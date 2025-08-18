/VIDEO/ Atentat la suveranitate? Cine și cum face legea la nivelul Uniunii Europene

13:20

Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova. Cel puțin asta a hotărât astăzi Curtea de Apel de la Atena, acolo unde se află și echipa TV8.MD. Totuși, toate bunurile rămân deocamdată în Grecia. Menționăm că hotărârea finală privind extrădarea o va lua Ministerul grec al Justiției. Ședința de astăzi de la […] Acest articol Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Moldova: Decizia de ultimă oră luată în Grecia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.