articolul Sezonul de vânătoare, deschis până pe 31 martie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:10
Zile numărate au mai rămas până la începutul noului an școlar. Conținutul ghiozdanului, uniforma și tensiunea din această perioadă transformă ultimele zile de vacanță într-un adevărat test de pregătire de școală atât pentru copii, cât și pentru părinți. Un studiu recent realizat de o universitate din Beijing arată că anxietatea părinților legată de școală se […] Articolul Rlive TV: Cum se pregătesc părinții pentru școală apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Șoferița care a decedat duminică, 17 august, în tragicul accident de pe traseul Ungheni – Chișinău (Restaurantul “La Bădiș”) era originară din municipiul Ungheni, transmite news.ungheni.org. Mariana Bulancea cânta la vioară și activa, totodată, ca moderatoare la diverse evenimente. Potrivit paginii ei de pe o rețea de socializare, era angajată ca Vioristă la Orchestra „Plai […] Articolul Detalii despre tânăra decedată în accidentul de la Strășeni apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un moldovean a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiat în Italia. Suspectul – reținut # Realitatea.md
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 32 de ani, a ajuns la spitalul San Giacomo din Italia, după ce a fost înjunghiat sâmbătă, 16 august, în urma unui conflict. Suspectul a fost reținut, transmite Newtv.md. Incidentul a avut loc în parcul de distracții din oraș, în timpul festivităților dedicate Maicii Domnului a Madiei. […] Articolul Un moldovean a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiat în Italia. Suspectul – reținut apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Peste 4.700 de șoferi au comis încălcări ale regulilor de circulație rutieră în decurs de doar două zile. Potrivit Poliției Naționale, 63 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul mașinii, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, 2.560 au depășit limita de viteză stabilită pe sectorul de drum, 730 nu au respectat […] Articolul Val de încălcări rutiere în weekend: Peste 60 de șoferi băuți, depistați la volan apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:50
Trump susține că Zelenski ar putea opri războiul „aproape imediat” dacă ar renunța la Crimeea și la aderarea la NATO # Realitatea.md
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, președintele american Donald Trump a stârnit controverse printr-o declarație făcută pe platforma sa Truth Social. Trump a afirmat că Zelenski ar putea pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă ar renunța la Crimeea și la obiectivul […] Articolul Trump susține că Zelenski ar putea opri războiul „aproape imediat” dacă ar renunța la Crimeea și la aderarea la NATO apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Macron: Putin vrea capitularea Ucrainei, nu pace. Europa trebuie să meargă unită la Washington # Realitatea.md
Emmanuel Macron a afirmat că Putin „nu vrea pace, ci o capitulare” a Ucrainei. Orice discuții despre viitorul țării trebuie să îi implice pe ucraineni și pe europeni. Înaintea întâlnirii de la Washington între Donald Trump și Volodimir Zelenski, Macron a instat pe crearea unui front unit. Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că omologul […] Articolul Macron: Putin vrea capitularea Ucrainei, nu pace. Europa trebuie să meargă unită la Washington apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Trei morți și nouă răniți într-un schimb de focuri la un club din Brooklyn, New York # Realitatea.md
Un schimb de focuri izbucnit duminică dimineață într-un club din Brooklyn, New York, s-a soldat cu trei morți și nouă răniți, informează AP, citată de Le Figaro. Incidentul a avut loc în jurul orei 3:30 la Taste of the City Lounge, situat în cartierul Crown Heights. Potrivit comisarului de poliție Jessica Tisch, patru bărbați au […] Articolul Trei morți și nouă răniți într-un schimb de focuri la un club din Brooklyn, New York apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 18 august, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 11:00 PDMM depune la CEC lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 11:00 Ședința operativă a serviciilor municipale 11:00 Conferință de presă prilejuită de lansarea primei ediții a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON” 12:00 Ministrul Educației și Cercetării […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a promis duminică un „răspuns puternic” împotriva manifestanților anticorupție, pe care i-a catalogat drept „teroriști”. Declarația sa a venit după cinci seri consecutive de proteste la Belgrad și în alte orașe, soldate cu sute de polițiști și civili răniți, relatează AFP, citată de Agerpres. Violențele au izbucnit în timpul demonstrațiilor, protestatarii […] Articolul Proteste anticorupție în Serbia: Aleksandar Vucic promite un „răspuns puternic” apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Trimis special al Moscovei: Rusia merită aceleași garanții de securitate din partea Occidentului ca și Ucraina # Realitatea.md
Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena. Mikhail Ulyanov a afirmat pe X că Rusia este de acord că astfel de garanţii ar trebui acordate Ucrainei, dar că Moscova are, de asemenea, „dreptul egal de a se […] Articolul Trimis special al Moscovei: Rusia merită aceleași garanții de securitate din partea Occidentului ca și Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Noi atacuri asupra Ucrainei, în timp ce Rusia cere garanții de securitate: cel puțin 11 răniți # Realitatea.md
Rusia a lansat duminică seara un nou atac asupra unei zone rezidențiale din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, folosind o rachetă balistică. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 11 persoane au fost rănite, printre care și o fată de 13 ani. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Synehubov, a transmis pe Telegram că unda de […] Articolul Noi atacuri asupra Ucrainei, în timp ce Rusia cere garanții de securitate: cel puțin 11 răniți apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Vreme schimbătoare pe 18 august: ploi slabe și descărcări electrice, cu temperaturi de până la 28°C # Realitatea.md
Ziua de 18 august vine cu un tablou meteorologic schimbător, specific finalului de vară. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vremea va fi caracterizată printr-un cer variabil, cu perioade de înnorări temporare, care vor aduce ploi slabe, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Temperaturile vor fi în ușoară scădere față de zilele precedente, dar se vor […] Articolul Vreme schimbătoare pe 18 august: ploi slabe și descărcări electrice, cu temperaturi de până la 28°C apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:00
Aderarea Ucrainei și Moldovei la UE. Zelenski: O singură cale, o singură garanție de securitate # Realitatea.md
În contextul geopolitic actual, aderarea la Uniunea Europeană este percepută nu doar ca un pas strategic de integrare economică și instituțională, ci și ca o componentă fundamentală a arhitecturii de securitate pentru statele din vecinătatea estică a Uniunii. Atât Ucraina, cât și Republica Moldova consideră integrarea europeană drept o garanție esențială pentru stabilitatea, suveranitatea și […] Articolul Aderarea Ucrainei și Moldovei la UE. Zelenski: O singură cale, o singură garanție de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Donald Trump a anunțat duminică „mari progrese” realizate în relaţia cu Rusia pentru a face să avanseze un plan de pace în Ucraina. „Mari progrese (în relaţia) cu Rusia. Rămâneţi conectaţi!”, a anunţat preşedintele american pe reţeaua sa socială Truth Social, după ce summitul de vineri de la Anchorage cu Vladimir Putin nu s-a încheiat […] Articolul Trump afirmă că se fac ”progrese majore” în relaţia cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:20
30 de observatori OSCE/ODIHR acreditați de CEC vor fi detașați curând în Republica Moldova # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a acreditat, în cadrul ședinței de duminică, 30 de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), transmite IPN. Șefa misiunii de observare a alegerilor, Jillian Stirk, a precizat, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei Electorale Centrale, că observatorii pe termen lung vor fi detașați în […] Articolul 30 de observatori OSCE/ODIHR acreditați de CEC vor fi detașați curând în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
VIDEO Pompierii-eroi și-au încheiat misiunea de stingere a incendiilor de vegetație în Grecia și au revenit acasă # Realitatea.md
Pompierii din Republica Moldova au încheiat misiunea internațională de stingere a incendiilor de vegetație din Grecia. După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova a revenit acasă, încheind cu succes misiunea internațională […] Articolul VIDEO Pompierii-eroi și-au încheiat misiunea de stingere a incendiilor de vegetație în Grecia și au revenit acasă apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Accident mortal la Strășeni: Șoferița care a efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis ar fi angajată MAI # Realitatea.md
Poliția stabilește circumstanțele unui accident rutier produs duminică, 17 august curent, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău-Ungheni, la Strășeni, cu implicarea a două unități de transport și soldat cu victime. O femeie de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, preliminar ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, fiind […] Articolul Accident mortal la Strășeni: Șoferița care a efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis ar fi angajată MAI apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
