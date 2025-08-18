De ce vrea Putin provinciile Donețk și Luhansk din Ucraina

08:40

ANGELINA UNGUREANU, jurnalist TVR MOLDOVA:Așa arată începutul unei călătorii pentru mii de oameni, în fiecare zi: autogări lăsate în paragină, cu pereți scorojiţi şi toalete blocate. După câţiva ani în care au fost gestionate de o companie privată, aceste obiective au revenit sub controlul statului. Procesul însă a fost anevoios și încă nu este complet finalizat. Au fost blocaje, iar pe alocuri chiar cu altercaţii între autorităţi şi fosta companie „Gările Auto Moderne.