SUA și Rusia ar fi convenit asupra unor garanții de securitate pentru Ucraina, dar decizia finală va aparține Kievului # Realitatea.md
Statele Unite și Rusia au ajuns la o înțelegere preliminară privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, însă implementarea acesteia depinde de poziția oficială a Kievului. Declarația a fost făcută de Steve Witkoff, reprezentant special al președintelui american, într-un interviu acordat postului CNN. Potrivit oficialului american, discuțiile s-au concentrat pe problema schimbului de teritorii, considerată elementul […] Articolul SUA și Rusia ar fi convenit asupra unor garanții de securitate pentru Ucraina, dar decizia finală va aparține Kievului apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Frații Andrei și Vasile Năstase, îndurerați după pierderea mamei. Mesajele lor pe rețelele sociale # Realitatea.md
Liderul politic Andrei Năstase a publicat duminică, 17 august 2025, un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, prin care și-a exprimat durerea imensă după pierderea mamei sale. Textul, redactat sub forma unei scrisori, dezvăluie fragilitatea și golul lăsat de plecarea celei care i-a fost sprijin necondiționat. „Dragă Mamă, îți scriu și știu că n-o să-mi […] Articolul Frații Andrei și Vasile Năstase, îndurerați după pierderea mamei. Mesajele lor pe rețelele sociale apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
ULTIMA ORĂ! Domnica Manole își păstrează statutul și în noua componență a Curții Constituționale # Realitatea.md
Pe 17 august 2025, plenul Curţii Constituţionale (CCM) a ales-o pe doamna Domnica Manole în calitate de preşedinte. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat emis presei. Astfel, Domnica Manole își păstrează statutul și în noua componență a CCM. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la Curtea Constituţională, preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un […] Articolul ULTIMA ORĂ! Domnica Manole își păstrează statutul și în noua componență a Curții Constituționale apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Donald Trump a venit la putere promițând că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore. Greu de imaginat pe ce se baza președintele american. Poate credea că Putin va opri agresiunea ca o favoarea personală față de el. Sau planul de la început a fost să pună presiune asupra lui Volodimir Zelenski […] Articolul Dar dacă Donald Trump are dreptate? apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Surpriza din delegația europeană care îl va însoți pe Vladimir Zelenski la Casa Albă # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va fi alături de președintele ucrainean Vladimir Zelenski luni, 18 august curent, la întâlnirea cu președintele american Donald Trump de la Casa Albă, la cererea liderului de la Kiev. De asemenea, șeful NATO, Mark Rutte, cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele […] Articolul VIDEO Surpriza din delegația europeană care îl va însoți pe Vladimir Zelenski la Casa Albă apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO Reacția lui Sergiu Litvinenco, după depunerea jurământului pentru CCM, în contextul criticilor la adresa sa # Realitatea.md
„O astfel de procedură, care s-a urmat pentru numirea judecătorilor Curții Constituționale este prevăzută de Constituție, de legislația țării. Corespunde tuturor standardelor internaționale. Conform standardelor, inclusiv a CEDO, obligația de imparțialitate survine din momentul depunerii jurământului”. Sergiu Litvinenco a venit cu o reacție la criticile aduse în adresa sa, după ce a fost numit judecător la […] Articolul VIDEO Reacția lui Sergiu Litvinenco, după depunerea jurământului pentru CCM, în contextul criticilor la adresa sa apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
69 de protestatari escortați și peste 145 de amenzi aplicate la protestul neautorizat de la Gara feroviară # Realitatea.md
69 de protestatari cu trei automobile ale organizației criminale „Șor”, denumită după numele oligarhului fugar Ilan Șor, au fost escortați la inspectorate, după ce aseară au încercat de mai multe ori să organizeze un protest neautorizat la Gara feroviară a capitalei. Circa 60 de persoane au renunțat să participe la așa-numitul protest imediat ce au […] Articolul 69 de protestatari escortați și peste 145 de amenzi aplicate la protestul neautorizat de la Gara feroviară apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
FOTO Festivalul Culturii Moldovenești la Odesa: punte culturală între Chișinău și orașul-port ucrainean # Realitatea.md
Pe 16 august 2025, în Grădina Publică din Odesa a avut loc Festivalul Culturii Moldovenești, un eveniment de amploare dedicat tradițiilor, dansurilor, cântecelor și gastronomiei moldovenești. Manifestarea a fost organizată de Primăria Odessei, cu sprijinul Asociației Național-Culturale a Moldovenilor din Ucraina. La ceremonia de deschidere, Sergiu Manea, ambasadorul orașului Odesa în Republica Moldova, a susținut […] Articolul FOTO Festivalul Culturii Moldovenești la Odesa: punte culturală între Chișinău și orașul-port ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Cei cinci noi judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în Parlament – scandări vs. aplauze # Realitatea.md
Cei cinci noi judecători ai Curții Constituționale (CC) – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc – au depus jurământul duminică, 17 august curent, în plenul Parlamentului. La ceremonie a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Parlamentul s-a convocat într-o sesiune extraordinară la care și-au înregistrat prezența 78 de […] Articolul VIDEO Cei cinci noi judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în Parlament – scandări vs. aplauze apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Protestul opoziției în fața Parlamentului și în sala plenului la jurământul noilor-vechi judecători constituționali # Realitatea.md
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au protestat duminică, 17 august curent, în fața Parlamentului, în timp ce avea loc ședința propriu-zisă a deputaților convocați în zi de weekend de speakerul și deputatul PAS Igor Grosu pentru depunerea jurământului a judecătorilor constituționali în noua-veche componență. Protestul a avut loc în contextul […] Articolul Protestul opoziției în fața Parlamentului și în sala plenului la jurământul noilor-vechi judecători constituționali apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Scădere bruscă de 13% pentru proiectul crypto al lui Ilan Șor, în urma sancțiunilor SUA # Realitatea.md
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN. Imediat după anunț, cotația A7A5 a căzut cu 13%. Șocul asupra criptomonedei a generat o reacție în lanț: au scăzut cotațiile și volumele […] Articolul Scădere bruscă de 13% pentru proiectul crypto al lui Ilan Șor, în urma sancțiunilor SUA apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
18:10
Studiu: Oamenii cu personalități sensibile sunt mai predispuși să sufere probleme de sănătate mintală # Realitatea.md
O nouă cercetare a dezvăluit că persoanele cu un nivel ridicat de sensibilitate (HSP – Highly Sensitive People) sunt mai predispuse la probleme de sănătate mintală comparativ cu indivizii mai puțin sensibili. Constatările sugerează că aceste persoane ar putea beneficia mai mult de intervenții precum mindfulness și tehnici menite să întărească abilitățile de reglare emoțională, […] Articolul Studiu: Oamenii cu personalități sensibile sunt mai predispuși să sufere probleme de sănătate mintală apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
„Scorul a fost evident 1:0 pentru Putin”. Reacții ale oficialilor europeni după summitul din Alaska # Realitatea.md
Oficialii europeni și-au exprimat dezamăgirea și s-au declarat revoltați după ce întâlnirea mult așteptată dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord de încetare a focului pentru Ucraina, scrie Kyiv Independent. La fel ca Ucraina, Europa a fost împiedicată să participe la summitul din Alaska. Oficialii din diferite țări europene au reacționat […] Articolul „Scorul a fost evident 1:0 pentru Putin”. Reacții ale oficialilor europeni după summitul din Alaska apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
O tânără a aplicat la sute de joburi și nu înțelegea de ce nu o sună nimeni. Apoi a aflat ce ascundeau anunțurile # Realitatea.md
O tânără din Australia a aplicat timp de mai multe luni la sute de anunțuri pentru locuri de muncă și a descoperit cum funcționează fenomenul „joburilor fantomă”, posturi publicate fără intenția reală de a fi ocupate, scrie Antena3.ro. Evie Jackson, în vârstă de 28 de ani, în prezent studentă la universitate, a aplicat în ultimele […] Articolul O tânără a aplicat la sute de joburi și nu înțelegea de ce nu o sună nimeni. Apoi a aflat ce ascundeau anunțurile apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Bărbatul care ar fi aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni, plasat în arest preventiv # Realitatea.md
Bărbatul învinuit de detonarea unui explozibil în adiacentul curții primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală (PG). „Potrivit acuzării, la 10 august 2025, pe timp de noapte, aflându-se în orașul Stăuceni, municipiul Chișinău, învinuitul, împreună cu soția sa, acționând în […] Articolul Bărbatul care ar fi aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni, plasat în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Convorbirea Trump-Zelenski: Liderul de la Kiev pleacă în SUA, iar ambasadorii UE se reunească în ședință extraordinară # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a purtat azi discuții cu omologul său ucrainean Vladimir Zelenski, după summitul pe care la avut cu Vladimir Putin. La convorbire au participat mai mulți lideri internaționali: președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, președintele Finlandei Alexander Stubb, președintele Poloniei Pawel Nawrocki, premierul […] Articolul Convorbirea Trump-Zelenski: Liderul de la Kiev pleacă în SUA, iar ambasadorii UE se reunească în ședință extraordinară apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
O strategie unică pentru o națiune divizată: Alianța „MOLDOVENII” a organizat o masă rotundă pe tema reintegrării țării # Realitatea.md
Cum să reintegrăm regiunea separată, asigurând, în același timp, securitatea națională – această întrebare a fost supusă consultărilor publice de către Alianța „MOLDOVENII”, invitând la discuție experți și politicieni. „Securitatea națională și reintegrarea reprezintă o linie strategică unică, de succesul căreia depinde viitorul Moldovei”, a dat tonul discuției secretarul general al partidului, Victor Marahovschi. El […] Articolul O strategie unică pentru o națiune divizată: Alianța „MOLDOVENII” a organizat o masă rotundă pe tema reintegrării țării apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Protest neautorizat pe peronul Gării din Chișinău. Mai mulți tineri au fost conduși la poliție # Realitatea.md
Poliția a zădărnicit sâmbătă, 16 august, un protest neautorizat al susținătorilor oligarhului fugar Ilan Șor, desfășurat pe peronul Gării din Chișinău, scrie IPN. Autoritățile au demontat corturile instalate de protestatari, iar mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție. Blocul „Victorie”, lansat de Șor la Moscova, a acuzat rețineri „fără explicații” și a […] Articolul Protest neautorizat pe peronul Gării din Chișinău. Mai mulți tineri au fost conduși la poliție apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Fostul președinte al Parlamentului și fruntaș PDM, mesaj de susținere pentru noul Partid Democrat # Realitatea.md
Fostul președinte al Parlamentului și fost lider al Partidului Democrat, Andrian Candu, a adresat un mesaj de susținere pentru Partid Democrat Modern din Moldova (PDMM). În mesajul său, politicanul a declarat că valorile comune sunt mai puternice decât „diferențele care ne-au despărțit”. „Astăzi vreau să adresez un gând și un apel foștilor mei colegi din […] Articolul Fostul președinte al Parlamentului și fruntaș PDM, mesaj de susținere pentru noul Partid Democrat apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Fitness, tenis, baschet și fotbal: Complex sportiv ultramodern inaugurat în Parcul „Dumitru Rîșcanu” # Realitatea.md
Sâmbătă, 16 august, în Parcul „Dumitru Rîșcanu” din Chișinău a fost inaugurat Complexul Sportiv ultramodern. Potrivit edilului, Ion Ceban, astfel de zone multifuncționale există doar în parcul „Dumitru Rîșcanu”, „La Izvor” și „Valea Trandafirilor”. „Zona nou creată în Parcul „Dumitru Rîșcanu” oferă terenuri de fotbal, volei pe plajă, baschet, tenis de câmp, tenis de masă, […] Articolul VIDEO Fitness, tenis, baschet și fotbal: Complex sportiv ultramodern inaugurat în Parcul „Dumitru Rîșcanu” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO O stradă din sectorul Buiucani, în proces de reabilitare după ani de neglijență # Realitatea.md
Strada Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei este în plin proces de reabilitare. Aceasta nu a fost reparată capital niciodată, de la darea în exploatare. „Sunt schimbate bordurile, reparate, iar pe alocuri create trotuare noi, frezat asfaltul vechi de pe carosabil și amenajate locuri de parcare. Urmează amenajarea zonelor verzi, instalarea mobilierului urban […] Articolul VIDEO O stradă din sectorul Buiucani, în proces de reabilitare după ani de neglijență apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Parlamentul European va adopta la începutul lui septembrie o rezoluție de sprijin pentru Moldova # Realitatea.md
La începutul lunii septembrie, Parlamentul European urmează să adopte, într-un gest fără precedent, o nouă rezoluție pentru a sprijini Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele Parlamentului Victor Negrescu, în cadrul emisiunii Moldova ZOOM de la RFI, informează MOLDPRES. „Este ceva fără precedent, pentru că, de obicei, Parlamentul European ezită în a adopta […] Articolul Parlamentul European va adopta la începutul lui septembrie o rezoluție de sprijin pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
În prima jumătate a anului 2025, numărul turiștilor și excursioniștilor moldoveni care au plecat în străinătate prin intermediul agențiilor de turism și al tur-operatorilor a crescut cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 146,4 mii persoane. Aproximativ 98% dintre cei care au călătorit au făcut-o pentru odihnă, recreere și agrement. Cele […] Articolul Tot mai mulți moldoveni călătoresc în străinătate. Care sunt destinațiile preferate apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.